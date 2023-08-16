Гендиректор "Метеор Лифт": мы обслуживаем почти 44 тыс. лифтов по всей стране

Игорь Майоров — о восстановлении российского рынка лифтов, переходе на отечественные комплектующие и высокотехнологичном вертикальном транспорте

Генеральный директор "Метеор Лифт" Игорь Майоров для рубрики "Три вопроса о главном" рассказал о будущем лифтов в России, перспективах компании и ее новом отечественном статусе.

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— С момента ухода Otis и продажи всех активов S8 Capital прошел год. Каких результатов удалось достичь компании за это время?

— Последний год был для нас очень успешным. Прежде всего, мы приобрели статус российской компании и в январе 2023 года презентовали новую торговую марку METEOR Lift, которая заменила ушедший Otis. Под этим торговым брендом мы теперь осуществляем все работы и услуги, связанные с вертикальным транспортом, по всей России. Главное — мы сохранили все технологии, методы производства, систему качества, а также всю продуктовую линейку, которую наша компания производила во времена Otis.

За этот год мы набрали очень серьезные темпы производства. В июне текущего года, например, произвели 719 лифтов, что на 14% больше, чем наш среднемесячный показатель в 2021 году. Благодаря набранным объемам производства наш завод вышел на круглосуточный режим работы, для чего пришлось открывать новые рабочие места. Мы наняли на 70% больше сотрудников рабочих специальностей на конвейеры в Санкт-Петербурге для того, чтобы справляться с объемом заказов.

Так что можно констатировать, что российский лифтовый рынок восстанавливается и объемы производства METEOR Lift соответствуют его текущим потребностям. При этом мы рассчитываем, что спрос будет повышаться, и в наших планах увеличить мощность завода с 10 тыс. до 15 тыс. лифтов в год. На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение с правительством Санкт-Петербурга о том, что будем развивать наш завод и инвестировать в эту площадку, чтобы увеличить производственную мощность в полтора раза и создать новые рабочие места на нашем предприятии.

За прошедший год мы также создали новое подразделение — НПП "Метеор Лифт". Это научно-производственный центр для создания новых видов продукции и их запуска в России в сотрудничестве с российскими высокотехнологичными предприятиями.

С начала 2023 года мы прирастили наш сервисный портфель более чем на 300 новых лифтов по всей стране. Они работают на таких знаковых инфраструктурных объектах, как аэропорт в Уфе, аэропорт Храброво в Калининграде и аэропорт Толмачево в Новосибирске. Нам очень важно обеспечивать наивысшее качество обслуживания таких сложных и значимых для страны объектов.

— Какой объем иностранных компонентов используется на производстве и планируете ли вы развивать свою базу?

— Наша главная стратегия — локализация производства METEOR Lift в России. Мы придерживаемся ее многие годы, постепенно увеличивая процент локализации. В некоторых комплектациях оборудования она доходит до 90%. Оставшиеся проценты покрываются за счет материалов, импортируемых из дружественных стран, для чего мы в прошлом году перестроили цепочки поставок.

В наших планах — нарастить процент локализации до 100%. Например, в России до сих пор не производится такой важный элемент лифта, как частотный преобразователь. Это устройство, которое делает лифт безопасным, энергоэффективным, повышает точность остановки, и этот элемент стал стандартным для лифтовой отрасли Российской Федерации. То есть лифты без такого прибора не продают и не монтируют сейчас. Однако все частотные преобразователи в Россию поставляются сегодня из-за рубежа. Наша задача — освоить этот важный элемент в РФ. В начале года METEOR Lift выиграл открытый конкурс Минпромторга по созданию частотного преобразователя, и мы получили субсидию на эту разработку. Сумма проекта составляет примерно 150 млн рублей. Две трети финансирует Минпромторг за счет субсидии, одна треть — за счет средств компании METEOR Lift.

За годы работы предприятия в России мы освоили производство такого важного элемента, как двери лифта, а также новые виды продукции — например, лифты без машинного помещения, и новые виды отделок из российских материалов. В этом году мы подписали в рамках Петербургского международного экономического форума несколько важных партнерских соглашений. В частности, с Российской алюминиевой ассоциацией — о поставке элементов из алюминия для ключевых устройств лифта. Их мы будем приобретать у отечественных производителей, которые являются членами Российской алюминиевой ассоциации. Объем составит до 15 тонн в год.

Мы заключили также стратегическое соглашение с известным автомобильным институтом НАМИ, который является нашим партнером по созданию новой линейки дизайна. В частности, совместно с НАМИ мы разработали и произвели новый инновационный дизайн кабины лифта, который продемонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме. И мы рассчитываем на долгосрочное партнерство с этим уважаемым проектным дизайнерским бюро, которое создавало такой продукт, как автомобиль Aurus.

Также на Петербургском экономическом форуме у нас было подписано несколько соглашений с международными поставщиками из дружественных стран, такими как Metroplast из Турции, Xizi из Китая и ILIA High Tech Company из Ирана.

— Вы представляете бывшую компанию Otis, которая ушла из России, как теперь будет происходить техническое обслуживание лифтов этой фирмы?

— Наша компания является одной из самых крупных в области сервисного обслуживания лифтового парка по всей стране. Наши филиалы расположены от самого западного города — Калининграда до Дальнего Востока — Хабаровска. Мы обслуживаем почти 44 тыс. лифтов различных марок — как производства Otis, так и других отечественных и иностранных производителей.

У METEOR Lift есть все компетенции для того, чтобы качественно обслуживать лифт или эскалатор в течение его жизненного цикла. У нас есть серьезное преимущество: мы являемся компанией полного цикла, с двумя заводами на территории Российской Федерации, поэтому мы можем изготавливать запчасти и детали на собственном производстве. Для лифтов, которые мы сами не производили, у нас отлажены цепочки поставок, которые стабильно пополняют наш централизованный склад запасных частей в Москве и в других локациях по всей стране.

Самое главное, что после ухода компании Otis мы сохранили все технологии, стандарты в области качества и коллектив профессионалов, которые умеют обслуживать лифтовое оборудование и делают это с удовольствием. Наши специалисты обладают необходимым инструментарием, знаниями, квалификациями, проходят регулярное обучение. Мы привлекаем новые кадры в наш коллектив, в том числе из компаний, которые покинули российский рынок. Стремимся сделать так, чтобы благодаря нашим стандартам качества и компетенциям лифты в течение их жизненного цикла работали исправно, надежно и доставляли комфорт и удовольствие от поездок гражданам Российской Федерации.