Директор "Авангарда": рушим миф, что начальная военная подготовка милитаризирует детство

Дарья Борисова — о пользе военно-патриотического воспитания молодежи

Руководитель учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова в интервью ТАСС рассказала, почему стенд организации пользуется большой популярностью среди гостей форума "Армия-2023", зачем школы идут на хитрости, чтобы учащиеся попадали на сборы в Кубинке вновь и вновь, а также назвала страны, которые хотят перенять российский опыт и готовятся открыть у себя филиалы "Авангарда".

— Центр принимает участие в форуме "Армия" с 2021 года. Чем ваш стенд привлекает внимание гостей и участников на этот раз?

— Мы стараемся учитывать в рамках форума "Армия" принципы, которыми мы руководствуемся при работе с подростками. В том числе это яркий визуальный образ, на который люди сразу обращают внимание. За несколько дней форума я обращала внимание в разговоре случайных прохожих, что они используют наш яркий стенд как ориентир. При этом стенд "Авангарда" на форуме "Армия" — не только красивый фантик, но и место, где можно получить новые навыки или прокачать свои скилы. Во-первых, у нас есть две стойки сборки и разборки макета автомата Калашникова на время. Ты можешь попробовать свои силы, даже если никогда этого не делал. Но я, например, наблюдаю в течение последних нескольких дней многих людей, которые очень профессионально собирают автомат, — это и гражданские лица, и люди в форме, кадеты и курсанты. Очень много желающих на, казалось бы, довольно-таки простую активность.

Затем можно попробовать себя в качестве механика-водителя БТР-80. У нас на стенде смонтирован симулятор, который позволяет ездить по самым разным сценариям и маршрутам: бездорожью, горам, лесам, полям. На самом деле со второго-третьего раза у многих получается управлять БТР уже достаточно сносно.

Также на стенде "Авангарда" есть специальная трасса для робототехники, где понимаешь, насколько умело владеешь предварительно собранным для тебя роботом. Задания разные: от преодоления трассы на время до совместной работы нескольких роботов. При помощи роботов можно что-то строить или разрушать, но правильным образом: например, снимать с верха пирамиды по одной палочке так, чтобы ее не разрушить. Это тоже умение с точки зрения работы с робототехникой.

Также у нас можно отдохнуть, выпить кофе, подзарядить телефон, сделать фото на память, которое тут же можно распечатать и забрать с собой. Можно приобрести фирменный мерч "Авангарда", кстати, там есть новинки. Еще есть возможность поиграть в видеоигры. В прошлом году мы уже представляли свою образовательную видеоигру на стенде "Авангарда", а в этом году вышел апгрейд игры. Люди, которые в нее играют, могут переноситься из филиала подмосковного "Авангарда" в будущий филиал в Абу-Даби. Имея перспективную модель и визуализацию арабского центра, мы позволили себе немного пофантазировать и создать еще один уровень в нашей игре. Игра образовательная: ребята собирают звезды и получают за них баллы, отвечают на вопросы начальной военной подготовки. Нет отбоя от желающих в нее сыграть.

— Центр традиционно подписывает ряд соглашений в рамках работы на форуме "Армия". Какие были заключены в этом году?

— Мы подписали соглашение с Российским союзом туроператоров. Также заключено соглашение с оргкомитетом Дельфийских игр, в рамках которого мы планируем проведение одного из этапов состязаний. В ходе него будут испытаны педагоги, работающие по программе начальной военной подготовки, на творческий подход в рамках этой профессии. Кроме того, было подписано соглашение с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта и его главой Никитой Нагорным. Состоялось подписание протокола о сотрудничестве с Московской городской думой в лице председателя Алексея Шапошникова.

— Вы неоднократно повторяли, что "Авангард" уникален, такого продукта больше нет нигде в мире. В чем его особенность?

— В подходе к тому, что такое начальная военная подготовка. "Авангард" разрушает мифы относительно того, что это не нужно, не интересно, милитаризирует детство, юношество и так далее. Мы предлагаем посмотреть на этот процесс как на что-то крайне полезное и необходимый навык для любого — будь то домохозяйка или топ-менеджер. Вещи, которые преподаются в "Авангарде" в рамках курса молодого бойца, помогают иметь минимальный набор навыков и умений для преодоления чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в любой момент. Уникальность, наверное, в этом и, конечно же, в материально-технической базе "Авангарда", который расположен на территории парка "Патриот".

— Центр работает с 2020 года. За это время здесь побывали десятки тысяч школьников Москвы и Московской области, а многие из них прошли вашу дистанционную программу обучения. Хватает ли возможностей "Авангарда", чтобы принимать всех желающих?

— В сентябре 2020 года в "Авангарде" был первый заезд, прошла одна пятидневка со школьниками из Подмосковья. Потом центр сразу же закрылся на период пандемии вплоть до конца февраля 2021 года. И несмотря на длительный перерыв, с момента открытия центра более 100 тыс. мальчиков и девочек в очном формате прошли здесь сборы. Кратно больше прошли их в формате дистанционного обучения. Этот формат очень органично вписался в реальность, продиктованную постковидной историей. Также она актуальна для ребят, которые не могут пройти сборы по состоянию здоровья.

Наша онлайн-платформа постоянно меняется, добавляются новые материалы. Расширяются и образовательные программы "Авангарда". Помимо стандартного курса молодого бойца у нас появился еще более углубленный курс. Есть также курс молодого бойца с профилем "медицина", оказание первой помощи. Кроме того, разработан КМБ (курс молодого бойца) по беспилотникам, курс находится в тестовом режиме, но мы вот-вот его запустим — думаю, в середине сентября.

Что касается всего сообщества, которое прошло через "Авангард" за это время, это не только школьники. Мы уже с уверенностью можем сказать, что работаем и на студентов, которые находятся в категории 18+. В 2022 году порядка 30 тыс. ребят из Москвы и Московской области, которые заканчивают колледжи и теоретически подпадают под весенний призыв, прошли подготовку в центре. Естественно, программа была несколько иной, чем у детей, убран элемент игрофикации. Получилось на ура, нам удалось восполнить пробел в знаниях, который был у ребят.

В прошлом году "Авангард" также стал площадкой, на базе которой были организованы мероприятия по частичной мобилизации. Мы принимали очень большое количество людей. С 900 человек наши возможности были увеличены до 3 тыс. человек в сутки. Буквально за несколько дней силами Минобороны РФ, правительствами Москвы и Московской области объект был дооборудован до таких мощностей, которые позволили работать вот так. Поэтому можно смело говорить, что "Авангард" — не только детский центр начальной военной подготовки, но и полноценный объект в рамках региона, который позволяет отрабатывать совершенно другие задачи, продиктованные временем.

К слову, сейчас на территории центра детей нет. С конца апреля мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что на территории "Авангарда" будут размещаться лица, которые планируют подписать контракт с Вооруженными силами РФ и проходить службу в армии. Мы тоже проводим для них некий курс, даем первоначальные азы военной подготовки до того момента, когда военнослужащие убывают к месту прохождения боевого слаживания в подразделениях.

Наша задача — за те три-пять дней от момента прибытия людей со сборного пункта на нашу территорию, пока они ждут внесения своей фамилии в приказ и подписание этого приказа, дать будущим военнослужащим некую вводную составляющую. За это время они, по сути, проходят ту же программу, которую проходят и ребята. Проходят программу по желанию, мы не можем их принудить, "Авангард" — это не армия. Но люди прекрасно понимают, для чего им эти знания, и с удовольствием их получают.

— Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что программа "Авангарда" настолько популярна, что школы даже идут на маленькие хитрости, чтобы их учащиеся могли попадать на смену вновь и вновь.

— Да, это действительно правда, и очень радостно, что у центра расширилась территория и увеличилось число мест. На самом деле все произошло просто: мы заменили мебельный фонд с обычных кроватей на двухъярусные. Стало более атмосферно и антуражно. Изменения никак не ущемили ребят с точки зрения их удобства, но это позволяет принимать не 900 человек, а 1 800. Мы принимали детей с января этого года и до конца апреля. Некоторым ребятам настолько у нас нравится, что им хочется приехать еще на одну смену.

— Вы тестируете каждую из новых программ на себе?

— Да, конечно, обязательно. Любую программу я проверяю на себе и в печатном виде, и в физике, когда она выходит. Но я не являюсь профессионалом, поэтому мы всегда обкатываем новые программы на всех преподавателях и вожатых. Сейчас на это есть время, пока не бывает детских заездов. Мы как раз тестируем ряд новых программ. Более того, когда новые сотрудники устраиваются в центр на работу, то в рамках испытательного срока мы прогоняем их по тем программам, которые преподаем ребятам. Этим летом мы приняли решение проводить через программы еще и административный персонал.

— Вы выступали с предложением унифицировать программу обучения и создать единую систему подготовки и переподготовки кадров, работающих в центрах "Авангард", "Юнармии", учебных клубах, а также военно-патриотических объединениях в школах. Почему это необходимо?

— Мы каждый день, читая новости, видим, почему это является необходимостью. Но до тех пор, пока не будет одной и той же методики и люди не будут понимать, что и как надо преподавать, а также с помощью какой материальной базы, не получится единообразия. А единообразие очень важно в общеобразовательном процессе. Мы давно работаем над этим в центре "Авангард", эти программы есть, мы готовы учить, принимать взрослых, педагогов на своей территории. Готовы выезжать в регионы и учить людей, которые там работают. Готовы обучать дистанционно, а также совмещать очный и заочный формат. "Авангард" готов ко всему. Я просто уверена в том, что то, насколько эти новые знания поселятся в головах у детей, на 98% зависит от взрослого, который будет преподносить им информацию. Насколько он сам будет гореть своей программой. Очень хотелось бы поработать со взрослыми и сформировать достойный кадровый резерв.

На данный момент в "Авангарде" работает порядка 50 преподавателей и около 130 вожатых и воспитателей. Они все очень неординарные люди. Все наши преподаватели — как бриллианты, штучные, у всех свои особенности. С началом СВО в наших рядах появились довольно молодые ребята, 25–27 лет, которые уже увешаны медалями и орденами, вернулись из зоны боевых действий и вот теперь преподают в силу того, что уже не могут пойти на фронт и защищать Родину. Я горжусь своими ребятами, это суперкоманда. Как они работают, они горят этим! Настолько быстро переключаются от работы с детьми к работе со взрослыми. Не зря говорят, что центр "Авангард" в любом регионе — большое подспорье для местного губернатора. Здесь ты не только учишь детей, но и можешь использовать эту площадку под любые нужды силами тех же людей, которые работают с детьми. И не нужно совершать никаких других маневров.

— Планируете ли вы данную инициативу центра воплощать в жизнь, может быть, находитесь в диалоге с Минпросвещения РФ?

— Еще до того, как это стало мейнстримом, мы предлагали министру просвещения Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку. Это было еще в 2022 году в рамках форума "Сила в правде". И, как видите, начальная военная подготовка возвращается в школы — это здорово. Мы, безусловно, готовы сотрудничать с Министерством просвещения и с другими ведомствами. В ближайшее время планируем подписать соглашение о сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования, поскольку для них эта тема тоже актуальна. Начальная военная подготовка становится обязательной не только для школьников, но и для студентов.

— Вы представляли "Авангард" на саммите Россия — Африка, в ходе которого пригласили коллег из африканских стран в гости. Концепция "Авангарда" вызвала у них большой интерес. Кто-то уже побывал у вас?

— Пока еще никто не приехал, но мы находимся в переговорном процессе с коллегами, которые приходили к нам на стенд и интересовались нашими разработками. Думаю, что через несколько месяцев можно будет подвести уже промежуточный итог того, какие договоренности выстрелили, а какие — нет.

— "Авангард" совсем скоро выйдет на международный уровень, в следующем году аналогичный центр откроется в ОАЭ. Как вам удалось адаптировать российскую программу под особенности мусульманской страны?

— Это выглядит пугающе только на первый взгляд. При должном уровне включенности — а у наших арабских коллег она, безусловно, на максимуме — все очень быстро при помощи консультаций превращается в нужный продукт. С точки зрения именно какого-то религиозного или культурного аспекта это достаточно жесткое разделение учебных программ на мальчиков и девочек. А во время Рамадана ребята будут учиться в темное время суток, а днем — отдыхать. Наверное, пожалуй, это и все, что является необычным и отличает от того учебного процесса, который происходит в российском "Авангарде".

Строительство центра в Абу-Даби идет в срок, закончены все бумажные этапы. Буквально в сентябре этого года коллеги заходят в этап строительства, и в сентябре 2024 года планируем запустить арабский аналог "Авангарда". Предварительно местный персонал приедет в подмосковный центр для курса обучения. Затем за несколько недель до открытия наши ребята, преподаватели и инструкторы поедут в ОАЭ и проведут еще один курс обучения по их программам на базе нового центра. В дальнейшем российские преподаватели "Авангарда" в количестве 30 человек останутся в ОАЭ на срок от трех до шести месяцев. Так что мы в графике, а проект находится под личным контролем президента ОАЭ. Центр в Абу-Даби строится на 600 человек единовременного пребывания, но коллеги по нашему опыту закладывают территории для дальнейшего развития.

— В ходе саммита вы говорили о желании передавать уникальный опыт "Авангарда", расширяться в другие страны и континенты. Есть ли уже какие-то устные договоренности в этом плане с кем-либо из других дружественных России стран?

— Наши коллеги из Белоруссии хотят открыть у себя аналог "Авангарда". Стенд "Авангарда" посещал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Он уже был в нашем центре несколько лет назад, осматривал территорию. Мы договорились о том, что в ближайшее время проработаем возможность подписания международного меморандума о сотрудничестве в этой области между нашими странами и поучаствуем в создании "Авангарда" на территории Белоруссии. Возможно, он будет называться иначе, но сути это не поменяет.

У коллег из Белоруссии очень интересный подход, когда студенты участвуют в строительстве многих социальных объектов и не только. Получается молодежная, патриотическая стройка. Это очень здорово. Думаю, наши ребята, сотрудники "Авангарда", с удовольствием подключатся к этому процессу. Это исторический момент, как строительство БАМа. Будет очень здорово через много лет приехать на локацию, которую ты сам, своими руками помогал создавать. Я бы с удовольствием присоединилась к такому проекту.

Что касается приезда белорусских школьников в гости в Россию, то пока у себя мы ребят не принимали, но, думаю, этот момент не за горами. Кстати, это же касается ребят из Абу-Даби. Я обязательно хочу организовать их визит в Россию зимой, потому что у арабов есть поверье: если ты увидел снег, то будешь всю жизнь счастлив. Хочется сделать счастливыми как можно больше детей.