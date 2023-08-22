Замглавы Минпромторга: производство беспилотников будет только расти

Василий Шпак — о развитии в России производства беспилотных летающих аппаратов

Производство беспилотников в России набирает обороты: официальная оценка спроса на них до 2030 года составляет почти 1 трлн рублей. В интервью ТАСС в рамках форума "Армия-2023" замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал об объемах производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России в ближайшее время и о планах по развитию этой отрасли.

— Минпромторг не так давно присвоил коды ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) беспилотникам. Удалось ли посчитать отрасль? Сколько коммерческих гражданских беспилотников сейчас в России?​​​​​​

— По нашим оценкам, спрос внутреннего рынка БАС (беспилотные авиационные системы) до конца текущего года составит более 30 тыс. изделий. Российские предприятия, как ожидается, произведут свыше 6 тыс. БАС различных типов — самолетов, вертолетов и мультироторов с разным весом и полезной нагрузкой. Имею в виду гражданские решения. Понятно, что если мы говорим о военных потребностях, то тут уровень производства намного выше. И надо сказать, нам уже сейчас нужно задумываться об обеспечении конверсии мощностей, задействованных для выпуска военных беспилотников.

— Насколько вырастет рынок в ближайшей перспективе?

— В последующие годы выпуск будет только расти, удовлетворяя потребности различных отраслей экономики и одновременно укрепляя технологический суверенитет отечественной беспилотной авиации. Это будет происходить за счет снижения импорта БАС и их компонентов.

В 2024 году выпуск гражданских беспилотников должен приблизиться к 18 тыс. штук и в дальнейшем будет идти по нарастающей, достигнув в 2030 году более 30 тыс. единиц.

— БАС сейчас, наверное, самая трендовая тема в промышленности. Производство беспилотников запускают и крупные корпорации, и стартапы. Есть ли статистика по количеству производителей в России?

— Сегодня беспилотная авиация представлена более чем 90 организациями — изготовителями БАС и комплектующих.

— Когда начнется централизованная закупка беспилотников через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК)? И кто первые заказчики?

— Если говорить о централизованной закупке, то это не одно и то же, что закупка у единственного поставщика. В рамках федерального проекта по стимулированию спроса на российские БАС мы запустим полноценную лизинговую программу, оператором по которой выступит ГТЛК. Рассчитываем, что льготные лизинговые условия будут предоставлены на срок от трех до пяти лет по ставке от 3,5 до 7,5% годовых на БАС легкого, среднего и тяжелого классов. Точные параметры будут зависеть непосредственно от класса БАС, получаемого в лизинг. Для целей этой программы ГТЛК закупит и передаст в лизинг широкую номенклатуру БАС после утверждения национального проекта. Сейчас ГТЛК занимается формированием пула заказчиков, и уже достигнуты договоренности о сотрудничестве с властями Томской, Калужской и Сахалинской областей, Хабаровского края, Ненецкого автономного округа.

Если же мы говорим о закупке у единственного поставщика, то ее могут проводить федеральные органы исполнительной власти и государственные корпорации самостоятельно.

Важно также, что мы сейчас совместно с ГТЛК и Платформой НТИ (Национальной технологической инициативы) создали методические рекомендации для регионов по разработке, содержанию, утверждению и мониторингу программ развития беспилотной авиации в регионах.

В каждом регионе в структуре программы развития отрасли БАС должны быть учтены особенности региона, проектное окружение (то есть проекты, потенциально влияющие на развитие отрасли БАС в регионе), оценка потребности в БАС и план по формированию регионального флота этих решений, цели и задачи программы, а также, конечно, ее финансовое обеспечение. Эта программа будет, по сути, способствовать созданию новой отрасли экономики в заинтересованных регионах и в целом достижению целей национального проекта по БАС.

— Кстати, когда планируется запустить нацпроект по БАС?

— Национальный проект по развитию беспилотной авиации должен быть утвержден в соответствии с поручениями президента Российской Федерации до 1 сентября текущего года. Реализация планируется с 2024 года, однако и в 2023 году у ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти) будет много "операционных" задач.

— Развитие в России рынка БАС столкнулось с достаточно серьезным препятствием в виде запретов на полеты БПЛА в нескольких регионах. При этом недавно Минэкономразвития предложило исключить из этого запрета БАС, используемые в сельском хозяйстве. Могут ли еще какие-то беспилотники, кроме аграрных, быть выведены из-под запрета?

— Вполне возможно, что в экспериментальный правовой режим (дает возможность тестировать работу БАС — прим. ТАСС) будут включены беспилотники, предназначенные для мониторинга линейных объектов и, к примеру, таксации (определение количества древесных насаждений, а также их прироста — прим. ТАСС). С помощью одних БАС ведется контроль за локальными и магистральными трубопроводами для предотвращения аварий. Обычно они применяются компаниями при добыче и транспортировке нефти и природного газа. Другие БАС предназначены для таксации лесов и наблюдения за их состоянием — чтобы вовремя засечь очаги возгорания и вызвать самолеты для экстренного тушения.

Однако этот вопрос находится в ведении наших коллег из Минтранса и Минэкономразвития, и решение здесь за ними.

— В России было анонсировано несколько стартапов по созданию беспилотного аэротакси. Не в курсе ли Минпромторг о разработках, может, какие-то уже близки к началу экспериментов? Когда технология может дойти до беспилотных пассажирских перевозок? Ваш прогноз?

— Да, мы, конечно, в курсе проектов аэротакси, и они очень интересны с точки зрения развития беспилотной авиации. На практике это дело не ближайших лет, а скорее более продолжительного периода времени. В случае пассажирских перевозок беспилотниками требования к надежности гораздо выше.

Перевозки пассажиров как направление применения БАС вполне может возникнуть. Однако для этого необходимо, в том числе, чтобы и потенциальные производители в большей степени заинтересовались сверхинновационными технологиями, но также и общество должно быть готово к роботизации и перспективной аэромобильности.