Глава Госсовета Крыма: съемку фото и видео на Крымском мосту нужно запретить до конца СВО

Владимир Константинов — о защите российских объектов от террористических атак

Власти Крыма предлагают ужесточить ответственность за публикацию в сети Интернет фото- и видеоматериалов расположения и работы военных и стратегических объектов, установив существенные штрафы для нарушителей. В частности, предлагается штрафовать за съемку на Крымском мосту. Как штрафы помогут защитить российские объекты от террористических атак, зачем нужны многомиллиардные иски к Украине и какой опыт Крыма нужно учесть избираемым в сентябре парламентам новых регионов РФ, в интервью ТАСС рассказал председатель Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

— Владимир Андреевич, как именно предлагается менять законодательство в части ответственности за съемку и публикацию видео военных объектов?

— Мы начали работу над поправками в Кодекс об административных правонарушениях еще с начала года, поскольку для Крыма последствия таких публикаций особенно актуальны. Мы предлагаем установить ощутимые суммы штрафов за такие нарушения — до 30 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. для юридических лиц, при повторном нарушении — до 50 тыс. и до 700 тыс. рублей соответственно. Некоторое время назад мы считали, что такие меры преждевременны, но после двух ударов по Крымскому мосту, после атак на другие специальные сооружения стало понятно, что распространение такой информации помогает противнику. Разведки всего мира очень серьезно работают с анализом таких данных — анализируются даже те детали, которые обывателю могут показаться малозначительными.

— В существующем тексте проекта речь идет только о военных объектах, объекты гражданской инфраструктуры, подвергшиеся атакам, не упоминаются…

— Да, проект будет дорабатываться, он разрабатывался еще до второй атаки на Крымский мост, там довольно много уточнений надо будет сделать.

— Кстати, что может дать противнику, например, фото повреждений какого-либо инфраструктурного объекта?​​​​​​

— Во-первых, они понимают, достиг ли удар цели, как надо скорректировать свои действия. Во-вторых, они активно используют такие кадры для пропаганды, раздувая это как очередную "перемогу" и решая таким образом свои внутренние проблемы. Вреда от этого очень много. На Украине подобные нарушения сейчас караются очень жестко, за это предусмотрено серьезное уголовное наказание, более того — нацисты могут просто прийти домой и убить.

— Как предполагается отслеживать нарушителей? И как быть, например, с информацией в анонимных каналах в соцсетях? Получается, что эти меры помогут сократить, но не полностью прекратить распространение подобной информации.

— Конечно, это не даст 100% гарантии. Но есть правила дорожного движения, а на красный свет светофора все равно иногда ездят. И в нашей ситуации мы сейчас определяем такой "красный свет". Конечно, всегда будут какие-то отдельные личности, с которыми нужно отдельно заниматься, но это уже дело силовых структур.

— Предлагаемые поправки в законодательство ограничивают возможности работы СМИ. Предусмотрены ли какие-то исключения для журналистов? Взять тот же Крымский мост — что там можно, а что нельзя будет снимать?​​​​​​

— Крымский мост — специальное сооружение, которое уже дважды подвергалось террористическим атакам. Я бы вообще запретил там все съемки — до тех пор, пока сохраняется сегодняшний уровень террористической опасности.

— На какой стадии сейчас работа над законопроектом и когда планируется направить его в правительство РФ, где он должен быть рассмотрен до внесения в Госдуму? Кстати, аналогичный проект готовит сенатор Андрей Клишас — будете ли вы "конкурировать" с ним или возможно объединение двух инициатив?

— Вся дальнейшая работа над проектом будет в ходе осенней сессии. Еще до каникул мы прошли комитет Госдумы РФ по обороне и получили одобрение. Далее инициатива будет рассматриваться в правительстве, куда ее должен направить профильный думский комитет.

Что касается инициативы сенатора Андрея Клишаса, мы не "деремся" за то, кто будет первым и чей проект в итоге будет принят. Мы подали инициативу, если она будет кем-то подхвачена, переименована — это для нас не принципиально. Важно, чтобы был решен сам вопрос.

— В этом году Крым инициировал иск к Украине по возмещению ущерба от водной блокады, сейчас планируются дополнительные иски со стороны крымского бизнеса. Сколько всего предприятий на сегодня высказали намерение обратиться в суд?

— Подтверждение дали все крупные предприятия, находящиеся на севере Крыма, — это, в частности, филиал ООО "Титановые Инвестиции" в Армянске, Крымский содовый завод, завод "Бром". Общий объем ущерба нами оценивается в 1 трлн рублей — это предварительная цифра, то, что можно как-то оценить. Работа идет, уже ни у кого нет сомнений в ее необходимости. Потому что когда-то наступит момент переговоров по решению украинского вопроса, и к этому моменту должны быть определены, в том числе, взаимные претензии всех сторон, подкрепленные конкретными цифрами. Сейчас мы говорим о водной блокаде, но дальше у нас энергоблокада, которая по ущербу превышает водную. У нас продуктовая блокада, ущерб от терактов на Крымском мосту — это миллиарды рублей. Все это надо учитывать. И суды являются тем институтом, который может юридически оформить эту претензию хотя бы на первичной стадии.

— В этом году случился новый виток "водной блокады" для Крыма, подрыв дамбы Каховской ГЭС заставил аграриев пересмотреть планы — в частности по выращиванию риса. Какая помощь будет им оказана и какой будет дальнейшая судьба Северо-Крымского канала?

— Аграрии обращаются за помощью, эти обращения рассматриваются, и помощь будет оказана. Остальные вопросы, в том числе по перспективам рисоводства в Крыму, сегодня еще не решены, потому что нет понимания, что дальше будет с Каховской ГЭС. Теоретически ее можно восстановить, но это должно быть политическое решение — оно будет приниматься, когда вся эта территория будет под нашим контролем.

Мы сегодня понимаем, что можем представить себе жизнь без Северо-Крымского канала. Но если воды в нем никогда не будет, канал будет "шрамом" на лице полуострова. И надо будет что-то делать с этим сооружением — часть его может нам пригодиться в виде емкости для накопления воды. То, что не пригодится точно, надо будет приводить в какое-то более эстетическое состояние, тут может быть отдельная программа.

— Туристический сезон в Крыму в этом году оказался несколько лучше, чем ожидалось, тем не менее какая-то часть бизнеса в этой сфере понесет убытки. Обсуждаются ли сегодня какие-то дополнительные меры поддержки отрасли?

— Провала сезона, который нам пророчили, не произошло, мы прогнозируем турпоток на уровне 4,5–5 млн человек. Какие-то отели работают с 90% загрузкой, но очень много различных мини-отелей понесли потери. По итогам сезона мы этот объем потерь сформируем. Сегодня федеральный центр оказал нам помощь в объеме 2,7 млрд рублей на выплату четырех МРОТ [за каждого сотрудника] представителям турбизнеса — уже начали формироваться списки на ее получение. Но для того чтобы в полной мере оценить, какие меры еще потребуются, нам нужно время. Нам необходимо сохранить всю отрасль, и каждый оператор рынка — это для нас ценность, потому что, если не поможем сейчас, потом на восстановление отрасли придется затратить гораздо большие средства.

— Приближаются выборы в новых регионах РФ, на территории Крыма также сформировано 15 участков для голосования граждан, находящихся на территории региона. Стоит ли, по вашему мнению, ожидать каких-либо провокаций со стороны Украины в дни голосования и готовы ли к ним в Крыму?

— Конечно, они на это способны — и морально, и физически, потому что их сопровождают серьезные силовые структуры, обладающие колоссальным опытом террористической деятельности во всем мире. Поэтому нужно быть готовыми ко всему, проявлять максимальную осторожность и принимать все необходимые меры. Угроза есть, она реальна, и это нужно иметь в виду. Конечно, меры безопасности будут усилены.

— По итогам выборов в новых регионах будут сформированы парламенты, в Херсонской и Запорожской областях это произойдет впервые. Какими, на ваш взгляд, должны быть первые законодательные решения в этих регионах? И, учитывая опыт Крыма по вхождению в правовое пространство РФ, с какими трудностями они могут столкнуться?

— Базовых законов, которые формируют законодательное поле РФ на первом этапе, около 300. В ДНР сейчас принято 38 законов, в ЛНР — 26, в Херсонской и Запорожской областях пока нет парламентов. В Крыму мы эти 300 законов принимали на протяжении девяти месяцев, но у нас была сработанная команда, была очень мощная база специалистов.

Если они в первый год примут 170 законов, этого будет достаточно — это будет переходный период, на который нужно будет определиться с действием украинских документов, которые есть у людей, — допустим, украинское свидетельство о рождении, украинское свидетельство о собственности. На какой-то период все это должно продолжать работать.

Но самое сложное — не принятие законов, а ментальность, которую невозможно изменить одномоментно, сколько законов не принимай. Их прочитают — но надо начать жить по ним, а это сложно для тех, кто всю жизнь прожил в другом правовом поле. Эта работа длительная, напряженная и непростая, и именно на нее надо настраиваться коллегам.

— Украина продолжает вбрасывать фейковые сообщения о том, что власти Крыма собираются покинуть полуостров, — в Сети даже публикуются "официальные письма" с просьбой предоставить рабочие места на материке. Как к этому относятся жители Крыма?

— На наших людей это давно не действует, и не жители Крыма — цель этих вбросов. Проблема Украины — потеря авторитета власти. Им не за что зацепиться, нужны какие-то "победы", надо сказать: "Видите, что мы с Крымом сделали?" Мне рассказывали, как вполне здравый, нормальный человек убеждал знакомых в Крыму, чтобы они были осторожней, потому что "нацисты же все равно придут". Родственники пытаются сюда еду передавать и не верят, когда им говорят, что тут всего хватает. Это их пропаганда — и там она работает. Но тут надо вспомнить историю Второй мировой — в Берлине до 8 мая верили в победу Гитлера, в какие-то дивизии, в новое оружие, которое вот-вот вступит в бой. Наверное, и там сейчас так. Информационное оружие — очень сильное, и оно работает постоянно.