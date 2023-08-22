Александра Горячкина: две мечты из трех в шахматах сбылись

О значимости победы в Кубке мира и увлечениях вне шахмат — в интервью ТАСС

Российская шахматистка Александра Горячкина в интервью ТАСС рассказала о победе в Кубке мира, заветных мечтах и звездной болезни.

— Вы только что победили в Кубке мира, а радости на вашем лице не видно. Почему?

— Сложно как-то сильно радоваться, когда три последние недели испытываешь такое напряжение, было столько работы. И вообще, я в целом скупа на эмоции. Как-то так.

— Но в момент, когда все закончилось, внутри была радость?

— В целом нет. Потому что во время финала я не очень хорошо себя чувствовала в плане здоровья, поэтому особых эмоций сейчас нет. Я просто рада, что турнир закончился.

— У вас была температура?

— Не буду распространяться. Но было неприятное состояние.

— В финале, в том числе на тай-брейке, у вас были сложные ситуации. Сильно переживали в эти моменты?

— На тай-брейке я особо не нервничала, но во время последней партии в классику в какой-то момент после контроля меня так хорошо и технично перекатали, что я в целом даже не допускала, что мне удастся спастись. Но потом соперницу словно подменили, и до 40-го хода у меня словно выигрывал один человек, а после — совершенно другой. И я даже неожиданно осталась с лишней фигурой. Жаль, что она мне не помогла.

— После финала общался с вашей соперницей (болгаркой Нургюл Салимовой - прим. ТАСС), и она сказала, что в детстве вы были ее кумиром.

— Я этого не знала. До сегодняшнего дня. Если честно, я ее не очень хорошо знаю. Мой папа, который обычно дает мне какие-то наставления, даже не знал ее в лицо до финала. Поэтому мне как-то сложно говорить о ней.

— Кто первым вас поздравил после победы?

— Мама с сестрой. Они смотрели все трансляции, болели. Сестра мне даже иногда высказывала после партий: "Ты слишком плохо играешь в некоторых моментах! Как так?"

— Насколько ценна победа для вас в Кубке мира?

— Две мои мечты из трех в шахматах сбылись. Третья уже никак не сбудется — не буду о ней говорить. Но первые две — это отобраться в мужской Суперфинал [чемпионата России по шахматам] из мужской Высшей лиги, что я сделала. И теперь осуществилась вторая — выиграть Кубок мира. Потому что в Кубке мира, как мне кажется, сила игры не так важна. Здесь еще должно везти. Должно все сложиться. А везение от тебя никогда не зависит. В этот раз мне повезло.

— За вашими партиями следили огромное количество россиян. Вам писали болельщики? Поддерживали как-то?

— Меня нет в соцсетях, во время турнира я никуда не захожу в интернете и ничего не читаю. Исключительно видела болельщиков здесь, на площадке. И да, их было много — я к такому вниманию не привыкла. Было даже немного некомфортно.

— Звездой себя еще не чувствуете?

— Я уже давно со звездной болезнью (смеется).

— Помимо шахмат, какие виды спорта у вас любимые?

— Сейчас, когда нас отовсюду отстранили, я ни за чем не слежу. А так, может быть, вернусь — посмотрю юниорские контрольные прокаты в фигурном катании. Но это все скучновато, если честно, без международных стартов.

— А когда были старты, кто у вас был любимчиком?

— Я болела за Александру Трусову.

— Правда ли, что вы назвали кота в честь футболиста?

— У меня был кот, который по старости уже давно, увы, не с нами. Его звали Буффон (Джанлуиджи Буффон — бывший голкипер сборной Италии по футболу — прим. ТАСС). Он очень уж хорошо ловил шарики.

— Сейчас у вас есть питомец?

— Нет, сейчас я слишком часто в разъездах. И даже мой единственный цветок — кактус, и тот не выдержал моего графика.