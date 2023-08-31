Губернатор Кубани: нацпроекты позволяют приблизить условия жизни на селе к городским

Вениамин Кондратьев — о том, как развитие разных отраслей экономики, а также реализация национальных проектов позволяет создавать новые возможности не только для жителей крупных городов, но и для сельского населения

Едва ли не половина населения Краснодарского края, являющегося третьим в стране по численности, проживает в сельской местности. При этом Кубань давно уже является не только житницей России, но и крупным южным промышленным центром, где интенсивно внедряют передовые современные разработки, а также одним из основных курортных регионов страны. О том, как развитие разных отраслей экономики, а также реализация национальных проектов позволяет создавать новые возможности не только для жителей крупных городов, но и для сельского населения, в интервью ТАСС рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Вениамин Иванович, завтра в России начинается новый учебный год. На фоне ежегодно высокой доли миграции населения в регионе продолжает расти нагрузка на объекты социальной сферы, среди которых, естественно, и школы. Удалось ли краю набрать необходимые темпы строительства новых образовательных учреждений и в чем еще помогает национальный проект "Образование"?

— В День знаний школы края примут 780 тыс. детей. Для сравнения — еще в 2015 году у нас было на четверть меньше учеников. Это серьезный вызов для всей системы образования, решить который помогает только ввод новых школ. Конечно, эта работа требует колоссальных средств. Чтобы наращивать темпы строительства, используем любые возможности: федеральные и региональные программы, государственно-частное партнерство, а также национальный проект "Образование". Изначально мы ставили себе задачу открывать по 10 школ ежегодно, в прошлом году ввели в эксплуатацию 16, в этом свои двери для учащихся откроют уже 20 школ. К тому же в стройке одномоментно находятся еще 40 учреждений общей вместимостью более 37 тыс. мест в одну смену. Также строим и 31 детский сад. С таким размахом в крае социальные объекты не строили никогда. По нацпроекту "Образование" на новые школы нам выделили 8,5 млрд рублей федеральных средств, из краевого бюджета дополнительно направили еще 6 млрд рублей. Определили планы и на ближайшее будущее — до конца 2025 года построим еще как минимум 31 школу.

Понимая, что научно-технический прогресс не стоит на месте, мы стараемся дать детям возможность осваивать самые передовые технологии еще со школьной скамьи: открываем специализированные кабинеты, оснащаем их современным оборудованием. Параллельно строительству обновляем и уже существующие учреждения образования. В этом году направили около 2,5 млрд рублей на ремонт и оснащение 650 школ и детских садов. Самое главное — мы создаем одинаково комфортные условия обучения по всему краю — в каждом городе, станице или хуторе.

Большую роль в таком масштабном строительстве социальных объектов сыграли единые краевые правила комплексной застройки, разработка и принятие генеральных планов. За последние годы мы кардинально изменили подход к освоению новых микрорайонов. Теперь их возводят с достаточным количеством школ, детских садов, поликлиник, парковок и зеленых зон.

Благодаря нацпроекту в Краснодаре также откроем уникальный центр для талантливых детей и молодежи. Здесь организуют обучение и профильные смены по информационным технологиям, медицине, инженерии и агробиологии. Программы поддержки молодежи и школьников для нас в приоритете. Мы создаем все условия для самореализации перспективных ребят, которым в самое ближайшее время предстоит напрямую влиять на развитие.

В целом же Кубань принимает участие в реализации всех 12 национальных проектов, существующих в России, здесь действует 49 региональных программ, общая сумма финансирования которых в 2023 году составляет около 78 млрд рублей.

— Еще одной из "болевых" точек региона была переполненность поликлиник. Как сейчас обстоят дела с получением качественной и быстрой медицинской помощи? Изменилась ли ситуация в отдаленных и небольших населенных пунктах, где раньше непросто было попасть на прием к врачам, а особенно к специалистам узкого профиля?

— Мы не только строим новые, но и модернизируем существующие больницы и поликлиники, закупаем современное оборудование, автомобили за счет реализации нацпроекта "Здравоохранение". И пожалуй, самое главное, — решаем кадровый вопрос.

Только в этом году введем в эксплуатацию 8 поликлиник, параллельно начали возводить еще 11. За последние пять лет открыли 57 новых фельдшерско-акушерских пунктов, капитально отремонтировали десятки медучреждений. Обновляем материально-техническую базу. С начала реализации нацпроекта в больницы и поликлиники приобрели свыше 6 тыс. единиц оборудования для оказания медпомощи на высоком уровне, в том числе компьютерные томографы, ангиографы, флюорографы, маммографы, рентгены и МРТ. Пополняем автопарк медучреждений в городах и районах края. Всего по нацпроекту приобрели уже свыше 800 новых машин.

Но самый актуальный и острый вопрос — это нехватка квалифицированных кадров. Мы стремимся привлечь в больницы и поликлиники врачей, младший медперсонал, для этого используем самые разные меры поддержки. Так, по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в прошлом году на работу устроили порядка 400 специалистов. Закупаем для врачей служебное жилье, будем строить дома там, где это особенно нужно, — например, в Староминском и Ленинградском районах. Востребована у медиков и региональная мера поддержки — 1 млн рублей на первый взнос по ипотеке. Компенсируем затраты на наем жилья и расходы по жилищно-коммунальным услугам. Предоставляем земельные участки для строительства домов и ведения личного подсобного хозяйства.

— Бесспорно, Кубань еще и один из главных туристических регионов страны. Ежегодно на курорты прибывают миллионы отдыхающих, что кратно увеличивает нагрузку на трассы, особенно ведущие на побережье. Каков эффект для региона в части развития дорожной сети при реализации профильного нацпроекта?

— Наши дороги практически круглогодично испытывают серьезную нагрузку. Особенно это заметно в летний курортный сезон, когда все больше людей выбирают для путешествий автомобильный транспорт, к тому же в самом разгаре уборочная кампания. Поэтому развитие региональной и местной дорожной сети, строительство новых мостов, путепроводов и обновление уже существующих, внедрение умных светофоров и камер фотовидеофиксации — большая и важная задача, которую мы системно решаем благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

В 2023 году в трех агломерациях края — Краснодаре, Сочи и Новороссийске — отремонтировали 90 участков — около 100 км. Также обновляем 22 участка региональных трасс, приводим в порядок семь мостов — в Новороссийске, Армавире, Славянском, Лабинском, Темрюкском, Динском и Успенском районах. Всего же с начала реализации нацпроекта, с 2019 года, отремонтировали 728 участков дорог протяженностью более 1 тыс. км.

— Эксперты неоднократно называли благоприятным климат в Краснодарском крае для ведения бизнеса. Насколько действенными являются применяемые в крае меры господдержки бизнеса, как они в целом влияют на развитие кубанской экономики?

— Благодаря профильному нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" у нас эффективно работают институты поддержки. Так, фонд развития бизнеса с начала года предоставил 440 поручительств на кредиты предпринимателям на сумму свыше 3 млрд рублей. Это позволило бизнесу привлечь более 7 млрд рублей кредитных средств. При поддержке регионального экспортного центра на иностранные зарубежные рынки вышли 38 субъектов МСП [малого и среднего предпринимательства], заключивших контракты на сумму более $23 млн.

Фонд развития инноваций помог привлечь более 200 млн рублей федеральных грантов. Объем инвестиций в решения, разработанные инноваторами, превысил 70 млн рублей. Участники "Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых" могут получить льготные займы от 100 тыс. до 3 млн рублей под 0,1% годовых. Мы подсчитали: примерно каждый седьмой начинающий предприниматель обращается за гарантийной поддержкой в фонд развития бизнеса и микрозаймом — в фонд микрофинансирования, который несколько лет подряд занимает лидирующую позицию в стране среди микрофинансовых организаций по общему размеру портфеля и объему выданных микрозаймов.

Благодаря комплексу предлагаемых в крае мер поддержки сегодня мы наблюдаем положительную динамику развития предпринимательства. С января по июль 2023 года количество субъектов МСП увеличилось до 283 тыс., или на 1,2%. По этому показателю Краснодарский край — первый среди регионов Южного федерального округа и четвертый в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

— Недавно вы заявили о высоком экономическом эффекте от участия предприятий края в еще одном национальном проекте "Производительность труда". Как это отражается на рентабельности работы участвующих в нем предприятий? Какие дополнительные преференции они получают?

— Суммарный экономический эффект за время участия в нацпроекте — с 2019 по 2022 год — составил почти 50 млрд рублей. Пожалуй, впервые за последние несколько лет мы видим столь внушительный результат. Любая компания хочет выпускать больше продукции, наращивать выручку, при этом не увеличивать штат сотрудников. У нацпроекта есть конкретный ответ: на предприятие заходит команда экспертов, обучает персонал, устраняет слабые звенья в технологических цепочках и предлагает способы оптимизации без дополнительных затрат. На сегодняшний день участниками этого нацпроекта в крае являются более 270 предприятий.

Участники нацпроекта получают реальные инструменты для роста, а в результате ускоряется развитие отраслей экономики всего края. Могу сказать, что каждый вложенный рубль в рамках нацпроекта приносит 92 рубля и обеспечивает ежегодный прирост ВРП на 1,33%.

Согласно прогнозу, к 2024 году производительность труда на средних и крупных предприятиях агропромышленного комплекса, в строительстве, транспортировке и хранении увеличится не менее чем на 5% к предыдущему году. В результате вся экономика Кубани станет еще более эффективной и устойчивой.

— Краснодарский край называют гарантом продовольственной безопасности страны, также регион является одним из крупных экспортеров в агропромышленном секторе экономики. Как сегодня меняется структура экспорта, удается ли кубанским производителям выходить на новые рынки сбыта?

— Основными направлениями экспорта являются Ближний Восток, Северная Африка и Азия. В целом за полгода экспорт Кубани составил свыше $4,8 млрд. Это почти на 12% больше, чем в прошлом году. По структуре большая доля традиционно у продовольствия и сельхозсырья. Также мы экспортируем топливо: дизель и продукты для нефтепераработки. Продаем металлические изделия и химию, электрические машины и другое оборудование.

При содействии Центра поддержки экспорта 10 кубанских компаний бесплатно представляют свою продукцию на площадках в Китае, Египте, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других странах. Важно, что сегодня Кубань стала не просто сырьевым экспортером — в нашем крае производят неэнергетическую продукцию, в том числе высокотехнологичную, которая пользуется спросом. Мы однозначно продолжим развивать такие направления.