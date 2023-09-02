Гендиректор "Трансмашхолдинга": новые вагоны московского метро получат обновленный дизайн

Кирилл Липа — о передовых проектах в области железнодорожной техники

О развитии высокоскоростного движения, планах компании по внедрению беспилотников и передовых проектах в области железнодорожной техники в интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа.

— Кирилл Валерьевич, "Трансмашхолдинг" представил новую модель электропоезда "Иволга 4.0". Вы уже запустили серийное производство этих электропоездов?

— Серийное производство этого электропоезда уже запущено. "Иволга 4.0" — это яркий пример взаимодействия с пассажирами. Электропоезд создан совместно с правительством Москвы. Благодаря активной позиции города удалось создать действительно удобный для пассажира поезд. Москва идет по пути создания комфорта для жизни города, неотъемлемой частью которого является современный транспорт.

— К слову, о комфорте в Москве — в метро планируется обновление подвижного состава?

— Да, мы сейчас работаем с департаментом транспорта Москвы над новыми более технологичными вагонами метро. Дизайн вагонов будет обновлен, он будет выбран по итогам выставки в Москве.

— Сколько вагонов планируете поставить в этом году?

— До конца 2023 года для Московского метрополитена мы планируем поставить еще 192 вагона метро серии "Москва-2020".

— Кирилл Валерьевич, не так давно железнодорожники получили принципиальное согласие президента на реализацию высокоскоростного сообщения. ТМХ планирует поучаствовать в развитии этой технологии?

— В каждой из ключевых областей мы занимаемся перспективными разработками: это облегченный кузов для экономии электричества и возможности передвигаться с большой скоростью; привода, которые должны обеспечить большую нагрузку и силу тока на электродвигатели; сами электродвигатели для высокой скорости и мощности поезда; комфорт пассажира с точки зрения интерьерной части. При больших скоростях очень важна звуковая защита, потому что ветер, свистящий в окнах, испортит все настроение от путешествия. Поэтому в каждой из этих областей у нас есть группа людей, которые этим занимаются. Дальше на ВСМ (высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург) мы это применим или сделаем на наших поездах — неважно. Самое главное, чтобы такие компетенции были, и они у нас есть и развиваются.

— Наверное, это не единственная перспективная технология, над которой вы ведете работу? Планируется ли развитие, к примеру, электротранспорта?

— Да, речь идет о создании двухэтажного электропоезда. У нас это в перспективных продуктах развития уже находится, мы сейчас этим занимаемся. Этот электропоезд может быть в сидячем исполнении, что мы планируем использовать на Московском транспортном узле, но он может быть изготовлен и в спальном исполнении, если такой запрос со стороны заказчика поступит. Технически мы к этому готовы.

Также у нас сейчас реализуется проект, который называется push-pull. То есть мы можем дать возможность управлять локомотивом как из кабины головного вагона, так и хвостового. Это возможно сделать и в исполнении с электропоездом, такой проект, собственно, у нас сейчас реализуется, или можем сделать это с обычными вагонами на локомотивной тяге.

— Ведете ли вы разработки в области беспилотного движения? Они уже применяются в "Иволге 4.0"?

— Да, ведем. Неважно, в каком поезде есть беспилотные системы, физически они применяются даже в "Иволге 2.0". Мы уже сегодня целый ряд функционала, связанный с беспилотным движением, реализовали. Поэтому, если будет завтра заказ со стороны нашего заказчика любого вида диаметра или подвижного состава, мы готовы применить системы автономного вождения.

— В грузовых поездах также уже применяете такие системы?

— Сегодня у нас на Восточном полигоне уже ходят с виртуальной сцепкой три состава, которые управляются только из кабины головного локомотива, то есть все остальные идут без управления людей.

— ТМХ также разрабатывает поезда на водородном топливе. На каком этапе сейчас проект?

— На сегодня создание водородного поезда на самом раннем этапе. Мы проектируем общую платформу поездов, которые будут как с водородным носителем, так и без него. То есть платформу как таковую мы делаем в параллель. Она будет использовать различные источники питания. Что касается самой водородной установки, такой проект тоже запущен, но идет очень тяжело и непросто.

— Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить правительству и РЖД долгосрочные контракты с предприятиями транспортного машиностроения. Рассматриваете ли вы такой контракт с РЖД?

— У нас подписан долгосрочный контракт с Федеральной пассажирской компанией на вагоны на локомотивной тяге. В реальности, учитывая состояние рынка, санкционной политики, отсутствие иностранных конкурентов, для нас сейчас фактор долгосрочности контракта определяющим не является. Так как понимаем, что на этом рынке мы доминирующий игрок и таким останемся на эти 15 лет. Нам важнее создать механизмы, которые будут использованы в первую очередь при планировании спроса. Второе, мы должны четко понимать ценовые параметры. И нужно договориться об этом с заказчиками и с нашими поставщиками.

— Сейчас "Трансмашхолдинг" активно поставляет судостроителям дизельные двигатели. Во сколько оцениваете спрос?

— На сегодня мы оцениваем спрос дизельных двигателей для кораблей и судов различного класса до 35 единиц ежегодно. До 2025 года это около 100 единиц дизелей.