Глава НЦБ Интерпола МВД: ЕС вопреки здравому смыслу отказывает РФ в выдаче преступников

Валерий Калачев — о работе международного полицейского сообщества

100 лет назад, 7 сентября, была образована Международная организация уголовной полиции — Интерпол. О том, насколько на сегодняшний день для России актуально членство в Интерполе, какие проблемы возникают во взаимодействии с партнерами, борьбе с терроризмом и совместном розыске преступников, в преддверии юбилея в интервью ТАСС рассказал начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.

— Валерий Анатольевич, какие главные вызовы на сегодняшний день стоят перед российским бюро Интерпола? Каким направлениям деятельности российского бюро уделяется внимание в первую очередь?

— В этом году Международной организации уголовной полиции — Интерполу — исполняется 100 лет. На сегодняшний день Интерпол является самой крупной межправительственной международной организацией, объединяющей 195 стран-членов, включая Российскую Федерацию, и сотрудничающей на постоянной основе более чем с 50 международными организациями.

Интерпол по своей сути является сугубо профессиональной полицейской организацией, в статье 3 устава которой закреплено, что Интерполу категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. Несмотря на это, после начала специальной военной операции (СВО) ряд стран строили планы по исключению нашей страны из Интерпола. Нам также известно, что до сих пор закулисные дебаты продолжаются в ряде недружественных стран, хотя возможность процедуры исключения страны в настоящее время не предусмотрена уставом организации.

Несмотря на давление, оказываемое на Российскую Федерацию и Генеральный секретариат Интерпола, совместными усилиями нам удалось сохранить высокий уровень сотрудничества как с зарубежными партнерами, так и с российскими правоохранительными органами и обеспечить выполнение поставленных задач.

Сейчас мы качественно и результативно взаимодействуем по таким линиям, как международный розыск лиц, борьба с терроризмом, организованной преступностью, наркотрафиком, с экономическими преступлениями, с коррупцией, отмыванием денежных средств и иных активов, в сфере нелегальной миграции, противодействие преступлениям, совершенным в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Как известно, киберпреступность в настоящее время создает серьезную угрозу безопасности в мире и в подавляющем большинстве имеет трансграничный характер. В современных реалиях особое внимание уделяется расширению возможностей задействования каналов Интерпола в целях противодействия преступлениям в сфере информационных технологий.

Сегодня как никогда перед международным полицейским сообществом стоит общая задача объединиться и задать международному диалогу по обозначенным вопросам конструктивный тон.

— Насколько сейчас актуально для России членство в Интерполе?

— Сегодня, в условиях сложной внешнеполитической обстановки, каналы Интерпола остаются фактически единственным способом обмена полицейской информацией как для российской стороны, так и для зарубежных партнеров.

Кроме того, согласно уставу Интерпола, любые страны — члены организации могут обмениваться информацией даже при отсутствии между ними дипломатических отношений, что выгодно отличает нашу организацию от других.

— Какие проблемы, по вашему мнению, существуют во взаимоотношениях с зарубежными партнерами? Политика сильно влияет на взаимодействие?

— Вопрос взаимодействия с зарубежными партнерами, в том числе обмен информацией, прежде всего осуществляется в целях борьбы с преступностью и обеспечением безопасности и защиты прав граждан Российской Федерации.

Хочу отметить, что существующие проблемы технического характера связаны в основном с существующими различиями в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве стран — участниц Интерпола.

Мы видим, что недальновидный внешнеполитический курс, проводимый правящей верхушкой и политической элитой ряда стран, наносит существенный ущерб интересам граждан этих государств, в том числе экономического и имущественного характера.

— Много ли отказов в выдаче РФ преступников, объявленных в розыск по линии Интерпола?

— Прежде всего подобные проблемы существуют у наших партнеров. Они вопреки здравому смыслу оставляют наших преступников у себя, подвергая реальной опасности собственных граждан и создавая дополнительную нагрузку на свои правоохранительные органы, которым приходится осуществлять надзор за данными лицами.

С начала 2023 года по запросам российских правоохранительных органов НЦБ официально отказано в выдаче порядка 40 разыскиваемых, установленных и задержанных на территории зарубежных государств за совершение преступлений различной категории тяжести. Больше всего отказов было со стороны Польши — 10.

В общей сложности за 2022–2023 годы странами Евросоюза отказано в выдаче около 100 преступников.

— Центральным направлением международного полицейского сотрудничества является борьба с терроризмом. Как в настоящее время строится взаимодействие в этом вопросе по линии Интерпола?

— Действительно, противодействие международному терроризму является важнейшим направлением международного сотрудничества по каналам Интерпола, и мировое полицейское сообщество остается приверженным идеям необходимости полного искоренения этого вида преступности. Соответствующим образом выстраивается и международное сотрудничество.

Российские правоохранительные органы являются участниками ряда проектов и операций Интерпола, направленных на противодействие различным элементам угрозы терроризма, где НЦБ играет ведущую роль.

Прежде всего, это борьба с иностранными террористами-боевиками, а также лицами, оказывающими им финансовую, логистическую и иную помощь. Одним из наиболее востребованных и эффективных инструментов в борьбе с этими преступлениями является система специальных уведомлений Интерпола, которые используются для постановки преступников на учет в базы данных Генерального секретариата организации. Так называемые уведомления Интерпола "с зеленым углом" (предупреждение о склонности лица к противоправному поведению, публикуются в отношении лиц, попадающих в поле зрения правоохранительных органов в связи с возможной причастностью к деятельности террористического характера, но не являющихся фигурантами уголовных дел — прим. ТАСС) позволяют предупреждать правоохранительные органы иностранных государств о предполагаемых террористах, которые могут посетить их территорию. Использование таких уведомлений за счет их универсальности затрудняет осуществление такими лицами их преступной деятельности, ограничивает возможность выезда в другие страны и уменьшает их шансы ускользнуть из поля зрения правоохранительных органов.

— Сколько лиц, воевавших в рядах международных террористических организаций, сегодня числится в базе данных Интерпола?

— ​​​​​По состоянию на конец прошедшего года в информационных массивах Интерпола содержатся данные более чем на 130 тыс. лиц, причастных к террористической деятельности, а также лиц, оказывающих им то или иное содействие. Кроме того, базы данных содержат идентификационные данные — дактокарты и ДНК — 665 тыс. лиц, следы которых изъяты с мест совершения преступлений террористической направленности.

Данная работа будет продолжена и будет вестись наступательно и адекватно к существующим вызовам и угрозам.

— Какие наработки есть у НЦБ Интерпола по выявлению финансирования терроризма с помощью криптовалюты и электронных кошельков?

— В современных реалиях террористические группы активно используют криптовалюту, краудфандинговые платформы для финансирования своей деятельности.

Однако, несмотря на многочисленные технологии анонимизации, используемые злоумышленниками в Сети, Интерпол стремительно развивает сотрудничество, в том числе с крупными IT-компаниями, интернет-провайдерами, для получения идентификационной информации о лицах, занимающихся террористической деятельностью. Кроме того, между Генеральным секретариатом Интерпола и странами — членами организации идет непрерывный обмен сведениями и наработками в указанной сфере, в том числе посредством издания международных уведомлений Интерпола с "пурпурным углом" (Purple Notice).

Сегодня мировое правоохранительное сообщество активно пополняет свой арсенал высокотехнологичными инструментами, комплектуется квалифицированными кадрами, получая в свой арсенал новые способы анализа террористической активности на многочисленных онлайн-платформах. Оставленные преступниками в Сети цифровые следы дают возможность идентифицировать их личности, что впоследствии приводит к их аресту в одной из стран — членов Интерпола. При этом не важно, какой инструмент они используют для финансирования своей преступной деятельности.

— Сколько всего человек объявлено Россией в международный розыск по линии Интерпола на сегодняшний день?

— Всего в розыске по каналам Интерпола по запросам российских правоохранительных органов значится более 10 тыс. подозреваемых/обвиняемых. Большая часть из них — более 9,7 тыс. — разыскиваются с целью ареста и выдачи.

Только за первое полугодие 2023 года в розыск объявлено 350 подозреваемых/обвиняемых, в том числе 300 с целью ареста и выдачи.

— Из каких стран чаще всего происходят выдачи беглых преступников? В какие страны в прошлом году Россия чаще всего выдавала разыскиваемых лиц?

— "География" выдач обвиняемых/осужденных, находящихся в розыске по каналам Интерпола, обширна. Все зависит от законодательства того или иного государства, а также сроков исполнения запросов о выдаче.

В 2022 году во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации из зарубежных стран в Россию осуществлено порядка 30 депортаций и экстрадиций. Среди возвращенных в Россию лиц есть и занимающие высшее положение в преступной иерархии, фигуранты, причастные к преступлениям против личности, многомиллионным хищениям бюджетных средств, терроризму и крупным мошенничествам.

В свою очередь, в прошлом году во взаимодействии с профильным управлением Генпрокуратуры России бюро организовало порядка 50 экстрадиций из России причастных к убийствам, грабежам и разбоям и разыскиваемых зарубежными правоохранительными органами.

Для нас не имеет значения, где они скрываются. У нас есть практика по возвращению злоумышленников спустя даже десятилетия. Тем самым мы следим неукоснительно за соблюдением принципа неотвратимости наказания за совершенные деяния.

Российским бюро продолжается активная работа, направленная на поддержание продуктивных отношений с зарубежными коллегами, и те конкретные результаты взаимодействия с иностранными партнерами свидетельствуют о том, что профессиональный обмен полицейской информацией с использованием каналов Интерпола продолжается.

— На сегодняшний день особой проблемой является стремительный рост киберпреступности. Какие новые IT-преступления являются сегодня вызовом для Интерпола и российского бюро?

— Международным правоохранительным сообществом за последние годы отмечается значительный рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В настоящее время особое внимание бюро уделяется информационному обеспечению борьбы с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма, электронным мошенничеством, а также с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершаемыми в сети Интернет.

Важная роль уделяется борьбе с преступлениями, связанными с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма. Только в этом году в бюро поступило более 150 запросов от российских правоохранительных органов по фактам совершения подобных преступлений.

По факту совершений аналогичных преступлений в адрес НЦБ Интерпола поступили десятки сообщений от иностранных партнеров.

Особое внимание требуют преступления, совершаемые злоумышленниками в сети Интернет, действия которых направлены против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Используя в повседневной деятельности современные устройства, дети зачастую не осознают, что в отношении них совершаются преступные действия. По разным причинам об этом не всегда сообщается родителям и в правоохранительные органы, поэтому указанная категория преступлений носит зачастую латентный характер. Для борьбы с этим видом преступлений российское бюро в том числе использует специальную базу данных Генерального секретариата Интерпола. С ее помощью специалисты выявляют и анализируют деятельность преступников по распространению незаконного контента в сети Интернет. Она позволяет идентифицировать личность преступников и их жертв путем сличения распространяемого медиаконтента.

— Насколько активно российские специалисты участвуют в проведении международных операций, направленных на выявление и задержание кибермошенников и группировок хакеров?

— Мы традиционно принимаем участие в таких международных операциях, и работа по линии информационного обеспечения борьбы с мошенничеством с использованием информационно-коммуникационных технологий проводится российским бюро Интерпола в тесной координации с профильными подразделениями российских правоохранительных органов нашей страны. Более того, в настоящее время в связи с созданием в структуре МВД России специального подразделения Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий мы выходим на новый качественный уровень взаимодействия на данном направлении.

Так, например, информация Генерального секретариата Интерпола, направляемая в наш адрес, о тех или иных мошеннических схемах, кибергруппировках и о вредоносном программном обеспечении, используемом ими в своей преступной деятельности, незамедлительно передается российским компетентным подразделениям для проведения надлежащей проверки.

Нами принято активное участие в международной операции "НАРСИЛ" (NARSIL), проводимой Генеральным секретариатом Интерпола и направленной на установление и пресечение деятельности лиц, причастных к созданию и администрированию интернет-сайтов, осуществляющих оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

— Пристальное внимание правоохранители уделяют пресечению криминальной деятельности в фармацевтической сфере — например, борьбе с незаконным оборотом в интернете лекарственных средств и медицинских изделий. Каких успехов в раскрытии данных преступлений удалось достичь НЦБ Интерпола?

— Организованная Генеральным секретариатом Интерпола и проводимая ежегодно с 2008 года операция "Пангея" (Pangea) — это одно из самых успешных и масштабных мероприятий, объединяющее усилия правоохранительных и регулирующих государственных органов более чем 100 стран мира.

Основной целью мероприятия является выявление и закрытие незаконно действующих интернет-ресурсов, пресечение неправомерного использования в преступной деятельности услуг провайдеров, электронных платежных систем и служб доставки, задержание международных почтовых отправлений, содержащих незарегистрированные, фальсифицированные и контрафактные лекарственные препараты и медицинские изделия, сбор оперативной информации и осуществление уголовного преследования в отношении лиц, причастных к данной преступной деятельности, повышение уровня осведомленности населения о последствиях приобретения лекарственных средств и медицинских изделий в сети Интернет и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Координатором операции на территории Российской Федерации выступило российское бюро Интерпола, которое организовало целенаправленную работу по подготовке и проведению данного мероприятия.

Российское бюро Интерпола принимает участие в операции с 2009 года. С этого времени наше сотрудничество носит динамичный поступательный и плодотворный характер.

Хочу отметить, что только в прошедшем году в ходе "Пангеи" проведено 17 670 оперативно-разыскных, оперативно-профилактических и контрольных мероприятий в отношении организаций, осуществляющих обращение лекарственных средств и медицинских изделий. Было выявлено 762 правонарушения, составлено 374 административных протокола, возбуждено 255 уголовных дел, задержано 86 лиц, причастных к преступной деятельности, наложено штрафов на сумму свыше 1 млн рублей, изъято из оборота контрафактной фармацевтической продукции на сумму свыше 240 млн рублей.

— Розыск угнанных автомобилей является одной из задач полицейских из стран — членов Интерпола. Какие новации они используют в своей работе в этом направлении деятельности? Какими успехами может поделиться НЦБ Интерпола сегодня?

— Хищение автомобилей и их дальнейшая реализация как вид криминального бизнеса занимает немалую долю деятельности организованных преступных групп и приносит им существенные доходы.

В результате взаимодействия по линии Интерпола правоохранительным органам удается выявлять похищенный автотранспорт, каналы вывоза, способы легализации, а также лиц, причастных к данному виду преступной деятельности.

Кроме того, как уже отмечалось ранее, Интерпол на постоянной основе совершенствует методы противодействия всем видам международной преступности. Говоря о новациях в сфере противодействия преступлениям, связанным с автотранспортом, новые методы также внедряются, но раскрывать их не будем. Могу лишь сказать, что НЦБ Интерпола делает все от нас зависящее для их реализации российскими правоохранительными органами. Нами налажено тесное взаимодействие с ГИБДД и ГУУР МВД России. Положительные результаты работы в этой сфере имеются.

Так, за текущий период 2023 года на территории Российской Федерации было обнаружено и задержано 117 транспортных средств, разыскиваемых правоохранительными органами иностранных государств — преимущественно европейских. За рубежом было обнаружено и задержано 16 автомобилей и мотоциклов, похищенных с территории Российской Федерации.

— На особом контроле Интерпола находится международный розыск культурных ценностей. Сколько всего похищенных в России исторических и культурных ценностей внесено в специальную базу данных Интерпола? Как ситуация изменилась за последние годы? Сколько произведений искусства удалось вернуть?

— Данное направление деятельности бюро проводится в тесном взаимодействии с Главным управлением уголовного розыска МВД России, Федеральной таможенной службой и Пограничной службой, ФСБ России, Министерством культуры Российской Федерации.

По состоянию на сегодняшний день в базе данных находится больше 54 тыс. исторических и культурных ценностей. Похищенные ценности сами по себе очень разнообразны и представляют собой различные произведения искусства, предметы религиозного культа, исторические документы, марки, украшения, предметы обихода и многое другое.

Говоря о состоянии сотрудничества в данной сфере за последние годы, можно констатировать, что зарубежные коллеги по-прежнему ориентированы на взаимодействие в борьбе с преступными организациями и отдельными преступниками, занимающимися хищениями культурных ценностей. Ярким примером является изъятие правоохранительными органами Италии по нашему запросу виолончели Джованни Баттисты Роджери (Италия, XVIII век) стоимостью $100 тыс., которая разыскивалась в рамках уголовного дела, находящегося в производстве следственных органов города Москвы.

В целом же за последние годы нам удалось вернуть на родину более 2,5 тыс. предметов.

Хочу также отметить, что в настоящее время Генеральным секретариатом Интерпола разработано и запущено мобильное приложение ID-ART, которое содержит сведения о более чем 52 тыс. украденных объектов культуры из более чем 134 стран. Данный интернет-ресурс предоставляет доступ к базе данных Интерпола, где каждый желающий может проверить, зарегистрирован ли объект как украденный, а также сообщить информацию об украденных произведениях искусства в Генеральный секретариат Интерпола.

Также Министерством культуры Российской Федерации на информационном портале публикуется реестр пропавших, утраченных, похищенных культурных ценностей, с которым также можно ознакомиться.

— Стоит ли ожидать кардинальных перемен в работе НЦБ Интерпола в ближайшей перспективе? О чем может идти речь?

— Как отмечалось ранее, Интерполу в этом году исполняется 100 лет. За все время своего существования Интерпол стремился к расширению и укреплению сотрудничества в целях противодействия преступности. Советское, а ныне российское бюро Интерпола было создано в структуре МВД СССР в 1990 году.

В течение всей истории становления и развития бюро особое внимание уделялось профессиональным качествам личного состава и техническому оснащению, и сегодня перед полицейским сообществом стоит задача оперативно реагировать на появление новых вызовов со стороны международного криминала, эффективно бороться с ним посредством применения передовых методов и инструментов.

За эти годы эффективность деятельности бюро была бы невозможна без коллектива сотрудников, которые помимо высоких морально-деловых качеств также обладают знаниями как официальных языков организации (английский, французский, испанский, арабский — прим. ТАСС), так и других языков нашей планеты. Имеют опыт работы не только в территориальных подразделениях бюро и Центрального аппарата МВД России, но и на оперативных должностях различных подразделений криминального блока. При этом в качестве одной из основных задач Интерпола хочу отметить дальнейшее усиление возможностей правоохранительных органов посредством внедрения инновационных инструментов международного обмена информацией, расширения числа пользователей базами данных.

Интерпол продолжит работу по развитию уже существующих информационных систем и баз данных, составляющих уникальный инструментарий международного полицейского сотрудничества в борьбе с преступностью.