Владимир Сальдо: Херсонская область вернулась домой

Врио губернатора — об изменениях в жизни региона с момента, как он вошел в состав Российский Федерации

Почти год назад Херсонская область по итогам референдума вошла в состав России. Сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ), занявшие правобережную часть региона с областным центром, продолжают обстреливать города и села на левом берегу Днепра. Настоящим ударом для Херсонщины и ее жителей стало разрушение плотины Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды из одноименного водохранилища, повлекло его обмеление и затопление населенных пунктов Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов, Новокаховского городского округа. В то же время в регионе продолжают жить люди, сеять и собирать урожай, растить детей. Обо всем этом ТАСС поговорил с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо.

— Скоро исполнится год, как Херсонская область вошла в состав России. Как за это время изменился регион? Что сейчас думают люди о произошедших событиях?

— Самое главное — это то, что уже сейчас, за весь этот период, херсонцы поняли, и я это понял, что мы находимся дома, а дома всегда стены роднее. Вместе с этим понятием "дома", несмотря на серьезные потрясения для Херсонской области — это эвакуация прежде всего, — мы уверены, что вернемся на правый берег Днепра и продолжим ту работу, которую начали в общем объеме в прошлом году.

— Наверное, одним из самых серьезных ударов, которые обрушились на Херсонскую область, стало разрушение плотины Каховской ГЭС. Расскажите, как удалось это преодолеть.

— После ее разрушения у меня было такое напряженное состояние, наверное, первые часов двадцать, потому что катастрофа серьезнейшая, идет затопление. Через двадцать часов я понял, что такое большая страна и слаженная оперативная работа всех служб. Уже вечером была созвана правительственная комиссия во главе с руководителем инфраструктурного проекта [заместителем председателя правительства РФ] Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем. Приняли участие все, кто впоследствии ликвидировал последствия ЧС.

Понадобилось чуть более двух месяцев, чтобы убрать опасность заражения, дать возможность сойти воде, которая затопила левобережную, нижнюю часть Херсонской области, на сотни километров. Все это было сделано оперативно и четко. Это укрепило нас, укрепило понимание, что был сделан правильный шаг в прошлом году и что ожидаемого где-то в глубине души возвращения люди дождались не зря. Несмотря на все эти трудности.

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— Как вы считаете, Каховскую плотину нужно восстанавливать?

— Я буду смотреть с двух позиций: с позиции справедливости и позиции руководителя региона. Большая часть этой плотины была создана для того, чтобы там появилось водохранилище. Каховское водохранилище, которое собрало большое количество воды, и она предназначалась в первую очередь, и самое главное, для орошения и создания мелиоративных земель в таврических землях. Это левый берег, точно так же и правый берег, это же все было едино.

Большие города на правобережье, такие как Кривой Рог, Никополь, Марганец, Днепродзержинск, они все брали воду из водохранилища. Там сейчас проблемы не менее сложные, чем с нашей стороны. И вот теперь мы думаем, а что дальше с этим делать? Мы только начали говорить о том, что технически и с помощью современных технологий плотину можно и нужно будет восстанавливать, чтобы водохранилище снова отыграло свою функцию. Тут же, через два дня, по-моему, заявил об этом и президент Украины Владимир Зеленский, мол, "мы будем восстанавливать". Да на здоровье, пусть как бы поучаствует. Мы не откажемся от того, что, наверное, западный капитал пойдет не на вооружение и поддержание войны, а, наоборот, на мирные цели.

Возобновление и реставрация, новое строительство новой плотины абсолютно возможно, тут никаких сложных технических причин. Жизнь показывает, что это нужно будет делать.

— А как обстоят дела с людьми в зоне бедствия? Сколько еще тех, кто нуждается в помощи?

— Президент России постоянно — раза два–три в неделю — звонит, интересуется, спрашивает, хочет получать информацию с места, беспокоится о людях. Я с ним встречался, он меня тоже об этом же расспрашивал. Я ему говорю, какая помощь, как оказывается, он мне говорит: "До каждого человека дойдите, это должна быть конкретная, персональная". Хотя их много, более 35 тыс. жителей, которым нужно оказать помощь, до каждого нужно дойти.

— Сейчас линия фронта проходит фактически по Днепру. Мы знаем, что ВСУ постоянно обстреливают города и села на левом берегу, страдают простые жители. Насколько люди понимают, что в данной ситуации нет пока других возможностей у властей полностью оказать поддержку с точки зрения безопасности?

— Это, конечно же, проблема. Мы находимся, во-первых, в состоянии военного положения, что накладывает определенный отпечаток на мирную жизнь, с одной стороны. С другой — это военное положение как раз объявлено для того, чтобы максимально возможно создать условия уменьшения риска от боевых действий, от артобстрелов, обстрелов ракетными системами всего левобережья. Поэтому все это есть, и мы над этим работаем.

Вот как люди к этому относятся, хотите верьте, хотите не верьте, но люди нам подсказывают, что нужно делать. Вы знаете, что они говорят? Во-первых, они начали возвращаться, не пугают так сильно обстрелы, все равно люди возвращаются к своим домам и явно нацелены на то, чтобы возобновить там мирную жизнь. Во-вторых, например, левобережье — это аграрная больше часть, и очень высокая культура земледелия была за все эти годы, после Великой Отечественной войны развита. Аграрии продолжают работать рядом с военными, вместе с военными, то есть уже существует такой союз, как когда-то лозунг был: "Народ и армия — едины", хотя поначалу было тяжело. Все это говорит о том, что дух победителей подталкивает людей вперед.

— Вернемся к фигуре президента Украины. Что вы думаете о Зеленском?

— Зеленский, он же несамостоятелен, он делает то, что ему говорят, он все время манипулирует и врет, правда, красиво врет. Он самый настоящий преступник, который предал саму идею, для которой даже он жил. Он же так здорово критиковал существующие на тот период, когда еще не был президентом, порядки. И это у него получалось. "Квартал 95" (украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью, в которой работал Владимир Зеленский — прим. ТАСС) критиковал власть, критиковал Запад, и у них это получалось.

Когда он стал президентом, стал совершенно другим человеком. Даже обещание в первые дни, что сделает все, чтобы войну остановить, это точно продлилось две недели, и все. Тот же "Квартал [95]" который говорил, мы ж будем все равно критиковать, перестал его критиковать, то есть стал совершенно другим и неинтересным.

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— Осенью прошлого года российские войска оставили правобережную часть Херсонской области. Как думаете, вернемся?

— Мы все равно перейдем на правый берег, мы вернем Херсон, потому что аргументов против того, что это Новороссия, нет. Англосаксонскую сторону, которая диктует все эти условия, Зеленский уже начал шантажировать, мол, "хотите выборы проводить — давайте деньги, хотите, чтобы я что-то делал, — давайте деньги". Он шантажирует, потому что ему так сказали делать для того, чтобы правящие клики сейчас в Лондоне и Вашингтоне как бы оправдались перед своими избирателями. Спецоперация все равно получит свое продолжение и завершение. Достижение целей, которые предусмотрены, уже не за горами.

— Поговорим о выборах в России. 10 сентября состоялся единый день голосования, в Херсонской области избрана областная дума. Как население восприняло российские политические партии? Пользуются ли они доверием?

— Киев рассчитывал, что народ начнет возмущаться, бунтовать, люди скажут, что это нам ненужно, мы хотим назад. Это оборачивается ровно наоборот, и поэтому политическая жизнь, та ее часть, которую заполняют партии, партийные организации, говорит о том, что это мирная платформа. Пусть лучше партии между собой соревнуются, чем ракеты и системы артиллерийского огня.

Люди все больше и больше узнают. Они не знали, какая система есть в РФ, сейчас узнают. Очень часто с рабочими вопросами приезжают руководители, самые высокие руководители нашей страны, люди тоже это видят. Они понимают: если есть рабочие визиты, значит, какие-то задачи будут быстрее решаться, какие-то проблемы будут устраняться. И [первый заместитель руководителя администрации президента РФ] Кириенко Сергей Владиленович, и [первый заместитель председателя Совета Федерации] Турчак Андрей Анатольевич. Я вам могу много фамилий назвать. Все бывают, все работают, прямо конкретно с людьми встречаются.

Уже все понимают — даже на правом берегу и во всей оставшейся под режимом киевским еще пока что Украине. Люди все больше и больше начинают осознавать, что это не их война. Посредством правящей клики киевской в нее втянули весь украинский народ, который никогда не был нам врагом, мы же братья, славяне.

— Вернемся к теме Каховского водохранилища. Оно было источником воды не только для городов, но и для сельского хозяйства. Каким оно будет в этих новых условиях?

— В этом году пока урожайность на уровне, потому что мелиорация была, и уже более 1,5 млн тонн только зерновых собрали, несмотря на эти сложности. Конечно же, за все эти последние десятилетия аграрный сектор настроился именно на работу в режиме наличия воды, то есть водообеспечение в достаточном количестве. Но в то же самое время, а что делать в следующем году? Не восстановим мы пока водоснабжение.

Сейчас и Минэкологии России, и геология думают над тем, каким образом сохранить баланс водоподачи для бытовых нужд, потому что тут тоже есть проблемы. Система техническая за эти годы была привязана к мелиоративной, и водоснабжение населенных пунктов, райцентров, оно все осуществлялось за счет возможностей большего количества воды в каналах: Северо-Крымский магистральный и Каховский магистральный канал.

И вот, что будем делать в следующем году. До 1953–1954 годов, когда была создана мелиоративная система, Таврия же ведь жила? Да, урожайность уменьшится, да, видимо, придется вернуться к тем культурам, которые требуют меньше воды, но они все равно растут, например арбузы. Вот ее сейчас меньше, так как аграрии нацелены на более быстрые и высоко прибыльные культуры.

Бахчевые меньше, сначала наверняка посадят больше, им как раз не нужно водоснабжение. Они берут воду с глубины до 12–15 метров, и за счет большого количества солнечных дней и природных условий они все равно растут. Будет урожайность меньше, но все равно урожай будет. Все равно Херсонщина житницей будет оставаться, как она была, так и будет. Нам самим столько продовольствия не нужно, у нас не такое большое население. Даже сейчас продукция Херсонской области уже проникает на российские рынки, бизнес, он же дорожки протаптывает, главное — ему не мешать.

— Кстати, о дорожках. Вы поднимали достаточно интересную, значимую тему относительно Арабатской стрелки, предлагали построить еще одну дорожную магистраль, которая позволила бы еще больше использовать потенциал области в качестве транзитного региона. Как вы считаете, во сколько это примерно может обойтись, в какие сроки примерно могло бы быть исполнено и как на это смотрит руководство нашей страны, если вдруг есть такая информация?

— Да, Херсонская область и Крым — неразделимая часть. Крым сухопутно связан только через Херсонскую область с материком. Соответственно, количество дорог, ведущих в Крым, тех, которые эксплуатируются достаточно активно, их три. Одна через Чонгар, там была в свое время магистральная трасса федерального уровня Симферополь — Москва, через Харьков, которая, я уверен, тоже будет восстановлена. Две еще были со стороны Херсона — через Каланчак и через Чаплынку на Красноперекопск, они все работают.

Но есть еще один путь — природный. Природа его создала давным-давно — это Арабатская стрелка, сухопутный путь с материка в Крым. Поступило такое предложение от инвестиционных компаний, даже без средств бюджета, построить дорогу по Арабатской стрелке. Она там есть, в принципе, но они готовы построить ее в таком состоянии, чтобы она отвечала современным требованиям.

Этот вопрос мы обсуждали также с президентом, и он эту идею поддержал. Конечно, что отказываться, если люди предлагают, нужно строить. Стройка — это инвестиции, прогресс, рывок вперед. Нам-то это выгодно, Херсонской области, потому что любая дорога — это инфраструктура, а вокруг нее дополнительные возможности в экономике.

— Есть ли предварительные сроки, чтобы понимать, что Арабатская стрелка заживет новой жизнью?

— Вот о сроках давайте мы поговорим отдельно, потому что я сам строитель, и нам вначале нужно разработать план финансирования, план сетевой организации строительства и т.д. Главное — начать, когда будет начато, тогда будем говорить о сроках.

— В этом году хотя бы начнем или в следующем?

— Я позитивно смотрю на эти вопросы. И они звучат уже из уст других руководителей и бизнесменов. Эта задачка уже в ближайшее время начнет решаться.

— Есть ли подвижки касаемо нового города на Арабатской стрелке?

— Есть такая жизненная мудрость: как бы ни делали благоустройство вокруг домов, возле школ или в населенном пункте, прокладывая дорожки, тротуары параллельно-перпендикулярно, люди все равно протопчут прямую дорожку. Так и с Арабатской стрелкой — восстанавливается историческая справедливость. В начале XX века, еще даже в конце XIX века на Арабатской стрелке уже была построена железная дорога, которая вела туда, в сторону Крыма, почти до Крыма она была достроена, до середины Арабатской стрелки. Эта железная дорога работала все советское время, только при развале Советского Союза она прекратила свое существование. Настало время эту тропинку восстановить.

Все это даст возможность получить более быстрый доступ всем россиянам к тем изюминкам, которые там есть. Азовское море, самое рыбное море, озеро Сиваш, которое соединено с Азовским морем, но обладает огромнейшими целебными свойствами, термальные источники, соленые озера, прекрасная пресная вода в большом количестве — все есть.

— Звучали разговоры о том, что на Арабатской стрелке будет и добыча газа. Получается, и здравница, и житница, и дорожная артерия, и в то же время добыча полезных ископаемых. Не навредит ли, если мы будем все это там разрабатывать?

— Если природа создала такие условия, значит, она предусматривала, что туда придет человек. Конечно же, газ и газодобывающие предприятия есть там, газ там был и из подземных горизонтов добывается. Можно расширить [добычу], можно не расширить, но потребности в увеличении добычи пока нет. Пусть остается хранилище, которое есть. В том количестве, которое нужно для нашего региона, там есть добыча газа, и понятно, кто занимается этой добычей и кто отвечает, — это "Черноморнефтегаз".

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— Давайте вернемся к теме строительства нового города. Есть ли генплан этого города, вынесли какие-то планы по его расширению? Уже проводятся ли какие-то шаги, может, можно чем-то похвастаться?

— ​​​Помню те времена, когда я только закончил институт, и к нам в советское время в Херсонскую область, на Арабатскую стрелку и в другие черноморские населенные пункты, приезжали все те, кто раньше работал на Севере, военнослужащие. Они там покупали жилье, кооперативное на тот момент, или строили дома, ничего в мотивации не изменилось. Сейчас таких желающих много, даже те военнослужащие, которые там несут службу, они уже остаются там, забирают свои семьи. Поэтому потребность в жилье существует, потребность в жилье в таких красивых местах, конечно же, она есть. И поэтому, и, может быть, по пониманию того, что экономика Причерноморья, Новороссии требует нового рывка, — это идея президента была начать строить новые города.

Первый это был новый город, который входит в Геническую агломерацию, и располагается он, предположительно, на тех землях Арабатской стрелки, она очень длинная, достаточно места для создания практически нового города. Уже проектирование ведется институтом пространственного планирования московским, собираются все данные для того, чтобы этот город был построен. Там есть населенные пункты, там уже есть строения, там уже есть построенные и работающие в большом количестве базы отдыха, санатории. Все это гармонично впишется в город, в котором в будущем люди будут жить, и счастливо жить.

— И когда москвичи готовы вам рассказать о генплане?

— Уже рассказывают о генплане, но это рабочие процессы. Что-то поправляется, что-то меняется.

— Окончательно в следующем году будет уже генплан?

— Конечно же, да. Он уже будет в этом году.

— Мы говорим о строительстве нового города на Арабатской стрелке, о появлении здесь еще одной дороги в Крым. Но на границе с полуостровом до сих пор сохраняется контрольно-пропускной пункт.

— В целях безопасности, конечно же, посты и все, что связано с проверкой, сейчас работает. И как бы это ни было неудобно, я все время обращаюсь к нашим землякам и к тем, кто едет: относитесь к этому с пониманием. Это безопасность тех, кто едет. Потому что ДРГ [диверсионно-разведывательная группа] все равно есть, забрасываются. Вот именно сейчас эта работа будет продолжаться, поэтому проверки и блокпосты работают, и комендантский час на территории Херсонской области сохраняется.

— Как вы охарактеризуете отношения Херсонской области с другими регионами России?

— У Херсонской области восемь регионов-шефов, они взяли на себя в первую очередь ремонт школ, больниц и оснащение их современным медицинским оборудованием. Частично они занимаются и ремонтом дорог в населенных пунктах, и эта работа ведется достаточно активно. Я бесконечно благодарен своим коллегам, главам регионов и Краснодарского края, и Адыгеи, и Кабардино-Балкарии, Рязанской области, Псковской области, Калининградской области. Если кого-то пропущу, не обессудьте. Они сами контролируют работу своих подразделений, которые приезжают и работают, и принимают активное участие в восстановлении мирной жизни в Херсонской области.

Крым как бы не числится в официальных шефах, но он с самого начала, с первых же дней включился во все процессы возрождения Херсонской области. Отдельная благодарность крымчанам. Мало того, в Крыму очень много тех, кто эвакуировался, но постепенно уже возвращаются.

— Вы сказали, что регионы-шефы оказывают помощь в том числе в восстановлении школ. А как в Херсонской области начался учебный год?

— Всего открыто 98 школ и более 100 дошкольных учебных заведений, и еще колледжи будут работать. Причем все они будут работать в очном варианте, то есть дети будут ходить в школы, детские сады, не будут учиться на удаленке, как это было во время и после пандемии.

— Какова нехватка педагогов на текущий момент, помогают ли регионы-шефы области, может, какие-то шаги дополнительные в этом направлении предпринимаются?

— С кадрами всегда проблема, и в мирное время, у нас она более обострена. И, конечно же, педагогических работников в полном объеме не хватает. В конце учебного года мы ощущали острую нехватку. Сейчас, за лето, она есть, нехватка, но уже не острая. Она уже вселяет оптимизм, педагогических работников сейчас стало больше, и качество их улучшается, потому что они тоже проходят переподготовку, обучаются. Учебники привозят в достаточном количестве. Сам министр просвещения Сергей Кравцов часто бывает, даже педсовет провел перед началом учебного года именно у нас — в Херсонской области и в Запорожской области. Плюс опять же "Единая Россия" много книг завозит, учебников в школьные библиотеки и в другие публичные библиотеки, чтобы там это было восполнено, что за эти 25 лет было уничтожено.

— А каких именно педагогов, по каким направлениям больше не хватает?

— Всех ждем с радостью. Конечно, в первую очередь нужны историки, преподаватели точных наук. Все нужны, и всем найдется место для работы и строительства нашего будущего. Поэтому и президент так много внимания уделяет, именно сейчас идет работа — это борьба за умы. Потому что все это время тоже она шла.

Когда киевский режим попал под полный контроль западных теоретиков и идеологов, они начали бороться за умы, они начали вытирать из голов людей именно ту память, именно те знания, которые были объективными. Их цель — сделать всех невеждами. Это такой, знаете, жесточайший кровавый эксперимент, который они проводили на украинском народе, и оно у них начало получаться. Поэтому нам нужна качественная информация, она даст человеку возможность сравнить. Вот эта борьба за умы сейчас продолжается, но мы уже больше это понимаем и чувствуем.

— Какой через 5–10 лет вы представляете себе область? Что будет в итоге, как оно вам представляется как лидеру, который отвечает за свой регион?

— Я долгое время был мэром Херсона, и примерно эти же направления были под моим контролем. Я тогда написал песню, слова я сейчас вспомню, для Дня города. "Возвращаясь из любой загранки, удивиться снова будешь рад, город, как и прежде, держит планку, он приносит положительный заряд". Я хочу, чтобы вот этот именно тезис был для всей Херсонской области, чтобы она всем живущим у нас приносила радость, положительный заряд, ощущение счастья, без которого человеческая жизнь бессмысленна. Вот то, что я вижу в будущем.

— Спасибо за этот разговор.