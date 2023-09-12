Глава Минвостокразвития: Восточный экономический форум достиг зрелости

Алексей Чекунков - об отношениях с КНР и развитии ВЭФ

Восточный экономический форум претерпел множество изменений, как и значение дальневосточных и арктических регионов. О том, как стать технологической супердержавой, международных территориях опережающего развития, об интенсивном создании ледокольного флота, перспективах развития отношений с КНР и реакции на это со стороны других стран в интервью ТАСС в ходе ВЭФ рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

— Алексей Олегович, какие задачи ставило перед собой министерство, готовясь к форуму?

— ВЭФ начинался как экономический форум. Здесь брали начало многие из крупнейших проектов, на триллионы рублей - Удокан, Баимка, Малмыж, новые аэропорты, мосты, и многое другое. Состоялся, как геополитический. Здесь обсуждались серьезнейшие вопросы, касающиеся всего Азиатско-Тихоокеанского региона, и шире. На всех ВЭФ работал наш Президент, принимал решения, которые потом оказывают влияние на развитие Дальнего Востока на годы вперед.

Сегодня ВЭФ - это еще и патриотический форум. Который собрал неравнодушных людей, чтобы найти решения, как преодолеть серьезные вызовы, перед которыми мы стоим, и как развиваться дальше. Мы говорим уже не только об экономике, или об отношениях с другими странами. Мы говорим о технологиях - как стать технологической супер-державой. Говорим об образовании - как подготовить следующие поколения россиян. Говорим о развитии городов и среды для жизни.

Я считаю, за счет такого триединства ВЭФ достиг зрелости. Сочетая в себе экономическую, геополитическую и патриотическую повестку, стал по-настоящему уникальным событием, которое меняет мир.

— Довольны ли вы количеством международных участников? Сколько их? ​​​​

— На площадке форума работают делегации из Китая, Индии, Монголии, Белоруссии. Всего представители 53 стран, в том числе и тех, которые сейчас принято называть "недружественными". Те, кто приехал, значит, интересуются Россией, и готовы к сотрудничеству. Выделю серьезные китайскую и индийскую делегации. Обе проявляют живой интерес к сотрудничеству в энергетической сфере, судоходству, особенно на СМП, судостроению, технологиях, девелопменте.

— У регионов ДФО растет грузооборот с Белоруссией, роль этой страны в экономике Дальнего Востока повышается, в этом году делегация от этой страны участвует в форуме. Какие еще совместные мероприятия планируются? В целом какие планы по сотрудничеству?

— Белорусские друзья до ВЭФ посетили Хабаровский край, договорились вместе делать молочные фермы. А для Приморья Белоруссия - практически, родная страна. Когда в середине августа я прилетел во Владивосток, чтобы помочь в ликвидации последствий от наводнения в Приморье, первое, что я увидел, это громадный грузовой Боинг 747. Гуманитарная помощь из Белоруссии. Друг познается в беде, и Беларусь для нас, конечно - истинный друг и партнер.

— На форуме не представлены делегации Японии и Южной Кореи, которые традиционно были участниками ВЭФ? Повлияло ли это негативно на повестку? Как изменения отношений с этими странами отразились на макроэкономики ДФО?

— Я верю, что и Япония, и Корея вернутся к конструктивному диалогу с Россией. Пока им внешние силы зажимают рты, и держат руки заломленными. Фактически, обе страны остаются окупированными американскими войсками. Япония - после 1945 года, Корея - после 1953. Это невероятно, что нация самураев, одна из самых технологически развитых в мире, сильных, уже 80 лет терпит диктат США, которые сами же Японию разбомбили - ядерным оружием. Аналогично, я убежден, если бы не позиция США, которая как рэкетир "крышует" Южную Корею, две Кореи бы уже нашли дорогу к общей судьбе и мы получили бы еще одно экономическое чудо объединенной Кореи. В 2018 году президент Мун Чжэ Ин, который, кстати, приезжал к нам на ВЭФ, трижды встречался с Ким Чен Ыном. Это вызвало радость и надежду на всем корейском полуострове. Но США их, грубо говоря, вернули в стойло. Им выгоднее иметь напряженную ситуацию в Азии - и продавать туда продукцию своего ВПК.

— Преференциальный режим на Курилах уже показал себя. Он даже стал примером при подготовке проекта Международных ТОР. Как можно улучшить режим на Курилах? Нужно ли? Планируется ли введение новых преференций?

— На Курильских островах в режимах ТОР и ОЭЗ реализуется 22 проекта на 13 млрд рублей. Это главным образом проекты в области рыбной отрасли, морепродуктов и туризма. Есть интересные инициативы в области возобновляемой энергии.

В части улучшения условий ведения бизнеса на Курилах наши усилия сейчас направлены на устранение ряда прорех в законодательстве, регулирующих использование льгот местными курильскими предпринимателями. Готовим соответствующие правки в законодательство, исключающие их дискриминацию.

— Законопроект о Международных ТОР вот-вот отправится в Госдуму, а регионы Дальнего Востока уже готовы предоставить свои территории под новый режим. Так где все-таки появится первый? Какие еще регионы являются привлекательными для этого режима?

— Действительно, за запуск первых проектов в режиме МТОР развернулась конкуренция. Хабаровский край работает над созданием транспортно-логистической зоны, погранперехода на острове Большой Уссурийский на Амуре. Серьезный проект и важный остров, единственный у нас по формуле "один остров - две страны". В 2017 году его посещал Си Цзинпин. Он уже соединен с Хабаровском автомобильным мостом. Не меньше аргументов и у предложений от Амурской и Еврейской областей. В обеих построены новые российско-китайские мосты. В Приморье же наша КРДВ планирует создать полностью подготовленный промышленный парк, со всей инфраструктурой, включая цеха, с подведенной ж/д веткой, также расчитанный на международных инвесторов.

В Забайкалье находится крупнейший на сегодня российско-китайский железнодорожный пункт пропуска. У Бурятии традиционно глубокие связи с Монголией. И так далее - список можно продолжить.

— Прорабатывается ли вопрос объединения всех дальневосточных ТОР в единую территорию?

— Здесь могу только сказать про "шашечки и ехать". Мы находимся в непрерывном, последовательном режиме улучшения, упрощения условий ведения бизнеса в ТОР. В конечном итоге, в интересах развития Дальнего Востока, любой проект на Дальнем Востоке должен реализоваться в преф режиме. Поэтому фактически весь Дальний Восток будет ТОР. Будет ли это единый ТОР, или административный порядок - будет видно. Дорогу осилит идущий.

— Мы прекрасно знаем, что наша главная железнодорожная артерия была построена не без помощи граждан из Азии. сегодня в силу ряда обстоятельств ДФО столкнулся с нехваткой рабочей силы. Как вы считаете, можно ли решить этот вопрос через привлечение, к примеру, северокорейских граждан?

— Короткий ответ - можно, в рамках международных обязательств, принятых на себя Россией.

— Какие перспективы для развития вы видите у наших отношений с КНР?

— Мы взяли планку товарооборота в 200 млрд долларов в год. Торговля между нашими странами ускорилась как раз тогда, когда социальные, культурные связи встали на паузу из-за пандемии. Объективно у нас 4200 км общей границы, сейчас общие друзья и общие неприятели. Я считаю, нам нужно научиться лучше понимать друг друга. Не только на самом высшем уровне, но на уровне бизнеса, образования, науки, спорта. Выстроить более прочные горизонтальные связи. Это дорога с двусторонним движением. И перед обеими нашими странами стоят серьезнейшие вызовы, от преодоления которых зависит будущее человечества. Безусловно, преодолевать эти вызовы разумно сообща.

— Вы не чувствуете напряжения, которое могло родиться у тех же японцев и даже у американцев, связанное с нашим развитием отношений с КНР?

— Напряжение в международных отношениях существовало во все времена. Можно сказать, что сама суть международных отношений - это сумма напряжений между отдельными странами и группами стран. И любой ответственный лидер скажет, что главный ориентир - национальные интересы своей страны. Путь к сотрудничеству, миру и процветанию (что собственно является темой нашего форума) не пролегает через формулу "дружить с кем-то против кого-то". Китай также является самодостаточной страной, глубоко интегрированной в мировую экономику, кстати, с огромным товарооборотом и с Японией, и с Америкой.

И мы развиваем наши добрососедские, стратегические отношения с Китаем не для того, чтобы вызвать чье-то напряжение, а для того, чтобы повысить благополучие наших народов. Достичь мира и процветания через сотрудничества.

— Теперь об Арктике. Вы говорили, что большую озабоченность вызывает ледокольный флот - судов не хватает и не хватит, чтобы обеспечить запланированный грузооборот по СМП к 2030 году. Как решить эту проблему?

— Флот ледового класса. Ледокол - уникальный продукт. Россия - главный в мире производитель и пользователь ледоколов. Программа создания ледокольного флота идет интенсивно, в соответствии с Планом развития СМП, утвержденным Правительством РФ. Но ледоколы сами не везут груз, они ведут за собой корабли, которые гружены нефтью, СПГ, рудой, контейнерами, рыбой, товарами Северного завоза и так далее. Этии грузовые суда, для того, чтобы ходить по СМП, должны быть специально подготовлены для хождения во льдах, быть ледового класса. Для создания таких кораблей нужны и особые технологии, и особые производственные мощности. Там просто металла больше, конструкции тяжелее - значит, краны должны быть мощнее, и так далее. В соответствии с Планом до 2035 года должно быть построено 151 судно ледового класса - это 10 ледоколов, 74 грузовых судна, 46 аварийно-спасательных, суда снабжения, обслуживания, гидрографии. Из 151 судна 43 строится и 108 судов еще должны быть заложены. В международные партнерства для строительства этих судов могли бы войти, в том числе, Индия и Китай. Главные заинтересованные в этом - сами компании, которые уже проинвестировали средства в производство товаров, которые нужно возить по СМП, и их судоходные партнеры. Такие переговоры уже идут, мы со своей стороны оказываем содействие в поиске перспективных партнерств.

— АЗРФ - это уникальный преференциальный режим. Есть ли планы по увеличению спектра преференций?

— Ничто не стоит на месте. Ближайшая цель - это переход от компенсации социальных взносов к автоматическому начислению по более низкой ставке. Находимся в диалоге с Минфином на эту тему.

— Лучшие дальневосточные практики распространяются на Арктику - ипотека, гектар. Что дальше?

— Города, концессии, образование, технологии.

— Недавно сообщалось о том, что на Дальнем Востоке планируется ввести механизм «Дальневосточный контракт» между государством и инвестором, предполагающий фиксацию ключевых условий на этапе принятия инвестрешений. Какая работа ведется в этом направлении? Когда этот механизм может появиться?

— Это новое направление работы, сейчас оно находится в обсуждении с коллегами по правительству.

Беседовала Александра Будер