Глава Росреестра: запустим чаты для соседей по "Дальневосточному гектару"

Олег Скуфинский — о достижениях в работе Службы

Руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский в интервью ТАСС рассказал, как владельцы дальневосточного гектара смогут искать своих соседей для общего бизнеса, когда жители столичного региона будут удаленно регистрировать права на недвижимость на Донбассе и когда за перепродажу выписок из ЕГРН (Единый государственный реестр налоплательщиков) начнут штрафовать.

— Олег Александрович, Росреестр отвечает за работу федеральной информационной системы (ФИС) "На Дальний Восток". Платформа позволяет любому россиянину получить гектар на Дальнем Востоке, жить и работать здесь. Какие новые функции появятся в ней?

— До конца 2023 года в ФИС "На Дальний Восток" появится модуль статистики, который поможет эффективно мониторить, анализировать и контролировать ход программы "Дальневосточный гектар" по 119-ФЗ.

Еще появится сервис сообщений, с помощью которого соседи по гектару смогут познакомиться друг с другом и начать общение. Предполагается, что они будут обмениваться информацией о своих проектах и оперативно делиться новостями о развитии программы, а возможно, и объединяться для ведения совместного бизнеса.

Мы работаем над тем, чтобы информационная система была понятнее и проще. Например, некоторые экранные формы будут заполняться автоматически. А процесс прекращения прав и снятия с государственного кадастрового учета земельных участков, которые не были освоены за пять отведенных на это лет, будет автоматизирован для уполномоченных органов.

Мы также решили важную задачу по переходу от иностранной системы управления базой данных на программное обеспечение, внесенное в Единый реестр российских программ для ЭВМ. И сейчас ФИС "На Дальний Восток" работает на отечественной подложке — Единой электронной картографической основе.

— А как продвигается работа в новых регионах РФ?

— Сразу после принятия 4 октября 2022 года исторического решения о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации Росреестр приступил к формированию территориальных управлений. Сегодня в команде "Большого Росреестра" в новых регионах уже более 1 300 человек, все они проходят обучение под кураторством Центрального аппарата и регионов — помощников ведомства. Всю эту работу контролирую лично, в том числе в ходе рабочих поездок в регионы.

Правоприменение и функционирование учетно-регистрационной системы в новых субъектах существенно отличалось от общероссийских. Основная задача в территориальном развитии новых субъектов — наполнение государственного реестра сведениями об объектах недвижимости и их правообладателях. По нашим предварительным данным, на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей порядка 4,5 млн объектов недвижимости, которые составляют экономическую основу для развития регионов. С января 2023 года на 1 сентября в новых регионах страны совершено уже более 120 тыс. учетно-регистрационных действий. По заявлениям людей на кадастровый учет было поставлено более 46 тыс. объектов и зарегистрировано уже 74 тыс. прав, из которых 70% — внесение сведений о ранее приобретенных гражданами правах на объекты недвижимости. Полный и точный реестр в новых регионах мы сформируем к 2030 году, он будет способствовать их устойчивому социально-экономическому развитию.

ППК "Роскадастр" — производственное предприятие Росреестра обследует объекты на территории новых регионов, в том числе для расчета компенсации за потерю жилья. С 2022 года обследованы более 17 тыс. объектов.

— А когда услуги Росреестра станут доступны для жителей новых регионов РФ через сайт Госуслуг?

— Сейчас уже созданы условия для обмена данными между управлениями Службы и органами публичной власти, и мы планируем запустить систему межведомственного взаимодействия в 2024 году. Наши основные услуги — предоставление сведений из ЕГРН, постановка на кадастровый учет и регистрация прав будут доступны для жителей новых регионов на портале Госуслуг.

Одновременно с этим мы налаживаем механизм электронного взаимодействия с профессиональными участниками рынка недвижимости: с кредитными организациями для реализации ипотечных проектов, с застройщиками — при строительстве и реализации "нового" жилья, чтобы сократить сроки оказания услуг и оптимизировать процесс выдачи сведений об объектах недвижимости.

Жители всех субъектов страны уже могут получить выписку из ЕГРН о наличии или отсутствии зарегистрированных прав на недвижимость по всей России, в том числе в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. До конца 2023 года по экстерриториальному принципу будут доступны все виды выписок. Также до конца 2023 года мы обеспечим возможность подачи документов на регистрацию недвижимости, расположенной в новых регионах, через МФЦ Москвы, Московской и Ростовской областей, в 2024 — из любой точки страны.

По итогам выполнения госпрограммы "Национальная система пространственных данных" в соответствии с поручением Ппедседателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина к 2030 году мы доведем все показатели по доступности услуг Росреестра в новых регионах до общероссийских.

— Говоря о выписках – удалось ли Росреестру победить теневой рынок выписок из ЕГРН?

— Да, он практически полностью ликвидирован. Из выявленных нами с 2020 года 397 сайтов-двойников Росреестра заблокированы 393, по оставшимся четырем ведется работа с правоохранительными органами.

В мае этого года вступили в силу изменения в КоАП РФ, которые ввели санкции за нелегальный оборот сведений, содержащихся в реестре, и создание для этих целей сайтов или мобильных приложений. Росреестр будет составлять протоколы об административных правонарушениях, а суды — рассматривать материалы и принимать решения о привлечении к ответственности. До конца года мы планируем завершить все подготовительные мероприятия и развернуть эту практику.

Нарушителей ждут денежные штрафы до 40 тыс. рублей для физических лиц и до 600 тыс. рублей для юридических лиц.

Помимо этого, в этом году мы раскрыли два новых канала продажи выписок из ЕГРН: через социальную сеть ВКонтакте и фриланс-маркетплейс KWORK. Оперативно отработали с коллегами, и все объявления, обнаруженные специалистами ведомства, были удалены.

Я хочу еще раз напомнить, что только полученный из официального источника — через портал Госуслуг, МФЦ, на сайте Росреестра или ППК "Роскадастр", документ защищает ваши имущественные интересы и средства.

— Есть ли прямой экономический эффект для регионов от работы Росреестра?

— Конечно! Например, только наполнение ЕГРН сведениями способствовало дополнительным поступлениям в консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации. Прирост от земельных и имущественных налогов за 2021 и 2022 годы составил более 300 млрд рублей относительно 2020 года.

С начала реализации госпрограммы "Национальная система пространственных данных" — с 2022 года — Росреестр совместно с региональными управленческими командами добился сокращения числа объектов недвижимости без правообладателей на 4,3 млн. Исправлено более 500 тыс. реестровых ошибок, в ЕГРН внесли границы около 2 млн земельных участков из неразграниченных 19,62 млн. Сформирован банк земли для вовлечения в оборот с целью жилищного строительства площадью более 120 тыс. га.

Хочу отметить, что наряду с формированием платформы Национальной системы пространственных данных, главная задача Росреестра — обеспечение гарантии прав собственности.