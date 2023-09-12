Владелец медиахолдинга MAER: каждый ушедший с медиарынка РФ бренд заменили 3–5 российских

Владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал ТАСС о подъеме медиарынка после кризиса, продвижении отечественных брендов и российского культурного кода, а также о новых технологиях в рекламе.

— Константин, в прошлом году по понятным причинам рекламный бизнес переживал кризис. Но как оценила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), по всем основным показателям отечественный рекламный рынок преодолел кризис прошлого года и показывает максимальные объемы за всю его историю. Почувствовали ли вы на себе этот подъем?

— Буквально недавно мы подвели итоги первого полугодия текущего года. За этот период мы выросли на 148%. Это говорит о том, что рынок оживился, конкуренция выросла. Мы знаем, что в стране появилось более 30 тыс. новых компаний и наши российские бренды начали конкурировать уже друг с другом.

— То есть уход зарубежных рекламодателей в этом случае сыграл скорее в плюс?

— Уход зарубежных компаний начал "драйвить" наш рынок. На замену каждому глобальному бренду пришло три-пять новых компаний с российским капиталом.

Раньше мы думали, что на раскрутку бренда требуется два, три, четыре года. Но нет — уже за последний год бренды вышли на свой уровень узнаваемости

— Кто из новичков пришел рекламироваться на медиафасады за последнее время?

— После моего выступления на Российско-китайском форуме китайские компании начали пользоваться нашими услугами. Это, например, автомобильные бренды Changan, Chery и другие. Большое количество брендов, которые занимают нишу производства сотовых телефонов. Рынок потребительских товаров вырос более чем на 40%, а он тянет за собой все. Рынок недвижимости стал больше конкурировать друг с другом, банковский сектор, финансовые услуги — огромное количество брендов, которые выросли за год.

— А из российских представителей кого можно назвать?

— Например, тоже рынок автомобилей. "Автоваз" выпустил целую линейку новых брендов. "Москвич" [снова] появился, и мы как раз презентуем его, закладываем фундамент нашему новому бренду. Буквально недавно прошел конкурс российских брендов, где из 30 тыс. компаний выбрано было 15 брендов, которые мы начали продвигать.

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— Какой вид рекламы сейчас популярен, есть ли новые фишки?

— Нас называют родоначальниками новых медиа. На рынке мы 20 лет, и обладаем огромной экспертизой, собственными запатентованными технологиями, которые позволяют каждому клиенту доходить до своего потребителя. Например, в прошлом году мы запустили рекламу на экранах такси. И на сегодняшний день это 1 тыс. машин, 2 тыс. экранов, которые передвигаются по самому центру Москвы. Это быстро стало востребованно. Все крупнейшие компании стали пользоваться нашим новым видом медиа.

— Какой охват дает такая рекламная площадка?

— Каждый наш экран, медиафасад, экран такси оснащен специальным устройством, которое собирает обезличенные данные. Мы фиксируем каждый MAC-адрес человека, проходящего мимо экрана, потом находим его в интернете и дублируем ему рекламную информацию, которая соответствует его интересам и профилю. В целом по стране охват нашего медиахолдинга составляет более 82 млн визуальных контактов в сутки — это более 2,5 млрд визуальных контактов в месяц.

— Недавно ваша компания представила подразделение по продвижению гражданской продукции, которая производится российскими оборонными предприятиями. Расскажите подробнее, кого вы будете продвигать.

— В этом году мы запустили новое направление в нашем медиахолдинге — это компания "РТ Медиа". Она будет продвигать гражданскую продукцию нашего оборонно-промышленного комплекса. Большое количество брендов, о которых мы с вами пока не знаем, производят светотехническое оборудование, лодки, сотовые телефоны, "умные" теплицы, а мы будем говорить об этом.

— Поддерживаете ли вы сейчас социальную рекламу?

— Конечно. Например, буквально недавно компания "Русгидро" построила один из крупнейших в мире спортивных комплексов по гребному слалому, вложив в этот комплекс более 4 млрд рублей. Мы со своей стороны продвигали этот проект. Более 15 млн россиян на наших медиафасадах увидели запуск этого комплекса в режиме реального времени, мы показывали горожанам новый спортивный комплекс, чтобы можно было приезжать, развивать туризм.

Еще совсем недавно, вы знаете, на соревнованиях произошел инцидент с российской фехтовальщицей Анной Смирновой. Мы запустили большую кампанию "Честь имею", чтобы поддержать нашу спортсменку.

— Продолжая тему международного давления, планируете ли вы как раз в условиях санкций делать акцент именно на российской продукции, продвигать наш культурный код?

— В этом году на Петербургском международном экономическом форуме мы как раз объявили большую кампанию, посвященную нашим брендам, которые продвигают российский культурный код.

Это означает — они продвигают нашу русскую зиму, любовь к маме, семейные ценности, нашу страну. Это могут быть компании абсолютно любого масштаба, которые производят сахарную вату, макароны, мороженое или даже автомобили

На эти цели мы выделили эфирное время на 1 млрд рублей. И более 20 брендов мы уже поддержали и размещаем их сегодня.

Как раз здесь, на площадке Восточного экономического форума, мы будем говорить о тех брендах, которые поддерживают наш культурный код. И в целом будем говорить о новых рекламных технологиях, которые позволяют развиваться российскому бизнесу и нашим новым партнерам, приходящим на российский рынок. Мы являемся коммуникационным звеном — мы знаем наш культурный код и помогаем этим брендам быстро пройти через огромное количество коммуникаций и дойти до каждого клиента.