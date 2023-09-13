Глава "Почты России": открываем компанию в ОАЭ, почтовый обмен с которыми вырос кратно

Михаил Волков — об успехах компании в 2023 году после "не самого простого" 2022 года

Генеральный директор "Почты России" Михаил Волков в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал об итогах первого полугодия 2023 года для федерального почтового оператора. Также он упомянул о сборе с организаций, работающих в сфере интернет-торговли, и анонсировал открытие компании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), с которыми кратно вырос почтовый обмен.

— Михаил Юрьевич, какие результаты показала "Почта России" за первую половину 2023 года? Какие успехи были, что нового появилось с вашим приходом?

— Прошлый, 2022 год был не самым простым для "Почты". Что касается итогов первого полугодия этого года, можно говорить о том, что принятый и реализуемый антикризисный план правильный. Он уже дает свои положительные эффекты. Мы практически в три раза сократили убыток, серьезно повысили нашу операционную эффективность. Очень важно, что при всех сложностях нам удалось значительно повысить показатели клиентского качества — это один из основных фокусов нашего внимания. На сегодняшний день индекс удовлетворенности и лояльности клиентов держится на рекордном уровне для "Почты". Хотя, очевидно, есть еще очень много проблем и задач, зон развития. Мы их видим, понимаем.

Из того, что хотелось бы отдельно отметить касательно первого полугодия, нам удалось — и эту работу мы сейчас активно продолжаем — выйти на рынок логистики электронной коммерции, заключить соглашения со всеми ключевыми игроками этого рынка. Стоит задача до конца года подключить большую часть наших отделений к пунктам выдачи заказов для того, чтобы этот сервис стал более доступным и удобным для всех жителей России.

Мы провели работу и по дозагрузке наших логистических центров. В начале года у нас была нехватка объемов, многие ключевые логистические центры пустовали. Сейчас у нас другая задача — по расширению наших мощностей и введению новых.

Разумеется, мы продолжаем работу над модернизацией нашей сети. В рамках поручений президента России проводится модернизация и ремонт — в первую очередь сельских отделений почтовой связи. План текущего года успешно реализуется, в следующем году, уверен, программа будет продолжена.

© ТАСС

— На какой стадии сейчас находится законопроект о введении инфраструктурного платежа с интернет-ретейлеров в пользу "Почты"?

— Прежде всего речь идет не о поддержке "Почты России" как компании, а о предоставлении равного доступа гражданам к базовым сервисам — это важная роль не только государства, но и общества в целом. И логистика, и связь входят в этот список. Очевидно, что приобретение товаров в интернете давно вошло в нашу жизнь, это удобно и современно. Особенно это важно в населенных пунктах, где отсутствует или слабо представлена офлайн-торговля, федеральные торговые сети.

Доступ к таким услугам сейчас есть у жителей городов, а в селах и на удаленных территориях его либо нет, либо он существенно ограничен. Мы как "Почта России" готовы выступить оператором — предоставлять свою инфраструктуру, чтобы, с одной стороны, устранить это неравенство, с другой — дать возможность участникам рынка электронной торговли, маркетплейсам развиваться без серьезных вложений. Подобного рода механизмы используются в международной и российской практике — например, федеральный проект "Устранение цифрового неравенства".

Сейчас законопроект проходит активное обсуждение на площадке правительства в том числе с ключевыми игроками. Кстати, ряд крупных компаний рынка с пониманием относятся к этой инициативе.

— Сохраняете ли свой прогноз, что сбор для компаний, работающих в сфере интернет-торговли, может составить 24–25 млрд рублей в год?

— Мы делали расчет, исходя из упомянутых в законопроекте 0,5% от оборота. Цифра может варьироваться в зависимости от принятых решений.

Решения могут быть разными. Например, есть опыт Китая, где действуют единые правила и система лицензирования для участников рынка доставки. У нас пока остается разница в регулировании частных компаний и "Почты России", которая работает по более жесткому законодательству.

При этом "Почта" обеспечивает доставку любому гражданину в любую точку страны и делает это за свой счет, без бюджетного финансирования.

Мы в любом случае примем любое решение государства, так как 100-процентный акционер "Почты" — это само государство.

— Ранее вы сообщали, что приглашенные в объединение БРИКС страны кратно нарастили почтовый обмен с Россией за год. Рассматриваете ли вы в связи с этим открытие в какой-либо из стран своего нового представительства?

— Мы посчитали, что объем нашего сотрудничества с новыми странами БРИКС за последнее время вырос рекордными темпами — более чем на 80%. Здесь, конечно, отдельно выделяются Объединенные Арабские Эмираты, рост почтового обмена кратный. Сейчас мы работаем над открытием компании в Дубае, в ОАЭ, а также рассматриваем и другие страны. Мы как логисты идем за спросом, за клиентами, ведем переговоры с российскими и зарубежными компаниями, будем предоставлять все необходимые логистические решения.

— Какие страны рассматриваются как кандидаты на открытие следующих офисов?

— Чтобы осуществлять деятельность, не обязательно иметь представительство. Мы взаимодействуем более чем с 130 странами по всему миру. Например, на долю Китая приходится 96% международных отправлений. Это большой партнер, особенно для рынка электронной коммерции. Как раз в Китае требуется большая представленность для более оперативного решения вопросов. Со стороны российского бизнеса, например, есть значительный интерес к Турции. По мере того, как будут расти товарообороты и активность экспортно-импортных отношений, мы будем принимать соответствующие решения.

— Со сколькими странами у России сейчас прекращено почтовое сообщение?

— На сегодняшний день шесть стран прекратили с Россией почтовое сообщение. Еще с некоторыми возникают определенные логистические сложности, но мы все-таки стараемся не прерывать почтовый обмен. Я убежден, что период охлаждения пройдет и отношения — как политические, так и экономические — восстановятся.

Именно поэтому мы оставляем в Германии наш офис, ведем контакты с нашими коллегами. Объемы доставки, конечно, несколько сократились, но и не обнулились. Самое интересное, что в почтовом экспорте, несмотря на снижение доли, первое место по-прежнему занимают США. Это означает, что продукция российских компаний, причем не сырьевой экспорт, а товары народного потребления пользуются спросом. Это лишний раз подчеркивает, что даже при политических разногласиях на уровне людей отношения остаются. И "Почта" — это именно то, что связывает не только Россию, но и людей во всем мире.

— Есть ли у "Почты России" планы на внедрение каких-либо новых разработок, в частности биометрических технологий, для улучшения качества обслуживания клиентов?

— Совместно с Минцифры мы обсуждаем много решений, направленных на внедрение новых современных цифровых сервисов, которые могут улучшить оказание почтовых услуг и, самое главное, повысить качество обслуживания для наших клиентов. Здесь я хотел бы поблагодарить Максута Игоревича [Шадаева, главу Минцифры РФ] и его команду за активное участие и поддержку. Биометрия, безусловно, является одной из важных тем на повестке. Буквально на этой неделе у нас была встреча по такому проекту. Сейчас мы находимся в обсуждении, как более качественно внедрить эти решения в "Почте".

— Какая сейчас ситуация у сотрудников "Почты" в части удобства работы?

— С моей стороны было бы безответственно сейчас сказать, что все замечательно. К сожалению, уровень заработных плат на почте — по-прежнему наша и боль, и приоритетная задача. Цель — не максимизация прибыли для какого-то частного акционера. Наш главный фокус — люди: клиенты, сотрудники, партнеры.

Кстати, у нас уровень текучки ниже, чем, например, в ретейле. За последние несколько месяцев две тысячи сотрудников, которые уходили, вернулись в "Почту". Почему? Зарплата не очень высокая, но это белая зарплата, все необходимые отчисления, социальный пакет. Уходя в частные компании, люди сталкиваются с тем, что обещания не соответствуют реальности, возникают проблемы с соблюдением трудового законодательства. И сотрудники к нам возвращаются.

А если человек поработал в "Почте" год-два, то он, как правило, остается с нами надолго.

— Важный вопрос — про недавнюю ситуацию с подтоплениями в Приморье. Как вы оцениваете качество доставки почты гражданам края во время тех событий?

— Благодарен вам за этот вопрос. Для меня, как человека, родившегося в Приморье, особо близко отозвалась эта чрезвычайная ситуация. В зоне подтопления работает около 100 отделений почтовой связи. В самый разгар стихии мы не прекращали работу.

В пиковый период прохождения тайфуна почтальоны пользовались лодками, заходили в затопленные подъезды, обходили частные дома. С помощью спасателей МЧС доставляли соцвыплаты в села, отрезанные от автомобильного сообщения. Более 60 тыс. жителей края вовремя или с опережением получили все социальные выплаты и пособия.

Это к вопросу, чем отличается "Почта" от других игроков. Когда все хорошо, мы не замечаем эту работу. Но бывают разные ситуации, каждый год происходит где-то пожар, где-то подтопление. "Почта" является одной из немногих организаций, которая выполняет свои задачи в любых условиях.