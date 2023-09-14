Губернатор Носов: Нужно ломать тренд по превращению Колымы в большую «вахту»

Сергей Носов - о том, какое влияние на деятельность горнодобывающих предприятий оказали санкции, какие перспективы развития есть у Колымы и какие задачи стоят на очередной пятилетний срок

Магаданская область – это один из самых отдаленных регионов России с суровым климатом. Колыма из года в год занимает в стране лидирующие позиции по добыче россыпного и рудного золота, а также серебра, все чаще привлекает инвесторов и становится местом притяжения для туристов.

Однако на пути к успеху местным властям приходится решать множество сложных задач - проблемы с доставкой грузов, высокие цены на продукты, топливо, услуги и авиаперелеты. Устоявшийся тренд о том, что Колыма не является местом для постоянной жизни, а временным пристанищем вахтовиков, недоверие со стороны туристов и суровый климат остаются причиной, по которой население продолжает покидать регион.

О том, как справиться с текущими проблемами, какое влияние на деятельность горнодобывающих предприятий оказали санкции, какие перспективы развития есть у Колымы и какие задачи стоят на очередной пятилетний срок, в интервью ТАСС на полях VIII Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов после своей победы на выборах главы региона.

Главное – закрепиться на достигнутом

- Сергей Константинович, позвольте сначала поздравить вас с переизбранием. Как, на ваш взгляд, прошло голосование на выборах губернатора Магаданской области?

- По-моему, достаточно равномерно: самое главное – без эксцессов, без нарушений, свободное волеизъявление. Но стоит отметить, что важно не только то, как прошло голосование, но и в целом атмосфера. Я думаю, что настрой людей имеет большое значение, потому что поддержка должна ощущаться каждый день, а не только в момент выборов, в день выборов. И она должна обеспечиваться не политтехнологами, а все-таки настроением народа.

- Как вы относитесь к такому эксперименту с голосованием в несколько дней?

- Мне лично нравится, ведь это дает людям больше возможности высказаться. При трехдневных выборах удобно планировать свой график с учетом работы или планов на выходные дни. Для Колымы это особенно актуально, ведь у нас есть свои особенности: очень много непрописанных приезжих, которые живут в Магаданской области из-за работы, и часть колымчан, наоборот, работает за пределами региона. Для них и других людей три дня выборов дарят определенную гибкость в планировании. Но я считаю, что будущее стоит за онлайн-голосованием – вот то, что надо изучать и к чему готовиться.

- Повсеместно в стране убедительно прошла победа действующих губернаторов и «партии власти» там, где были выборы в законодательные собрания. На ваш взгляд, что это демонстрирует? Какие изменения в обществе это показывает?

- Я хочу напомнить, что произошло за эти пять лет. По инициативе президента России Владимира Путина началась повсеместная реализация национальных проектов – здесь сделано действительно очень много, большое финансирование выделено всем регионам. Я могу давать оценку по Магаданской области, но вижу отчеты и цифры и по другим субъектам страны. Россия развивается по всем направлениям – культура, образование, спорт, благоустройство, строительство жилья и так далее. Сейчас главное – закрепиться на достигнутом, сосредоточиться на сохранении того, что сделано, потому что гарантийные сроки уже прошли, я имею ввиду пятилетний срок. Но то, что делалось, должно делаться надолго.

Колыма для туристов

- С чем Магаданская область приехала на Восточный экономический форум? Сколько соглашений подписано? Какие из них вы могли бы выделить?

- На ВЭФ мы представляем новый образ Магаданской области и столицы региона как комфортной среды для местных жителей и для активного культурного и оздоровительного туризма. Представленные в нашем павильоне экспозиции рассказывают и показывают, как Колыма становится крупным туристическим центром с уникальной и интересной историей, с комфортной средой для населения и инвестиционным потенциалом. Гостей знакомят с новыми туристическими маршрутами, рассказывают об уникальных природных и рекреационных ресурсах. Также экспозиция региона приурочена к 70-летию Магаданской области и представляет историю территории как заповедного края.

Что касается соглашений, то я не стал бы здесь останавливаться только на форуме этого года. Хотел бы отметить, что очень много соглашений на большие суммы было подписано на предыдущих форумах и много соглашений подписывалось до ВЭФ. Поэтому здесь, во Владивостоке, мы общаемся не только по поводу планов, но и рассказываем о том, что уже делается. Площадки форума – это еще и место, где можно «сверить часы», скорректировать вектор развития или вектор движения.

На форуме в этом году мы презентовали два проекта. Один из них - строительство порта для маломерных судов, что очень востребовано для Магадана, который окружен двумя бухтами – Гертнера и Нагаева. Это наш центр привлечения туристов, так как одно из главнейших наших богатств – это Охотское море с его разнообразием биоресурсов. Жизнь в столице Магаданской области невозможно представить без моря, а вот поставить лодку некуда. Поэтому говорю «спасибо» за то, что проект строительства порта поддержан правительством России, поддержан форумом.

- Действительно, когда мы говорим о Магаданской области, две темы в экономике возникают сразу – это море и золото. Про море поговорили, а как вы оцениваете предварительные итоги добычи золота в этом году? Какие планы на 2024 год, с какими основными трудностями сталкивается отрасль?

- По состоянию на 1 августа, недропользователями Магаданской области добыто 25,1 тонны золота.

К сожалению, крупнейшие золотодобытчики - компания «Полюс» - допустили снижение. Это достаточно для нас неожиданно, но вполне понятны сложности, связанные с содержанием золота в руде. Это явление временное, проходящее. В 2024 году они вернутся на прежний уровень - думаю, на уровень 14 тонн. При этом они продолжают инвестировать, по-моему, 7 млрд рублей. Но это предварительные цифры, потому что стоимость меняется в зависимости от курса. Это флотационная фабрика. Дальше они выйдут в плюс, но он уйдет на 2025 год.

К сожалению, антироссийские санкции оказали свое влияние. Но это не смертельно и поправимо. Трудности были примерно полгода из-за смены поставщиков и оборудования. Это не самый большой срок. Но надо сказать, что золотодобытчики – молодцы, они сумели правильно использовать это зимнее время: хорошо запустились, хорошо пошли. Был зарегистрирован прирост по золоту - 7 тонн по году.

Подытоживая, можно сказать, что 2023 год оказался достаточно сложным, но он заканчивается, мы его фактически прожили и уже готовимся к 2024 году, который обещает быть очень хорошим. В 2024 году ожидается рост показателей уровня добычи золота на 1-1,5 тонны с учетом развития производства и ввода в эксплуатацию ряда месторождений. Увеличение мощностей позволит Магаданской области сохранить лидерские позиции по добыче драгоценных металлов в России.

- Как в нынешних условиях складывается работа с инвесторами в регионе?

- Магаданская область продолжает активно сотрудничать с инвесторами. За первое полугодие, а мы пока можем оценивать только первые полгода, объем инвестиций в основной капитал составил почти 39 млрд рублей, что в сопоставимой оценке на 14,7% больше уровня января-июня прошлого года. Мы не останавливаемся на достигнутом, несмотря на вызовы, с которыми столкнулась наша страна. Продолжаем строить отношения с бизнесом на принципах доверия, открытости и взаимного уважения.

- Удалось ли на ВЭФ пообщаться с коллегами из дружественных нам стран?

- Только что общался с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России. Обсуждали вопросы импортозамещения по всей линейке машиностроения и другой востребованной техники, в том числе для системы ЖКХ. Общались с послом Казахстана. Говорили о возможном туризме, наш регион для казахов в этом плане очень интересен, потому что есть бренд - хочется хоть раз добровольно побывать на Колыме. Мы знаем, многие люди, наверное, с такой мыслью и едут: это все-таки Колыма, а я еду по своей воле. Но уезжают они совершенно с другими чувствами: с восхищением, с теплыми воспоминаниями и с хорошим отношением к этой земле, к этой территории и ее жителям.

«Вольный принос» золота

- Госдума в первом чтении приняла закон о старательской деятельности, разработанный Минвостокразвития. Добывать золото на старательских участках непромышленным способом смогут индивидуальные предприниматели. Как вы к этому относитесь? Какие перспективы открываются для Магаданской области?

- Мы согласились, этот эксперимент будет вестись по Магаданской области. Мы выделили несколько десятков гектаров для такого вида деятельности, ведь тут не работает принцип «где хочу, там и рою». Работать можно будет только на специально отведенной территории. Но мы понимаем, что нам все равно нужно будет контролировать эту деятельность, а также мы будем в ответе за соблюдение природоохранного законодательства. Соблюдение законодательства в вопросах оборота драгоценных металлов тоже никто не отменял - и здесь работы добавится всем. Это довольно большая и ответственная работа, в которой торопиться не надо.

Какие перспективы открываются для Магаданской области? Развитие туризма. Всегда было много желающих: а можно помыть золото? – Можно! И такую возможность как раз новый закон может предоставить. Мы сейчас рассматриваем вариант участка, который будет выделен именно под «вольный принос». Там может добываться золото силами туристов. Совместим приятное с полезным: и золото будет добываться, и от туристов, наверное, отбоя не будет, так как такие сильные ощущения многие желают испытать.

- Вам известно, что тема «вольного приноса» была очень дискуссионной. У правоохранительных органов сформировалось к ней неоднозначное отношение. Как вы считаете, в случае распространения этого механизма на другие регионы Дальневосточного федерального округа силы контрольных органов хватит, чтобы отслеживать ситуацию?

- Эта тема и сейчас остается дискуссионной. По этой причине я и сказал, что мы в этом плане являемся пилотным регионом. Давайте сначала попробуем и уже потом посмотрим, какие получатся плюсы и минусы. Легче это сделать на небольшой территории. Хотя, если подумать, Магаданская область – это громадная территория...

- К тому же, еще и отдаленная от границы.

- Да. А что касается возможности контроля, то мы готовы сотрудничать и активно будем вовлечены в это. Надо еще раз проверить все.

Задачи на новый срок

- На ближайшие пять лет какие задачи вы сами для себя ставите на губернаторском посту?

- Сначала, конечно, надо завершать начатое. Мы говорили о серьезных программах, проектах на миллиарды рублей. Это большая ответственность, а также большая сложность в организации исполнения с учетом удаленности, логистики для региона. Но я считаю, что с задачей мы справимся: и с тем, что начали, и с тем, что еще появится в течение трех-четырех лет.

Главная задача на сегодня – создать базу, которая должна позволить начать решать другие вопросы. Для нас стоит вопрос роста численности проживающих в Магаданской области. На ВЭФ проходила панельная дискуссия по арендному жилью. Там присутствовал генеральный директор компании «Полюс», которая добывает золото промышленным способом. Это крупнейшая золотоизвлекательная фабрика. Президент России Владимир Путин дал добро на запуск второй очереди золотоизвлекательной фабрики компании «Павлик», докладывалось о создании 1 тыс. рабочих мест. Соответственно создается для них арендное жилье. Именно такой проект создает условия в регионе.

Условия создаются, когда в том числе промышленные компании заинтересованы, когда они считают возможным локализацию специалистов в Магаданской области. Условия могут быть даже лучше, чем на каких-то других территориях…

- На Большой Земле.

- На материке, как у нас говорят. Эта задача - самая интересная и сложная. Наступает момент, когда все-таки эту ситуацию надо разворачивать в нужном направлении.

- Получается, что вы с этой историей про арендное жилье ломаете устоявшийся тренд по превращению Колымы в большую вахту?

- Да. Я думаю, что об этом обязаны думать не только власти, но и компании. Вот, например, введение «плоских тарифов» при покупке авиабилетов. На мой взгляд, это создание условий для вахтовиков, но не для населения. Когда компании создают условия только для вахтовиков – это неправильно.

Это не элемент поддержки населения, которое желает съездить в туристическую поездку. Для этого существуют вычеты специальные. А то, что сейчас с «плоскими тарифами» происходит, относится к поддержке прежде всего бизнеса, если брать процентное соотношение пассажиров, которые получили льготы.

- Командой, которая сформировалась за эти пять лет управления, вы довольны? Планируете ли какие-то глобальные перемены?

- Глобальных перемен не планируется. Могут быть какие-то ротации, связанные в том числе с возрастом или с планами самих людей. Задачи стояли сложные, спрос был достаточно жесткий. Люди выдержали и добились результата. Им стало интересно, потому что появился положительный результат. Я вижу, как у них горят глаза, когда область попадает в первый десяток всероссийских рейтингов.

Я сказал тем, кто планирует трудиться дальше, у кого личные планы совпадают, подготовить их программы, планы с оценкой уже проделанной работы. Считаю, что оценивать пройденный отрезок времени – это очень важно и правильно. И – работаем дальше.