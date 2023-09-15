Виталий Хоценко: будем работать, чтобы сделать Омскую область лучше, ярче, краше

Губернатор региона — о планах по его развитию

Виталий Хоценко еще несколько месяцев назад возглавлял правительство ДНР и в конце марта 2023 года был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Омской области, одного из ведущих промышленных и аграрных центров России. Сразу после прошедших выборов избранный глава региона в интервью ТАСС рассказал о своих планах по развитию экономики области и повышению уровня жизни населения.

— Виталий Павлович, за те полгода, которые вы работаете в Омской области, вы уже провели ряд точечных усилений в правительстве региона. Команда уже сформирована или вы планируете еще какие-то изменения?

— Кардинального изменения состава не будет, но некоторая донастройка все же точно произойдет. Планируется, что некоторые люди перейдут на другие позиции, кто-то планирует продолжить свою работу в других субъектах Российской Федерации. То есть часть состава будет переформатирована, но костяк команды будет сохранен. Работы будет много. Будем работать над тем, чтобы сделать Омскую область лучше, ярче, краше.

— Сегодня в связи с посадкой в поле самолета "Уральских авиалиний" невозможно не затронуть тему переноса аэропорта из центра Омска. Этот случай — еще один довод в пользу строительства Омск-Федоровки? Какие перспективы этого проекта?

— Пока точно неизвестно, почему экипаж принял решение лететь в Новосибирск. Если это для того, чтобы садиться не над Омском, а в новосибирском аэропорту за пределами города, то это, конечно, дополнительный аргумент.

Ну и на самом деле новый аэропорт нужен Омску и Омской области. По сути дела, это еще одна экономическая точка притяжения, особенно с учетом изменившейся экономической ситуации и разворота страны на Восток. В Федоровке можно создать не только аэропорт, но и портовую особую экономическую зону, логистические центры. Там вырастет много дополнительной инфраструктуры, как раз рядом планируется Северный обход Омска. Все это даст дополнительный импульс. Нам нужен нормальный хаб с хорошим терминалом и перспективой развития.

Сегодня наш аэропорт находится в городе и развиваться ему некуда — его со всех сторон окружают дороги, дома, городская инфраструктура. Поэтому мы будем работать над этим вопросом, чтобы приблизить реализацию этого проекта. По срокам пока ничего говорить не буду, но самое главное — у нас есть понимание, мы обсуждали этот вопрос с президентом [РФ Владимиром Путиным], в правительстве РФ есть понимание, что это нужно делать. И есть известные на всю страну инвесторы, которые уже строили такие аэропорты, которые готовы вкладываться.

Проблема оттока населения

— Вы уже объехали все 32 района Омской области, познакомились с регионом изнутри. Какие точки роста, какие проблемные места для себя отметили?

— Основная проблема для нас — это отток кадров в целом. Это касается не только районов, но и города. К сожалению, мы продолжаем терять людей. И здесь нужна большая целевая программа, над которой мы уже работаем. Она должна быть связана в том числе с мотивацией молодых людей остаться учиться после школы в наших вузах.

Для этого мы ввели стимулирующие выплаты для тех выпускников, кто хорошо сдал ЕГЭ и поступил в омские университеты. Что касается сел, то мы организовываем региональный целевой набор. Будем сопровождать всех ребят, кто хочет учиться на бюджете и готов после этого продолжить работу в районах, финансировать их обучение из областного бюджета в медицинском и педагогическом университетах, то есть по особо востребованным профессиям.

Также будем дальше развивать экономику во всех направлениях: в промышленности, сельском хозяйстве, логистике — абсолютно новом для нас направлении. И конечно, благоустраивать окружающую среду что в городе, что в районах области. Глаз любит красоту, особенно там, где ты живешь, гуляешь с детьми. Поэтому будем формировать комфортную городскую среду, участвовать в различных программах и привлекать федеральные, региональные и местные источники.

Мы уже запустили конкурс "Решают люди". Это местные инициативы, которые как раз нацелены на то, чтобы менять Омскую область независимо от того, где человек проживает: в городе-миллионнике или в селе с населением 50–100 человек.

— А районы продолжите объезжать?

— По районам обязательно продолжу ездить. Это не была избирательная кампания, хотя, конечно, я старался до выборов посетить все районы, познакомиться, напитаться проблематикой. У нас будет выездной день — пятница, будем с командой правительства выезжать, работать, посещать социальные учреждения, объекты экономики, обсуждать с главами муниципалитетов и жителями проблемы и, самое главное, находить пути их решения.

Сельское хозяйство

— Омская область наряду с развитым оборонно-промышленным комплексом всегда славилась и своим сельским хозяйством. Она входит в тройку ведущих аграрных регионов Сибири. Планируете усилить это направление?

— Конечно, и меры уже принимаются. В целом мы обеспечены на 100% продуктами растениеводства и животноводства, за исключением фруктов и овощей закрытого грунта. И тут мы открываем такое новое для себя направление, как теплицы. Здесь хорошие перспективы именно по количеству солнечных дней.

Касательно зерновых культур, тут погода не всегда помогает. Последние четыре года у нас то холод, то жара, то засуха, то переувлажнение. Конечно, это не может не сказаться на урожайности. И если традиционно мы собирали более 3 млн т зерна, то в этом году есть риск не перевалить этот рубеж.

Мы понимаем все проблемы в сельском хозяйстве и уже сейчас добавляем субсидии по животноводству, которое также пострадало от засухи. На субсидирование закупки кормов мы уже приняли решение выделить 15 районам дополнительно 200 млн рублей. Также есть проблема с ценой на молоко, которая ниже обычного. Поэтому мы сейчас подаем на изменение [бюджета] на еще 200 млн рублей, чтобы субсидировать затраты на молоко нашим фермерам. Это не только крупным сельхозпредприятиям, но и личным и подсобным хозяйствам, на них мы еще порядка 50 млн рублей заложили.

На следующий год мы будем увеличивать количество субсидий, которые передаем в сельское хозяйство. Здесь стоит основная задача и дальше вводить в сельхозоборот земли, повышать урожайность за счет приобретения новой техники, средств защиты растений и удобрений. Думаю, такая плановая работа даст свой результат. Сегодня мы как раз над бюджетом работаем, там все эти критерии уже вшиты.

— Регион довольно протяженный, особенно с севера на юг. Конечно, дороги постепенно приводятся в порядок, но, как ни крути, до той же Тары (второй по размеру город Омской области — прим. ТАСС) ехать на машине несколько часов. Как-то можно повысить транспортную доступность отдаленных районов?

— Мы сегодня уже работаем над тем, чтобы снова запустить малую авиацию — это Ан-2 и Л-410 — на Тару и в Усть-Ишим (самый отдаленный райцентр на севере региона — прим. ТАСС). Высказывались опасения, что взлетно-посадочные полосы, которые не эксплуатировались с 90-х годов, не смогут принимать самолеты. Но я лично был и в Таре, и в Усть-Ишиме, и мы туда сажали самолет.

Да, какие-то работы нужно будет произвести. И мы планируем запустить малую авиацию из Омска в эти поселения и обратно. Да, это чистой воды социалка, мы будем субсидировать эти перелеты, а там посмотрим, насколько они будут востребованы. В ближайших планах попробовать запустить один рейс до Тары.

Повышение уровня финансовой обеспеченности региона

— За счет чего еще планируете повысить уровень финансовой обеспеченности Омской области? Богатый, в принципе, регион, но бюджеты не из самых больших, скажем так.

— Это старая тема, связанная с налоговыми межбюджетными отношениями. Если посмотреть по прошлому году, то с области было собрано порядка 300 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. До [бюджетного] выравнивания на территории Омской области было сохранено порядка 37% от этой суммы. Для сравнения: в среднем по России этот показатель составляет где-то 42–43%. Есть еще выравнивание и субсидия на сбалансированность, но даже с ними Омская область, потенциально богатый регион, все равно получает меньше, чем в среднем по стране — порядка 50% вместо 52–53%.

Мы работаем над этой проблемой, я этот вопрос поднимал и с президентом, и в правительстве [РФ], и с Министерством финансов, и с депутатами Госдумы, сенаторами Совета Федерации. Есть шансы, что нам будут больше отчислять на сбалансированность, на уравнивание. Это будет понятно где-то в ноябре.

— Ну и для региона актуальна проблема перерегистрации промышленных предприятий в другие регионы. Работают здесь, а налоги платят там.

— Мы намерены такие предприятия вернуть обратно. Первое большое предприятие, с которым мы ведем эту работу, — это "Омсктехуглерод". Не сказать, что таких предприятий, которые поменяли, скажем так, свою прописку, много. Мы сегодня работаем и с "дочками" компании "Газпром нефть", чтобы получать больше налогов. Компания, имеется в виду головная организация, идет нам навстречу.

Экономический эффект от этого должен быть. Вопрос в налоге на прибыль, который платится по месту регистрации. Поэтому мы рассчитываем в первую очередь на те предприятия, которые рентабельны, и ими занимаемся в первую очередь. Ну и второй момент — это вопрос имиджа, чтобы омские предприятия, здесь работающие, были здесь зарегистрированы.

Проблемы экологии

— Для жителей Омска тема промышленности зачастую связана с другой, не очень приятной темой — экологией. Понятно, что идет рекультивация свалок, газификация частного сектора, но население больше жалуется на выбросы предприятий. Как-то вообще возможно этот вопрос решить?

— У нас представлена разная промышленность: химическая, машиностроительная, энергетическая, теплоэлектростанции. И к сожалению, не бывает на 100% чистой, например, химической промышленности.

Но это не означает, что этой проблемой не надо заниматься. Конечно, людям хочется дышать нормальным, чистым воздухом. Президент недавно об этом говорил и ставил задачу и мне, как главе региона, и федеральным структурам, которые за это ответственны.

Подготовлен комплексный план по снижению выбросов, по которому работают 12 городов России, включая Омск. Компании — а это задача непосредственно предприятий — предпринимают соответствующие усилия. Нефтезавод занимается установкой газоочистного оборудования и реализует проект "Биосфера" стоимостью 30 млрд рублей. Этот проект близится к завершению, он позволит брать из Иртыша всего 30% [от текущего объема], остальную воду использовать повторно. Это в том числе снижает и вредные выбросы.

ТГК-11, которой принадлежат наши ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, работающие на высокозольном угле из Казахстана, продолжают работы по своевременной замене электрофильтров, модернизации и установке газоочистного оборудования. "Полиом" работает над уменьшением выбросов факельных установок. Все это позволит снизить выбросы этих предприятий более чем на 12 тыс. т в год.

Физкультура и спорт

— Давайте вернемся к более позитивным темам. В прошлом году в Омске открылась "G-Drive Арена", где играет хоккейный клуб "Авангард". Но в городе увлекаются и другими видами спорта: футболом, баскетболом… Какие вообще планы по развитию спортивного направления?

— "G-Drive Арена", конечно, сейчас одна из лучших и самых посещаемых арен в стране. Но у нас в этом году в Суперлиге играют и гандбольная мужская команда "Скиф", женская баскетбольная команда "Нефтяник-Титан". И мы рассчитываем, что волейбольная команда "Омичка" в следующем году тоже выйдет в Суперлигу. То есть у нас сразу четыре команды в игровых видах спорта будут играть в высших лигах.

Конечно, вопрос по дворцу для игровых видов спорта становится очень актуальным. Мы работаем с крупными компаниями над этой темой, хотим построить спортивный объект, который отвечал бы всем требованиям российских федераций по этим видам спорта. Не забываем мы и про спорткомплекс имени Блинова, который не эксплуатируется уже несколько лет. Мы подготовили проектно-сметную документацию по капитальному ремонту, ищем, с кем можно этот объект привести в порядок.

Также мы договорились с Промсвязьбанком реализовать у нас большой проект по уличному баскетболу под эгидой Федерации баскетбола России. Мы обязательно сдадим этот объект в следующем году, сейчас идет выбор места. В дальнейшем будем просить Промсвязьбанк тиражировать этот проект, чтобы в городе было несколько таких центров. Ну и достаточно большое количество спортивных площадок у нас сооружается и вводится по инициативам самих жителей.

Еще одно важное решение — чтобы в каждом районном центре у нас за пять лет появился свой крытый каток с искусственным льдом, ледоуборочной машиной, системой по охлаждению льда. Это прямо моя мечта, мы будем плотно этим заниматься.

Специальная военная операция (СВО)

— Сегодня нельзя обойти тему поддержки участников СВО. Будет ли продолжена работа по расширению этих мер?

— У нас создан региональный филиал Фонда защитников Отечества, мы разместили его в центре Омска, чтобы людям было удобно добираться. Сегодня он уже отработал более 2 тыс. заявок, порядка 80% этих заявок одобрено.

Вообще, помимо 20 обязательных мер поддержки, которые спущены по линии рабочей группы Андрея Анатольевича Турчака, генерального секретаря партии "Единая Россия", мы добавили 18 наших дополнительных мер. Это и оплата продленки в школах и детских садах, догазификация за счет области. Мы планируем также сделать такие льготы, как бесплатное посещение физкультурно-оздоровительных и культурных организаций, компенсировать расходы за путевки в детские лагеря и так далее.

По сути, каждые две недели у нас появляется какая-то новая мера поддержки для бойцов и членов их семей. Эта работа крайне важна, мы будет и дальше увеличивать помощь.

— А как поддерживается луганский город Стаханов, над которым Омская область взяла шефство?

— Мы помогаем восстанавливать город. Недавно восстановили многофункциональный центр. Он получился хороший, достойный, людям нравится. Также мы продолжаем готовить город к зиме, ремонтируем пять котельных, оборудование к которым поставляет омское предприятие. Мы продолжим ремонтировать индивидуальные и многоквартирные дома. Там сотня домов, где надо вставлять окна, чинить крыши, утеплять.

И сейчас мы приводим в порядок стахановский родильным дом. Он обслуживает не только сам Стаханов, но и большое количество населенных пунктов вокруг города. Нам важно завершить эту работу к концу сентября. На следующий год у нас тоже большие планы — планируем серьезно заняться дорогами. Думаю, у нас все получится.