Глава Якутии Айсен Николаев: будут реализованы все соглашения, подписанные на ВЭФ

Республика Саха (Якутия) с первого года работы Восточного экономического форума (ВЭФ) активно принимает в нем участие. В этом году на мероприятии регион подписал около 30 соглашений на сумму более 100 млрд рублей.

О реализации соглашений, подписанных в прошлые годы форума, задачах, которые ставятся перед экономикой региона, действующих и новых мерах социальной поддержки читайте в интервью ТАСС с главой крупнейшего субъекта страны Айсеном Николаевым.

— Айсен Сергеевич, разрешите поздравить вас с переизбранием! Расскажите, как прошло голосование в республике, как вы сами оцениваете его ход? Три дня — с 8 по 10 сентября, которые были отведены на голосование, — насколько это удобно?

— Выборы у нас прошли очень спокойно, серьезных жалоб ни от одной политической партии, ни от одного кандидата нет. Конечно, технические вопросы всегда возникают, на избирательных участках обычно быстро реагируют, если есть нарушения. Но не было никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

Явка составила около 50% — она традиционно находится на этом уровне уже многие последние годы на крупных выборах, начиная с выборов главы республики и заканчивая выборами Государственной думы. Это показатель электоральной стабильности.

Три дня голосования, на мой взгляд, — это очень удобно в особенности в наших условиях. В последний день выборов был сильный дождь, где-то был даже снег, ветер. Конечно же, если бы выборы проводились в один день, то явка была бы ниже. А так как было три дня, все-таки в некоторые дни была погода получше, те, кто хотел проголосовать, несмотря на капризы погоды, проголосовали.

— Один из показателей прошедших выборов — то, что все действующие главы сохранили свои посты, а партия власти в тех регионах, где выбирали региональный парламент, зачастую усилила свое присутствие. Что это, на ваш взгляд, показывает?

— Это показывает результаты работы глав регионов. Последние годы в целом для страны, в частности Республики Саха (Якутия), крайне успешные. В этом, конечно, большая заслуга той политики, которую президент РФ проводит по Дальнему Востоку.

Что касается партии власти и усиления в целом ее позиции, то по Якутии они рекордные: по итогам выборов 55 мандатов из 70 партия "Единая Россия" в парламенте Якутии никогда не имела даже в 2000-е годы. Это говорит о том, что народ оценивает опыт работы "Единой России" положительно, в особенности в это непростое время, когда была пандемия, идет специальная военная операция, введены санкции. В это тяжелое время общество сплачивается. Единственная политическая структура, которая реально может людей объединить, — это "Единая Россия", это очевидно.

— Когда у вас пройдет инаугурация?

— У нас традиционно — не мной это заложено, — но после сентябрьских выборов вступление в должность всегда приходится на 27 сентября, День государственности нашей республики. Раз в пять лет это все совпадает.

— Якутия всегда очень активно участвует на Восточном экономическом форуме, всегда подписывается много соглашений. Какие в этом году ключевые соглашения вы бы выделили? И какие главные итоги бы подвели?

— ВЭФ для нас — это главный форум, в котором мы участвуем. Благодаря работе (вице-премьера — полпреда президента в ДФО — прим. ТАСС) Юрия Петровича Трутнева и Минвостокразвития в последние годы здесь, в дальневосточных регионах, установилась хорошая традиция — подводить итоги большой работы, которую мы предварительно проводим. В этот раз мы подписываем около 30 соглашений, которые направлены на реализацию инвестпроектов с объемом около 130 млрд рублей.

Хочу подчеркнуть, что это конкретные решения по проектам, которые будут в ближайшие годы реализованы на территории Якутии, начиная от переработки газа и выработки гелия и заканчивая вопросами, связанными с реализацией проектов комплексного развития территорий по городу Якутску

Например, соглашение с Банком ДОМ.РФ по ипотечным программам при строительстве нового микрорайона "Спортивный" в Якутске. Этот проект предусматривает ввод 327 тыс. квадратных метров жилья для 11 тыс. жителей. Также отмечу концессию по созданию мусороперегрузочной станции в Якутске. Актуальным для региона являются планы на передачу Якутии малых воздушных судов типа "Байкал".

За это время ВЭФ стал одним из ключевых инструментов развития и визитной карточкой Дальневосточного федерального округа. На его площадке ежегодно принимаются решения, которые имеют большое значение как для регионов, так и для России в целом.

— Говоря о прошлых форумах, все ли соглашения удалось реализовать? Есть ли проекты, от которых пришлось отказаться или поставить на паузу, может быть, в связи с санкциями?

— Мы всегда очень внимательно относимся к тем соглашениям, которые заключаем в рамках ВЭФ, и на конкретные соглашения мы выходим только в том случае, если есть уже понимание, что они будут реализованы. Это нам как раз помогает — если уже соглашение подписано, то мы его реализуем. Конечно же, есть соглашения о намерениях — и по ним работа продолжается, по некоторым — достаточно долгое время. В случае, когда мы подписываем соглашение с конкретными цифрами, там все исполняется.

Именно на полях этого мероприятия был дан старт проекту по реновации Якутска — строительству взаимен ветхого жилья современного квартала "Спортивный". Среди договоренностей в сфере экономики — развитие горнопромышленного кластера в Арктической зоне. Сторонами проекта выступили Минвостокразвития, Минприроды России и Росатом, он включает строительство социальных объектов, коммуникаций и транспортной инфраструктуры. Проект активно реализуется — в конце августа вместе с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым мы открыли городок строителей атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга.

— От года к году на форуме озвучивают две важнейшие проблемы Дальнего Востока — логистическую и кадровую. Регион добывает большое количество природных ископаемых, которые поставляются в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, внутрь страны. Как, на ваш взгляд, с учетом разворота на Восток есть ли перспективы для увеличения провозных мощностей, видите ли вы изменения на Восточном полигоне в увеличении грузооборота? Удается ли решить кадровый вопрос в особенности сейчас на фоне специальной военной операции?

— По логистике и транспорту даже без того глобального разворота на Восток, который у нас прошел за последний год, мы года три говорим о том, что Восточный полигон начинает перегружаться, необходимо усиливаться. В Якутии мы одними из первых подняли этот вопрос. Единственным человеком, который поддержал, об этом говорил и давал поручения, был наш президент. Многие министры и предыдущее правительство страны говорили о бесперспективности Восточного полигона и отсутствии необходимости его расширять. Возможно, это привело к определенным задержкам, определенному замедлению работ и медленному началу этих работ. Была возможность вывозить больше, при этом предприятия в Якутии были вынуждены корректировать свои производственные планы в сторону уменьшения для того, чтобы они совпадали с планами РЖД по вывозу угля.

Недаром проект строительства Тихоокеанской железной дороги, о которой говорил на ВЭФ наш президент, инициирован Якутией вкупе с компанией "Эльгауголь" для того, чтобы уголь мог выходить на рынок в достаточном количестве. В стране появляется первая частная железная дорога со строительством крупного морского порта "Эльга". Это позволит значительно увеличить как добычу, так и экспорт якутского угля. Мощности компании "Эльгауголь" огромны — на территории Якутии реализуется крупнейший проект в мире по добыче коксующегося угля.

Добывающая промышленность всегда была стержнем экономики Якутии, сейчас ее важность значительно возросла.

За прошлый год наши компании поставили более 39 млн тонн угля, тем самым республика вернула себе лидерство на Дальнем Востоке по этому показателю. Мы — первые на Дальнем Востоке и третьи по России после Кузбасса и Красноярского края

Огромный вклад здесь внесли наши "гиганты" — помимо Эльгинского угольного комплекса, компания "Колмар" с их высокими темпами роста и "Якутуголь", который в последнее время наращивает обороты. Также в 2022 году у нас начало работу Сыллахское угольное месторождение "Антрацитинвестпроекта".

Безусловно, вопрос подготовки кадров и трудоустройства — один из приоритетов в нашей промышленной политике. Развиваем базу профтехобразования, чтобы она отвечала задачам обучения рабочих. Утвердили программу капитальных ремонтов и технического переоснащения профобразования. Только за прошлый год в пяти профессиональных училищах открыли 12 новых мастерских. Для поддержки занятости реализуем программу "Местные кадры — в промышленность". В ее рамках уже около 40 тыс. жителей Якутии получили хорошо оплачиваемые рабочие места.

— Главгосэкспертиза одобрила проект мостового перехода через реку Лену. Каковы следующие шаги?

— Сейчас мы должны окончательно согласовать источники финансирования, есть понимание по цифрам, о которых говорит правительство Российской Федерации, и есть понимание наших возможностей. Мы должны, все это состыковав, определиться окончательно по источникам и потом уже двигаться вперед. Задача, поставленная (вице-премьером РФ — прим. ТАСС) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным по стоимостной характеристике, выполнена.

Строительство Ленского моста является частью мастер-плана Якутска. Он сформирует крупный транспортный узел на стыке федеральных и региональных автодорог, Амуро-Якутской железнодорожной магистрали, речного порта и международного аэропорта Якутска.

— Президент России в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ поставил задачу формирования комплексной программы развития энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке. Какие объекты могут быть включены в нее от Якутии? Какие бы ставили задачи на большой срок в плане развития энергетики?

— Вы знаете, я в последние годы уже неоднократно и на федеральном уровне, и у себя в регионе говорю о том, что еще большему, еще более динамичному развитию Якутии сегодня мешают два сдерживающих фактора. Это слабость транспортной и энергетической инфраструктуры, которая была сформирована по потребности экономики 1970–80-х годов. В то время она была мощной с учетом тех возможностей, которые тогда существовали. Но в 1990-е и 2000-е годы мало кто предполагал, что Якутия не только достигнет тех показателей, но и кратно их превзойдет.

По добыче угля мы раза в четыре больше добываем в сравнении с лучшими показателями, которые были в Советском Союзе. Мы добываем больше золота. Объемы по добыче газа и нефти вышли на совершенно другие показатели, на порядок превышая добычу тех времен. Якутск был городом с населением в 150 тыс. человек, а сейчас достиг практически 400 тыс. Конечно же, это совсем другое потребление электричества, совсем другие потребности в транспортной системе.

По энергетике мы сейчас очень большую работу провели. Мы видим, что ряд компаний начинают реализацию крупнейших проектов. В частности, если идти по порядку, в Центральной Якутии идет работа по второй очереди Якутской ГРЭС-2, по Западной Якутии — строительство Новоленской ТЭС в Ленском районе мощностью 550 МВт. Также есть проекты по реконструкции Нерюнгринской ГРЭС, дополнительному строительству газовой электростанции в поселке Чульман на 330 МВт.

На севере Якутии, в Усть-Янском районе, реализуется проект строительства атомной станции малой мощности для реализации крупнейшего промышленного проекта "Кючус" и дальнейшего развития там промышленного кластера. Также мы реализуем с "Русгидро" проект по замене крайне устаревших дизельных электростанций на современные гибридные электростанции с выработкой солнечной энергии и дизельной генерацией. Все это вкупе позволит нам создать новый энергетический каркас Якутии и строительство линий электросетей высокого и низкого напряжения, чтобы все могло доходить до потребителей. Все это проекты, которые начали реализовываться или в ближайшее время будут реализованы.

— Этим летом было очень радостное событие в республике — родилась миллионная жительница, и Якутия демонстрирует, как можно улучшать демографическую ситуацию. Вчера президент дал несколько поручений, связанных с социальной политикой, в том числе расширение программы дальневосточной ипотеки и ее расширение на ИЖС. На ваш взгляд, существующие сейчас комплексы мер социальной поддержки граждан на Дальнем Востоке достаточны или можно еще что-то сделать, чтобы закрепить их, обеспечить рост рождаемости?

— Вы знаете, если население страны продолжает сокращаться, в том числе и на Дальнем Востоке, то значит, что приняты не все меры. Как вчера сказал президент, это не одна мера и не две. Должен быть принят целый комплекс, причем в самых разных направлениях, для того чтобы ситуация начала и стабилизироваться, и улучшаться.

Чего мы добились за последние годы? У нас люди стали меньше уезжать, к нам стало больше людей приезжать, и у нас увеличилась продолжительность жизни. Это три основных фактора, которые позволили нам нивелировать снижение рождаемости, которое у нас есть, и население у нас стало быстрее расти за последние 30 лет

Мы пришли к тому, что за четыре года население выросло на 35 тыс. человек, и мы преодолели уровень в миллион [жителей].

В Якутии с 2019 года по нацпроекту "Демография" установлены выплаты при рождении в семье первого, второго и третьего ребенка. В дополнение к региональному материнскому капиталу мы учредили с прошлого года целевой капитал "Дети столетия" в размере 100 тыс. рублей. Для многодетных семей действует льготная ипотека, есть преференции в виде круглогодичных субсидий на авиабилеты, льготы на посещение детьми культурных и спортивных учреждений, а также по налогам. В целом за последние годы объем финансирования на поддержку материнства и детства возрос в Якутии в разы, до 23 млрд рублей.

Если говорить о нововведениях, то с 1 января 2024 года в два раза, до 300 тыс. рублей, увеличится размер республиканского материнского капитала "Семья" при рождении третьего и последующего ребенка. Учредили грант в 10 млн рублей для муниципалитетов, достигших наилучших показателей в демографии и семейной политике. В этом году установили денежные выплаты при получении Знака высшей благодарности Матери.

— Предложение президента о расширении программы на ИЖС, на ваш взгляд, насколько актуально для Якутии?

— Очень актуально.

Я считаю, что свой собственный дом и жилье всегда стимулирует рождаемость. Я сам вырос в деревне и прекрасно понимаю, что никакая большая квартира этого не заменит

Стимулирование и строительство ИЖС — это всегда стимулирование рождаемости. В целом, имея такие территории, как Якутия, Дальний Восток и вся наша страна, мы должны максимально стремиться стимулировать именно индивидуальное жилищное строительство.

— Каждый регион ДФО на Улице Дальнего Востока представляет свой вклад, который вносит на подшефных территориях Донбасса, работу с военнослужащими в зоне СВО. Что привезла Якутия и что производится сейчас в республике?

— Наша выставка пользовалась большим интересом. Были наши квадроциклы "Сокол", которые блестяще себя зарекомендовали. Мы уже поставили свыше 50 единиц нашим ребятам, еще запланированы поставки. Это и печи длительного горения, которые мы производим для сельской местности, они сейчас адаптированы под потребности специальной военной операции. Это одежда, которая имеет уникальные теплоизоляционные свойства, в том числе их производят для снайперов и разведчиков, чтобы их не могли уловить тепловизоры.

У нас очень хорошие отзывы и по различным другим видам обмундирования, которые нужны нашим солдатам. Самое главное — это не новые разработки, это то, что давно используется и имеет хорошие отзывы. Бойцы просят, чтобы мы еще больше поставляли на линии СВО эту технику и обмундирование.

Мы очень активно работаем с городом Кировское (в Донецкой Народной Республике — прим. ТАСС), 31 объект восстановили. Недавно досрочно открыли многофункциональный центр, где жители получили доступ к госуслугам. Для коммунальных структур Кировского Якутия передала спецтехнику — самосвал, мусоровоз, трактор. Планы на этот год выполнены. Более того, хочу сказать, мы открыли в рамках форума первый IT-центр в Кировском, над которым работали наши специалисты по просьбе (врио главы ДНР — прим. ТАСС) Дениса Владимировича Пушилина.

Проведено строительство водовода с насосной станцией и станцией очистки, необходимые для бесперебойного прохождения отопительного сезона и решившие проблему с водой. Здесь наши коммунальщики предложили нестандартные решения, и теперь они будут применяться и в других городах ДНР.

Продолжаем сотрудничество в медицине — в июне на базе Кировской горбольницы открыли филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.

Важная часть — поддержка детей и молодежи. К новому учебному году закупили для школ учебные пособия, информационные материалы и государственную символику. Помогли в поступлении выпускников из ДНР в наш Северо-Восточный федеральный университет. Ребята из ДНР вместе с молодыми якутянами участвовали в смене военно-патриотического лагеря, занимались поисковой работой в местах боев подо Ржевом в годы Великой Отечественной войны.

— Так получилось, что спецоперация дает новых героев, новые примеры и новые истории. Одна из них — экипаж танка "Алеша", часть которого — жители Республики Саха. Как вы считаете, история подвига может быть включена в школьные программы?

— Мы историю спецоперации должны более активно включать и в уроки истории, и в школьную программу.

Выдающиеся подвиги наших бойцов должны быть достоянием широкой общественности, и в первую очередь дети должны на этом воспитываться. Ведь все мы воспитывались на историях наших героев Великой Отечественной войны.