Помощник президента Азербайджана: есть ли риск новой войны с Арменией

Хикмет Гаджиев — о перспективах подписания мирного договора между Баку и Ереваном, международном посредничестве и российско-азербайджанских отношениях

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в эксклюзивном интервью ТАСС оценил риски новой войны с Арменией, рассказал о перспективах подписания мирного договора между республиками до конца года и обозначил геополитические вопросы, которые Россия и Азербайджан способны разрешить в формате "3 + 3".

— Как бы вы могли прокомментировать ту напряженную ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас между Азербайджаном и Арменией? Есть ли риск новой войны?

— Как вы знаете, Азербайджан и Армения ведут переговоры о подписании мирного договора на основе пяти базовых принципов, предложенных Азербайджаном и принятых Арменией.

Взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран и юридическое обязательство не предъявлять таких претензий в будущем является краеугольным камнем указанных принципов. К сожалению, в последнее время ряд действий руководства Армении, среди которых особенно можно выделить поздравление 2 сентября премьер-министром Армении никем не признанного незаконного режима в Карабахе по случаю "дня независимости", нанесли серьезный ущерб мирному процессу.

Не способствует миру и тот факт, что, несмотря на декларативное признание армянским руководством территориальной целостности Азербайджана, на деле власти Армении продолжают финансировать из государственного бюджета Республики Армения незаконную "сепаратистскую хунту" на территории нашей страны, включая вооруженные формирования, которые в значительной части состоят из ВС Армении в Карабахе. По всему периметру подпитываемой Арменией "серой зоны" в Карабахе армянские незаконные вооруженные формирования проводят массовое минирование наших территорий — как будто более 1 млн мин, заложенных Арменией на наших землях до 2020 года, им было недостаточно. Можно констатировать, что Армения использует мины в качестве оружия массового поражения против азербайджанцев — только лишь за период после 44-дневной войны 2020 года жертвами мирного террора стали более 300 наших граждан.

Еще одной серьезной провокацией является проведение 9 сентября так называемых президентских выборов со стороны незаконного режима в Ханкенди. Все международное сообщество, включая ООН, а также страны региона в очередной раз подтвердили абсолютную незаконность и нелегитимность этих выборов, грубо нарушающих как законодательство Азербайджана, так и нормы международного права.

Также нас беспокоят участившиеся военные провокации и диверсии армянских вооруженных сил на границе и в Карабахе. Несмотря на это, Азербайджан привержен мирному процессу и ожидает возвращения Армении в русло конструктивных переговоров. Отвечая на поставленный вопрос, скажу, что Азербайджан привержен мирному урегулированию и не заинтересован в эскалации. Мы призываем армянское руководство не мешать процессу интеграции этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в наше государство и не работать на подрыв суверенитета нашей страны.

— На каком этапе сейчас мирный процесс?

— В настоящий момент мирный процесс тормозится по причине неконструктивной и неискренней позиции армянского политического руководства. Под предлогом несуществующей "блокады" Лачинской дороги против Азербайджана была развязана масштабная дезинформационная кампания, которая координируется со стороны Еревана и армянской диаспоры в разных странах мира, особенно на Западе. Несмотря на попытки обвинить Азербайджан в блокаде части нашей суверенной территории, открытие Агдамской дороги для груза Российского общества Красного Креста 12 сентября показало несостоятельность подобных обвинений. Благодаря совместным действиям Российского общества Красного Креста и Азербайджанского общества Красного Полумесяца Агдамская дорога заработала. Теперь мы ожидаем, что также и грузы Международного комитета Красного Креста одновременно пойдут по двум маршрутам — Агдамскому и Лачинскому. Наши международные партнеры полностью разделяют и поддерживают эту позицию.

Сейчас главным препятствием для мирного процесса является тот факт, что Армения продолжает содержать финансово и военно-политически незаконный режим на нашей территории. Именно незаконный режим в Ханкенди блокирует одновременное открытие Агдамского и Лачинского маршрутов, отказывается от приема продовольственных грузов из Азербайджана, обосновывая это пещерными расистскими мотивами, которым не может быть места в цивилизованном мире. Также незаконный режим торпедирует попытки диалога центральной власти Азербайджана с армянским этническим меньшинством, проживающим в Карабахе, несмотря на неоднократные приглашения Баку к таким контактам. Политике Армении по поддержке незаконного режима, взявшего в заложники проживающих в Карабахе 30 тыс. наших граждан армянского происхождения, должен быть положен конец. В Азербайджане нет места "серым зонам".

— На какие компромиссы готов пойти Баку в диалоге с Ереваном?

— Мы не будем обсуждать ни с Арменией, ни с какой-либо третьей страной вопросы, ставящие под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Попытки вмешательства во внутренние дела нашего государства, в том числе и посредством педалирования темы создания неких "международных механизмов" для диалога между центральной властью Азербайджана и этническим армянским меньшинством в Карабахе, обречены на провал. Карабах — это внутренний вопрос Азербайджана, и любые попытки оспорить это контрпродуктивны с точки зрения перспективы достижения устойчивого мира в регионе.

— Может ли Азербайджан вновь прибегнуть к силе, как это было в 2020 году?

— Я бы не хотел комментировать гипотетические сценарии. Азербайджан является ответственным членом международного сообщества и всегда действует в соответствии с положениями своей Конституции и нормами международного права. Мы нацелены на мирное решение всех существующих вопросов.

— Как обстоят дела с открытием транспортных коммуникаций в регионе, что являлось одним из пунктов трехстороннего соглашения, подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года?

— Азербайджан последовательно выступает за открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, поскольку мы считаем, что тесные торгово-экономические связи будут способствовать миру, стабильности и процветанию региона. В этом контексте мы высоко оцениваем позицию Российской Федерации, которая прикладывает большие усилия для достижения прогресса в этом направлении. Однако сейчас в наших переговорах с Арменией по открытию транспортных коммуникаций наблюдается определенная стагнация. Как вы знаете, открытие Зангезурского коридора, под которым подразумевается обеспечение беспрепятственной связи между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Республики Армения, является одним из положений трехстороннего заявления, подписанного в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении. Спустя почти три года данный пункт соглашения до сих пор не выполнен Арменией. Открытие Зангезурского коридора выгодно в первую очередь самой Армении, которая оказалась в стороне от транспортно-логистической архитектуры региона в результате осуществляемой ей на протяжении трех десятилетий оккупационной политики против Азербайджана. Однако если Армения отказывается под различными предлогами от своих обязательств и хочет продолжать оставаться в изоляции, то Баку не намерен ждать и уже активно работает над альтернативными проектами с другими странами региона. Мы не будем привязывать наши логистические потребности к капризам правительства Армении и будем двигаться дальше с нашими региональными партнерами.

— Насколько эффективным, на ваш взгляд, является международное посредничество после завершения 44-дневной карабахской войны в 2020 году?

— Упомянутые мной выше действия Армении, подвергающие сомнению территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, к сожалению, подрывают достигнутый, в том числе и благодаря усилиям международных посредников, прогресс по вопросу заключения мирного договора. Мы до сих пор надеемся на подписание мирного договора до конца этого года и призываем армянское политическое руководство сделать главный шаг — официально своей подписью под мирным договором зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны в будущем. В том числе и посредством попыток выноса наших внутренних вопросов, таких как вопросы нашего взаимодействия с нашими гражданами армянского этнического происхождения в Карабахе, на международные площадки под предлогом обеспечения прав и безопасности этой группы населения. Это наши граждане, и их права и безопасность будут обеспечены Конституцией Азербайджана. Важно, чтобы Армения отказалась от политики финансирования и разжигания сепаратизма в нашей стране.

Что же касается деятельности международных посредников, то мы высоко оцениваем их вклад в нормализацию азербайджано-армянских отношений. Роль в этом процессе России, чье активное посредничество обеспечило подписание трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года, положившего конец широкомасштабным боевым действиям, крайне важна. Свою лепту в процесс переговоров также вносят Европейский союз и США. В целом каждый из переговорных треков по-своему уникален и помогает ведению диалога между Баку и Ереваном по самым проблемным вопросам.

— Как бы вы оценили текущий уровень российско-азербайджанских отношений?

— Подписанная 22 февраля 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии между нашими странами поднимает двусторонние отношения на качественно новый уровень и придает ощутимый импульс их развитию. Даже в существующих непростых геополитических условиях отношения между нашими странами выдерживают экзамен на прочность. Уверен, что совместными усилиями Азербайджан и Россия смогут решить самые сложные региональные вопросы, в том числе и в формате "3 + 3", подразумевающем решение региональных вопросов региональными игроками.

Мы плотно взаимодействуем как политически, так и экономически. Данные за первое полугодие текущего года свидетельствуют о значительном росте товарооборота, растут показатели взаимного туризма, продолжается тесное сотрудничество в культурной, гуманитарной сферах. 15 сентября в Азербайджане начинается новый учебный сезон, и в нашей стране, как и каждый год, наблюдается большой спрос на обучение школьников и студентов на русском языке. Причем из года в год интерес к изучению русского языка только растет. Не могу не отметить, что и наше государство, в свою очередь, создает все необходимые условия для удовлетворения этого спроса.