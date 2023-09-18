Валентин Коновалов: к 2030 году в Хакасии появятся 4,5 тыс. рабочих мест

Глава региона — о прошедших выборах, экономическом развитии и взаимодействии с новым составом республиканского парламента

Власти Хакасии планируют создать в республике 4,5 тыс. новых рабочих мест. Новые рабочие места появятся за счет новых производств в сельском хозяйстве, обрабатывающей отрасли. Об этом, а также о том, как будет взаимодействовать с новым составом республиканского парламента, переизбранный глава региона Валентин Коновалов рассказал в интервью ТАСС.

Об итогах кампании

— Как оцениваете итоги выборов в республике главы и Верховного совета?

— У нас была яркая, интересная конкурентная кампания, за которой следила вся страна. Выборы главы и депутатов Верховного совета Хакасии состоялись, и в целом можно оценить их положительно.

— Стоит ли ожидать кардинального изменения состава правительства? Или обновления будут точечные? Какие министры вероятней всего покинут правительство Хакасии?

— В соответствии с законодательством у нас есть месячный срок для формирования предложений по установлению системы исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия. Соответствующая работа нами уже проводится. Правительство слагает свои полномочия после выборов главы республики, но продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

— Кого планируете выдвинуть в Совет Федерации от исполнительной власти региона?

— У меня есть три кандидатуры: нынешний представитель правительства Хакасии в Совете федерации Валерий Усатюк, адвокат Олег Земцов и мой советник Игорь Мамонтов, участник специальной военной операции. Окончательное решение мной будет принято в установленные законом сроки с учетом позиции партии.

— Будет ли КПРФ выдвигать на пост председателя Верховного совета своего кандидата? Будет ли этой кандидатурой Штыгашев?

— Избран новый состав Верховного совета. По итогам выборов большинство мест получила партия "Единая Россия", и они будут предлагать кандидата на пост спикера. Конституционный принцип разделения государственной власти предполагает, что правительство Хакасии и Верховный совет республики работают самостоятельно, но взаимодействуют в целях социально-экономического развития Республики Хакасия и в интересах жителей. Убежден, что это взаимодействие будет продолжено.

Об экономических приоритетах

— Реализация каких экономических проектов станет главной для вас во время второго срока на посту главы республики?

— Один из пяти приоритетов Стратегии развития Хакасии, которую мы реализуем, — снижение зависимости от сырьевого сектора и развитие экономики, не вредящей нашей уникальной природе. Мы развиваем сельское хозяйство, туризм, строительную отрасль, обрабатывающие производства, легкую, пищевую промышленность.

В каждом из перечисленных направлений у нас есть приоритетные инвестиционные проекты. В сельском хозяйстве, например, это производственный кооператив "Копьевский", включающий молочную ферму на тысячу голов: "Саянмолоко" создает новое производство сыров; в Алтайском районе появится большое овощехранилище, а в Боградском районе планируется строительство птицефабрики.

В сфере туризма это новый туристический комплекс в Приисковом; расширение горнолыжного курорта "Гладенькая", археологический музейный комплекс "Долина царей".

В индустриальном парке "Ташеба" мы создаем условия для развития малых и средних предприятий обрабатывающей промышленности. Резиденты парка планируют открыть производства химической промышленности, в том числе минеральных удобрений, строительных материалов.

В целом в рамках нашей инвестпрограммы до 2030 года в Хакасии планируется создание 4,5 тыс. рабочих мест, 800 уже создано.

— Какова ситуация со строительством мусороперабатывающего завода Черногорска? Найден ли концессионер? В какие сроки он будет построен? Насколько высока вероятность, что им станет созданная республиканская госкомпания "Экопарк"?

— В настоящее время продолжаются работы по определению месторасположения для строительства мусороперерабатывающего комплекса. Согласно дорожной карте, которая содержится в соглашении между правительством Хакасии и "Российским экологическим оператором", срок ввода мусороперерабатывающего комплекса в эксплуатацию — до 2026 года.

Наше республиканское предприятие "Экопарк" создано для обслуживания полигонов ТКО, но может взять на себя и функции транспортировки мусора. Не исключаю, что оно будет заниматься и мусоропереработкой.