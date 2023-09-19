Александр Моор: TNF дает возможность малому бизнесу встретиться с отраслевыми гигантами

Промышленно-энергетический форум TNF стартует в Тюмени. В этом году он пройдет на день дольше, география форума расширилась Узбекистаном, Саудовской Аравией, Республикой Беларусь, программа дополнилась новыми форматами, в том числе Днем технологий. Вновь избранный губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал ТАСС, какие новые возможности открывает для участников TNF, что может дать партнерам один из самых инвестпривлекательных субъектов РФ и какие планы ставит перед собой регион на ближайшие пять лет.

— Александр Викторович, как изменился форум за год? Появились ли у него новые партнеры и форматы?

— Форум растет ежегодно. Это вызвано изменениями потребностей отрасли, экономики региона и страны. Теперь это в полной мере межотраслевой форум. И то, какие компании, специалисты каких направлений представлены здесь, отражает определенные тренды. Например, в этом году приблизительно треть участников из IT-сферы. Потому что сегодня актуальны вопросы цифровизации, независимости отечественного ПО, кибербезопасности для нефтегазового сектора.

В целом количество участников растет. В этом году ожидается более 10 тыс. человек. Становится больше мероприятий в деловой и неформальной программе. Форум стал больше на один день. 18 сентября будет много мероприятий для молодежи в нефтегазовом секторе: День открытых дверей нефтегазовых компаний "Энергия будущего", где представители крупных компаний "ГПН-Заполярье", "Сибур", Positive Technologies, "РН-Уватнефтегаз" будут вести диалог с молодыми специалистами. Это нужный формат для обеих сторон. Ведь предприятия жалуются на отсутствие специалистов.

Открытием этого года стал и День технологий. У малых и средних предприятий будет возможность представить свои разработки нефтегазовым гигантам, получить живой отклик и выйти на партнерство.

— Что происходит с географией форума?

— География форума в этом году тоже расширяется. Например, только на Технологические дни поступили заявки из 34 городов! Приедут иностранные делегации из Узбекистана, из Саудовской Аравии, из Республики Беларусь. А освещать форум приедут даже журналисты из Казахстана.

— Как развивается выставка TNF EXPO? Что нового мы увидим в этом году на площадке?

— Это всегда самая посещаемая площадка форума. Тема форума "Обеспечение технологического суверенитета в нефтегазе" представлена на выставке очень ярко. С живыми примерами, готовыми приборами, деталями, технологиями, веществами.

Среди них и наш завод "Тюменские моторостроители", который представил здесь макет нового газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт (ТМ-16). Именно такие применяются на компрессорных станциях для транспортировки газа. Двигатель обладает высокими технико-экономическими и экологическими характеристиками. Он должен заменить выработавшие ресурс иностранные аналоги, которые на сегодняшний момент еще используются в нефтегазовой сфере. На сегодня полностью разработана конструкторская документация ТМ-16, идет процесс прототипирования. На начало 2024 года планируется этап сборки основного прототипа. В 2026-м — начало серийного выпуска.

Качество, а не количество

— Традиционно большое количество мероприятий проходит на стенде Нефтегазового кластера. А как в целом развивается кластер за пределами форума? Сколько еще компаний собираетесь привлечь в этом году?

— Мы всегда стремимся выдерживать баланс между числом участников и эффективностью. В этом году мы стремимся к цифре в 150 участников. Понимаем, что не можем снизить показатель эффективности для каждого нового предприятия. Поэтому мы выстраиваем четкую систему сопровождения компаний. Пересмотрели модель взаимодействия, увеличили штат сотрудников, провели полный анализ возможностей кластера. Сегодня мы точно понимаем, какие ниши рынка и потребности нефтегазодобывающих компаний могут закрыть наши участники, а где еще есть пробелы. Следовательно, понимаем, куда двигаться и кого надо привлекать.

Большая работа проводится в части подготовки и аттестации специалистов, задействованных в процессах строительства скважин и внутрискважинных работ по курсу "Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП". В этом году ассоциация начала аккредитацию учебных центров, которые готовят кадры для дочерних и подрядных компаний ПАО "Газпром нефть" в соответствии с единым отраслевым стандартом.

— У участников и так достаточно много льгот, регион предоставляет обширные меры поддержки, планируется ли что-то еще? Какие новые меры поддержки введут?

— Кластер активно работает в направлении продвижения на внешние рынки, в связи с этим в следующем году запланирован старт новых региональных мер поддержки для промышленных предприятий региона: аренда и предоставление в субпользование предприятиям Тюменской области производственно-складских помещений; услуги по регистрации юридических лиц, аффилированных по отношению к предприятиям области, на территории иностранного государства, открытие расчетных счетов.

Данные меры позволят разделить с бизнесом расходы по выходу на зарубежные рынки, создадут новые каналы работы с иностранными партнерами в условиях внешнего санкционного давления.