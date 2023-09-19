Максим Калинкин: объем бизнеса рынка лизинга может превысить 3 трлн рублей по итогам года

Исполнительный вице-президент банка ГПБ (АО), гендиректор Группы Газпромбанк Лизинг — о текущем состоянии дорожно-строительной отрасли, потребности России в проектах транспортной инфраструктуры и конкуренции на рынке лизинга

Российский рынок лизинга нашел пути развития после внешних и внутренних шоков 2022 года и продолжает повышать темпы роста — объем нового бизнеса рынка лизинга за первое полугодие 2023 года, по оценке "Эксперт РА", практически достиг 1,5 трлн рублей, показав двукратный рост, портфель превысил 7 трлн рублей. О состоянии отраслей лизинга и рынка транспорта в 2023 году, переходе с европейской техники на китайские и российские аналоги, "буме" проектов транспортной инфраструктуры и прогнозах по рынку в интервью ТАСС рассказал исполнительный вице-президент банка ГПБ (АО), генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.

— Максим Юрьевич, на прошедшем Восточном экономическом форуме вы сообщили, что российскому авторынку требуется 1 млн автомобилей. Насколько это реализуемо сейчас?

— Да, требуется не менее 1 млн машин, что вполне реализуемо, если будут учтены некоторые условия. Конечно, речь про продажи более бюджетного, но надежного транспорта. Еще большая локализация автопроизводства на территории РФ для снижения конечной стоимости машины имеет колоссальное значение. Простая математика: сейчас средняя розничная цена на стандартный китайский автомобиль равна 2,3 млн рублей. Порядка 55–60% составляют в ней официальные сборы, наценки дилеров и дистрибьюторов. То же самое и с китайским грузовым транспортом. К примеру, грузовик стоит 11,8 млн рублей. Около 50% его стоимости приходится на сборы и наценки. Понятно, что без этого никуда, но если производить внутри страны, то потребителям становится доступна программа субсидирования.

Также мы проанализировали, чтобы покрыть текущий спрос в автотранспорте, необходимо увеличить товарооборот между РФ и Китаем более чем на $30 млрд. По-прежнему сохраняется дефицит, парки по естественным причинам устаревают, строятся новые дороги, логистические системы — транспорта нужно больше.

— Вы приводите пример с китайскими автомобилями. А что с российскими производителями?

— Если рассмотреть рынок легкового автотранспорта, то за восемь месяцев 2023 года на китайских производителей в продажах приходится 45%, российских — 40%, на иные страны — 15%. То есть российский транспорт продается, но без Китая, который пришел на место ушедших брендов, покрыть спрос было бы сложно.

— Как себя ощущает рынок легковых автомобилей в целом?

— Здесь есть над чем работать на самом деле — дефицит по-прежнему присутствует как в бюджетном сегменте, так и в премиальном. Это хорошо видно на примере: в 2022 году рынок новых легковых автомобилей сократился на 60%, до 0,6 млн единиц (1,5 млн единиц продано в 2021 году). За восемь месяцев 2023 года реализовано чуть более 0,6 млн новых легковых автомобилей. Как видно, спрос пока не удовлетворяется, в том числе китайскими брендами, хотя уже более 2 тыс. автосалонов по стране ими заняты. Для сравнения: осенью 2022 года лишь 800 предлагали китайские автомобили.

По-прежнему сохраняется вопрос того, каким будет предложение, поскольку цены высокие и покупатели не торопятся приобретать автомобили. С начала года новые машины подорожали на 12% и, по моим ощущениям, до конца года подорожают еще на 15–20%. Поэтому очень своевременно Минпромторг РФ в начале сентября увеличил лимит на льготный лизинг автомобилей на 7,8 млрд рублей. Субсидия позволит сэкономить на стоимости одной машины до 500 тыс. рублей.

— Согласно отчету группы за первое полугодие 2023 года, лизинг строительной и дорожно-строительной техники показал один из самых высоких темпов роста среди других сегментов — на 251% к аналогичному периоду прошлого года. Как вы оцениваете состояние дорожно-строительной отрасли сегодня?

— Да, действительно, по нашему бизнесу сегмент лизинга дорожно-строительной техники (ДСТ) показал один из самых высоких темпов роста. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рынок ДСТ в 2023 году вырос на 84%. По нашей оценке, потребность в ДСТ в 2023 году составит 87 тыс. единиц, поскольку предпосылок к развитию отрасли много, и главная из них — развитие больших инфраструктурных проектов. Среди других причин роста — сезонность строительных работ (осенне-летний период — самый активный сезон работ, поэтому часть такого всплеска связана с этим фактором) и переход с европейской техники на китайскую и российскую.

Что касается китайских производителей, то их доля уже превышает 70% всех приобретаемых транспортных средств, и мы наблюдаем до сих пор постоянно появляющиеся новые марки. По сравнению с первым полугодием 2022 года объемы поставок китайской техники в 2023 году выросли на 86%. В топ самых продаваемых брендов по итогам первого полугодия вошли 14 китайских брендов, основные из них: XCMG, Sany, LGCE, LiuGong, Zoomlion, Lonking, Shantui.

— Можно ли сказать, что сейчас на рынке "бум" проектов транспортной инфраструктуры? Как вы оцениваете потребность РФ в таких проектах, в каких именно сегментах?

— Да, "бум" наблюдается, но в хорошем смысле этого слова. По объему инвестиций в инициативы национального перечня транспортная сфера лидирует традиционно. Сегодня в стране строятся и модернизируются десятки портов и аэропортов, возводятся крупные дорожные развязки, эстакады, мосты, прокладываются десятки километров автострад и железнодорожных веток. Это является важной частью развития страны, ее экономики. Проекты транспортной инфраструктуры повышают занятость населения и способствуют развитию внутреннего туризма — люди стали гораздо больше путешествовать на машинах. Оценить объемы финансирования сложно, но речь идет про триллионы рублей.

— Что сейчас происходит на рынке грузовых автомобилей?

— Сегмент грузовых автомобилей развивается определенно лучше легкового автотранспорта, поскольку российские и китайские производители в большей степени смогли удовлетворить потребности компаний. Доля лизинга в продажах новых грузовых автомобилей составляет порядка 80%, а по нашему бизнесу в первом полугодии 2023 года рост сегмента составил 233% к аналогичному прошлому году (142 млрд рублей с НДС). Отмечу, что каждый четвертый легкий коммерческий и грузовой автомобиль приобретены через Группу Газпромбанк Лизинг. А в случае с ДСТ — каждый пятый. Если посмотреть на структуру рынка в разрезе стран-производителей, то лидирует Китай (56%), на Россию и Беларусь приходится 40%, на прочие страны — 4%.

— Достаточно ли транспорта сейчас в России?

— Однозначно потребность в транспорте гораздо выше тех мощностей, которые есть сейчас. Техника в наличии имеется, но спрос больше. Посмотрим, как закончится год. Приходится учитывать целый ряд факторов: введенный с 1 августа новый утильсбор, который напрямую повышает стоимость транспорта, сложную ситуацию с автокомпонентами на крупных отечественных предприятиях и продолжающееся падение курса рубля.

— Как макроэкономическая ситуация влияет на бизнес вашей группы и на рынок в целом? Как клиенты отреагировали на повышение ключевой ставки ЦБ РФ?

— Судя по результатам первого полугодия, макроэкономическая ситуация пока хорошо влияет на бизнес группы. Объем нового бизнеса с НДС по итогам августа составил 600 млрд рублей — это уже на 20,4% больше всего объема бизнеса прошлого года. Что будет по итогам второго полугодия, сложно сказать. В пятницу, 15 сентября, регулятор повысил ставку до 13%, что может, конечно, отразиться на активности рынка по приобретению нового транспорта по сравнению с первым полугодием 2023 года. Но в целом по рынку глобального снижения объемов в денежном эквиваленте мы не ожидаем в силу того, что цена с начала года уже подорожала и подорожает еще.

— Какие отрасли на рынке лизинга сегодня развиваются? Какие в аутсайдерах?

— Высокими темпами растет спрос на лизинг дорожно-строительной техники со стороны строительных и добывающих компаний, они развиваются. Также в связи с необходимостью импортозамещения оборудования развиваются IT- и телекоммуникационная отрасли. Отмечаем "бум" заказов на лизинг подвижного состава, причем вагоностроительные заводы контрактуют заказы уже на четвертый квартал 2024 года. Но некоторые заказчики стали отказываться от контрактации новых вагонов, поскольку цена слишком высока — ждут стабилизации.

В так называемых аутсайдерах — судостроительная и авиационная отрасли. Им пока сложно восстановиться, это не быстрый процесс, исходя из производственного цикла.

— Какие новые проекты вы рассматриваете и считаете перспективными?

— В этом году мы уже запустили несколько новых направлений для нас — ретейл, маркетплейсы. Осенью планируем стартовать с пилотными проектами по операционному лизингу.

— Как оцениваете конкуренцию на рынке лизинга? Что отличает вашу группу от иных банковских лизинговых компаний?

— Конкуренция довольно высокая. Посмотрите на объемы рынка по итогам первого полугодия. Новый бизнес почти достиг 1,5 трлн рублей, совокупный портфель перешагнул порог в 7 трлн рублей. Лизинг ищет новые ниши, отрасли, создает продукты, адаптированные под новые реалии и условия. Если еще в 2022 году проникновение лизинга в ВВП страны составляло 1,6%, то по итогам шести месяцев текущего — 2,6%. Это рекорд за последние восемь лет, что отражает высокий уровень спроса на лизинговое финансирование.

Что касается отличий нашей группы от иных банковских лизинговых компаний, отвечу так — команда и проактивная позиция. Возвращаясь к цифрам, динамика развития Группы Газпромбанк Лизинг превышает общерыночную в 1,5 раза.

— Каких результатов ожидает компания по итогам текущего года? По рынку?

— С учетом изменения ключевой ставки темпы роста нового бизнеса рынка лизинга во втором полугодии 2023 года могут замедлиться, конечно. В то же время уже есть предварительные контракты на поставки, по которым лизингополучатели будут стараться быстрее заключать сделки по старым условиям. Годовой объем нового бизнеса рынка лизинга, вероятнее всего, превысит 3 трлн рублей. Что касается нашей группы, то планируем сохранить темпы роста бизнеса в пределах 70% к прошлому году. То есть сохраняем проактивный настрой на благо российской экономики.