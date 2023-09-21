Юлия Шойгу: психологи МЧС и Минобороны помогают участникам СВО

Центру экстренной психологической помощи МЧС России 17 сентября исполнилось 24 года. В интервью ТАСС его директор Юлия Шойгу рассказала, как психологи МЧС помогают участникам СВО и пострадавшим от катастроф, почему не бывает двух одинаковых чрезвычайных ситуаций, как оградить себя от негативной информации и почему общество нуждается в психологическом просвещении.

— Юлия Сергеевна, как изменилась работа центра в связи с последними событиями в стране, я имею в виду и пандемию коронавируса, и СВО?

— С началом распространения коронавирусной инфекции и введением ограничений стремительно возросла потребность в психологической помощи, для многих людей эта ситуация оказалась экстремальной. Организационно самым удачным решением было присоединиться к мероприятиям, инициированным Общероссийским народным фронтом, и психологи МЧС России присоединились к работе горячей линии в части оказания профессиональной психологической помощи.

Другими важными изменениями для нашей службы стали организация оказания экстренной психологической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях с учетом эпидемиологических ограничений и создание программ, которые позволяют восстановиться после болезни сотрудникам МЧС.

18 февраля 2022 года специалисты нашей службы активно включились в процесс оказания помощи людям, покидающим опасные регионы, оказание психологической помощи было организовано в местах пересечения границы, в пунктах временного размещения, в транспортных узлах, была открыта горячая линия для информационной и психологической поддержки людей, вовлеченных в эту ситуацию.

Проведение СВО потребовало от нашей службы осмысления и адаптации опыта, накопленного психологами чрезвычайного ведомства для решения актуальных задач: оказания психологической помощи участникам СВО, их родным и близким, обучения специалистов разных ведомств тонкостям работы с последствиями травматического стресса, подготовки просветительских материалов для СМИ.

Пандемия коронавируса и СВО — это две разные ситуации, каждая из которых отразилась на жизни большинства людей нашей страны. Поэтому общей новой задачей для специалистов нашей службы стало психологическое просвещение — то есть разработка и распространение материалов, которые были бы понятны, интересны и полезны людям, выступление наших специалистов на разных площадках.

Хочу отметить, что именно в этот период в обществе сформировалась потребность в психологическом просвещении — в информационных материалах, которые помогают людям понимать, что с ними происходит и как сделать так, чтобы жизнь стала лучше и комфортнее.

Согласитесь, одно дело — знать, что такое стресс, и совсем другое — уметь с ним грамотно справляться! Люди переживают, испытывают тревогу, страх за себя, своих близких, свое будущее, этот страх мешает им жить, особенно в первые месяцы после травмирующего события или в период значительных изменений

Для нас как профессионалов психологическое просвещение стало очень важным направлением деятельности, мы стараемся удовлетворять растущий запрос общества на такие материалы, используя те знания и опыт, которые накоплены за два с половиной десятилетия нашей службой.

— Изменилось ли психологическое состояние общества за последние три года? Можно ли сказать, что тревожность нашего общества возросла?

— Общие тенденции есть. Мы все стали более тревожными, мы стали острее реагировать на изменяющиеся условия. И это закономерно, ведь в последние три года мы живем в ситуации, когда происходят события, существенно меняющие уклад жизни. Но возрастающая тревожность помогает быстрее реагировать на эти изменения, быстрее менять свою жизнь и отношение к этим событиям, чтобы иметь возможность реализовывать свои жизненные планы.

Конечно, это правило нельзя распространить на всех. Для ряда людей тревожность становится очень серьезной и важной психологической проблемой, а иногда даже и медицинской. С большинством жизненных вызовов, как правило, мы способны справиться самостоятельно, но для того чтобы справиться, мы должны знать как. Мы понимаем, что невозможно сделать так, чтобы у каждого человека был свой психолог, поэтому и нужна просветительская функция — дать возможность людям получать грамотные психологические знания.

— На уровень тревожности, как считают специалисты, влияет и негатив от просмотра той или иной информации. Как уберечь себя от такого?

— Самая первая и самая трудная задача — осознать, что постоянный поток негативной информации, которую мы получаем, ухудшает качество нашей жизни, и принять решение что-то изменить. Если такое решение принято, рекомендации очень простые. Первое правило — выбрать два-три новостных источника, которым вы доверяете, и получать новости только оттуда, убедившись в их надежности и достоверности. Второе правило — ограничить время ознакомления с новостями, составить график: например, я читаю новости утром и вечером, я знакомлюсь с новостями каждые два часа, или каждый час я выделяю себе пять минут, чтобы почитать новости.

Отключить на гаджетах звук уведомлений о новых сообщениях, чтобы избежать информационного соблазна. Третье — читать больше хорошей художественной литературы.

И самая приятная рекомендация — выделять время на увлечения и занятия, которые приносят радость и удовольствие.

— Психологи МЧС участвуют в оказании помощи участникам специальной военной операции?

— Совместно с коллегами из Министерства обороны и фонда "Защитники Отечества" мы помогаем участникам СВО, которые в этом нуждаются, заботимся о психологическом благополучии специалистов МЧС России, выполняющих задачи в сложных и опасных условиях.

Для повышения профессионального мастерства мы создали специальный курс повышения квалификации, который обучает навыкам работы с последствиями травматического стресса. Первоначально этот курс был ориентирован на психологов силовых ведомств, но мы совместно с Высшей школой экономики делаем этот курс доступным и для гражданских специалистов.

Осознавая востребованность знаний о психологической помощи при переживании травматического опыта, совместно с центром психологического консультирования "Грань" запустили ежемесячные бесплатные вебинары для широкого круга специалистов. На них мы рассказываем о своем опыте и о тонкостях профессионального мастерства, о том, как работать с людьми, которые пережили травматический стресс, боевую травму, как оказывать помощь детям. То есть затрагиваем все актуальные темы, которые волнуют сейчас наше профессиональное сообщество.

— Сколько человек работает в Центре? Есть ли психологи МЧС в новых регионах?

— На сегодня у нас более 900 человек и наш коллектив пополнился коллегами из новых регионов нашей страны, чему мы очень рады. На сегодняшний день это самая профессиональная команда! 100% наших специалистов имеют высшее психологическое образование, проходят курсы повышения квалификации, больше 70% наших специалистов имеют квалификацию "спасатель", которую подтверждают раз в три года. В 2023 году наша команда пополнилась психологами Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области.

— ЦЭПП 17 сентября исполнилось 24 года. Чего удалось добиться за это время?

— Главный результат — это создание целой системы, которая помогает людям сохранять психическое здоровье и психологическое благополучие в чрезвычайных ситуациях. Всемирно признанный факт, что бремя чрезвычайных ситуаций — это одна из важных причин, которая ухудшает качество жизни людей, причем когда мы говорим про людей, то мы подразумеваем и тех, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях, и тех, кто по долгу службы принимает участие в ликвидации последствий таких событий. На мой взгляд, за 24 года в нашей стране создана лучшая в мире служба, которая позволяет людям, вовлеченным в чрезвычайную ситуацию, сохранять психическое здоровье.

— Чем отличаются обычные психологи от психологов МЧС?

— У нас есть два существенных требования, которые мы предъявляем к людям, приходящим к нам на службу. Первое — это уровень квалификации: обязательное высшее психологическое образование, хорошие знания по психологии. В течение срока службы наши специалисты аттестовываются как спасатели, проходят дополнительные курсы повышения квалификации, которые позволяют выполнять сложные задачи — оказывать экстренную психологическую помощь и помогать сотрудникам МЧС.

Второй блок требований связан с личностными и индивидуальными качествами.

Надо быть постоянно готовым к неожиданным, экстренным и чрезвычайным ситуациям, в любой момент выдвинуться в любую точку нашей страны, а иногда и мира, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Именно человеческие качества делают нас единой командой

— Психологи МЧС всегда присутствуют на месте трагедии после крупных ЧС. Как строится работа с пострадавшими и их родственниками?

— Когда в жизни человека происходит чрезвычайная ситуация, катастрофа, он пребывает в особом состоянии, потому что одна часть его жизни неожиданно и несправедливо оборвалась, и непонятно, что будет дальше. Совершенно закономерно, что человек не может оставаться таким же, как обычно, он испытывает целую гамму разнообразных эмоций — гнев, страх, тревогу, отчаяние. Очень важно, чтобы в этот момент были люди, которые помогут ему пережить это. Одна из наших задач — оказание помощи людям в состоянии острой стрессовой реакции.

Мы хорошо понимаем, что рядом не всегда может оказаться профессиональный психолог МЧС, поэтому исходя из своего опыта мы сформировали систему приемов, которую может использовать каждый человек, называя это психологической поддержкой. Она является одним из мероприятий первой помощи, а первая помощь — это тот набор неотложных мероприятий, которые может осуществлять каждый человек, имеющий дополнительную специальную подготовку, знания и навыки. Эту информацию мы стараемся делать максимально доступной, то есть занимаемся не только экстренной помощью, но еще и просветительской работой.

Еще одна задача, которую наши специалисты выполняют в зоне ЧС, — это сделать так, чтобы в будущем снизилась вероятность посттравматического стрессового расстройства у человека, пережившего травматическую ситуацию.

И третья задача — это снижение рисков возникновения опасных явлений, таких как паника, массовая агрессия, распространение слухов, которые могут принести довольно много беды.

— Вам лично какая ЧС запомнилась больше всего?

— Я бы не стала выделять какую-то одну чрезвычайную ситуацию, каждая из них уникальная, в каждой ЧС есть свои особенности. А запоминаются в нашей работе семейные, человеческие истории. За 24 года моей работы не было абсолютно одинаковых ситуаций, двух одинаковых людей, не было одинаковых семей.

Мы анализируем общие закономерности, которые, конечно, присутствуют во всех ситуациях. Такой анализ позволяет создавать и развивать технологии оказания экстренной психологической помощи, потому что этически неприемлемо проведение в этой сфере деятельности классического эксперимента, чтобы выявить, какая методика более эффективна, а какая менее. Поэтому каждая ситуация анализируется и из нее извлекаются уроки, чтобы в разных условиях научиться организовывать работу специалистов таким образом, чтобы помочь людям максимально эффективно.

— К вашим психологам за помощью могут обратиться люди независимо от того, произошла ЧС или нет?

— Уже 15 лет в нашем центре существует телефон экстренной психологической помощи, на который звонят люди, попавшие в травматическую или экстренную ситуацию, нуждающиеся в помощи специалиста. Обратиться за помощью можно и через сайт центра, там есть два режима обращений — это публичные консультации, когда человек в открытом доступе выкладывает свою проблему, а специалист нашей службы ему отвечает, и режим работы в личном кабинете. Он предполагает более длительную коммуникацию со специалистом-психологом. Таких обращений достаточно много. Например, в прошлом году к нам в центр по телефону обратилось почти 13 тыс. человек и около 11,5 тыс. — в рамках интернет-консультирования.

— Часто ли к вам обращаются сотрудники МЧС?

— Психолог — это один из первых специалистов, с которым человек встречается, принимая для себя решение прийти работать в МЧС или учиться в одном из наших ведомственных вузов.

Примерно 70–80% рабочего времени любого специалиста психологической службы МЧС России занимает работа с сотрудниками министерства, которые служат в необычных, экстремальных условиях, находятся в режиме постоянной готовности.

Роль психолога — помочь нашим коллегам научиться выполнять свою сложную, опасную и нужную работу так, чтобы их жизнь была полноценной и счастливой, несмотря на все сложности службы

— Не могу не спросить о законопроекте, который касается психологической помощи населению. Участвовал ли ваш центр в разработке документа?

— Психологи работают в разных сферах и в разных ведомствах. Есть много психологов, занимающихся частной практикой, а есть и неспециалисты, которые не получили психологического образования. При этом никакого нормативного барьера, который запрещал бы таким людям объявлять себя психологами, нет. У нас ни в одном законе и ни в одном нормативном акте не прописана формулировка, что психолог — это человек, имеющий определенный уровень образования. В то же время для такой профессии правила и требования надо сформулировать так, чтобы учесть все нюансы деятельности специалистов в разных сферах.

Хочу сказать, что мне посчастливилось работать в квалифицированной группе экспертов, которые формулировали основные тезисы, основные предложения, которые хотелось бы закрепить в данном документе.

Сейчас работа над ним продолжается. Законопроект очень непростой, но он необходим.