Анна Щербакова: мне предстоит еще многому учиться

О поклонниках в Китае и нереализованных задачах — в интервью ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в интервью ТАСС рассказала о работе в шоу, об учебе на тренера, вспомнила об эмоциях после победы на Играх в Пекине и поделилась впечатлениями от недавней поездки в Китай.

— Вы очень востребованы в шоу, можно ли считать участие в них заменой тренировочному процессу? И как этот график сопрягается с большим спортом?

— Действительно, сейчас довольно много различных выступлений в шоу. Конечно, это не замена полноценному тренировочному процессу. Это помогает держать себя в хорошей физической форме, но не более. Перед любыми выступлениями мне тоже необходимы тренировки, чтобы исполнять различные элементы, уверенно выкатывать свои программы и самой получать удовольствие от того, что я делаю на льду.

— Есть мнение, что психология спортсмена устроена так, что ему постоянно нужно покорять новые вершины, что в его жизни обязателен элемент преодоления. Это действительно так? Если да, то, что дальше? Какие теперь цели?

— В спорте, впрочем как и в обычной жизни, очень важно понимать свои цели и иметь четкий план, как их достичь. Не все сразу, шаг за шагом. Важно получать удовлетворение не только от конечного результата, но и от самого процесса. Цели существуют не только в спорте, а во всех сферах деятельности. И если человек хочет чего-то достичь, он всегда будет ставить перед собой цели и идти к новым вершинам.

Всю свою сознательную жизнь я провела на тренировках и соревнованиях, поэтому, конечно, мне интересно пробовать что-то новое. Не только делиться своим опытом на мастер-классах, искать подход к детям и стараться помочь юным фигуристам, но и самой набираться опыта в этой сфере. Понравился опыт ведения на "Ледниковом периоде". Конечно, мне очень далеко до настоящих профессионалов. Надо многому учиться.

— Если рано или поздно примете решение о завершении карьеры, хотели бы поработать в команде Этери Тутберидзе в качестве тренера? Когда-то вы говорили, что хотели бы попробовать. Или у вас другие планы? Если да, то какие? Если это работа телеведущей, о чем сообщалось ранее, то сколько вы готовы учиться ради такой профессии?

— Еще рано об этом говорить. Я закончила только первый курс тренерского факультета. Даже не представляла до этого, как много нужно знать, чтобы стать тренером. Если ты что-то умеешь сам, это совершенно не означает, что ты знаешь, как этому научить других. Особенно если говорить о спорте высших достижений. Работа тренером очень ответственная. Потенциально, конечно, это очень интересно. Но я сегодня еще не готова отвечать, что мне интереснее после завершения карьеры: тренировать или же выбрать совершенно другой род деятельности. В обоих случаях мне предстоит еще многому учиться.

— С каким чувством сейчас вспоминаете победу на Олимпиаде? Стала ли она переломным моментом в жизни? Изменила ли она ее или же стала просто ступенькой на пути к дальнейшим целям?

— Я уже говорила, что Олимпиада в Китае была настолько напряженной в эмоциональном плане, что после победы я скорее испытала опустошение, чем счастье. Осознание проделанной работы и счастье от победы пришли постепенно. Конечно, это настолько значимое достижение, которое не могло не повлиять на мою жизнь. Я осознаю, что передо мной сейчас открыта масса возможностей. Но пока нет четкого представления, куда двигаться дальше.

— Расскажите о своей поездке в Китай — как чувствовали себя, вернувшись в страну, где стали олимпийской чемпионкой, насколько удалось погрузиться в культуру Китая, в его историю. Может быть, были какие-то места, которые особенно запомнились. Или же особенности китайского менталитета. Как вы относитесь к китайской кухне?

— Я недавно пошутила, что почувствовала себя там рок-звездой. Не очень верилось в происходящее, когда видела столько болельщиков. Мне безумно приятно, что меня там так тепло встретили. Я очень довольна поездкой. Хотя у меня было очень мало свободного времени, я успела погулять по Шэньчжэню. Он поразил меня большим количеством небоскребов, зеленых парков, красивой набережной.

Что касается китайской кухни, то за эту поездку, мне кажется, я попробовала больше новых блюд, чем за всю свою жизнь. Я совсем не фанат острой еды, но все равно много новых вкусных блюд для себя открыла. В этой поездке нас постоянно сопровождали китайские друзья, мы много общались и расспрашивали их о традициях, правилах поведения в Китае. Оказалось, у нас много общего.

Конечно, очень многое еще хочется посмотреть в Китае, посетить его достопримечательности и просто проникнуться атмосферой этой огромной страны.

— Вас очень любят в Китае, у вас и контракты рекламные есть с китайскими брендами. К примеру, недавно вы стали первым бренд-амбассадором TCL в России.

— Да, мне очень приятно, что они выбрали меня. Я знаю, что TCL поддерживает спортивные организации по всему миру, теперь и в России у нее будет представитель. Надеюсь, этот важный шаг будет способствовать развитию фигурного катания, все-таки это один из самых популярных и зрелищных видов спорта.

— Остались ли у вас в спорте какие-то нереализованные задачи? Есть ли что-то, о чем будете вспоминать с сожалением? Были ли программы, которые так и не поставили? Или элементы, оставшиеся непокоренными?

— Большинство каких-то нереализованных моментов связаны с ковидными ограничениями, отменой соревнований. Я не могла на это никак повлиять. В таких условиях оказались все спортсмены. Я благодарна, что, несмотря на эти сложности и ограничения, мне удалось выступить на всех главных стартах.