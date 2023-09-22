Глава Рослесхоза: площадь обслуживания лесов увеличилась на 210 млн га за три года

Иван Советников — о предварительных итогах пожароопасного периода в 2023 году

В стране проходит завершающая часть пожароопасного периода, уже известны предварительные итоги и планы по восстановлению поврежденных территорий. Также развивается информационная технология для оповещения граждан о пожарах через "Госуслуги" и разрабатывается новый план федерального проекта "Сохранение лесов". Об этом рассказал в интервью ТАСС на форуме "Леса России" руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

— Пожароопасный период в стране подходит к концу. Каковы его итоги? Как вы оцениваете динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?

— Действительно, мы находимся в завершающей осенней части лесопожарного сезона. К сожалению, сезон уже стал круглогодичным, но основная часть позади. На сегодня сделаны несколько выводов: общая площадь лесных пожаров будет примерно 4,3 млн га. Это практически в два раза лучше среднего значения, поскольку обычно площадь пожаров составляла около 7–8 млн га. Мы уложились в приказ президента [РФ], норматив тоже перевыполнили.

Но если смотреть по регионам, конечно, ситуация не такая радужная. 18 регионов пожароопасную норму перевыполнили. Самый яркий пример — Еврейская автономная область, которая разгорелась весной. Не очень хорошо коллеги тушили пожары, упустили ситуацию, приходилось через прокуратуру их привлекать к работе. Это привело к росту площадей и превышению целевого показателя горимости в 2,5 раза — до почти 180 тыс. га.

— На какие субъекты пришлась основная площадь пожаров?

— Предварительно, 85% площадей пожаров в этом году пришлось на шесть субъектов: Якутию, Хабаровский край, Колыму, Свердловскую, Амурскую области и Еврейскую автономную область.

При этом лесные пожары в субъектах Дальнего Востока пришлись на удаленные и труднодоступные территории. Ранее эти территории относились к зонам контроля, огонь там не ликвидировали, но благодаря совместной работе с субъектами за три года площадь обслуживания лесов увеличилась на 210 млн га. Таким образом, сегодня общая площадь лесов — 1,2 млрд га, из них 411 млн га находится в зоне контроля и 800 млн га — охраняются от огня.

И мы продолжаем работу по сокращению зон контроля совместно с субъектами. На сегодня от таких зон полностью отказались девять субъектов (Коми, Республика Алтай, Хакасия, Архангельская, Свердловская, Томская, Новосибирская, Омская области и Приморский край).

Для увеличения территорий охраны лесов от огня предстоит расширить инфраструктуру для лесоавиационных работ, увеличить численность сотрудников ПДПС (парашютно-десантной пожарной службы), безусловно, с проработкой соответствующего дополнительного финансирования на это.

— Стоит ли ожидать регионам новых вспышек лесных пожаров?

— Нет, новых вспышек точно не будет. Будут локальные пожары, леса круглый год у нас горят. Но каких-то глобальных историй, конечно, уже не будет.

— Какие в Рослесхозе планы по воспроизводству лесов на поврежденных территориях? И какие регионы будут в приоритете в части лесовосстановления?

— Все регионы у нас в приоритете. Мы на равных относимся ко всем нашим субъектам. Основная задача, к которой мы идем, — восстановить столько же, сколько и погибло. В планах этого года — работы на 1,4 млн га. Большую часть мы уже сделали, есть два этапа — весенняя и осенняя посадки. Сейчас подходим к осенней посадке: обычно она проходит с сентября до конца октября, в зависимости от климатического пояса. Как у сельскохозяйственных работников есть период, когда все уходят в поле, так и у лесников это сезон посадок. И в еженедельном режиме мы ведем мониторинг проведения этих работ по всей России.

— Вы анонсировали сервис для оповещения граждан о пожарах через "Госуслуги". Как вы считаете, насколько эффективна эта мера будет в предупреждении новых возгораний?

— Мне кажется, тут не столько мера предотвращения, сколько мера информирования, чтобы граждане знали из доверенного источника, что происходит. И запуск этого сервиса не был бы возможен без участия и работы над ним коллег из Минцифры России. На "Госуслугах" люди будут получать сообщения, что такой-то режим введен, такой отменен, что при этом нужно и не нужно делать. Это все понятно и очень системно получается.

Кроме того, это позволит местным жителям планировать свое времяпрепровождение в лесах в зависимости от режима. Например, увидят сообщение: введен особый противопожарный режим, следует с особым вниманием соблюдать правила пожарной безопасности на природе, не разводить костры, так как высок риск возникновения пожаров, это может быть опасно для вашей жизни и здоровья. Логично, что стоит пересмотреть свои планы на выходные с учетом этого и отправиться на шашлыки, например, на следующей неделе, когда ситуация нормализуется.

Безусловно, информирование через "Госуслуги" будет еще настраиваться, в планах сделать его более таргетированным, пока оповещение приходит при вводе какого-либо режима на всей территории субъекта. В идеале направлять сообщения с привязкой до муниципалитета. Совершенно точно есть над чем работать и куда развиваться, в том числе и в цифровой грамотности населения в целом.

— Как технологии могут помочь в предупреждении и минимизации пожаров?

— Яркий пример — видеонаблюдение. Если раньше сотрудник целый день стоял на вышке, ходил кругами и высматривал пожары — это неэффективно, медленно и к тому же очень высок человеческий фактор. На смену пришли видеокамеры, они анализируют обстановку и выявляют пожары. Это один из многочисленных примеров, как технологии помогают бороться с огнем.

— Национальный проект "Экология" продлен до 2030 года, пересмотрен ли в связи с этим план мероприятий федерального проекта "Сохранение лесов"? Планируется ли что-то новое?

— План обязательно пересмотрят, потому что он был всего до 2024 года. И сейчас мы готовим предложения по его наполнению, обсуждаем с субъектами, какие события, закупки стоит в него вложить на период 2025–2030 годов, чтобы деньги пошли на максимальную пользу и регионы получили необходимые технику, оборудование и систему.

— Возможно, есть уже какие-то акценты, которые в приоритете проведения этого федерального проекта?

— У нас два ключевых направления: лесные пожары и лесовосстановление. Так, например, в прошлые годы закупались пожарные автоцистерны, и, как мне кажется, их не нужно много. Да, они выходят из строя, им требуется техническое обслуживание, но, пожалуй, массовой закупки новых цистерн уже не требуется. Возможно, стоит продумать систему хранения тяжелой гусеничной техники, внедрение системы обнаружения пожаров. Не позднее первой половины следующего года, полагаю, будут конкретные предложения, учитывающие потребности субъектов.

— Какие перспективы глубокой лесопереработки вы видите?

— У нас, к сожалению, глубокая переработка очень неравномерно развита в России. В северо-западных регионах процесс очень активный, там давно его внедряют. Регионы Сибири, Дальнего Востока точно не лидеры по этому блоку. Наша задача — сделать везде высокий и глубокий уровень переработки. Поэтому ключевой вопрос, с одной стороны, развить глубокую переработку на Дальнем Востоке, с другой стороны, поддержать те предприятия, которые есть в Северно-Западном федеральном округе.

— Какие меры внедряет Рослесхоз в этом направлении?

— В части поддержки принимается ряд решений, в том числе идет помощь по арендной плате. Так, по поручению президента России внедрена арендная плата по фактической заготовке древесины для субъектов СЗФО. Льготой воспользовались арендаторы из Коми, Архангельской и Новгородской областей и потенциально смогли сэкономить порядка 129,4 млн рублей.

Сейчас произошел большой сдвиг в позитивную сторону в стоимости вагонов, они дешево стоят на Северо-Западе, это помогает выстроить логистические цепочки.

Мы видим результаты совместных действий: продолжается реализация 61 приоритетного инвестпроекта в лесной сфере, 127 уже завершены. Всего в аренду под инвестпроекты на льготных условиях предоставлено 80 млн куб. м, еще 43 млн куб. м планируется предоставить согласно графику заключения договоров.

— Вы говорили, что законопроект по реализации климатических проектов в лесах находится на рассмотрении в правительстве. Когда вы ожидаете его принятия, что изменится со вступлением его в силу?

— Я думаю, его примут либо в конце этого года, либо, наиболее вероятно, в середине следующего. Ключевая задача по этому проекту — сделать надежный механизм для инвестирования в климатические проекты. Сегодня их можно реализовывать, у нас есть компании, которые это делают, но недостаточно гарантий, что вложенные деньги дойдут до конца, это страх и риск.

Наша основная цель — обеспечить четкий механизм и гарантии, чтобы бизнес понимал, что при вложении средств на эту территорию никто с вырубкой или еще какими-то действиями, которые противоречат климатическому проекту, не придет. Это делается для защиты инвестора.

— Ожидаете ли вы увеличения климатических проектов после вступления закона в силу?

— В проекции следующих пятидесяти лет основными климатическими проектами будут лесные.

— Какие стратегические партнеры у нас могут быть по этому направлению?

— На самом деле весь мир, потому что, хотим мы или нет, климат — это повестка глобальная, без кислорода никто не сможет, в какой бы стране он ни проживал. Совершенно очевидно, что мы можем сотрудничать со всем миром, и открыты к этому.