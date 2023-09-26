Посол Эфиопии в РФ: нам есть что показать российским туристам

Чам Угала Уриат — о потенциале российско-эфиопских отношений

Посол Эфиопии в Москве Чам Угала Уриат в специальном интервью ТАСС рассказал, как его страна может связать российский бизнес со всей Африкой, оценил возможность запуска платежной системы "Мир" для туристов и пояснил, почему именно на "Ладе" уже скоро будут ездить в Судане, Кении и Сомали.

— Когда мы готовили темы для разговора, как раз прошел саммит Россия — Африка, и хотелось бы узнать о конкретных результатах саммита для партнерства между Россией и Эфиопией. Не могли бы вы обозначить сферы, сотрудничество в которых между РФ и Эфиопией является приоритетным?

— Я очень рад дать интервью вашему агентству. Конечно, как мы уже говорили, российско-африканский саммит в Санкт-Петербурге был во многом успешным. Например, если рассматривать участников саммита, то на него приехало много делегаций из Африки, а нашу страну представлял сам премьер-министр, так что на саммит приехала высокая делегация. И самое главное — перед саммитом состоялся первый официальный визит премьер-министра — 26 июля он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Для меня это было очень впечатляюще, потому что дискуссия между двумя лидерами была плодотворной и охватывала многие вопросы, как двусторонние, так и многосторонние. Одним из успешных событий саммита была не только встреча с лидерами, но и подписание пяти соглашений с Российской Федерацией. Это был хороший результат.

— Может ли Эфиопия принять следующий саммит Россия — Африка?

— Если обратиться к истории, то Эфиопия имеет большой опыт проведения конференций. Будучи местом расположения Организации африканского единства, которая сейчас является Африканским союзом, Эфиопия постоянно, каждый год, проводит в Аддис-Абебе саммит для всех африканских лидеров. Кроме того, в Аддис-Абебе проходят встречи многих международных организаций. Поэтому для нас было бы большой честью однажды провести российско-африканский саммит в Африке. И если следующий саммит будет отдан нам, то да, у нас есть возможности для его проведения.

— Не могли бы вы рассказать, на какой стадии сейчас находятся переговоры о внедрении российской платежной системы "Мир" в Эфиопии? Может ли это случиться в ближайшем будущем?

— Эта тема уже давно обсуждается в СМИ. И я понимаю, что внедрение российской системы "Мир" в банковскую систему Эфиопии поможет сгладить трудности в финансовых операциях, вызванные санкциями в отношении Российской Федерации. Надеюсь, что так и будет, поскольку Эфиопия становится членом БРИКС. А недавно в ЮАР БРИКС приняло решение, что члены объединения могут совершать транзакции в национальных валютах. Это может стать реальностью в будущем, и проблем с внедрением платежной системы "Мир" в Эфиопии не будет.

— А что-то можно уже сказать по срокам?

— Что касается сроков — это пока неизвестно, потому что сначала, как я считаю, ответственные учреждения с эфиопской стороны и с российской стороны, то есть министерства финансов или национальные банки, должны провести переговоры и установить временные рамки, в которые это произойдет. Интерес к этому есть, и нет никаких препятствий, но пока я не могу назвать точные сроки реализации этого проекта. Но я надеюсь, что это произойдет в будущем.

— Работа системы "Мир" в Эфиопии может также стать дополнительным стимулом для российских туристов приехать в страну. Не ведется ли работа по еще каким-либо инициативам, которые могут облегчить поездки для россиян в Эфиопию?

— Правительство Эфиопии приняло решение, что российские туристы могут прилететь откуда угодно в Аддис-Абебу и им будет выдана виза по прибытии. Таким образом, больше не нужно приходить в посольство за визой. А вот те, кто хочет приехать в страну с бизнес-целями, могут прийти в посольство и получить визу. Но что касается российских туристов, да, они могут получить визу по прибытии в аэропорт. Это один из шагов, предпринятых правительством Эфиопии совсем недавно.

— Не обсуждается ли запуск новых прямых рейсов между странами или введение безвизового режима?

— "Эфиопские авиалинии" летали в Москву три раза в неделю. Но в июне прошлого года количество рейсов увеличилось до четырех раз в неделю. Как вы и сказали. Безвизового режима пока нет. Что касается безвиза, существует безвизовый режим для дипломатов. В России у меня не будут просить визу. И в Эфиопии то же самое. Я могу приехать и въехать в Россию в качестве дипломата. Но что касается остальных граждан — да, нам нужно работать вместе, потому что дружественные страны, такие как Россия и Эфиопия, должны обсуждать отказ от виз. И на данный момент мы работаем над этим.

— Что, на ваш взгляд, может привлечь туристов в Эфиопию? Что особенно интересно для российских туристов? Какие направления вы могли бы посоветовать?

— Если сравнить страны Африки, особенно те, которые стали туристическими для России, в Восточной Африке, например, или Египет, Эфиопия уникальна в том плане, что имеет разные места для посещения. У нас есть исторические места, которые стоит посетить. У нас есть захоронения людей, стоявших у истоков человечества, таких как Люси (скелет, возрастом 3,2 млн лет), вы можете их найти. В Эфиопии живут разные племена, с разными языками и разными обычаями, и это, знаете ли, привлекает туристов. Очень хорош и природный облик самой Эфиопии, это гористая страна. Семь процентов всех гор в Африке вы найдете в Эфиопии. Поэтому мы называем ее "водонапорной башней" Африки. Я думаю, что это то место, куда нужно съездить. Еще у нас есть гора Рас-Дашэн на севере Эфиопии. Для тех, кто любит восходить на горы, это очень хорошее место для посещения.

— Россия недавно приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке, и сейчас это много обсуждается в СМИ. Как это решение повлияло на Эфиопию — и на поставки, которые идут в страну, и на всю ситуацию в сфере продовольственной безопасности?

— Да, это правда. Продовольственный кризис в мире, вы знаете, реален. Потому что Украина и Россия — страны, которые больше всех производят пшеницу, весь мир получает от этого выгоду. Из-за конфликта, когда транспортные маршруты были закрыты, многие люди в мире, миллионы, сталкиваются с этой проблемой. Это затрагивает и Эфиопию, так как она часть этого мира. Но здесь должен быть понятен один момент. Когда сделка по зерну была заключена, она была заключена между четырьмя сторонами: Россией, Украиной, Турцией и ООН. Например, я и вы, если мы заключаем сделку, у вас есть свое условие, а у меня свое. Итак, чтобы эта сделка сработала, я должен уважать вашу сделку, а вы должны уважать мою сделку. Но, как я уже сказал, четыре участника этой зерновой сделки согласились на некоторых условиях. Если условия для Украины были выполнены, а условия, выдвинутые Россией, не были выполнены, сделка не сработает. Поэтому я считаю, что те, кто заключают соглашение, должны его уважать и позаботиться о том, чтобы все его условия уважались. Таким образом, безусловно, если Россия посчитала, что ее условия не выполнены, может быть принято решение более не быть частью этого соглашения. Это понятно. Кроме того, сделка заключалась для обеспечения продовольствием бедных стран, но 70% пшеницы из Украины шло в богатые страны на Западе, особенно в Европе. Они говорили об африканских странах, но африканские страны не получили, может быть, даже 3% этого зерна. Это совсем не хорошо. Так что да, было бы хорошо, если бы все стороны снова собрались вместе и обсудили это. И я видел, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи. Я думаю, что зерновая сделка была одной из тем, и мы надеемся, что будет найдено решение в самое ближайшее время.

— Зерновая сделка с точки зрения африканских стран не была очень успешным соглашением, поскольку большая часть зерна поставлялась в более богатые страны?

— Да, конечно. Это мое видение этого. Потому что сделка по зерну предполагала, что продовольствие и удобрения пойдут в бедные страны, например, в африканские страны. Но мы этого не получили. Как я уже сказал, 70% всего ушло в Европу. Так в чем же смысл этого?

— Таким образом, вы также подразумеваете влияние зерновой сделки на продовольственную безопасность Эфиопии?

— Это затрагивает людей, да. Это влияет на них. Поэтому, когда есть сделка по зерну, это лучше для Эфиопии. Да, если все условия соглашения будут выполнены и для России, и для Украины, и зерно и удобрения пойдут на мировой рынок, я думаю, что африканские страны, в том числе Эфиопия, от этого выиграют.

— Далее я хотел бы обсудить ситуацию в Эфиопии, особенно в отношении недавних столкновений в штате Амхара. Считаете ли вы, что урегулирование может быть найдено в ближайшее время? Может ли более тесное сотрудничество между Россией и Эфиопией в сфере безопасности помочь укрепить стабильность в регионе?

— Как дружественная страна Россия поддерживала Эфиопию во многих отношениях. Например, недавний конфликт в Северной Эфиопии в регионе Тыграй некоторые международные игроки были намерены интернационализировать. И они пошли в Совет Безопасности ООН, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня. И он был поднят почти 13 раз. Но Россия была одной из стран, которая сказала, что это внутренняя проблема. Поэтому не стоит приходить в Совет Безопасности ООН. В то же время, вы знаете, проблема в регионе Амхара не так уж и велика, чтобы вмешивались международные игроки. Правительство Эфиопии очень усердно работает, и сейчас ситуация стабилизировалась. Руководство Амхары сменилось. И теперь во многих городах и поселках региона Амхара царит стабильность, началась официальная работа и снова открыты предприятия. В сельской местности остаются некоторые проблемы, но правительство работает над этим, проводя консультации с жителями Амхары. И надеюсь, да, очень скоро все придет в норму.

— Значит, сейчас ситуация в Эфиопии стабильная?

— Она стабильная в Амхаре сейчас, ситуация не такая, как несколько недель назад, когда было объявлено чрезвычайное положение (4 августа — прим. ТАСС). И федеральное правительство было приглашено региональным правительством. Федеральное правительство решило прибыть самостоятельно, но его нужно пригласить. И его пригласил региональный штат Амхара. А потом туда пришло федеральное правительство, и теперь все стало нормально.

— Не могли бы вы сказать, есть ли какие-то конкретные планы по укреплению сотрудничества России и Эфиопии в области безопасности? Есть ли какие-нибудь проекты?

— Да, мы очень усердно работаем. Видите ли, в проекте по Африке есть много проблем. Так, в Сомали находятся такие террористические группировки, как "Аш-Шабаб". Россия и Эфиопия тесно сотрудничают в области антитеррористической деятельности в Африке. Мы делимся информацией между двумя нашими службами безопасности, я имею в виду спецслужбы России и Эфиопии. Наш директор разведки Темесген Тирунех был здесь во время российско-африканского саммита. Он приехал накануне саммита и встретился со своим коллегой в Москве. Так что, да, мы очень близки и работаем вместе в области безопасности.

— Что касается проекта ГЭС "Возрождение", каково его текущее состояние? Будет ли завершено строительство в ближайшем будущем? И верите ли вы, что российские специалисты, инженеры, могли бы каким-то образом поддержать Эфиопию в этом проекте?

— Что ж, строительство "Плотины великого возрождения Эфиопии" идет полным ходом. Четвертый этап был сделан совсем недавно. Переговоры зашли в тупик — трехсторонние переговоры между Эфиопией, Суданом и Египтом были приостановлены на некоторое время. Но теперь, когда наш премьер-министр отправился в Египет в прошлом месяце, переговоры между тремя странами вновь возобновились 28 августа в Каире. И в этом месяце вторые переговоры уже в Эфиопии. Так что переговоры продолжаются. Я надеюсь, что мы заключим сделку в ближайшем будущем. Но строительство продолжается и уже находится на стадии завершения. Итак, для российских специалистов, поскольку проект сейчас находится на стадии завершения, сейчас не самое лучшее время. Но что касается поддержки работы ГЭС в будущем, я не могу исключать, что российские специалисты приедут и поработают над этим.

— И раз уж мы заговорили об этом, как вы думаете, могли бы у России и Эфиопии в будущем быть какие-то общие инфраструктурные проекты?

— Это одна из областей, в которой мы работаем вместе, потому что российские специалисты хорошо разбираются в сфере энергетики, например, это геотермальные и гидроэлектростанции. Также российские специалисты преуспели в строительстве железных дорог и развитии ИКТ. Во всех этих областях мы достаточно усердно работаем над тем, чтобы россияне приезжали в Эфиопию и участвовали в проектах. В Эфиопии была плотина, небольшая плотина, построенная Россией давным-давно. В период правления императора Хайле Селассие. Поэтому я думаю, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы специалисты из России приехали в Эфиопию для участия в строительстве различных проектов, потому что у РФ есть технологии и на них есть спрос. Если вы сможете приехать и поработать с нами, мы будем благодарны. Нам действительно нужны новые технологии, чтобы конкурировать.

— А что касается этой геотермальной станции, проекта, который предлагает "Русгидро", есть ли какие-то сроки реализации этого проекта?

— Это одна область, геотермальная энергетика. Проект уже в процессе. И я надеюсь, что сделка будет заключена очень скоро.

— Также были разговоры об автопроизводстве в Эфиопии. Был интерес с российской стороны. Посол России отметил, что нам было бы интересно начать производство автомобилей в Эфиопии. Есть ли какие-либо соглашения между Россией и Эфиопией по этому поводу?

— Да, российских автопроизводителей много. Сейчас они проявляют интерес к поездке в Эфиопию для строительства сборочных линий. И есть несколько компаний, которые я могу упомянуть. Например, Lada. Уже, как вы знаете, подписано соглашение с одной из эфиопских компаний. И я надеюсь, что они начнутся очень скоро.

— Значит, автомобили Lada будут производить в Эфиопии?

— Да, в Эфиопии.

— Это для экспорта или внутреннего использования?

— Это для внутреннего использования. Возможно, если они увеличат производство, их можно будет поставлять в соседние страны. Например, в Южный Судан, Судан, Кению, Сомали. Так что российские автомобили Lada мы увидим в ближайшей перспективе в соседних странах, ведь они уже подписали контракт с одной из эфиопских компаний.

— Есть ли еще какие-то конкретные компании, которые вы могли бы упомянуть в этой связи?

— Видите ли, есть две компании-производителя, которые тоже проявляют свой интерес. Но наверняка да, Lada, потому что я очень внимательно за ней следил.

— А две другие еще не подтверждены?

— Пока нет. Они находятся на другой стадии консультаций, на этапе переговоров.

— Подводя итог нашему интервью, хотелось бы задать вам последний вопрос, самый общий. Вы упомянули, что в Эфиопии есть спрос, например, на некоторых российских специалистов — в области железных дорог, машиностроения, ИКТ и т.д. Но что, по вашему мнению, Эфиопия могла бы предложить России с точки зрения коммерции, торговли или других областей, может быть, сельского хозяйства? Как вы думаете, в каких областях Эфиопия сильна и где Эфиопия могла бы продвигать и делиться этим опытом с Россией?

— Это очень хороший вопрос. Например, в секторе здравоохранения, вы знаете, что есть больница, построенная Россией в Аддис-Абебе, под названием больница Балча. Российские врачи здесь, они сейчас едут туда, служат и передают свой опыт нашему народу.

Отвечая на ваш вопрос, что может предложить Эфиопия. Например, Эфиопия является производителем кофе номер один в Африке. Кофе арабика, очень вкусный кофе, приезжает сюда, в Россию. А если вы зайдете в разные кафе, то найдете и эфиопский кофе. И у нас очень хорошие цветы. Цветы, которые мы выращиваем на большой высоте в горных районах, с большим и длинным стеблем могут храниться дольше. Эфиопские розы. Вы найдете их здесь.

Но проблема в том, что эфиопский кофе, эфиопские цветы идут через третьи страны. Эфиопский кофе идет в Москву через Италию, через Германию. А эфиопские розы идут через Нидерланды, потому что голландская компания работает в Эфиопии, производит там. А привезут в Голландию, сделают упаковку и привезут в Россию. Да, этот сценарий нам не нужен. Мы этого не хотим. Как посол Эфиопии я хочу, чтобы мои розы и кофе доставлялись прямо в Москву. Они не должны приходить сюда через третью страну.

Да, я поднимал этот вопрос. Я пошел в Торгово-промышленную палату России, поговорил, поднял эту проблему. И они со мной согласились. И в Эфиопию, вы знаете, прибывают авиакомпании, и очень скоро начнутся грузовые рейсы. Так что пока нет необходимости ехать в Италию и приезжать сюда. Оно должно прийти сюда прямо из Эфиопии. Таким образом, эти эфиопские грузовые рейсы могут очень скоро соединить Россию и Эфиопию, а также Россию и всю Африку. Так что привезти эфиопские розы, эфиопский кофе очень легко прямо из Эфиопии в Москву. Поэтому я хотел бы попросить моих российских друзей поработать над этим и поддержать нас в этом отношении.

Вы знаете, мир сейчас меняется. Российские инвесторы и российские бизнесмены, которые ведут бизнес в Европе, — я думаю, что пришло время им приехать в Эфиопию. Потому что уже доказано, что есть и другие варианты. И решение российского правительства о том, что России теперь следует рассчитывать на сотрудничество и ведение бизнеса с Африкой, Азией и Латинской Америкой, является, я думаю, правильным решением. Мы ценим это. Поэтому нам нужно работать и знать друг друга. Африка является потенциальной территорией для бизнеса. Если объединить все население Африки, получится миллиард, почти миллиард. А население Африки очень молодо. 60% населения Эфиопии — молодые люди, моложе 30 лет. Так что для них очень важно быть продуктивными. И это отличный рынок. Эфиопия сама по себе является отличным рынком, потому что это страна с населением более 120 млн человек. Это вторая по численности населения страна в Африке к югу от Сахары после Нигерии. Так что вести бизнес в Эфиопии очень хорошо, потому что если вы полетите из Москвы в Аддис-Абебу, это займет у вас всего семь часов. Поэтому легко уйти и вернуться.

Аддис-Абеба также является штаб-квартирой Африканского союза. У всех африканских стран есть посольства в Аддис-Абебе. Так что, если кто-то сделал бизнес в Аддис-Абебе, он может связаться со всеми африканцами, потому что у них есть представители в Аддис-Абебе. Таким образом, Аддис-Абеба может стать отличным логистическим центром. Знаете, это уже центр полетов африканцев. Потому что, если один бизнесмен может подключиться, я имею в виду летать "Эфиопскими авиалиниями", ему потребуется всего два часа в Аддис-Абебе, чтобы добраться до Западной Африки, Южной Африки, Северной Африки. Но если вы полетите на Emirates и поедете в Дубай, чтобы поехать в Африку... Это долгий путь, и вы будете оставаться в аэропорту в течение многих часов, чтобы добраться до Африки. Но если вы летите "Эфиопскими авиалиниями", то вам понадобится всего два часа в аэропорту Аддис-Аббебы, чтобы добраться до Африки. Таким образом, Эфиопия является центром и воротами в Африку. Поэтому, пожалуйста, я приглашаю всех своих друзей из России посетить Эфиопию. Вам это понравится.

В Аддис-Абебе не очень жарко, поскольку она находится в горной местности. Это 2 500 м над уровнем моря. Круглый год погода очень хорошая. Так что если вы никогда там не были — пожалуйста, однажды приезжайте и посмотрите.