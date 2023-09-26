Виктор Томенко: Алтай — это знаковое место, достояние всей страны

Жители Алтайского края в первом туре переизбрали на второй срок губернатором региона Виктора Томенко. В своем первом интервью после избрания он рассказал ТАСС, как аграрии справляются с буйством стихии, какая выручка ждет оборонный комплекс, где появятся новые фельдшерско-акушерские пункты, а также почему Алтай является достоянием всей России.
Оборонка и кадровые вопросы
— Здравствуйте, Виктор Петрович, искренне рад вас видеть в стенах нашего агентства. Надеемся, что эти встречи станут постоянными, потому что кто, как не вы, расскажет нам, как развивается один из самых интересных регионов нашей страны — Алтайский край. Сегодня очень актуальна тема оборонно-промышленного комплекса (ОПК), регион занимает значимое место в производстве оборонной продукции, с каким итогом подойдет отрасль к концу года?
— На наших оборонно-промышленных предприятиях работает чуть больше 23,5 тыс. человек. Численность их увеличилась за последний год почти на 2 тыс. человек, это говорит об увеличении объемов производства. Реализуются инвестпроекты. Речь идет о десятках миллиардов инвестиций по предприятиям ОПК. Если говорить о выручке, я думаю, что раза в полтора увеличится показатель по сравнению с 2022 годом. А по некоторым предприятиям, я думаю, вырастет до четырех раз. Мы продолжаем поддерживать инвестиционные проекты. В большей степени сам менеджмент этих предприятий — руководство федеральное, там многое под вниманием Минпромторга [России], они сами хорошо знают, что делать. Но от региональных властей тоже зависит немало. Мы помогали и будем помогать.
— За последние пять лет валовой региональный продукт Алтайского края вырос в 1,8 раза. Это, пожалуй, тот показатель, которым можно гордиться. Я знаю, что за это время в регион было привлечено порядка 600 млрд рублей инвестиций, а что в планах на будущее?
— В условиях меняющейся обстановки очень важно сохранить базу, основу. Не просто говорить, что мы прирастем на 2% или на 3%, надо уделять внимание работающим предприятиям, хозяйствам, целым комплексам. Такую задачу я ставлю сегодня перед органами власти нашего края.
С другой стороны, конечно, мы поддерживаем реализацию проектов развития, обновления, увеличения объемов производства, повышения качества производимой продукции. Это работа на перспективу, это рост нашего потенциала, будущие поступления в бюджет. Сегодня в зоне внимания краевого правительства более 70 крупных проектов с общим объемом инвестиций около 200 млрд рублей. Еще целый ряд проектов наши хозяйства реализуют самостоятельно.
Если оценить нынешнюю обстановку, в следующую пятилетку 800 млрд [рублей] инвестиций сможем вложить в развитие Алтайского края.
— Что Алтайский край делает для подготовки кадров? Какие планы?
— Буквально за последние несколько лет ситуация на рынке труда значительно поменялась: если раньше довольно часто мы могли услышать разговоры о том, что надо куда-то трудоустраивать людей, надо создавать рабочие места, надо делать так, чтобы безработица максимально снижалась, то сегодня ситуация изменилась. Дефицит рабочих рук, квалифицированных, инженерных, управленческих кадров — он практически повсеместно.
Ситуация непростая, экономика в крае развивается, мы отмечаем ее прирост за последние пять лет и, в принципе, на ближайшую пятилетку ставим задачу так, чтобы ВРП рос ежегодно примерно на 2–2,5% с учетом изменения цен. Это заметные и значительные темпы прироста.
— Сколько же составляет потребность в кадрах на текущий момент?
— Число вакансий примерно в 2,5 раза превышает количество безработных, официально стоящих в центрах занятости. Более 23 тыс. вакансий и около 10 тыс. тех, кто ищет работу.
Уборочная
— Также Алтайский край — один из ведущих регионов в АПК. Знаем о сложных погодных условиях в регионе. Что с уборкой зерна, планами экспорта?
— В этом году обстановка в агропромышленном комплексе действительно сложная. По оценкам специалистов, такие погодные условия были в 1992 году, более 30 лет назад. Сначала, весной и летом, почвенная и атмосферная засуха не дала оптимальных условий развития сельхозкультур. Потом пошли дожди, которые мешают сельхозработам.
В то же время оснований для снижения экспорта сельхозпродукции нет. Аграрии имеют переходящие остатки зерна предыдущих сезонов плюс урожай этого года. Технические возможности и для уборки, и для сушки, и для хранения зерна у хозяйств есть. За последние годы параллельно с укреплением технического парка в регионе эффективно обновляются сушильные мощности и площадки хранения, что дает возможность максимально сохранять качество зерна. Уверен, обязательства и экспортные, и другие край, конечно, выполнит.
Если посмотреть на первые восемь месяцев текущего года, объем экспорта продукции АПК из региона даже превысил показатели аналогичного периода прошлого года почти на 25%.
Лесные пожары и восстановление
— Напасти были не только для сельского хозяйства, но еще и для лесов. После лесных пожаров, которые произошли в этом году, будет ли вестись работа по лесовосстановлению?
— К сожалению, два последних года регион подвергался сильным лесным пожарам. Обычно за сезон пройденная огнем площадь в крае составляла 1 тыс. га. В прошлом сезоне она превысила 10 тыс. га, а в текущем году — 22 тыс. га. Бороться с этими пожарами, предупреждать их порой невозможно, потому что сушь стояла страшная.
Лесовосстановительные мероприятия в крае ежегодно превышают установленные планы. 19 млн сеянцев мы высадили в прошлом году, в этом году план такой же. Сейчас как раз осенний период высадки сеянцев. У нас есть селекционные семеноводческие центры, которые занимаются выращиванием сеянцев с закрытой корневой системой, производством семян. Созданы такие центры по федеральному проекту, у наших лесоводов хорошая репутация в Сибири. Соседи приезжают, берут у нас посадочный материал для создания лесных культур в своем регионе.
Здравоохранение
— Алтайский край занимает большую территорию. Встают вопросы развития социальной инфраструктуры, доступности учреждений здравоохранения. Как ситуация в медицине? Сдаются ли новые объекты? Быстрее граждане получают помощь?
— В здравоохранении две крупных проблемы, которым мы уделяем особенное внимание. Это материально-техническая база — учреждения, в которых люди получают помощь. И вторая, не менее важная, — обеспеченность медицинскими кадрами. Мы работаем по двум направлениям одновременно. За прошедшую пятилетку большую работу провели — построили 72 ФАПа, 12 врачебных амбулаторий, а также ряд больших объектов. На эти цели выделили более 6,5 млрд рублей. За это же время приобрели новое оборудование на сумму больше чем на 12 млрд рублей.
Мы укрепляем систему в том числе и благодаря реализации проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", ее реализация началась в России в 2021 году по поручению президента. До конца года откроем еще несколько ФАПов, врачебных амбулаторий.
Также разработали программу привлечения кадров. За три года, с 2022-го по 2025-й, на ее реализацию направим более 1,5 млрд рублей для того, чтобы целевым образом обучать специалистов и способствовать их закреплению на местах.
Туризм и пассажиропоток
— Алтай сегодня — одно из ключевых направлений для отечественного туриста. Фиксируете ли вы рост турпотока по сравнению с прошлым годом?
— После успешного для сферы туризма 2019 года, как мы все знаем, турпоток значительно снизился в связи с введением ковидных ограничений. У нас в 2020 году организации курортно-оздоровительного бизнеса были закрыты на несколько месяцев. В 2021 году началось восстановление показателей работы отрасли. В прошлом, 2022 году турпоток стал больше показателя 2019 года и составил 2,2 млн человек.
На сегодняшний день мы наблюдаем хороший рост спроса на услуги наших курортно-санаторных, туристических организаций. По итогам 2023 года, я думаю, на 5% еще турпоток увеличится.
— Наверное, это можно проследить по аэропорту Барнаула? Пассажиропоток ведь растет? Как мы знаем, реализуется проект создания нового терминала...
— Контрольный пакет акций аэропорта у акционера, у "Новапорта". Чуть более чем 25% акций владеет непосредственно Алтайский край. Мы вместе управляем этим объектом и реализуем проект развития. Совсем недавно был подписан договор на строительство нового терминала, примерно на 1 млн пассажиров в год, 6,4 млрд рублей — стоимость контракта. Я надеюсь, что к концу 2025 года мы новый терминал можем получить.
— Когда миллион?
— Миллион уже не за горами. Сегодня люди с удовольствием едут к нам на Алтай: и в Алтайский край, и в соседнюю Республику Алтай. Мы с руководством республики совместную политику проводим, чтобы наши места отдыха, лечения, восстановления, исторические места становились более притягательными.
Аэропорт работает и в Барнауле, и в Горно-Алтайске (Республика Алтай — прим. ТАСС), там тоже заметно увеличиваются объемы пассажиропотока, это очень хорошо, это в целом для наших регионов большой плюс. Сегодня всем нашим предпринимателям и инвесторам мы оказываем поддержку, потому что хотим, чтобы как можно больше было мест притяжения для туристов, тех, кто хочет открыть для себя и узнать получше эту часть России. Алтай — это не только знаковое место, это достояние нашей страны.