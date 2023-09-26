Виктор Томенко: Алтай — это знаковое место, достояние всей страны

Жители Алтайского края в первом туре переизбрали на второй срок губернатором региона Виктора Томенко. В своем первом интервью после избрания он рассказал ТАСС, как аграрии справляются с буйством стихии, какая выручка ждет оборонный комплекс, где появятся новые фельдшерско-акушерские пункты, а также почему Алтай является достоянием всей России.

Оборонка и кадровые вопросы

— Здравствуйте, Виктор Петрович, искренне рад вас видеть в стенах нашего агентства. Надеемся, что эти встречи станут постоянными, потому что кто, как не вы, расскажет нам, как развивается один из самых интересных регионов нашей страны — Алтайский край. Сегодня очень актуальна тема оборонно-промышленного комплекса (ОПК), регион занимает значимое место в производстве оборонной продукции, с каким итогом подойдет отрасль к концу года?

— На наших оборонно-промышленных предприятиях работает чуть больше 23,5 тыс. человек. Численность их увеличилась за последний год почти на 2 тыс. человек, это говорит об увеличении объемов производства. Реализуются инвестпроекты. Речь идет о десятках миллиардов инвестиций по предприятиям ОПК. Если говорить о выручке, я думаю, что раза в полтора увеличится показатель по сравнению с 2022 годом. А по некоторым предприятиям, я думаю, вырастет до четырех раз. Мы продолжаем поддерживать инвестиционные проекты. В большей степени сам менеджмент этих предприятий — руководство федеральное, там многое под вниманием Минпромторга [России], они сами хорошо знают, что делать. Но от региональных властей тоже зависит немало. Мы помогали и будем помогать.

— За последние пять лет валовой региональный продукт Алтайского края вырос в 1,8 раза. Это, пожалуй, тот показатель, которым можно гордиться. Я знаю, что за это время в регион было привлечено порядка 600 млрд рублей инвестиций, а что в планах на будущее?

— В условиях меняющейся обстановки очень важно сохранить базу, основу. Не просто говорить, что мы прирастем на 2% или на 3%, надо уделять внимание работающим предприятиям, хозяйствам, целым комплексам. Такую задачу я ставлю сегодня перед органами власти нашего края.

С другой стороны, конечно, мы поддерживаем реализацию проектов развития, обновления, увеличения объемов производства, повышения качества производимой продукции. Это работа на перспективу, это рост нашего потенциала, будущие поступления в бюджет. Сегодня в зоне внимания краевого правительства более 70 крупных проектов с общим объемом инвестиций около 200 млрд рублей. Еще целый ряд проектов наши хозяйства реализуют самостоятельно.

Если оценить нынешнюю обстановку, в следующую пятилетку 800 млрд [рублей] инвестиций сможем вложить в развитие Алтайского края.

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— Что Алтайский край делает для подготовки кадров? Какие планы?

— Буквально за последние несколько лет ситуация на рынке труда значительно поменялась: если раньше довольно часто мы могли услышать разговоры о том, что надо куда-то трудоустраивать людей, надо создавать рабочие места, надо делать так, чтобы безработица максимально снижалась, то сегодня ситуация изменилась. Дефицит рабочих рук, квалифицированных, инженерных, управленческих кадров — он практически повсеместно.

По всем ключевым для Алтайского края отраслям: начиная от АПК, заканчивая высокотехнологичными производствами в промышленности или цифровых технологиях, — везде требуются люди. Где-то рабочие руки, где-то подготовленные, обученные инженерные кадры

Ситуация непростая, экономика в крае развивается, мы отмечаем ее прирост за последние пять лет и, в принципе, на ближайшую пятилетку ставим задачу так, чтобы ВРП рос ежегодно примерно на 2–2,5% с учетом изменения цен. Это заметные и значительные темпы прироста.

— Сколько же составляет потребность в кадрах на текущий момент?

— Число вакансий примерно в 2,5 раза превышает количество безработных, официально стоящих в центрах занятости. Более 23 тыс. вакансий и около 10 тыс. тех, кто ищет работу.

Уборочная

— Также Алтайский край — один из ведущих регионов в АПК. Знаем о сложных погодных условиях в регионе. Что с уборкой зерна, планами экспорта?

— В этом году обстановка в агропромышленном комплексе действительно сложная. По оценкам специалистов, такие погодные условия были в 1992 году, более 30 лет назад. Сначала, весной и летом, почвенная и атмосферная засуха не дала оптимальных условий развития сельхозкультур. Потом пошли дожди, которые мешают сельхозработам.

В то же время оснований для снижения экспорта сельхозпродукции нет. Аграрии имеют переходящие остатки зерна предыдущих сезонов плюс урожай этого года. Технические возможности и для уборки, и для сушки, и для хранения зерна у хозяйств есть. За последние годы параллельно с укреплением технического парка в регионе эффективно обновляются сушильные мощности и площадки хранения, что дает возможность максимально сохранять качество зерна. Уверен, обязательства и экспортные, и другие край, конечно, выполнит.

Если посмотреть на первые восемь месяцев текущего года, объем экспорта продукции АПК из региона даже превысил показатели аналогичного периода прошлого года почти на 25%.

Лесные пожары и восстановление

— Напасти были не только для сельского хозяйства, но еще и для лесов. После лесных пожаров, которые произошли в этом году, будет ли вестись работа по лесовосстановлению?

— К сожалению, два последних года регион подвергался сильным лесным пожарам. Обычно за сезон пройденная огнем площадь в крае составляла 1 тыс. га. В прошлом сезоне она превысила 10 тыс. га, а в текущем году — 22 тыс. га. Бороться с этими пожарами, предупреждать их порой невозможно, потому что сушь стояла страшная.

Лесовосстановительные мероприятия в крае ежегодно превышают установленные планы. 19 млн сеянцев мы высадили в прошлом году, в этом году план такой же. Сейчас как раз осенний период высадки сеянцев. У нас есть селекционные семеноводческие центры, которые занимаются выращиванием сеянцев с закрытой корневой системой, производством семян. Созданы такие центры по федеральному проекту, у наших лесоводов хорошая репутация в Сибири. Соседи приезжают, берут у нас посадочный материал для создания лесных культур в своем регионе.

Здравоохранение

— Алтайский край занимает большую территорию. Встают вопросы развития социальной инфраструктуры, доступности учреждений здравоохранения. Как ситуация в медицине? Сдаются ли новые объекты? Быстрее граждане получают помощь?

— В здравоохранении две крупных проблемы, которым мы уделяем особенное внимание. Это материально-техническая база — учреждения, в которых люди получают помощь. И вторая, не менее важная, — обеспеченность медицинскими кадрами. Мы работаем по двум направлениям одновременно. За прошедшую пятилетку большую работу провели — построили 72 ФАПа, 12 врачебных амбулаторий, а также ряд больших объектов. На эти цели выделили более 6,5 млрд рублей. За это же время приобрели новое оборудование на сумму больше чем на 12 млрд рублей.

Мы укрепляем систему в том числе и благодаря реализации проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", ее реализация началась в России в 2021 году по поручению президента. До конца года откроем еще несколько ФАПов, врачебных амбулаторий.

Также разработали программу привлечения кадров. За три года, с 2022-го по 2025-й, на ее реализацию направим более 1,5 млрд рублей для того, чтобы целевым образом обучать специалистов и способствовать их закреплению на местах.

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Туризм и пассажиропоток

— Алтай сегодня — одно из ключевых направлений для отечественного туриста. Фиксируете ли вы рост турпотока по сравнению с прошлым годом?

— После успешного для сферы туризма 2019 года, как мы все знаем, турпоток значительно снизился в связи с введением ковидных ограничений. У нас в 2020 году организации курортно-оздоровительного бизнеса были закрыты на несколько месяцев. В 2021 году началось восстановление показателей работы отрасли. В прошлом, 2022 году турпоток стал больше показателя 2019 года и составил 2,2 млн человек.

На сегодняшний день мы наблюдаем хороший рост спроса на услуги наших курортно-санаторных, туристических организаций. По итогам 2023 года, я думаю, на 5% еще турпоток увеличится.

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— Наверное, это можно проследить по аэропорту Барнаула? Пассажиропоток ведь растет? Как мы знаем, реализуется проект создания нового терминала...

— Контрольный пакет акций аэропорта у акционера, у "Новапорта". Чуть более чем 25% акций владеет непосредственно Алтайский край. Мы вместе управляем этим объектом и реализуем проект развития. Совсем недавно был подписан договор на строительство нового терминала, примерно на 1 млн пассажиров в год, 6,4 млрд рублей — стоимость контракта. Я надеюсь, что к концу 2025 года мы новый терминал можем получить.

Пять лет назад пассажиропоток был примерно 530 тыс., во время ковида он снизился до 300 тыс., но потом объемы вернулись. Прошлый год мы закончили с цифрой 630 тыс. человек пассажиров. Ожидаем, что в этом году он будет 720–730 тыс. человек

— Когда миллион?

— Миллион уже не за горами. Сегодня люди с удовольствием едут к нам на Алтай: и в Алтайский край, и в соседнюю Республику Алтай. Мы с руководством республики совместную политику проводим, чтобы наши места отдыха, лечения, восстановления, исторические места становились более притягательными.

Аэропорт работает и в Барнауле, и в Горно-Алтайске (Республика Алтай — прим. ТАСС), там тоже заметно увеличиваются объемы пассажиропотока, это очень хорошо, это в целом для наших регионов большой плюс. Сегодня всем нашим предпринимателям и инвесторам мы оказываем поддержку, потому что хотим, чтобы как можно больше было мест притяжения для туристов, тех, кто хочет открыть для себя и узнать получше эту часть России. Алтай — это не только знаковое место, это достояние нашей страны.