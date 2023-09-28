Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в специальном интервью заместителю главного редактора ТАСС Юлии Шарифулиной оценил перспективы запуска переговоров с Украиной, предостерег Армению от незавидной судьбы и рассказал, кто может принять участие в Играх БРИКС.

— Мой первый вопрос, безусловно, касается Украины. Уже понятно, что так называемое контрнаступление Украины провалилось, и в западной прессе все чаще звучат тезисы о том, что какие-то переговоры возможны уже этой осенью. Есть ли предпосылки к этому?

— Мы их не видим. На этот счет было немало комментариев и президента [РФ Владимира Путина], и вашего покорного слуги, и [пресс-секретаря президента РФ] Дмитрия Пескова. Запад, когда начинает запускать вот такого рода провокационные слухи, видимо, проверяет нас на готовность пойти на его условия. А условия они, собственно, особо не скрывают: взять паузу на несколько месяцев, никаких договоренностей, кроме временного прекращения огня, и за выигранное время накачать Украину новым оружием дополнительно к тому, что уже было поставлено и что планомерно уничтожается нашими вооруженными силами. Логика та же самая, как и в случае с минскими договоренностями. Они же признались, что минские договоренности никто не собирался выполнять. Ни Германия, ни Франция, ни тем более Украина. И открытым текстом и [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель, и [бывший президент Франции Франсуа] Олланд, и [экс-президент Украины Петр] Порошенко в прошлом году еще заявили, что эти договоренности нужны были только для того, чтобы выиграть время с целью пополнения военных арсеналов украинского режима против Российской Федерации. Если бы они выполнили минские договоренности, то территориальная целостность Украины была бы обеспечена. Потому что именно в этом была их суть: территориальная целостность восстанавливается при предоставлении особого статуса Донбассу — Луганской и Донецкой народным республикам. Поэтому, когда в открытую соавторы Владимира Путина по минским договоренностям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся.

Но мы видим эти планы. Мы были готовы к урегулированию не только в ходе подготовки минских договоренностей. Мы были готовы к урегулированию и в апреле 2022 года, когда, по сути дела, предложенный Украиной вариант прекращения боевых действий и урегулирования ситуации на основе предоставления взаимных, надежных гарантий безопасности тоже был отозван по требованию Вашингтона и Лондона. Об этом теперь уже хорошо известно. Поэтому нас не надо упрекать в отсутствии доброй воли. Об этом президент постоянно говорит.

Но в апреле, когда мы были готовы к подписанию договоренностей и украинцы заверяли, что они тоже поставят свои подписи, мы в качестве жеста доброй воли прекратили боевые действия и даже осуществили определенную передислокацию наших вооруженных сил. И этим воспользовались те, кто сорвал эту договоренность. Поэтому сейчас, президент об этом тоже упоминал, мы готовы на переговоры, готовы рассмотреть любые серьезные предложения. Но ни о каком прекращении огня на период переговоров речи быть не может. Потому что нас на этом уже обманули один раз.

И, безусловно, говоря о том, чем это все может завершиться, мы не видим никакого серьезного предложения со стороны Запада. Да, были поездки к нам африканских делегаций, которые выступали за урегулирование мирным путем, были предложения КНР, Бразилии, ряда других стран, включая Лигу арабских государств. Все они были продиктованы искренним стремлением помочь договориться, причем помочь договориться на основе, во-первых, учета коренных причин нынешней ситуации и на основе их устранения и на основе обеспечения безопасности для всех сторон на равных условиях. То, что сейчас Запад пробрасывает возможность начать переговоры, он же параллельно при этом громогласно и безапелляционно заявляет, что единственной основой для переговоров является "формула мира" Зеленского. Ее даже обсуждать нечего, это чистый ультиматум. Ни один человек мало-мальски в своем уме не может продвигать такой ультиматум в качестве безальтернативной основы для переговоров, если только он не стремится эти переговоры сорвать и не допустить. Вот, собственно говоря, какая ситуация.

И наша позиция остается в силе: мы готовы договариваться, но договариваться с учетом тех реалий, которые сейчас сложились на земле, и с учетом нашей позиции, которая всем хорошо известна, с учетом наших интересов, интересов нашей безопасности, интересов недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима, который открыто продекларировал цель истребления всего русского на тех землях, которые и в Крыму, и в Новороссии осваивались, обустраивались и обживались русскими людьми столетиями. Вот, наверное, в чем сейчас состоит суть проблемы.

И мы не видим никаких серьезных признаков на западной стороне, и киевский режим продолжает действовать и вести себя так, как будто это он заказывает музыку, а весь Запад хором твердит: "ни слова об Украине без Украины" и "условия начала переговоров будет определять Зеленский". В общем, круг замкнулся, это абсолютно тупиковая позиция, и либо она не отражает наличия здравого смысла в головах тех, кто руководит этой войной против России, либо она отражает их непоправимую уверенность в том, что они Россию победят. И то и другое, конечно, Западу и западным дипломатам и мыслителям никакой чести не делает.

— Не могу вам не задать вопрос на горячую тему — это Армения. Как вы считаете, может ли получиться так, что Армения потеряет Россию?

— Вы знаете, там есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей. Во-первых, исторически, географически, геополитически невозможно Россию потерять в том смысле, что полностью игнорировать ее интересы в Закавказье. Но такие надежды питают некоторые руководители в Ереване, и об этом они прямо говорят. Подобная мысль проскальзывала и в недавнем выступлении премьер-министра Никола Пашиняна, который говорил о необходимости компенсировать несостоявшиеся союзы, на которые Армения рассчитывала в плане обеспечения своей безопасности, и расширить круг партнеров, которые эту безопасность будут обеспечивать. Если они полагаются на Соединенные Штаты, как прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства, то, наверное, им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира. Судьба всех этих людей весьма и весьма незавидна.

— Хотела бы вам также задать вопрос о Грузии. Как известно, недавно восстановлено прямое авиасообщение между нашими странами, а также подписан указ о безвизовом режиме для граждан Грузии. Видите ли вы возможным восстановление дипломатических отношений в каком-то ближайшем будущем?

— Дипломатические отношения разрывали не мы, это была инициатива режима Саакашвили, который поднял руку при поощрении США на собственных граждан, на осетин, которых он считал своими гражданами, поднял руку на миротворцев. И когда получил достойный ответ, он стал компенсировать свой полный политический, военный провал антироссийскими действиями. Мы никогда не относились негативно к грузинскому народу, мы любим грузинский народ по-настоящему, как, собственно, и все народы Закавказья. И в истории России, и в истории Советского Союза, в истории нашего искусства, культуры, науки грузины занимают особое место. И когда мы увидели, что нынешнее правительство в Тбилиси заинтересовано в нормализации отношений, хотя бы в интересах простых людей, которые хотят общаться друг с другом, ездить друг к другу в гости, посещать наши страны в качестве туристов, хотят бизнес вести, в конце концов, который традиционно связывал наши хозяйственные системы, мы договорились с правительством господина [премьер-министра Грузии Ираклия] Гарибашвили о возобновлении полетов и отменили визовый режим, поскольку безвизовый режим для российских граждан уже существовал достаточно давно и многие наши граждане им пользовались. Но введение теперь на основе взаимности безвизового режима и для грузинских граждан и установление воздушного сообщения, конечно, делают наши связи гораздо более удобными, гораздо более комфортными. Количество рейсов расширяется, география прямых рейсов тоже расширяется, ну и растет товарооборот. У нас очень популярны многие грузинские традиционные товары экспорта: вино, боржоми и многое другое.

— Из позитивного. Президент России Владимир Путин заявил о готовности России принять Игры БРИКС уже летом 2024 года. Здесь я бы хотела уточнить: Россия готова принять спортсменов только лишь из стран БРИКС, а, как мы знаем, БРИКС расширяется, или еще из тех стран, которые только готовятся примкнуть к объединению? И в перспективе могут ли эти Игры стать некой альтернативой Олимпиаде?

— Нет. Точно так же, как БРИКС в качестве межгосударственного объединения укрепляется и расширяется и будет и дальше расширяться не против кого-то, а исключительно в интересах стран-участниц, точно так же и спортивные Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения, а в качестве дополнения к олимпийскому движению. Учитывая, что данное движение, в том числе, к огромному сожалению, в результате позиции президента Международного олимпийского комитета (МОК) [Томаса] Баха, превращается в инструмент политики Запада. Это совершенно очевидно. Так же как Всемирное антидопинговое агентство в свое время было превращено в такой инструмент. И долгие годы пытались подорвать конкурентов из нашей страны на различных международных площадках, грубо злоупотребляя антидопинговыми правилами, обвиняя — беспочвенно, многократно — наших великих спортсменов. Точно так же и сейчас МОК уже использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать Олимпийскую хартию. При этом отстраняя большинство наших спортсменов от состязаний, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определенных видов спорта, для определенных возрастных групп, в нейтральном статусе, без флага, без гимна.

Бах не раз заявлял, что Олимпийскую хартию надо уважать, но, мол, не до такой же степени. Не может, дескать, МОК проходить мимо того, что происходит на Украине. Долгие годы МОК проходил мимо всего, что творил Запад, причем творил за десятки тысяч миль от своих границ. И все это сходило с рук. А когда Россия после долгих-долгих лет предупреждений мировому сообществу, что НАТО ведет дело к большой войне, причем прямо создавая военную угрозу на границах РФ, поощряя режим, который откровенно был подготовлен Вашингтоном для сдерживания России и атаки на Россию, то здесь МОК решил проявить свою непонятную принципиальность вопреки его обязанностям в соответствии с Олимпийской хартией. Кстати, параллельно совсем недавно господин Бах высказывался на тему Олимпийской хартии и необходимости избегать ее политизации и под этим соусом заявил, что МОК всячески будет поощрять вовлечение трансгендеров в Олимпийские игры. То есть в этом смысле они никакой политики не усматривают. Бог им судья.

Возвращаясь к Играм БРИКС — эти соревнования открыты для спортсменов из любой страны, даже из так называемых недружественных стран. У нас нет недружественных спортсменов, недружественных граждан, даже недружественных стран у нас особо нет — есть правительства недружественные, которые на какое-то время пришли к власти в странах, чьи народы, чьи граждане всегда имели очень хорошие, добрые связи с нами. Так что Игры будут открыты для всех спортсменов в полном соответствии с принципами Олимпийской хартии. Пусть МОК мотает на ус и делает выводы.