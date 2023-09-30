Кондратьев: Кубань продолжит наращивать локализацию белорусской техники

Губернатор Краснодарского края — о реализации новых российско-белорусских проектов и перспективах сотрудничества

Краснодарский край активно развивает международные связи с дружественными государствами, одним из стратегических партнеров является Белоруссия. Крупный агропромышленный регион представляет интерес для белорусских производителей сельхозтехники, причем ее поставками на Кубань сотрудничество давно не ограничивается.

Сегодня в регионе уже действуют совместные промышленные производства, есть серьезные планы по их расширению. О том, какие новые российско-белорусские проекты будут реализованы на Кубани в ближайшее время и чего ждет регион от такого сотрудничества, в интервью ТАСС рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Вениамин Иванович, в сентябре состоялась ваша встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Каковы ее основные итоги? Какие новые договоренности о сотрудничестве достигнуты?

— Беларусь — более 20 лет наш надежный стратегический партнер. И за последние полтора года наши отношения стали только крепче. Мы полезны друг другу по многим направлениям и находим новые точки соприкосновения. Белорусские предприятия инвестируют в наш край, для нас это важно. Торгово-экономический оборот между краем и республикой в 2022 году увеличился на 52%, и сегодня он продолжает расти.

Мы готовы и дальше расширять возможности кооперации кубанских и белорусских промышленных предприятий, наращивать локализацию производств белорусской техники в регионе. Совместно уже реализуем ряд проектов по производству тракторов, комбайнов, спецтехники. Намерены начать сборку лифтов белорусского производства, организовать сервисный центр по обслуживанию тракторов и комбайнов. Для этого в крае есть все — серьезные компетенции в отрасли машиностроения, ресурсы, квалифицированные специалисты, инфраструктура господдержки.

— Александр Лукашенко на прошедшей встрече назвал Кубань "опорным регионом" для работы на юге России и заявил, что рассматривает Краснодарский край как место создания хаба для продажи и обслуживания белорусской техники. Как вам представляется реализация такого проекта, как она будет выглядеть на практике?

— В этом плане сотрудничество будет идти по всем направлениям. Это и сельское хозяйство, и машиностроение.

Договоренности, достигнутые с руководством Республики Беларусь, уже позволили нарастить объем производства сельхозтехники в нашем регионе, увеличить у нас уровень локализации производств. В прошлом году подписали план мероприятий — "дорожную карту" по сотрудничеству Краснодарского края и Белоруссии. Несколько раз за последний год встречались с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, вместе определили ключевые направления нашего взаимодействия.

Один из пунктов "дорожной карты" — строительство торгово-сервисного центра спецтехники "Беларус" в Краснодаре. Уже подобрали земельный участок общей площадью 2,8 га для реализации этого проекта. Протокол о намерениях в сфере инвестиций подписали на недавней встрече в Минске в сентябре.

Кроме того, в планах "Гомсельмаша" на площадке российско-белорусского завода "Кубань" до 2027 года построить цех по сборке комбайнов, запчастей для них и склад. В перспективе предприятие намерено запустить сервисный центр с мобильными ремонтными бригадами, которые будут на выезде обсуживать сельхозпредприятия. Это позволит значительно сократить простой техники во время сезонных полевых работ

— Насколько эффективной оказалась программа господдержки, по которой кубанским предприятиям компенсировали 15% стоимости каждого приобретенного трактора. Насколько она востребована? Будет ли программа продлена на 2024 и последующие годы?

— Мы предусмотрели региональные меры поддержки совместных предприятий, созданных в крае. Из бюджета компенсируем недополученные доходы производителей при предоставлении покупателям скидки в 15% на приобретаемую продукцию. В свою очередь предприятия вкладывают эти средства в свое производство.

Эту программу запустили еще в 2020 году. Воспользоваться поддержкой могут все машиностроители края. Только за первые два года ее реализации просубсидировали свыше 20 машиностроительных предприятий на общую сумму 300 млн рублей. Вывели на рынок новые образцы техники и оборудования — тракторы, сменный резино-гусеничный ход для зерноуборочных комбайнов, опрыскиватели, почвообрабатывающую технику для садов и виноградников.

Кроме этого, благодаря участию в программе промышленные предприятия модернизировали производственные мощности. Это позволило углубить уровень локализации производства выпускаемой продукции, а также запланировать в ближайший год-два запуск производств новых видов продукции — в том числе и на предприятии "Торговый дом МТЗ-Северо-Запад" и Комбайновом заводе "Кубань". В прошлом году МТЗ предоставили 46 млн рублей в рамках программы "Машиностроение". В этом году для МТЗ и "Гомсельмаш", расположенных в нашем крае, предусмотрели более 110 млн рублей.

Программу уже продлили на 2024-2025 годы. В краевом бюджете заложили на эти периоды суммарно 360 млн рублей.

— Кооперацию с белорусскими предприятиями развивают и другие предприятия края — например, в Кропоткине налажено совместное с МАЗ производство зерновозов. Какова сегодня степень локализации этой техники в регионе? Есть ли планы по открытию других совместных производств белорусской техники в Краснодарском крае, какой и где именно?

— Что касается реализуемых проектов, то мы развиваем дальнейшую локализацию производств МАЗ и "Гомсельмаш" в крае, наращиваем кооперацию по поставкам шасси МАЗ для производства спецтехники на наших предприятиях. Во время недавнего визита в Белоруссию подписали ряд соглашений по развитию у нас комбайнового завода "Кубань". Это продолжение проекта, который предусматривает увеличение уровня локализации производства белорусских комбайнов.

В течение этого года планируется поставка грузовых шасси МАЗ под застройку тягачей, полуприцепов, самосвальных кузовов на краевом предприятии "Кропкузов". Кубанским производителем уже выпущены самосвальный полуприцеп и кузов. В октябре этого года ожидаем поставки для производства на заводе "РЕФ Авто" надстроек — рефрижераторов, а в следующем году — автомобиля на сжатом природном газе.

Что касается дальнейшего сотрудничества. В рамках реализации "дорожной карты" планируем создать в нашем регионе совместное производство лифтов "Могилевлифтмаш" на базе дочерней компании "МогилевКубаньЛифт". Уже определили производственную площадку для размещения производства — "Торговый дом МТЗ-Северо-Запад" в станице Староминской. В августе представители компании ее посетили, осмотрели станочный парк. Закупку необходимого технологического оборудования, его монтаж, а также сборку опытного образца лифта планируют произвести в начале будущего года.

— Ранее вы говорили, что в Сочи может быть реализован пилотный проект по переходу на экологичный электротранспорт белорусского производства. Когда может начаться его реализация? Планируется ли продолжать начатое ранее обновление троллейбусного парка за счет приобретения белорусских машин?

— Сегодня край активно занимается обновлением общественного транспорта — закупаем современный и экологичный. Краснодарцы уже оценили комфорт белорусских троллейбусов, это подтверждение того, что мы идем правильным путем. До конца следующего года приобретем еще 90 трамваев и 7 электробусов для Краснодара, 50 автобусов и 9 электробусов для Сочи, 15 троллейбусов для Новороссийска. В таких объемах общественный транспорт мы еще никогда не закупали. Буквально на этой неделе с министром промышленности Беларуси Александром Рогожником обсудили детали этой совместной работы.

Также планируем приобрести 60 автобусов МАЗ на сумму 1,3 млрд рублей — их закупят до 1 февраля 2024 года. Всего 12 млрд на обновление.

Кроме того, рассматриваем возможность организации в Сочи сборки автобусов и электробусов МАЗ на дизельном и газомоторном топливе. Сегодня официальный дилер завода в крае ведет подготовку к сборке первого автобуса МАЗ на газомоторном топливе.