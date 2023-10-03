Губернатор Травников: новосибирский беспилотник для доставки грузов войдет в нацпроект БАС

Новосибирская область, известная своей наукой, высоким уровнем цифровизации и удачной транспортной логистикой, за пять лет удвоила бюджет и планирует еще нарастить его на треть к 2026 году. О том, какие отрасли регион ставит в приоритет на ближайшую и долгосрочную перспективу, что в первую очередь будет менять для улучшения качества жизни своих людей и какое к этому отношение имеют БПЛА, 5G и метрополитен, в интервью агентству ТАСС рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Андрей Александрович, в сентябре вы переизбраны губернатором Новосибирской области на второй срок. Предлагаем поговорить о стратегии развития региона на ближайшие пять лет и более долгосрочную перспективу. На ваш взгляд, на что сейчас нужно обратить особое внимание? Есть ли планы по изменению команды управления?

— Если какие-то изменения будут структурные или кадровые в составе правительства, то они точно не будут связаны с итогами выборов. В этом преимущество преемственности: ничего резко менять не нужно в полномочиях и функционале. На самом деле актуальные решения уже все приняты — это ответ на новые полномочия или результат оценки положения дел в отдельных отраслях.

Первое. Мы бьем все рекорды по строительству социальных объектов, дорожной инфраструктуры, при этом сложность ведения объектов тоже возрастает, мы привлекаем больше федеральных средств. Это серьезная нагрузка на специалистов, которые занимаются стройкой. Для укрепления строительного блока мы увеличили численность отдельных структур, в частности управления капитального строительства региона, создали проектный центр. Я надеюсь, что уже к концу 2023 года принятые меры дадут положительный результат.

Второе — это блок цифровой трансформации. В связи с тем, что резко произошло увеличение количества внешних атак на наши информационные системы, добавлены дополнительные штатные единицы, даже создано новое отдельное учреждение — Центр защиты информации. Он в круглосуточном режиме обеспечивает мониторинг работы всех информационных систем, выявляет все атаки и принимает соответствующие ответные срочные решения. Пока эта структура обеспечивает информационную безопасность органов власти региона, но, возможно, в будущем его услуги заинтересуют сторонние организации.

Третье решение мы приняли еще летом. Отчасти это ответ на соответствующее поручение президента, отчасти это назревший вопрос внутри региона. Новосибирская активная молодежь не один раз просила: "Выделите нам отдельный орган власти". С 1 сентября из Министерства образования блок молодежной политики выделен в отдельный департамент. Я заверю, что и в будущем изменения будут происходить, но они точно не будут привязаны к каким-то политическим событиям.

— Инвестиции в экономику Новосибирской области за последние пять лет выросли в два раза — до 330 млрд рублей. В какие сферы, по вашему мнению, области нужно привлекать инвестиции в ближайшие пять лет?

— Когда мы обсуждали новую редакцию стратегии "Сибирское лидерство" в 2018 году, в очередной раз осознали, что экономика Новосибирской области очень разнообразна и диверсифицирована и идти по пути коллег, которые выделяют в качестве приоритетов какие-то отдельные отрасли, нам неправильно. Мы сказали, что мы будем создавать условия для развития всех отраслей, которые есть и будут появляться на нашей территории. Но два перспективных направления мы тогда для себя определили. Первое — это логистика. Причем мы ее рассматривали тогда даже не как отдельную отрасль, а как поддерживающую инфраструктуру. И вторая отрасль, которая для нас была важна, — это развитие переработки в АПК. И здесь тоже есть результаты, как в виде конкретных проектов, так и в виде увеличения доли сельхозпродукции, которая стала перерабатываться внутри региона. Эти два приоритета останутся и на последующие пять лет, здесь у нас еще большой задел для дальнейшей работы.

Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году оценивается на уровне 342,8 млрд рублей, что на 20,4 млрд рублей превышает показатель прошлого года. Даже при консервативном прогнозе ожидается увеличение объема инвестиций к 2026 году до 446 млрд рублей.

— Какие проекты вы считаете наиболее приоритетными?

— Из сферы АПК назову две темы для нас актуальные. Все-таки нам нужно любыми способами завершить строительство молокоперерабатывающего завода "Эконива"в Маслянинском районе. Это решит проблему профицита сырого молока, который у нас сохраняется до сих пор. Работы по проекту в этом году возобновились. Не в том темпе, которым бы нам хотелось, но возобновились. Далее нужно инициировать проекты по переработке или потреблению зерна, потому что вывозить зерно за 4 тыс. км для нас накладно, и объем переработки будет расти.

Логистические проекты — это вторая очередь аэропорта Толмачево: и терминал, и развитие взлетно-посадочных полос. Масса проектов сегодня реализуется по складской инфраструктуре, по контейнерным мощностям. Все это будет давать эффект. Но, как я сказал, в целом подход стратегии останется прежним: мы не будем ущемлять ни одну отрасль, для нас каждая отрасль важна, и каждая отрасль будет получать поддержку.

Из трендов последних лет — "выстреливает" производство электронного и оптического оборудования. Это одна из самых быстрорастущих отраслей в Новосибирской области. Да, пока мы, конечно, по объемам доходов не можем сравниться с банками или с угольщиками, но если говорить по процентам прироста поступлений от налогов, это одна из наиболее интересных для нас отраслей. Ограничения зарубежных государств создали возможность для производства электронного и оптического оборудования, рынки раскрыли, и видно, что отрасль стала развиваться.

— В Новосибирске с каждым годом растет нагрузка на транспортную сеть, для решения этой проблемы необходимо строительство объездных магистралей. На каком сейчас этапе находится строительство Восточного обхода?

— Восточный обход — это федеральный объект, у него и заказчик федеральный — Росавтодор. Можно вести стройку быстрее, и я подтверждаю, что строительство там не останавливается и средства запланированы на последующие три года, но пока увеличить объем финансирования из федерального бюджета не получается. У страны сегодня есть более важные задачи, это тоже нужно учитывать, но тем не менее, конечно же, и подрядчик прикладывает усилия, нарабатывает вперед объемы, и я стараюсь пролоббировать этот важный объект, чтобы получить дополнительное финансирование.

По Южному транзиту — на конец 2021 года были проведены все основные проектные решения по маршруту, по развязкам, определение земельных участков, которые необходимы для строительства, и даже запланированы средства для разработки документации, на основании которой уже можно было бы строить. Цена вопроса там 1 млрд рублей, у нас в бюджете были предусмотрены средства на эти цели. Но в связи со всеми глобальными изменениями мы все-таки старт всего этого большого проекта приостановили.

Однако объект очень важен для города, это не только магистральная трасса, но и способ решения внутригородских транспортных проблем. Я поручение уже Минтрансу дал — выделить отдельный этап. Сначала мы хотели с одной развязки начать, но потом все-таки решили выделить весь комплекс развязок и дорог, предусмотренных на левом берегу, и подготовить конкурсное проектирование для того, чтобы Южный транзит начинать реализовывать. Я думаю, что успеют подготовить конкурсную документацию до конца года. Время на проектирование, на проведение экспертиз потребуется, наверное, до конца 2024 года, после этого будем планировать начало работ.

— Возможно ли привлечение частных инвестиций в проект "Городская электричка"?

— Частные инвестиции, во всяком случае в большом объеме, я бы в инфраструктуру привлекать не стал. Возможно, можно было бы бизнес привлечь на строительство транспортно-пересадочных пунктов в районе станций электрички. Но в железнодорожную инфраструктуру частный бизнес мы не собираемся приглашать. Мы реализуем его частями по мере возможностей с Западно-Сибирской железной дорогой. Первая станция — это "Пригородный простор", следующая станция — "Университетская" в Академгородке. Там заканчиваются сложные процессы передачи и перевода земельных участков в соответствующую категорию для строительства дороги к этой станции и самой станции. Я надеюсь, что мы в этом году завершим этот перевод и в 2024 году приступим к проектированию и строительству.

Еще один проект — это строительство второго железнодорожного моста через Обь в центре Новосибирска в районе парка "Городское начало". Конечная цель проекта "Городская электричка" — сделать, чтобы людям было удобно на электричке не только въезжать-выезжать из Новосибирска, но и перемещаться внутри города

Мы уже начали с участием областного бюджета обновлять подвижной состав — первые два состава купили. Потом РЖД самостоятельно продолжили эту программу. В соответствии с их планами до конца следующего года полностью парк электричек должен быть обновлен.

— Есть планы по обновлению состава метрополитена Новосибирска?

— Есть планы. Сегодняшние вагоны еще себя не изжили с точки зрения внешнего облика, содержания, но тем не менее время не стоит на месте, запросы и на комфорт другие, и, самое главное, растет пассажирский поток. Нужно увеличивать количество вагонов в составе, плюс к 2031 году срок эксплуатации будет истекать. Мы ведем переговоры с АО "Трансмашхолдинг", лизинговыми компаниями для того, чтобы к концу 2024 года принять решение о начале закупки. В первой партии мы купим два-четыре состава, посмотрим, как они себя покажут в эксплуатации. И до 2028 или 2029 года есть намерение полностью обновить весь парк.

— Каковы приоритеты в дальнейшем развитии метро в городе?

— Приоритеты не поменялись, они были озвучены еще несколько лет назад. Первый объект — это ввод в эксплуатацию станции "Спортивная", а в дальнейшем нужно все-таки закончить второй перегон между станциями "Золотая Нива" и "Березовая Роща" и продлить Дзержинскую линию. Это строительство станций "Гусинобродская" и "Молодежная" с созданием электродепо "Волочаевское" в конце линии. Средства на перепроектирование и разработку проектно-сметной документации, около 600 млн рублей, из областного бюджета выделены Новосибирску, причем еще с начала 2023 года на всю трехлетку для перепроектирования.

— Как планируется дальнейшее развитие цифровизации региона и пилотных зон 5G, которые ранее были запущены в области?

— Действительно, еще с 2022 года два сотовых оператора создали пилотные зоны 5G на территории Академгородка и на площади Ленина. Мы понимаем, что 5G еще не широко распространено, но и к этому нужно было готовиться, в том числе в части создания устройств, различных программных продуктов, которые могли бы использовать 5G.

Пока в таком режиме и работаем, пока я не слышал о намерениях ни у нас, ни в целом по стране о широком внедрении 5G. Но Новосибирская область участвует в подготовке к внедрению этой новой технологии. Например, на базе нашего Университета телекоммуникации и информационных технологий в партнерстве с одной коммерческой компанией ведется разработка, изготовление оборудования для базовых станций сети 5G.

— Какие еще сферы жизни Новосибирска планируется обеспечить технологиями "Умный город"?

— Мы для себя выбрали приоритетные элементы в системе "Умный город". Первое — это безопасность. "Безопасный город" — программный комплекс на базе ГУ МВД, который запущен в прошлом году, — это результат реализации этого первого приоритета.

Не так много городов в стране, по большому счету Москва, Санкт-Петербург и теперь Новосибирск, которые развернули эту систему, в том числе с использованием видеоаналитики по распознаванию лиц, фигур, предметов

Следующий приоритет — это общественный транспорт. Большая работа была проделана, в итоге конкурс состоялся по разработке нового транспортного приложения и новой платежной системы, системы учета пассажиропотока, так называемые бесшовные проездные билеты. "СберТройка" должна запустить свой сервис в следующем году.

Третий приоритет, может быть, не напрямую связан с городом, но тоже важен — это все, что связано с социальной сферой и со взаимодействием с государством. Это проект, который мы запустили в начале этого года, — социальная карта жителя. Постепенно количество услуг, привязанных к карте жителя, растет. Главное преимущество новосибирской карты жителя в том, что она электронная: это может быть телефон, банковская карта, в будущем, может быть, биометрия.

Могу раскрыть некоторые секреты: пока в стадии пилота, но перейдет в стадию внедрения в следующем году борьба с несанкционированными свалками, в первую очередь на территории Новосибирска и Новосибирской агломерации. Могу сказать, что за некоторыми любимыми местами для несанкционированного вывоза мусора уже наблюдает искусственный интеллект, чтобы выявлять и пресекать такие экологические нарушения.

— Новосибирская область — один из регионов — лидеров по развитию беспилотных авиасистем. Какие предложения регион дал для включения в нацпроект БАС? Когда может быть открыт научно-производственный центр БПЛА?

— Действительно, инициаторы нацпроекта, понимая, что в Новосибирске серьезные компетенции в авиастроении вообще и в сфере беспилотников в частности, попросили нас включиться в создание сети подобных центров, и мы свои предложения подготовили. Нацпроект еще не утвержден, но я участвовал в его обсуждении у премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина, и там было подтверждено, что новосибирский НПЦ как раз входит в сеть будущих центров.

Пока точной даты открытия НПЦ БПЛА нет, но мы рассматриваем его создание в 2025 году. Главный вопрос стоит в объеме федерального софинансирования и порядке создания центров, закрепленном в национальном проекте БАС. Предварительно был рассмотрен вопрос государственного финансирования на сумму в 2,1 млрд рублей.

— Какие предложения вы внесли?

— Мы постарались выбрать свою нишу, где бы мы могли быть сильными и полезными для нацпроекта в целом и достижения общей цели. Есть ниши, где мы можем быть поставщиками отдельных компонентов, — это все, что связано с электропитанием, на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). То, что связано с системами связи и радиосвязи для беспилотников, — это Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ). Приборы для мониторинга поверхностей, тепловизоры, аппаратура для изучения приповерхностных слоев земли — это наш Академпарк и институты СО РАН, которые имеют такую компетенцию. Ну и мы сильны в создании летательных аппаратов — это СибНИА имени Чаплыгина. Причем СибНИА выбрал нишу тяжелых беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Это сегодня свободная ниша, если говорить про гражданский сектор. Поэтому на базе известного проекта "Партизан" СибНИА собирается создавать тяжелый беспилотник для доставки коммерческих грузов в различные направления. Но это не исключает и производство привычных квадрокоптеров — то, что у нас сейчас существует, тоже войдет в этот кластер.

— То есть новосибирский НПЦ — это будет отдельное производство или все-таки речь о кооперации?

— Предполагается организация производства именно аппарата, который собираются разработать в СибНИА, потому что для тяжелых беспилотников требуются дополнительные площади. Это не исключает в том числе сервисы. Например, испытания беспилотников — нужна не только большая площадка. Кстати, для этих целей мы собираемся использовать в рамках этого проекта аэродром в Бердске — там есть хорошая длинная полоса. Плюс нужны специалисты, которые умеют не просто поднять аппарат, но и провести все необходимые испытательные маневры, тесты и прочие операции для того, чтобы сертифицировать этот аппарат. Мы предполагаем, что новая производственная площадка будет находиться рядом с местом испытаний в Бердске.

Есть летчики-испытатели — всем хорошо известно, что это особая специальность и отдельная профессия. Например, военного летчика сразу же сделать испытателем нельзя, потому что он одновременно и летчик, и иногда ученый, и конструктор. Испытателей беспилотников нет пока в природе, а запрос на это уже есть, потому что прежде, чем допустить беспилотник в зону полетов с населенными пунктами или где летают уже и другие аппараты, нужно провести испытания, тестирование, сертификацию. Это особая работа. И за эти сервисы наш НПЦ готов взяться.

— Создан научно-технологический совет для разработки стратегии научно-технологического развития региона по приоритетным направлениям. Когда будет разработана его стратегия? Какие направления приоритетны для региона?

— Фактически программу "Академгородок 2.0", которую мы разрабатывали, при некоторой трансформации можно назвать стратегией и программой научно-технологического развития. Для нас это большого труда уже не составит, потому что мы этот путь в предыдущие годы уже практически прошли. В этом году впервые утвержден перечень приоритетных актуальных для региона тем исследования.

Мы публично объявили: уважаемые исследователи, университеты, научные институты, нам важно, чтобы вы решили такие-то задачи. Среди них, например, задача выяснить, какие культуры нам как региону выгодны с учетом логистики и изменения климата. Как говорится, не одной пшеницей и рапсом будем жить

Какие культуры перспективны и целесообразны и с агроклиматической точки зрения, и с экономической точки зрения?

Еще одна прикладная задача от Минтранса региона: как продлить срок службы щебеночных дорог.

Накоплен также огромный массив оцифрованных медицинских данных, лабораторных, кардиологических исследований. Все это хранится на наших серверах. Наверняка, обрабатывая эти сведения, можно более точно медикам подсказывать, на что нужно обратить внимание, когда они принимают пациента, какую диагностику усилить, какие виды заболеваний преобладают. Такой алгоритм подсказки для врача — это абсолютно исследовательская задача, как медицинская, так и информационная.

— Будет ли область менять подходы по борьбе с такими социально значимыми заболеваниями, как туберкулез, ВИЧ и онкология? Планируется ли в ближайшие годы строительство профильных медучреждений для улучшения ситуации с этими заболеваниями?

— По направлению ВИЧ и туберкулеза предполагается обновление существующих зданий. Стоит серьезная задача по выносу туберкулезных диспансеров за пределы населенных пунктов, в первую очередь в городах. У нас несколько таких населенных пунктов, где сохранились диспансеры внутри города. В ближайшие годы задача построить новые объекты за пределами городов. Конечно, за пять лет это не реализовать, но работу начнем.

По онкологии другой подход: мы абсолютно правильно поняли, что не нужно пытаться все сконцентрировать в одном центре. Мы стали реализовывать концепцию приближенной к жителям онкологической помощи

Один из ее элементов — это приобретение оборудования для поликлиник, создание центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Их сейчас 12. Теперь многие исследования, и ту же химиотерапию, можно делать по месту жительства. Сеть ЦАОПов будет расширяться, до конца 2023 года их будет 15.

На территории Новосибирска работают уже два центра ПЭТ-КТ и самый современный за Уралом центр лучевой терапии на базе центра "Мединвестгрупп". Развитие инфраструктуры онкодиспансера будет продолжаться, за последние годы там построено три новых здания разных назначений. Это еще потребует развития, но от концепции единого большого центра мы окончательно отошли.

— В активе региона есть несколько крупных проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства. Не все из них оказались успешными. Планируете ли вы наращивать портфель ГЧП и привлекать инвесторов в новые сферы?

— Модель ГЧП, конечно, дает гораздо больше возможностей, нежели строительство за свой счет. Но есть и обратная сторона этого инструмента: одно дело, когда есть заказчик и подрядчик. Другое дело ГЧП: когда есть публичный партнер, частный партнер, подрядчик, финансирующая организация, консультанты, страховщики и так далее. Это все равно что застегивать пуговицы в рукавицах. Это сложнее, это серьезная управленческая нагрузка, поэтому с учетом большого достаточно портфеля ГЧП-проектов мы больше новые стараемся не инициировать.

Еще один фактор, который именно сейчас нас сдерживает в развитии этого инструмента, — макроэкономическая ситуация. Все-таки ГЧП — это фактически кредит, а когда ставка Центробанка в прошлом году взлетела до 20%, мы были вынуждены искусственно проекты притормозить. Мы видим, что и в этом году колебания ставки происходят.

Тем не менее вижу потенциал для проектов на условиях ГЧП, например, в переработке отходов, медицине, в сфере строительства спортивных объектов. В таких нишах, где в этом есть целесообразность, наверное, аккуратно мы будем использовать этот инструмент, во всех остальных — нет. Это связано еще и с тем, что у нас объем строительства даже по госзаказам такой большой, что дополнительно нагружать строительный комплекс уже нет возможности. Все-таки кризиса в новосибирской стройке не случилось. Работы хватает всем, и даже не хватает рабочих рук.