Даниил Фомин: у "Динамо" есть все, чтобы бороться за высокие места в этом сезоне РПЛ

О футбольной мечте и важности выступления за сборную России в период отстранения — в интервью ТАСС

Полузащитник московского "Динамо" и сборной России по футболу Даниил Фомин в интервью ТАСС рассказал о готовности выступать за бело-голубых до конца карьеры при отсутствии предложений из Европы и об игре с хоккеистом Александром Овечкиным за "Динамо".

Сборная России, УЕФА и мотивация

— Что, возможно, не получилось в матче с командой Кении (сборная России 16 октября в Анталье сыграла вничью со счетом 2:2 — прим. ТАСС)?

— Не получились, думаю, контроль мяча и игра в атаке в целом.

— Насколько серьезное повреждение вы получили (Фомин в матче против команды Кении был заменен на 29-й минуте — прим. ТАСС)?

— Надеюсь, ничего серьезного, посмотрим, как пройдут первые дни.

— Какие ощущения после матча с командой Камеруна (сборная России 12 октября в Москве победила со счетом 1:0 — прим. ТАСС)?

— В целом ощущения положительные, выиграли, это был первый домашний матч в Москве за долгое время, был хороший соперник, поэтому настроение хорошее. После побед всегда лучше тренироваться и восстанавливаться.

Я всегда с удовольствием приезжаю в сборную. Хорошо, что матч был домашний и на динамовском стадионе. Атмосфера была классной, футбол интересный, и, самое главное, результат положительный.

— Насколько приезд российских легионеров Александра Головина, Далера Кузяева и Алексея Миранчука влияет на коллектив?

— Конечно, влияет, мы у ребят интересуемся про то, как проходят тренировки и как вообще устроен футбольный быт в Европе. К сожалению, Головина не было, но то, что они приезжают в сборную, хорошо. По большей части у Далера спрашиваю — мне интересно, как все устроено — и чемпионат, и тренировки, и требования.

— Удивила ли чем-то сборная Камеруна? Повлиял ли как-то неприезд нападающего германской "Баварии" Эрика Шупо-Мотинга?

— Да, наверное. Думали, что вратарь Андре Онана будет играть. Мы готовились, разбирали соперника. Они вышли по той схеме, о которой мы думали. В целом понимали, что тяжелый матч будет, у них хорошие футболисты, которые выступают в чемпионатах топ-5 лиг. Но ничего особенного в подготовке не было.

— Пресс-служба сборной России опубликовала видео, где вы общаетесь с бывшим одноклубником Клинтоном Н’Жи. Что успели обсудить с ним?

— Был рад его увидеть. Удивился его прическе. Чуть-чуть поговорили о Москве, о Турции, где он сейчас играет. Ничего такого детального не было.

— Как он объяснил, что у него волосы розово-красного цвета?

— Сказал, что у него турецкий стиль сейчас. Я ответил, что мне его московский стиль больше нравился.

— УЕФА допустил до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. Как отреагировали на это?

— Главное, чтобы в итоге допустили. Будем надеяться и верить, что все команды шаг за шагом допустят, сможем везде участвовать и играть. Наверное, тут больше политика, я в этом уже не особо разбираюсь. Надеюсь, что в УЕФА нас допустят, будем играть в футбол. Это самое главное.

— Как смотрите на возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола?

— Никто же не знает, будем мы там играть или нет. Я не особо вникал в эту тему. Все мы росли на отборочных матчах сборной России к чемпионатам Европы и мира. Все хотели слушать гимн Лиги чемпионов. Поэтому, если есть такая надежда, хотелось бы, конечно, играть здесь, в Европе. А как будет — это не ко мне вопрос. Хочется верить, что удастся сыграть на чемпионате Европы или мира в своей карьере.

— Пока нет еврокубков и отборочных турниров на чемпионаты мира и Европы, в чем ваша главная мотивация?

— У меня всегда была мотивация играть в футбол. Играть на высшем уровне — такая привилегия для футболиста. Результативные действия точно для меня не главное. Конечно, хочется выигрывать что-то значимое. Результативные действия не запоминаются так, как кубки и чемпионства.

— В чем вы видите полезность проведения матчей и сборов национальной команды после отстранения?

— Наверное, не мне судить. Я являюсь футболистом. Вызов в сборную России для нас с самого детства был мечтой. Для меня точно. Поэтому если зовут в сборную России на матчи с Камеруном или Катаром, то, конечно, хочется ехать и играть. Пока есть такая возможность, нужно ей пользоваться. А соперников уже не я выбираю.

— Сборная России после отстранения варьировала состав, вы вызывались всегда, были разные капитаны. Кого бы могли отметить?

— Я могу выделить Дмитрия Баринова и Георгия Джикию. Когда я приходил, они уже были в сборной России, они являются долгожителями здесь.

— Относите ли вы себя к лидерам сборной России?

— Честно, не знаю. Самое главное — быть лидером на поле. Когда я на поле, я стараюсь быть им.

— Вы проработали с главным тренером Валерием Карпиным в сборной России довольно много времени. Как его можно охарактеризовать?

— Мне комфортно работать с этим тренерским штабом. Я вызываюсь в сборную России с самого начала отбора к чемпионату мира 2022 года. Играл почти во всех матчах. Что-то для себя подмечаю. За две недели можно и в тактике что-то новое узнать.

Сложно назвать какую-то одну черту у Карпина. В целом Валерий Георгиевич — прямой человек, все говорит как есть.

— Вы также работали в сборной России со Станиславом Черчесовым. Чем Карпин отличается от Черчесова?

— Я просто попадал в разные этапы. К Станиславу Саламовичу попал молодым игроком, у меня не было опыта. При нем я дебютировал в сборной, был на Евро, поэтому к нему очень хорошо отношусь и благодарен за это. С Валерием Георгиевичем был и сейчас нахожусь на другом этапе. Больше играл, в том числе в важных матчах. Поэтому сложно сравнивать.

Перспективы "Динамо", отъезд Захаряна

— Как оцениваете результаты "Динамо" по итогам первой трети чемпионата России?

— Не сказать, что хороший результат. Но в то же время к нам пришел новый тренерский штаб (чех Марцел Личка был назначен главным тренером "Динамо" 22 июня — прим. ТАСС) и новые игроки, поэтому времени на адаптацию не было. Нам нужно привыкать к тренерскому штабу. Сейчас идет притирка, в том числе в быту. Я считаю, что игра есть, просто не хватает голов. В целом уже близки к требованиям Марцела. Думаю, что все будет хорошо.

— Вы уже говорили про Марцела Личку. Сейчас он как-то по-новому раскрылся как человек или тренер?

— Нет. Наоборот, он с первого дня просил играть низом, сейчас так же требует играть низом, держит свою линию. В первую очередь нам нужно самим пытаться играть в тот футбол, который просит тренер.

— Как в первый раз отреагировали, когда увидели новости, что Марцел Личка может возглавить "Динамо"? Возможно, об "Оренбурге" в прошлом сезоне подумали?

— "Оренбург" хорошо играл прошлый сезон. У меня друг Дмитрий Воробьев там играл и играет, я с ним всегда на связи. Он всегда хвалил тренера. Поэтому какое-то представление было.

— Насколько уход Арсена Захаряна летом в испанский "Реал Сосьедад" стал для вас неожиданностью? Как воспринимали новости об этом?

— Неожиданностью не стало, потому что все читаем новости, в команде с ним общались. За Арсена очень рад. Уверен, что у него все получится. Пожелал ему удачи и сказал: "Только вперед".

— После этого переписывались с ним?

— Я после этого больше с ним не общался. Всегда веду себя так культурно, чтобы не мешать, потому что он там болел, потом еще что-то было. Всегда узнаю через ребят, которые с ним общаются. Они рассказывают, мы всей командой переживаем, поэтому все в курсе.

— Прибавило ли вам это мотивации в плане перехода в другой чемпионат? Ведь такой трансфер состоялся в условиях санкций, у "Динамо" также были другие кейсы в летнее трансферное окно.

— Я считаю, что это хорошо для русских игроков, что есть такие случаи. Например, также Далер Кузяев перешел во французский "Гавр", проявляет себя там. Я думаю, что и с Арсеном все будет в порядке, будет показывать отличный футбол. Поэтому это в целом очень хорошо, в Европе отметят, что в России есть качественные игроки.

Если бы был помоложе, то, наверное, прибавилось бы мотивации. А сейчас с холодной головой к этому отношусь. Если будет какое-то предложение, которое устроит меня и "Динамо", то, конечно, будем рассматривать. У меня есть мечта переехать в европейский чемпионат, я язык учу уже полтора года, как будет, так и будет.

— Раньше, можно сказать, на вашей позиции почти не было выбора в "Динамо". Сейчас Диего Лаксальт переместился в опорную зону, также на этой позиции выступает Луис Чавес. Насколько вам помогает или мешает такая конкуренция?

— Я к конкуренции всегда хорошо относился. До этого были Никола Моро и Себастьян Шиманьский. Наоборот, когда хорошие игроки в команде, это поднимает уровень игры. Конкуренция — это часть футбола.

— Что можете сказать об этих игроках, в частности о Луисе Чавесе, который недавно перешел в "Динамо"?

— Все новички, которые пришли летом, являются хорошими, качественными футболистами. Надеюсь, что они нам помогут.

— Ваш контракт с "Динамо" истекает 30 июня 2025 года. В "Динамо" говорили, что ведут с вами переговоры о новом контракте. Есть ли какие-то продвижения в этом вопросе?

— Честно, мне нечего сказать. Действительно еще очень много времени. Я сейчас являюсь футболистом "Динамо", меня все устраивает, стараюсь показывать хороший футбол. Как будет — посмотрим. Еще почти два года контракта, это реально много.

— Вы довольно долго выступаете в "Динамо", были капитаном в прошлом сезоне, сейчас нередко выходите с капитанской повязкой. Насколько этот клуб стал для вас родным? Что для вас сейчас значит этот клуб?

— Конечно, это особенный клуб для меня. Я за "Динамо" провел больше матчей, чем за другие команды. Конечно, хочется побеждать именно с "Динамо", радовать болельщиков игрой и победами. Потому что в первую очередь болельщики этого заслуживают. Долго не побеждали в кубке, недавно завоевали медали в чемпионате, конечно, хочется каждый год за это бороться и двигаться к этому вместе с клубом.

— Вы говорили, что у вас есть мечта переехать в европейский чемпионат. Но готовы ли вы остаться в "Динамо" до конца карьеры?

— На данный момент да, готов. Если не будет никаких вариантов именно в Европе, то почему бы с "Динамо" не бороться за самые высокие места.

— Чтобы успокоить болельщиков, можно ли говорить, что вы не перейдете в принципиальные для "Динамо" клубы — "Спартак" и "Зенит"?

— Сейчас я играю в "Динамо" и вижу себя в этом клубе. Как будет дальше — не могу вам ничего сказать.

— Для вас также является родным "Краснодар", в академии которого вы выросли. Можете ли допустить, что завершите карьеру там?

— Тут такой же ответ, как к предыдущему вопросу. Сейчас я нахожусь в "Динамо", меня здесь все устраивает. Я к "Краснодару" хорошо отношусь, это мой родной клуб, они меня вырастили, поэтому все может быть. Но на данный момент я в "Динамо".

— Что не хватает "Динамо" для завоевания титулов?

— Не хотелось бы говорить о прошлом сезоне. В этом сезоне мне кажется, что все есть для того, чтобы бороться за самые высокие места, — игроки и тренер. Мне кажется, что сейчас именно тот момент, когда пришло время для новых игроков, тренера и футболистов, которые были в команде, привыкнуть друг к другу. И сейчас самое время начать показывать ту игру, которую мы хотим и которую требует от нас тренер, и побеждать.

— Какой момент для вас является самым запоминающимся в "Динамо"?

— Я думаю, что самый запоминающийся еще будет впереди. Надеюсь на это.

— Вы уже говорили о смене капитана в "Динамо". Как вы реагировали в первые дни? Как отреагировали на решение Марцела Лички провести голосование? Позже уже обсуждали с ним, почему он решил провести голосование?

— Я уже как-то отвечал на этот вопрос, ничего не изменилось. С Марцелом на эту тему не разговаривали. Это было решение тренера. Он посчитал, что так для команды будет лучше всего. Марцел — тренер, он так решил, окей. Главное, чтобы это пошло на пользу команде.

— В этом сезоне вы были с капитанской повязкой в нескольких матчах. Что для вас это значит?

— Это большая ответственность и честь. Главное — быть примером как на поле, так и за ним, играть хорошо.

— В составе "Динамо" были изменения в летнее трансферное окно. Кто сейчас является лидером команды, относите ли вы себя к ним?

— Сейчас по именам не хотел бы кого-то выделять. У нас есть лидеры. Повторю, что самое главное — результаты команды. Кто возьмет слово в раздевалке, кто возьмет ответственность на поле, это может сделать каждый в любом матче. Не один человек, а несколько.

— Федор Смолов и Константин Тюкавин в этом сезоне играют вместе на поле. Смолов забивает пока не так много голов. Насколько можно оценивать зависимость результатов "Динамо" от Смолова и Тюкавина?

— Нужно смотреть, что Смолов играл чуть в оттяжке, такого 10-го номера, чуть позиция другая, другие функции, меньше моментов как у нападающего. Понятно, что от нападающих все ждут голов, но они делают большой объем работы. Что Марцел требует — они уводят игроков, освобождают зоны, делают большой объем работы, делают многое для команды. Думаю, что голы тоже придут.

— Вы сказали, что у "Динамо" в этом сезоне есть все, чтобы бороться за самые высокие места в РПЛ. Давит ли вообще на команду эта серия, что давно у "Динамо" не было побед в чемпионате?

— Как я уже говорил ранее, в первую очередь хочется выиграть для болельщиков. Потому что они искренне переживают за команду, давно ничего не выигрывали, поэтому хочется их порадовать.

Интерес от "Лиона", предпочтительные варианты в Европе

— Летом была информация, что вами интересуется французский "Лион". Известно ли вам что-то об этом?

— Что касается "Лиона", то это неправда. Ничего такого не было.

— Были ли предложения от европейских клубов за вашу карьеру в "Динамо"? Возможно, подумали, что вариант невыгоден, поэтому остались в клубе?

— Нет, такого не было.

— Вы уже сказали про мечту переехать в европейский чемпионат. В какой бы лиге хотели попробовать себя, за какими чемпионатами следите?

— Мои предпочтения — Италия или Испания. Просто как-то с самого детства симпатизировал испанскому и итальянскому футболу. Симпатии лежат к этим странам.

— А если поступит предложение от клубов лиг не из топ-5? Например, из Турции.

— Я бы не хотел сейчас говорить в сослагательном наклонении. Если будет, то, конечно, начнем задумываться. А сейчас не вижу смысла об этом рассуждать.

— Вы говорили ранее, что в вашем контракте не прописана сумма отступных для российских клубов, есть для европейских. Как-то обговаривали с "Динамо", что в случае предложения они пойдут навстречу?

— Такого детального обсуждения не было. Понятно, что нужно, чтобы и клуб устроило предложение. Сейчас вообще тяжело об этом размышлять. Конечно, хочется попробовать. Но нужно реально смотреть на вещи. Будет такой шанс, будем разговаривать. Сейчас нужно играть в "Динамо" и сборной России и показывать хороший футбол и результат.

Шахматы, игра с Овечкиным за "Динамо"

— Как предпочитаете отдыхать после игр?

— Я домашний человек. Поэтому всегда дома провожу время с женой. Такой домосед. Мы с женой любим сериалы и кино посмотреть. Не могу долго играть в компьютерные игры — по три-четыре часа. Могу часик поиграть, мне потом надоедает, я не такой игроман.

— Ваш агент говорил, что вы любите читать. Что последнее прочитали?

— У каждого свои предпочтения. Сейчас я на время в сборной взял книгу Анатолия Рыбакова "Дети Арбата". Читаю, мне нравится пока. Любовь к чтению мне больше от отца передалась.

— Три книги, которые больше всего впечатлили, оказали влияние?

— "Три товарища", "Мартин Иден" и "Три мушкетера".

— 20 июля отмечался Международный день шахмат. "Динамо" опубликовало видео, где вы играли с вашим другом Дмитрием Воробьевым. Ваша заинтересованность появилась только благодаря академии "Краснодара", где были уроки шахмат? Или все-таки до них проявляли интерес?

— Наверное, да, в большей степени повлияла школа в "Краснодаре". Потому что мне нравился этот урок, учитель нам рассказывал про чемпионов мира, про партии. Как-то заразился. Я играл, но именно заинтересованность оттуда пошла.

— Что думаете об этом виде спорта? Думали ли получить разряд и поучаствовать в турнирах?

— Кстати, разряд хотел получить. Есть такая мысль — со временем получить чисто для себя. А по турнирам — нет, я же любитель, сложно.

— В клубах или в сборной, возможно, устраивали турниры?

— Турниры нет. Но, когда у нас долгие перелеты или долгие поездки, например на матчи с "Ростовом" или "Краснодаром" через Ставрополь, то мы играем, массажисты, игроки.

— Знаете ли вы дебюты?

— Названия знаю.

— Следите ли вообще за шахматными турнирами? Например, за матчем за шахматную корону, в котором играл Ян Непомнящий против Дин Лижэня?

— Да, я смотрел. Мне нравится.

— Стал ли для вас неожиданностью результат? Непомнящий вел в матче, а потом на тай-брейке уступил.

— Не то чтобы неожиданность. Просто, как сейчас помню, у Яна было много партий, когда он мог выиграть, но получались ничьи. Мне было интересно, я смотрел на YouТube стримы его бывшего тренера Сергея Шипова. Да и вообще за русского парня переживал, чтобы выиграл. К сожалению, не получилось. Я не знаком лично с Яном Непомнящим или другими шахматистами. Переписывался только с российским гроссмейстером Андреем Есипенко, друг друга поддерживали на матчах и турнирах, просто удачи желали. Но чтобы лично — не знаком.

— Играете ли вы онлайн?

— Да, играю. У меня рейтинг 1800–1900 при контроле времени "10+0", обычный рапид. Это много?

— Это прилично.

— Ну вот, не зря смотрим, значит, на YouТube.

— За какими видами спорта еще следите? "Динамо" представлено во многих видах спорта, например в волейболе, хоккее.

— За хоккеем, конечно. Сейчас хотим сходить с женой. Она не была на хоккее. Еще немного за баскетболом слежу, но не так пристально.

— Следите ли вы за Александром Овечкиным, который пытается побить рекорд Уэйна Гретцки?

— Конечно! Он и на поле, и в раздевалке был, приезжал на базу, следим. Да и вообще русский парень на подходе к величайшему рекорду, дай бог, чтобы все получилось. Я думаю, что все будут в России рады.

— Если вспоминать матч с "Амкалом", в котором принял участие Овечкин, каково было находиться с ним в одной раздевалке? Как в коллективе общались?

— Я не знал, но он оказался простым парнем. Думал к нему обращаться на "вы", он сказал: "Да ты чего, давай на "ты". Да и так вообще все было позитивно, круто, что у него получилось забить гол. Поэтому все прикольно прошло. Я помню, что чуть поразминались, тяжело было Сане на разминке, он где-то паузу брал. Сказал: "Подождите". Не привык так.

— Была бы интересна идея попробовать себя в каком-то хоккейном матче?

— Я точно не готов. Я с юга России, куда нам там, я на катке три раза был.

— От чего сейчас получаете больше всего удовольствия?

— В первую очередь это времяпровождение со своей семьей и своими близкими. Также получаю удовольствие от футбола, от побед, после них настроение хорошее.

— Главная футбольная мечта?

— Выиграть чемпионат с "Динамо" и услышать гимн Лиги чемпионов.

— Обыкновенная мечта?

— Они есть, но не хотелось бы говорить.