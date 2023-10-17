Василий Анохин: cмоленские власти будут работать по аналогии с правительством РФ

39-летний экс-директор департамента регионального развития аппарата правительства РФ Василий Анохин возглавил Смоленский регион с 1160-летней историей в марте 2023 года в статусе врио. За шесть месяцев он смог привлечь внимание федерального центра к решению ключевых задач — дорожному и жилищному строительству, реконструкции Смоленской крепостной стены и сокращению оттока населения. На прошедших в сентябре выборах главы региона Анохин получил 86,62% голосов. О вызовах, стоящих перед регионом, новый смоленский губернатор рассказал в интервью ТАСС.

— Василий Николаевич, новый руководитель, как правило, меняет структуру управления. Что изменится в Смоленской области?

— Мы сформировали новую управленческую систему. Ее задача — укрепить, усилить замов и региональных министров. Чтобы министры были не исполнителями, а занимались развитием отраслей. У них будут свои КПИ по отрасли, оплата и ответственность будет другой. Сейчас наблюдается отток госслужащих в частные компании. Одна из базовых задач — сделать работу чиновников привлекательной.

Не только структура, но и принципы, и подходы к работе регионального правительства будут похожи на структуру правительства РФ. Я там работал и планирую создать аналог в регионе. Структура изменится в плане функционала, подхода и контроля. Все должно быть нацелено на результат. Люди будут понимать, что они делают, будут четкие оцифрованные показатели и система мотивации.

— Регион обладает уникальным геополитическим потенциалом — через него проходило две трети грузов из Европы в Азию. Как на этом масштабном потоке сказались санкции?

— Смоленская область — западный форпост страны, через регион еще недавно проходил транзит в порты Западной и Восточной Европы, в Латинскую Америку. Этот фактор был определяющим для развития региона, на территории которого располагались многочисленные логистические склады, а предприятия ориентировались именно на эти рынки сбыта. Санкции кардинально повлияли на импорт и экспорт. Фактически сейчас происходит структурная перестройка экономики, меняются логистические цепочки, объемы и направления поставок импортной продукции. Это влияет на себестоимость и цену товаров.

Одновременно эти барьеры создали новые возможности для предприятий — выйти на рынки сбыта, которые раньше занимали европейские поставщики. По некоторым сферам деятельности, отдельным видам продукции мы видим кратный рост производства. Например, смоленские компании стали выпускать комплектующие и изделия, которые не производились в России. Существенный рост — более 56% — наблюдается в производстве транспортных средств. Это новые рабочие места и доходы. Надеюсь, что долю ВРП, которую раньше занимала логистика и перевозки, со временем заместят обрабатывающие предприятия, новые производства. Сейчас промышленность является одним из доминирующих секторов экономики, на ее долю приходится более 30% валового регионального продукта.

— Будете вводить новые меры поддержки для бизнеса, который занимался перевозками?

— Мы рассматриваем вариант снижения транспортного налога для компаний, которые осуществляют зарубежные перевозки. До санкций на транспортную сферу приходилось до 30% всех инвестиций в регионе. Сейчас кратно меньше. Компании распродают автомобили.

Конечно, наша задача — помогать компаниям-перевозчикам, это крупный бизнес, который создавался десятилетиями. На территории региона зарегистрировано более 6 тыс. машин, у нас один из самых крупных хабов грузовых машин

Этот бизнес должен приспособиться к новым условиям и переориентироваться на новые отрасли экономики. Обсуждаем, как эффективно распорядиться логистическими хабами. Один из вариантов — использовать их для работы маркетплейсов. Чтобы поддержать транспортный бизнес, правительство РФ приняло очень правильное решение: иностранные компании, в том числе польские и эстонские, не смогут заниматься грузоперевозками. Объем работы для смоленских транспортных предприятий существенно сократился, и возврата к прежним показателям не будет. Большую часть взял на себя ж/д транспорт. А наши компании фактически возят грузы, которые поступают из Белоруссии или идут транзитом через это государство. Но мы активно обсуждаем их деятельность и загрузку, исходя из того автопарка, который остается в их распоряжении.

— Санкции колоссально повлияли и на развитие внутреннего туризма. Сможет ли турпоток со временем восполнить потери в сфере логистики?

— Мы ставим себе цель, чтобы область стала более прогрессивной и молодежной, на это может повлиять развитие малого бизнеса, в том числе гостиниц, ресторанов, новых точек притяжения. В Смоленской области, по последним данным, 30% ВРП — это малый бизнес. Это хорошо, потому что он динамичный. Не без труда, но уверенно переживает санкции. Турпоток региона перешел рубеж 700 тыс. туристов в год, это дает импульс развитию сервиса в регионе. В планах — достичь миллиона, а также увеличить число и разнообразие продуктов, сделать туры выходного дня, классифицировать и проработать направления: патриотического, исторического, паломнического туризма. В Смоленске есть сильная основа — это исторический центр. После разговора с президентом страны Владимиром Путиным мы будем восстанавливать нашу жемчужину — Крепостную стену. Инвесторы готовы арендовать ее части, чтобы сохранять и развивать привлекательность объекта.

— За последние 10 лет население Смоленской области сократилось на 100 тыс. человек. Какие меры помогут переломить негативную тенденцию?

— Считаю, что это основная проблема, которую срочно надо решать. Москва и Московская область — как магнит для молодого и перспективного поколения, там для них больше возможностей. Уезжают те, кому от 22 до 28 лет, это молодые специалисты. При этом наблюдается приток молодых людей в возрасте до 22 лет — студентов, ведь в регионе 15 высших учебных заведений. Выезжают те, кто получил образование, — это капитал, который будет развивать бизнес, будет создавать рабочие места.

Чтобы сохранить его, мы проводим целевые наборы в вузы и на предприятия, привлекаем медиков и учителей. В шесть раз повысили стипендию для студентов-целевиков — до 3 тыс. рублей, гарантируем им трудоустройство. Система колледжей и техникумов позволяет год сидеть за партой, а потом 50/50 работать и учиться, то есть получать и зарплату, и стипендию. Мы создаем связку "школа — колледж — вуз", тут уже появляется потребность в комфортной среде, и мы ее решаем. Начали работать над улучшением здравоохранения, городской инфраструктурой. Кроме этого, для медиков существует компенсация части ипотечного кредита, мы гарантируем долгосрочное трудоустройство по специальности.

— Какие меры приняты для повышения рождаемости?

— В регионе действует комплекс мер для молодых мам-студенток. Они получают единовременную выплату — 100 тыс. рублей, до 30% снижается оплата за обучение на коммерческом отделении. Если есть бюджетное место, то женщину автоматически переводят. Она первой становится в очередь в детский сад, если нет такой возможности и она водит ребенка в частный сад, компенсируем оплату в сумме до 20 тыс. рублей. Это только по Смоленску, в других муниципалитетах пока такого нет, будем развивать.

— До прихода на пост руководителя Смоленской области вы возглавляли департамент регионального развития аппарата правительства РФ. На ваш взгляд, какие долгосрочные инструменты еще не задействованы для развития области?

— Мы прорабатываем механизм получения инфраструктурных облигаций на строительство под новые микрорайоны и жилищное строительство. Я бы выделил четыре точки роста: обрабатывающая промышленность, переработка сельхозпродукции, туризм и сельское хозяйство. Конечно, не стоит забывать об общегосударственной задаче — поддержке предприятий ОПК.

— На встрече с президентом вы отмечали необходимость докапитализации регионального ФРП, принято ли соответствующее решение?

— В первую очередь хотел бы поблагодарить президента России за то, что он поддержал мою инициативу о докапитализации смоленского регионального Фонда развития промышленности. На эти цели для бюджета Смоленской области будет выделено дополнительно 150 млн рублей. В настоящее время прорабатываем с Минпромторгом России механизм доведения средств до региона.

— На каких направлениях, на ваш взгляд, необходимо сосредоточиться в ближайшие годы, какие отрасли могут стать наиболее перспективными для экономического роста?

— Мы выделили ряд предприятий, которые создают крупные проекты, например ПАО "Дорогобуж", предприятие планирует строительство газопровода для увеличения объемов производства. Рославльский вагоноремонтный завод сделал платформу, которой нет аналогов в стране. Сейчас планируется новый проект по строительству цистерн, мы его поддержим. Прорабатываем инвестпроект с производством компонентов БПЛА. Есть ряд молодых предприятий, которые производят БПЛА особого типа и средства борьбы против них. Еще "Дорогобужкотломаш", который производит котлы в России, — они полностью импортонезависимы, поставляют продукцию в новые регионы.

Наша задача — сделать работу предприятий стабильной. Мы определили, что к 2030 году доля высокотехнологичных предприятий должна быть на уровне 25% ВРП. Чтобы эту стратегическую задачу выполнить, необходимо повысить кадровый потенциал.

К тому же мы четко понимаем две задачи федерального масштаба — создание и развитие трансляционной медицины и новой инженерной школы по программированию, системам управления БПЛА, у нас есть хороший опыт

— В августе в ходе рабочей поездки по региону вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал неплохую динамику жилищного строительства в Смоленской области. Как вы планируете реализовать этот потенциал?

— Это важная тема, она требует изменения подходов. Сейчас мы поставили планку 530 тыс. кв. м в год, из них 250 тыс. кв. м — это МКД, остальные ИЖС. Мы всячески поощряем ИЖС, конечно, с решением вопросов инфраструктуры. До сих пор строительство осуществлялось в основном в Смоленске, Сафонове, Вязьме. Сейчас застройка выходит за Смоленский район. Спросом пользуется экономкласс. Люди переезжают на новое место жительства без необходимой инфраструктуры. Это вызывает напряженную ситуацию в обществе. Детских садов и школ не хватает.