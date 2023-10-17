17 октября, 06:30
Интервью

Василий Анохин: cмоленские власти будут работать по аналогии с правительством РФ

Василий Анохин. Пресс-служба губернатора Смоленской области
Василий Анохин
© Пресс-служба губернатора Смоленской области
Екатерина Прокофьева, Марина Ризнык
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39-летний экс-директор департамента регионального развития аппарата правительства РФ Василий Анохин возглавил Смоленский регион с 1160-летней историей в марте 2023 года в статусе врио. За шесть месяцев он смог привлечь внимание федерального центра к решению ключевых задач дорожному и жилищному строительству, реконструкции Смоленской крепостной стены и сокращению оттока населения. На прошедших в сентябре выборах главы региона Анохин получил 86,62% голосов. О вызовах, стоящих перед регионом, новый смоленский губернатор рассказал в интервью ТАСС.

— Василий Николаевич, новый руководитель, как правило, меняет структуру управления. Что изменится в Смоленской области?

— Мы сформировали новую управленческую систему. Ее задача — укрепить, усилить замов и региональных министров. Чтобы министры были не исполнителями, а занимались развитием отраслей. У них будут свои КПИ по отрасли, оплата и ответственность будет другой. Сейчас наблюдается отток госслужащих в частные компании. Одна из базовых задач — сделать работу чиновников привлекательной.

Не только структура, но и принципы, и подходы к работе регионального правительства будут похожи на структуру правительства РФ. Я там работал и планирую создать аналог в регионе. Структура изменится в плане функционала, подхода и контроля. Все должно быть нацелено на результат. Люди будут понимать, что они делают, будут четкие оцифрованные показатели и система мотивации.

Регион обладает уникальным геополитическим потенциалом — через него проходило две трети грузов из Европы в Азию. Как на этом масштабном потоке сказались санкции?

 Смоленская область — западный форпост страны, через регион еще недавно проходил транзит в порты Западной и Восточной Европы, в Латинскую Америку. Этот фактор был определяющим для развития региона, на территории которого располагались многочисленные логистические склады, а предприятия ориентировались именно на эти рынки сбыта. Санкции кардинально повлияли на импорт и экспорт. Фактически сейчас происходит структурная перестройка экономики, меняются логистические цепочки, объемы и направления поставок импортной продукции. Это влияет на себестоимость и цену товаров.

Одновременно эти барьеры создали новые возможности для предприятий — выйти на рынки сбыта, которые раньше занимали европейские поставщики. По некоторым сферам деятельности, отдельным видам продукции мы видим кратный рост производства. Например, смоленские компании стали выпускать комплектующие и изделия, которые не производились в России. Существенный рост — более 56% — наблюдается в производстве транспортных средств. Это новые рабочие места и доходы. Надеюсь, что долю ВРП, которую раньше занимала логистика и перевозки, со временем заместят обрабатывающие предприятия, новые производства. Сейчас промышленность является одним из доминирующих секторов экономики, на ее долю приходится более 30% валового регионального продукта.

Будете вводить новые меры поддержки для бизнеса, который занимался перевозками?

— Мы рассматриваем вариант снижения транспортного налога для компаний, которые осуществляют зарубежные перевозки. До санкций на транспортную сферу приходилось до 30% всех инвестиций в регионе. Сейчас кратно меньше. Компании распродают автомобили.

Конечно, наша задача — помогать компаниям-перевозчикам, это крупный бизнес, который создавался десятилетиями. На территории региона зарегистрировано более 6 тыс. машин, у нас один из самых крупных хабов грузовых машин

Этот бизнес должен приспособиться к новым условиям и переориентироваться на новые отрасли экономики. Обсуждаем, как эффективно распорядиться логистическими хабами. Один из вариантов — использовать их для работы маркетплейсов. Чтобы поддержать транспортный бизнес, правительство РФ приняло очень правильное решение: иностранные компании, в том числе польские и эстонские, не смогут заниматься грузоперевозками. Объем работы для смоленских транспортных предприятий существенно сократился, и возврата к прежним показателям не будет. Большую часть взял на себя ж/д транспорт. А наши компании фактически возят грузы, которые поступают из Белоруссии или идут транзитом через это государство. Но мы активно обсуждаем их деятельность и загрузку, исходя из того автопарка, который остается в их распоряжении.

Санкции колоссально повлияли и на развитие внутреннего туризма. Сможет ли турпоток со временем восполнить потери в сфере логистики?

— Мы ставим себе цель, чтобы область стала более прогрессивной и молодежной, на это может повлиять развитие малого бизнеса, в том числе гостиниц, ресторанов, новых точек притяжения. В Смоленской области, по последним данным, 30% ВРП — это малый бизнес. Это хорошо, потому что он динамичный. Не без труда, но уверенно переживает санкции. Турпоток региона перешел рубеж 700 тыс. туристов в год, это дает импульс развитию сервиса в регионе. В планах — достичь миллиона, а также увеличить число и разнообразие продуктов, сделать туры выходного дня, классифицировать и проработать направления: патриотического, исторического, паломнического туризма. В Смоленске есть сильная основа — это исторический центр. После разговора с президентом страны Владимиром Путиным мы будем восстанавливать нашу жемчужину — Крепостную стену. Инвесторы готовы арендовать ее части, чтобы сохранять и развивать привлекательность объекта.

За последние 10 лет население Смоленской области сократилось на 100 тыс. человек. Какие меры помогут переломить негативную тенденцию?

— Считаю, что это основная проблема, которую срочно надо решать. Москва и Московская область — как магнит для молодого и перспективного поколения, там для них больше возможностей. Уезжают те, кому от 22 до 28 лет, это молодые специалисты. При этом наблюдается приток молодых людей в возрасте до 22 лет — студентов, ведь в регионе 15 высших учебных заведений. Выезжают те, кто получил образование, — это капитал, который будет развивать бизнес, будет создавать рабочие места.

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Чтобы сохранить его, мы проводим целевые наборы в вузы и на предприятия, привлекаем медиков и учителей. В шесть раз повысили стипендию для студентов-целевиков — до 3 тыс. рублей, гарантируем им трудоустройство. Система колледжей и техникумов позволяет год сидеть за партой, а потом 50/50 работать и учиться, то есть получать и зарплату, и стипендию. Мы создаем связку "школа — колледж — вуз", тут уже появляется потребность в комфортной среде, и мы ее решаем. Начали работать над улучшением здравоохранения, городской инфраструктурой. Кроме этого, для медиков существует компенсация части ипотечного кредита, мы гарантируем долгосрочное трудоустройство по специальности.

Какие меры приняты для повышения рождаемости?

— В регионе действует комплекс мер для молодых мам-студенток. Они получают единовременную выплату — 100 тыс. рублей, до 30% снижается оплата за обучение на коммерческом отделении. Если есть бюджетное место, то женщину автоматически переводят. Она первой становится в очередь в детский сад, если нет такой возможности и она водит ребенка в частный сад, компенсируем оплату в сумме до 20 тыс. рублей. Это только по Смоленску, в других муниципалитетах пока такого нет, будем развивать.

До прихода на пост руководителя Смоленской области вы возглавляли департамент регионального развития аппарата правительства РФ. На ваш взгляд, какие долгосрочные инструменты еще не задействованы для развития области?

— Мы прорабатываем механизм получения инфраструктурных облигаций на строительство под новые микрорайоны и жилищное строительство. Я бы выделил четыре точки роста: обрабатывающая промышленность, переработка сельхозпродукции, туризм и сельское хозяйство. Конечно, не стоит забывать об общегосударственной задаче — поддержке предприятий ОПК.

На встрече с президентом вы отмечали необходимость докапитализации регионального ФРП, принято ли соответствующее решение?

— В первую очередь хотел бы поблагодарить президента России за то, что он поддержал мою инициативу о докапитализации смоленского регионального Фонда развития промышленности. На эти цели для бюджета Смоленской области будет выделено дополнительно 150 млн рублей. В настоящее время прорабатываем с Минпромторгом России механизм доведения средств до региона.

На каких направлениях, на ваш взгляд, необходимо сосредоточиться в ближайшие годы, какие отрасли могут стать наиболее перспективными для экономического роста?

— Мы выделили ряд предприятий, которые создают крупные проекты, например ПАО "Дорогобуж", предприятие планирует строительство газопровода для увеличения объемов производства. Рославльский вагоноремонтный завод сделал платформу, которой нет аналогов в стране. Сейчас планируется новый проект по строительству цистерн, мы его поддержим. Прорабатываем инвестпроект с производством компонентов БПЛА. Есть ряд молодых предприятий, которые производят БПЛА особого типа и средства борьбы против них. Еще "Дорогобужкотломаш", который производит котлы в России, — они полностью импортонезависимы, поставляют продукцию в новые регионы.

Наша задача — сделать работу предприятий стабильной. Мы определили, что к 2030 году доля высокотехнологичных предприятий должна быть на уровне 25% ВРП. Чтобы эту стратегическую задачу выполнить, необходимо повысить кадровый потенциал.

К тому же мы четко понимаем две задачи федерального масштаба — создание и развитие трансляционной медицины и новой инженерной школы по программированию, системам управления БПЛА, у нас есть хороший опыт

В августе в ходе рабочей поездки по региону вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал неплохую динамику жилищного строительства в Смоленской области. Как вы планируете реализовать этот потенциал?
— Это важная тема, она требует изменения подходов. Сейчас мы поставили планку 530 тыс. кв. м в год, из них 250 тыс. кв. м — это МКД, остальные ИЖС. Мы всячески поощряем ИЖС, конечно, с решением вопросов инфраструктуры. До сих пор строительство осуществлялось в основном в Смоленске, Сафонове, Вязьме. Сейчас застройка выходит за Смоленский район. Спросом пользуется экономкласс. Люди переезжают на новое место жительства без необходимой инфраструктуры. Это вызывает напряженную ситуацию в обществе. Детских садов и школ не хватает. 

Теги:
Смоленская область
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