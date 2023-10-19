Коммерческий директор "Москвича": снизить стоимость наших автомобилей возможно в будущем

Возрожденные "Москвичи" присутствуют на российском рынке всего около года, но уже все чаще мы замечаем эти автомобили в такси, каршерингах и просто на дорогах в повседневной жизни. О том, каких результатов удалось добиться за этот год и как будет развиваться бренд, в интервью ТАСС рассказал коммерческий директор автозавода Александр Мигаль​​​​​​.

— Прошел почти год с начала производства автомобилей и полгода с официального старта новых "Москвичей". Планируется ли пересмотр анонсированной ранее стратегии развития? Какие задачи стоят сейчас перед заводом "Москвич"?

— В настоящий момент мы произвели около 27 тыс. автомобилей, а уже в следующем году планируем 50 тыс., продано более 9,5 тыс. автомобилей. Эти цифры меняются в соответствии с текущим спросом на рынке и глобальными макроэкономическими условиями, но мы стараемся следовать нашей ранее озвученной стратегии. На днях мы объявили о том, что завод "Москвич" начал самостоятельную сварку кузовов. Сейчас мы активно готовимся к старту мелкоузловой сборки и прошли очередной важный этап — сварили первый тестовый кузов. Следующий этап — тесты в цехе окраски.

Эти две важные вехи плавно подводят нас к запуску мелкоузловой сборки, или, как ее еще называют, сборки полного цикла, которая по нашему плану должна стартовать в 2024 году. Если описывать его крупными мазками, то это выбор поставщиков, подготовка и наладка оборудования, проведение тестов. И уже в 2025 году мы планируем представить электромобиль, в конструкции которого основные компоненты — электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы — будут российскими.

— Есть ли какие-то нарекания от клиентов по качеству? Как они оценивают первые автомобили?

— Я знаю, что в массовом сознании сегодня бытует представление, что вся деятельность завода заключается в "прикручивании колес к машкомплекту".

Реальность же совершенно иная: уже сейчас есть колоссальная разница между входящим качеством подсобранных компонентов, которые мы получаем, и финальным качеством готового автомобиля, который видит наш клиент в дилерском центре

Мы следим за первыми отзывами наших клиентов, чтобы оперативно отрабатывать все моменты, а некоторые из требований клиентов напрямую включаем в стандарты качества завода.

— Возможно ли в будущем снижение стоимости автомобилей? Многие жалуются на достаточно высокий ценник на "Москвичи".

— Да, снижение стоимости возможно. В первую очередь, нам приходится работать с актуальными макроэкономическими условиями. Для команды "Москвича" справиться с этим вызовом — серьезная задача. Поэтому наш основной приоритет сейчас — это активная работа над локализацией. Чем больше мы вкладываем в локализацию, тем меньше мы будем зависеть от курса валют и его изменений. Мы должны создать такой автомобиль, который будет востребован российским покупателем как с точки зрения его адаптированности к условиям рынка и потребительским ожиданиям, так и доступности по цене.

— Как вы видите развитие модельного ряда "Москвич": это будет конкурент дерзкого BMW, или надежного Volvo, или бюджетных моделей "Автоваза"?

— Мы хотим, чтобы в нашей линейке были представлены автомобили разных сегментов. С конца прошлого года мы производим кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е" — это сегмент компактных кроссоверов В+. Новая модель "Москвич 6" — это седан С+. В следующем году мы планируем показать "Москвич 8" — кроссовер D-класса.

— Если говорить о новичке в вашем модельном ряде — в начале сентября вы запустили производство "Москвича 6", когда планируется старт продаж и какой будет стоимость авто? Заинтересовались ли моделью такси и каршеринги?

— Да, интерес есть и достаточно высокий. Продажи модели уже начались, стоимость "Москвича 6" стартует от 2,6 млн рублей. Цена автомобиля конкурентоспособная, уже в первой, базовой, комплектации автомобиль оснащен широким спектром оборудования и систем.

— У седана тоже будет электрическая версия?

— Пока нет окончательного решения по этому вопросу, сейчас мы только ведем переговоры об этом. Но мы уже видим запрос со стороны клиентов на электрический седан.

— Что собой будут представлять автомобили "Москвич 8" и "Москвич 5"?

— "Москвич 8" — автомобиль D-класса, он будет представлен в следующем году. Что касается "Москвича 5" — эта модель планировалась как среднеразмерный кроссовер. Сейчас мы исследуем, насколько этот автомобиль отвечает потребностям рынка и нашего потребителя.

— Что с проектом "Атом"? Вы подтверждаете, что он будет производиться на вашем заводе?

— Да, мы будем производить его по контракту на "Москвиче". Название "Атом" сохранится. Начало производства запланировано на 2025 год.

— Как продаются автомобили "Москвич"? В каких регионах они пользуются большим спросом? Есть ли необходимость увеличивать дилерскую сеть?

— Основные объемы продаж пока сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге, так как здесь самое большое присутствие наших официальных представителей по продажам и техническому обслуживанию автомобилей — дилеров "Москвич".

Однако мы отмечаем высокие темпы прироста продаж в регионах, особенно в Поволжье, на Урале, в южных регионах страны. У нас уже сейчас открыто более 80 официальных точек продаж более чем в 50 городах. К концу года у нас должна сформироваться сеть, в которой будет около 90 дилерских центров — и это меньше, чем за год присутствия на рынке.

— Не так давно все автопроизводители, включая "Москвич", заявили, что способны удовлетворить спрос на служебные автомобили для чиновников в рамках кампании по отказу от иномарок. Поступал ли уже соответствующий запрос на закупку у вас автомобилей для этих нужд?

— Наши автомобили уже сейчас представлены в большом количестве государственных и муниципальных служб, вы ежедневно можете видеть их на улицах города. Новые модели также будут представлены в госструктурах, они обладают всем необходимым функционалом для успешной эксплуатации в этой сфере.

Кстати, хочу развеять еще один миф, что "Москвич" продает свои машины только государственным организациям: в реальности доля наших продаж госсектору не превышает 10% общего объема

Текущие мощности завода позволяют нам производить автомобили под разные запросы — бизнес, государство, но, конечно, приоритет мы отдаем массовому потребителю.

— А если говорить о предоставлении автомобилей для такси и каршеринга, сколько машин для них уже поставлено? И планируете ли вы увеличить поставки B2B в 2024 году?

— У нас есть несколько контрактов с крупными сервисами такси и каршеринга, по которым мы передаем автомобили. Уже порядка 2 тыс. автомобилей передано в эти сервисы. Все чаще вы можете видеть "Москвичи" на улицах: они приезжают по вашим заказам в такси, доступны для поездок в каршеринге. Мы будем стараться постепенно увеличивать объем поставок автомобилей в соответствии со спросом на них и нашим производственным планом.

— Не так давно в СМИ было анонсировано производство заводом зарядных станций для электромобилей.

— Мы действительно этот вопрос прорабатываем. Пока могу сказать, что проект, который мы обсуждаем, заключается в производстве зарядных станций разной мощности для легковых электромобилей на мощностях нашего завода.

— Если продолжить о стратегическом видении будущего завода, не планируется ли в принципе отказаться от партнера или, может, технологических партнеров появится несколько?

— Нашей целью всегда было долгосрочное партнерство, так как только в этом случае можно достигнуть поставленных целей по объемам и развитию производства. Если они будут выполняться и это будет успешный союз, мы будем продолжать наше взаимодействие и делать его более глубоким. Это касается как синхронизации всех процессов, так и разработок. Такой связи и эффективности можно добиться только в долгосрочной перспективе.