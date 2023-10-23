Посол РФ в ФРГ: деградация российско-германских отношений — не наш выбор

Германия отказывается от энергоносителей из РФ, проводит все больше красных линий в отношениях с Москвой, поставляя Киеву различные вооружения и высылая российских дипломатов, избегает прозрачности в расследовании диверсий на "Северных потоках". Какова логика сворачивания двустороннего сотрудничества и что за этим стоит?

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в эксклюзивном интервью ТАСС дал оценку нынешнему состоянию двусторонних отношений, поделился своими соображениями насчет курса, которого придерживается Берлин на российском треке, и ситуации вокруг расследования взрывов на "Северных потоках".

— Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние российско-германских отношений? Остались ли еще сферы, в которых продолжается взаимодействие между нашими странами, или же затишье наблюдается по всем направлениям?

— Российско-германские отношения на современном этапе представляют собой безрадостную картину. После начала СВО (специальной военной операции) на Украине германская сторона предпочла отказаться от диалога и сделать ставку на нанесение России "стратегического поражения", инициативно разрушила экономические основы наших связей, прекратила участие в совместных форматах, проектах и инициативах, в том числе в сфере науки, культуры, молодежных и межрегиональных обменов. Оказывается масштабная поддержка киевскому режиму, в том числе современными вооружениями и военной техникой. Ради этого была изменена действовавшая десятилетиями практика отказа Германии от поставок продукции военного назначения в зоны конфликтов. Политика послевоенного примирения народов наших стран, похоже, подвергается эрозии.

Что касается российских дипломатических и консульских представительств, то и здесь Берлин среди "лидеров" по числу высланных российских сотрудников. Кроме того, отозвано согласие на функционирование четырех из пяти генеральных консульств России в Германии, которые до 31 декабря 2023 года должны прекратить свою деятельность.

Деградация двусторонних отношений — не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина.

— Прошло более года с того времени, как был совершен теракт на "Северных потоках". Есть ли какие-то подвижки в расследовании? Имеются ли признаки того, что германская сторона готова делиться с Россией информацией о его ходе? Существует ли у Берлина заинтересованность в участии России в расследовании? Как вы оцениваете утечки в СМИ, согласно которым следы исполнителей этого теракта ведут на Украину?

— Страны, занимающиеся расследованием инцидента, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. На официальные запросы следуют формальные отписки или молчание, предложения о сотрудничестве отклоняются, как и призывы к обеспечению транспарентности следственных действий. Все это вызывает крайнюю озабоченность и обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности проводимого расследования. Причем не только у нас, но и у ряда местных политиков.

Трудно поверить, что, имея в своем распоряжении современные средства разведки и технической экспертизы, европейские страны оказались не в состоянии за год раскрыть произошедший у них под носом крупнейший теракт против стратегической европейской инфраструктуры. Но факт остается фактом: все, что мы имеем на сегодняшний день, — это многочисленные спекуляции и информационные вбросы в СМИ, призванные отвести подозрение от истинных виновников и направить общественное мнение по ложному следу, каким бы нелепым и смехотворным он ни казался. Именно так расцениваем попытки перевести стрелки на таинственных украинских аквалангистов-подрывников на парусной яхте.

Продолжаем настаивать на обеспечении максимально прозрачного расследования одного из крупнейших инфраструктурных терактов в истории. Приложим все усилия, в том числе в рамках многосторонних форматов, чтобы правда стала достоянием общественности.

— Недавно произошел инцидент на трубопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией. В НАТО уже пообещали "общий решительный ответ", если выяснится, что повреждение стало следствием намеренных действий. Не подготавливается ли тут почва для новых необоснованных обвинений и инсинуаций в адрес нашей страны?

— Мы внимательно наблюдаем за ситуацией. Официальные лица Германии пока комментируют тему осторожно. Но, разумеется, нельзя исключать, что желающие обнаружить и здесь "русский след" найдутся.

— Германия является вторым после США поставщиком вооружений на Украину. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Как вы считаете, с чем это связано? В вопросе поставок боевых танков Leopard канцлер долгое время медлил, но в итоге они все же были переданы ВСУ. Не произойдет ли с ракетами Taurus то же самое? Не переступят ли власти ФРГ новую красную черту?

— Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено. Номенклатура военных поставок Киеву очень широка. Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО. По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность. Тем не менее мы должны быть готовы к любому развитию ситуации.

— Как сейчас обстоит дело с изъятием таможней ФРГ у россиян зарегистрированных в России автомобилей? Были ли зафиксированы в Германии в последнее время новые случаи?

— Германская сторона в ответ на наши запросы неизменно ссылается на положения регламента Совета ЕС №833/2014, запрещающего продавать, ввозить или перемещать на территорию стран ЕС определенные категории товаров и грузов, якобы способных приносить России значительный доход и способствовать ее действиям по дестабилизации Украины. К ним отнесены не только легковые автомобили, но и практически все предметы личного пользования — от смартфонов до одежды и косметики. Таким образом, по сути, любая вещь, находящаяся в частной собственности российского гражданина, въезжающего в Германию на законных основаниях, может быть конфискована сотрудниками германских таможенных органов по их усмотрению.

Мы постоянно указываем властям ФРГ на необоснованность и неправомерность действий по произвольному изъятию частной собственности российских граждан, подчеркиваем дискриминационный характер указанных мер. Нам на это говорят, что изменить ситуацию может только согласованное решение всех стран — членов ЕС. Очевидно, что в нынешних условиях рассчитывать на это сложно. Призываем соотечественников учитывать соответствующие риски. Оказываем пострадавшим консульскую и консультационную помощь, рекомендуем использовать средства правовой защиты, тем более что прецеденты успешного оспаривания действий германской таможни в судах с помощью квалифицированных адвокатов имеются.

— Президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя" назвал "неумным экономическим поведением" отказ ФРГ от отечественного газа, выразив непонимание, почему можно осуществлять транзит энергоносителей через территорию Украины, но не по "Северным потокам". Как вы объясните подобное упрямство немцев? Вернется ли однажды энергетическое сотрудничество между нашими странами на прежний уровень?

— На протяжении десятилетий стабильные, надежные поставки российских энергоносителей оставались залогом экономического благополучия ФРГ, высокой конкурентоспособности германской продукции. Строительство "Северных потоков", включая ввод в эксплуатацию полностью готового СП-2, превращало Германию в ведущий европейский энергетический хаб, практически закрывало потребности ФРГ. Очевидно, что многим за океаном, да и в самой Европе это не нравилось. Надо было лишить Россию стабильного источника дохода, а Германию — конкурентных преимуществ, а заодно вынудить ее искать замещение, но значительно дороже.

Сворачивание двустороннего сотрудничества в этой сфере — выбор Берлина. Экономическая логика за ним не стоит

Только политика, последствия которой германская экономика ощущает на себе, и "ценностная" идеология, которая предлагается вместо дешевой электроэнергии из России. В последнее время в рядах региональных политиков и германского бизнеса множатся голоса о необходимости восстановления разрушенных "Потоков", но практического развития эти призывы не имеют.

— Обратимся к теме, которая сейчас задает тон в международной политике: обострению ситуации на Ближнем Востоке. В связи с антиизраильскими акциями в германских городах бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал ошибкой прием ФРГ большого числа мигрантов, представляющих совершенно другие культуры, религии и взгляды. Не видите ли вы угрозу переноса конфликта между Израилем и палестинцами на германскую землю? Не ожидает ли ФРГ новый миграционный кризис совершенно иных масштабов?

— Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке уже привела к многочисленным столкновениям представителей мусульманской общины с силами правопорядка в Берлине и других городах Германии.

Власти пытаются решить проблему запретом на выражение любой позиции, отличной от линии мейнстрима. Очевидно, что это не может являться долгосрочным устойчивым решением. Только урегулирование палестино-израильского конфликта на основе профильных резолюций Совета Безопасности ООН способно гарантировать прекращение многолетней спирали насилия, оградить Европу от потенциальной угрозы новых многочисленных потоков беженцев с Ближнего Востока. Пока же Берлин восстанавливает погранконтроль на границах с соседями с целью противодействия росту нелегальной миграции.

— В Баварии и Гессене 8 октября 2023 года прошли земельные выборы, на которых партии находящейся у власти "светофорной" (по цветам входящих в нее партий) коалиции потерпели сокрушительное поражение. В то же время "Альтернатива для Германии" добилась значительных результатов. О чем говорят итоги голосования? Как, на ваш взгляд, результаты выборов могут повлиять на работу федерального правительства ФРГ?

— Действительно, партии правящей коалиции — Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Зеленые" — ухудшили свои позиции по сравнению с предыдущими выборами. Местные эксперты связывают это с ростом недовольства избирателей, обусловленным ухудшением экономической конъюнктуры, рецессией, ростом инфляции, увеличением миграционного давления на страну. После провала широко разрекламированного летнего контрнаступления вооруженных сил Украины остро встает вопрос о том, как долго Берлин готов продолжать вкачивать немалые ресурсы в поддержку киевского режима. Разумеется, все это сказывается на рейтинге правящих партий и ведет к росту популярности их наиболее непримиримых оппонентов. Какие выводы будут сделаны германским руководством из этой ситуации, покажет время.