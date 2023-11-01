Глава ФССП: приставы не рассылают письма гражданам по e-mail

Дмитрий Аристов — о цифровой трансформации, оптимизации работы службы судебных приставов и о других структурных и технологических изменениях

О том, как цифровая трансформация оптимизирует работу службы судебных приставов, и о других структурных и технологических изменениях в их работе в интервью ТАСС в профессиональный праздник — День судебного пристава рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.



— Дмитрий Васильевич, четыре года назад на Международной научно-практической конференции в Москве вы определили одним из главных векторов развития принудительного исполнения цифровую трансформацию, итогом которой должен стать суперсервис "Цифровое исполнительное производство". В этом году, наверное, уже можно подвести первые предварительные итоги внедрения цифровых возможностей в работе судебных приставов?



— В сфере цифровизации в службе сделано много. Для удобства граждан на официальном интернет-сайте службы работают интерактивные сервисы для подачи обращений, записи на личный прием, определения подразделения судебных приставов по адресу, функционирует интерактивный помощник стороны исполнительного производства.

С помощью цифровых сервисов информирования, взаимодействия и цифровых уведомлений ФССП России на портале госуслуг ежегодно направляется порядка 1 млрд юридически значимых уведомлений и извещений гражданам и организациям.

За прошедшие девять месяцев служба оказала более 71 млн государственных услуг по предоставлению информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам.



— С учетом постоянно растущей нагрузки на судебных приставов-исполнителей насколько электронные технологии и роботизированные программы позволяют разгружать приставов от рутинной работы?



— Основной задачей внедрения цифровых технологий является повышение эффективности взаимодействия граждан со службой. Поэтому мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта в свою работу.

За девять месяцев этого года робот "Полина" контактного центра ФССП России обработал 44% вызовов с предоставлением гражданам необходимой информации. Остальные звонки принимали сотрудники нашего контактного центра, и они уже могли уделить больше внимания звонившим и помочь в решении их вопросов.

В социальной сети "ВКонтакте" граждане также могут получить ответы на актуальные вопросы с помощью чат-бота.

В этом году мы модернизировали сценарии обработки текстовых сообщений, расширили перечень тематик обращений. Например, появилась отдельно выделенная тема "Я однофамилец должника по исполнительному производству".

В дальнейшем для повышения качества обработки голосовых вызовов планируется внедрить функцию речевой аналитики и сервис "Обратный вызов".

С октября этого года чат-бот в пилотном режиме подключен к интернет-сайтам территориальных органов в Тверской, Псковской и Рязанской областях. По результатам пилотирования будем его внедрять в других территориальных органах ФССП России.



— Правда ли, что технологии электронного взаимодействия позволяют автоматически и в короткое время вести розыск самого должника и его имущества? Как это происходит?



— Конечно, взаимодействие в электронном виде с МВД России, Росреестром, ФНС России и иными ведомствами позволяет значительно сократить время розыска должника и его имущества. Перечень органов и организаций, в том числе коммерческих, с которыми у нас организовано электронное взаимодействие, постоянно расширяется. Это позволяет нам в короткие сроки получить максимум информации для целей исполнительного производства.



— Если не ошибаюсь, половина поступающих на исполнение приставам решений приходит из судов. Недавно были названы цифры, что только в Москве федеральные суды и мировые судьи за 2022 год направили более миллиона исполнительных документов приставам, или около 90%, в электронном виде. К следующему году судебная система планирует повсеместное применение электронных сервисов в работе судов по всей стране. Насколько сейчас развито электронное взаимодействие приставов с судами и мировыми судьями?



— ФССП России выполнен комплекс мероприятий, направленных на организацию взаимодействия в электронном виде с органами судебной власти всех субъектов Российской Федерации, и обеспечена полная готовность к внедрению электронного документооборота.

За девять месяцев 2023 года в территориальные органы ФССП России поступило более 1,02 млн исполнительных документов в электронном виде.



— В сентябре вы внесли изменение в порядок ведения Банка данных исполнительных производств, исключив доступ к общедоступным сведениям банка данных посредством интерфейсов программирования приложений в интернете. Чем это вызвано и сократится ли возможность доступа граждан к этому самому востребованному ресурсу службы приставов в соцсетях?



— Это сделано для повышения информационной безопасности, а также в целях предотвращения кибератак. Доступ к общедоступным сведениям из Банка данных исполнительных производств официального интернет-сайта ФССП России посредством интерфейса программирования приложений (API) был актуален больше для наших контрагентов, а также массового взыскателя. Для обычных граждан ничего не изменилось. Банком данных исполнительных производств можно воспользоваться как на нашем официальном сайте, так и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", используя специальное приложение "Банк данных исполнительных производств".





— Последние годы идет рост дистанционных мошенничеств под видом правоохранительных органов, в том числе якобы и от судебных приставов. Есть ли возможность для гражданина распознать, что к нему прислал электронное письмо мошенник, а не пристав?



— Нами фиксируются случаи рассылки по электронной почте неустановленными лицами в органы государственной власти, организации и гражданам электронных сообщений от имени подразделений ФССП России. Большинство современных публичных почтовых сервисов способны детектировать подменные заголовки и отмечают такие письма как подозрительные. Обращаю внимание, что служба не рассылает письма по электронной почте. Уведомления от ФССП России можно получить только на портале госуслуг или обычным почтовым отправлением.



— В начале года вы произвели крупное преобразование в структуре службы судебных приставов, создав Главное межрегиональное специализированное управление с широким кругом задач. В первую очередь — взыскание налоговых задолженностей, имущества коррупционеров, исполнения требований к госучреждениям и бюджетополучателям в части, например, предоставления лекарств нуждающимся. Можно ли уже подвести краткие итоги первых месяцев его работы — какие виды исполнительных производств в первую очередь поручаются этому "спецназу" приставов-исполнителей, какие первые взыскания ими проведены?



— По состоянию на конец октября в состав ГМУ ФССП России включено 38 подразделений судебных приставов, расположенных в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. По результатам работы за девять месяцев 2023 года взыскано и перечислено в бюджет более 29,5 млрд рублей. Это 16% от взысканной суммы по Российской Федерации.

В рамках исполнительных производств о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в том числе коррупционной направленности, взыскано 4,4 млрд рублей, или 42% от взысканной суммы по Российской Федерации.

По 3 тыс. исполнительных производств граждане обеспечены лекарственными препаратами и необходимым медицинским оборудованием (99,5% от всех исполнительных производств указанной категории).

В рамках 613 исполнительных производств граждане, в том числе и дети-сироты, обеспечены жилыми помещениями.

— На прошедшем весной Петербургском международном юридическом форуме вы подвергли критике работу коллекторских агентств за то, что многие из них просто перекладывают взыскание долгов на приставов. А их активность заключается в направляемых жалобах, чтобы заставить приставов сконцентрироваться лишь на выполнении своих исполнительных листов. Услышали ли вас коллекторы?



— Действительно, на международном юридическом форуме в Санкт- Петербурге в мае этого года я упоминал о том, что примерно четверть юридических лиц, включенных в государственный реестр, не занимаются возвратом просроченной задолженности во внесудебном порядке, а перекупают долги, "просуживают" их и далее взыскивают их через службу, выступая как взыскатели. Закон им это позволяет, однако служба заинтересована в том, чтобы максимальное количество проблем по задолженностям разрешалось на досудебной стадии.

До настоящего времени ситуация кардинальным образом не изменилась. Мы ведем диалог с представителями бизнес-сообщества, прорабатываются вопросы внесения возможных изменений в законодательство Российской Федерации.



— Какие преимущества дает одобренный правительственной комиссией законопроект, который предоставит приставам доступ к бюро кредитных историй?



— Соответствующий законопроект наделяет ФССП России правом получения из бюро кредитных историй информации о кредиторе, а также о приобретателе права требования по кредитному договору (договору займа) в случае уступки права требования по нему. Данная информация позволит установить лицо, которое может осуществлять возврат просроченной задолженности с нарушением закона.





— Ограничение в водительских правах — это мера воздействия на уклоняющихся от исполнения обязательств должников, прежде всего неплательщиков алиментов. Растет ли статистика ее применения?

— За девять месяцев ограничение в пользовании специальным правом действовало в рамках более 351 тыс. исполнительных производств, из которых почти 164 тыс. — о взыскании алиментов. В прошлом году количество производств, где действовало временное ограничение специальных прав, было практически таким же.

Необходимо помнить, что данное ограничение применяется только при исполнении социально значимых категорий исполнительных производств, таких как взыскание алиментов, например. На должников по алиментам это оказывает должный эффект — они выплачивают алименты. Например, житель Курска полностью оплатил задолженность в размере 172 тыс. рублей после того, как получил постановление о временном ограничении в пользовании водительскими правами. И это не единичные случаи.

Всего в рамках исполнительных производств, где действовала данная мера понуждения, взыскано более 6 млрд рублей, из них 5,6 млрд рублей алиментных платежей.



— Служба приставов всегда уделяет повышенное внимание вопросам взыскания алиментов. Вы приводили недавно данные о том, что среди граждан, выплачивающих долги по кредитам, чаще всего за защитой прожиточного минимума от взысканий обращаются женщины, воспитывающие одного или несколько детей. Можно ли сказать, что и технологическое развитие службы, и совершенствование законодательства позволили уйти от роста числа неплательщиков алиментов и повысить суммы взысканий в пользу детей?



— Да, цифровизация службы, совершенствование законодательства, а также применение судебными приставами-исполнителями всего комплекса предоставленных полномочий позволяют из года в год сокращать остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов.

За последние годы он снизился почти на 9% — с 845 тыс. в 2017 году до 771 тыс. в 2022 году. По итогам девяти месяцев текущего года на исполнении находится 756 тыс. исполнительных производств. Ежегодно увеличивается сумма взысканных алиментных платежей. За три квартала этого года взыскано 44,4 млрд рублей, что на 11,3 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



— Наше интервью проходит в преддверии Дня судебного пристава РФ. Что бы вы пожелали своим подчиненным в их профессиональный праздник, в том числе тем, кто несет службу в новых регионах России?



— Профессия судебного пристава требует не только особой выдержки, уважительного отношения к людям, но и принципиальности, высоких моральных и профессиональных качеств.

Я благодарю работников ФССП России за самоотверженный, честный труд, результаты которого укрепляют доверие граждан. Это является самой главной оценкой нашей работы.

В этот день приношу искренние слова благодарности нашим коллегам, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Они достойно несут эту службу, проявляя мужество и стойкость.

Я желаю всем реализации намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия!