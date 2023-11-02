Дипломат в эксклюзивном интервью ТАСС ответил на вопросы о ходе СВО, назвал атаки Киева на ЗАЭС "опасными играми с ядерным огнем" и озвучил условия для возобновления зерновой сделки.

— По итогам недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответ российского лидера на вопрос, когда закончится конфликт на Украине, был «совсем не обнадеживающим». Есть ли у Москвы понимание, в какой срок СВО может быть завершена? Просматриваются ли сегодня возможности ускорить процесс политического урегулирования?

В настоящее время точную дату окончания специальной военной операции никто назвать не сможет. Ни дипломаты, ни военные, ни политики. Однако сами вопросы о сроках ее завершения показательны. Они демонстрируют нарастающую усталость от украинского кризиса, которая все больше ощущается во всем мире и особенно на Западе.

Как мы много раз говорили, СВО завершится тогда, когда будут достигнуты ее цели и выполнены поставленные задачи. Главное – должны быть устранены угрозы безопасности России, исходящие с территории Украины. Эти угрозы были искусственно созданы США и их сателлитами, которые приблизили военную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам и превратили дружественную нам Украину, всегда имевшую нейтральный внеблоковый статус, в нацистскую «анти-Россию», ненавидящую и уничтожающую все русское. Начало СВО было вынужденной мерой. Любая другая держава на нашем месте действовала бы так же и даже жестче. Такие примеры сегодня у всех на виду.

При этом мы никогда не отвергали возможности достижения целей СВО политико-дипломатическими средствами. Весной прошлого года мы вели переговоры, о которых Киев нас сначала попросил, а потом сам из них вышел по указке западных покровителей. Позднее он юридически сам себе запретил их продолжение, выдвинув набор ультиматумов в адрес России под названием «формула мира». Сейчас он носится, как с писаной торбой, с этой «формулой», пытаясь обманным путем увеличить число ее сторонников. Получается плохо.

Соответственно, возможности политического урегулирования, о которых Вы спрашиваете, зависят от Киева. К сожалению, украинским политикам на это пока не хватает ни мужества, ни мудрости.

— 28-29 октября состоялась международная встреча по Украине на Мальте. Как российская сторона оценивает проведение очередного подобного мероприятия, и имело ли оно какой-то практический смысл?

Никакого практического смысла такие встречи не несут. Так называемый «копенгагенский формат» - это придуманный Киевом и Западом механизм проталкивания украинских ультиматумов. К миру он привести не способен.

Встреча на Мальте была третьей после Копенгагена и Джидды. Их добавленная стоимость стремится к нулю. Инициаторы этих мероприятий - Украина и США - обманом и шантажом пытаются склонить государства Глобального Юга к поддержке «формулы» Зеленского. Тем самым они стараются завлечь новые страны в свой антироссийский клуб, а заодно загубить действительно конструктивные предложения, мирные и гуманитарные инициативы, которые выдвигают другие государства.

В ход идут нечистоплотные приемы. Новых участников сначала вовлекают в дискуссии по таким вроде бы нейтральным вопросам, как продовольственная, энергетическая, ядерная и экологическая безопасность,

а затем выдают это за поддержку всей «формулы» целиком, центральный элемент которой – поражение и наказание России. Выступая в сентябре в Генассамблее ООН, Зеленский заявил, что «формулу» его «мира» якобы поддерживают уже более 140 стран. Разумеется, это очередная ложь.

— Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС, которые были отбиты российскими силами. Получала ли российская сторона реакцию МАГАТЭ на это заявление? Услышали ли его на Западе? Почему, на Ваш взгляд, украинская сторона могла решить признать этот факт?

Об украинских попытках захвата Запорожской АЭС хорошо известно. Одна из них имела место непосредственно перед визитом гендиректора МАГАТЭ Гросси на станцию 1 сентября 2022 года.

Из-за того, что страны Запада продолжают вооружать Украину, а их представители лобызаются с киевскими официальными лицами и при этом избегают осуждать террористические действия ВСУ, у Зеленского сложилось впечатление, будто любые его действия останутся безнаказанными, а, возможно, и будут одобрены.

Тем не менее, все попытки захвата Запорожской АЭС были эффективно отражены Вооруженными силами России. Гендиректор МАГАТЭ был об этом нами проинформирован. Сегодня Украина не соблюдает сформулированные Гросси «семь принципов» по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, а также «пять рекомендаций» по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Мы осуждаем такие действия Киева и призываем западные страны не закрывать глаза на его опасные «игры с огнем», с ядерным огнем.

— Верховная Рада Украины уже приняла в первом чтении законопроект, подготовленный Кабмином по поручению Зеленского, который позволяет запретить Украинскую православную церковь. Какие последствия может иметь такое решение?

Действительно, 19 октября Верховная Рада в первом чтении приняла правительственный законопроект, направленный, по сути, на запрет канонической УПЦ и ее последующее поглощение раскольнической «Православной церковью Украины», которая является политическим проектом Вашингтона и Константинополя.

Мы уже говорили о том, что этот документ юридически ничтожен и противоречит Конституции Украины. Подобная «инициатива» является частью широкой информационной кампании Киева по дискредитации УПЦ и ее клира. Такие деструктивные шаги вносят раскол в украинское общество, затрагивают чувства десятков миллионов православных верующих. Очевидно, что последствия такой политики могут быть самые серьезные. История канонического православия на территории современной Украины насчитывает более тысячи лет. Православная вера пережила многие трагические события, включая татаро-монгольское нашествие, Брестскую унию, многочисленные войны и другие масштабные катаклизмы. Уверены, что будут преодолены и нынешние попытки искусственного раскола православия.

Мы последовательно призываем мировое сообщество осудить творящееся на Украине беззаконие, а международные организации – потребовать от киевского режима отказаться от политики церковных репрессий.

— Западная пресса, в частности агентство «Блумберг», утверждают, что Украина стала пользоваться альтернативным маршрутом вывоза зерна по Черному морю, который длиннее действовавшего в рамках «зерновой сделки». Остаются ли в связи с этим для Москвы актуальными неоднократно озвученные российские условия возвращения к реализации «зерновой сделки»? Насколько, на Ваш взгляд, реалистично ее возобновление в будущем?

В распоряжении украинских властей всегда были альтернативы морскому гуманитарному коридору, который функционировал в рамках «черноморской инициативы». Это, прежде всего, наземные маршруты, так называемые «коридоры солидарности», запущенные в марте 2022 года. Утверждается, что по ним Киев вывез в страны ЕС свыше 51,5 млн тонн зерна.

В настоящее время, по поступающей информации, к этим схемам добавилось «каботажное плавание» судов в территориальных водах Черного моря. Очевидно, что издержки таких транспортировок продовольствия существенно выше. Большая нагрузка ложится и на восточноевропейские страны транзита - Венгрию, Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию. Но на Западе, по всей видимости, принято политическое решение вывозить зерно из Украины любой ценой.

Со своей стороны, мы добросовестно и ответственно подходим как к выполнению обязательств в рамках коммерческих контрактов по экспорту сельхозпродукции и удобрений, так и при реализации гуманитарных акций. До конца года планируем безвозмездно передать еще 200 тыс. тонн пшеницы шести африканским странам: Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрее. Совместно с ВПП ООН мы уже отправили 20 тыс. тонн удобрений в Малави, 34 тыс. тонн в Кению. На завершающей стадии находится согласование еще трех поставок: 23 тыс. тонн в Зимбабве, 34 тыс. тонн в Нигерию и 55 тыс. тонн на Шри-Ланку.

Что касается реалистичности сценария возобновления «черноморской инициативы», то российская позиция остается прежней – сначала необходимо полностью выполнить задачи в рамках Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта. Пока, несмотря на усилия ооновцев, мы не видим прогресса в деле снятия санкционных ограничений с наших экономоператоров, задействованных в производстве и экспорте, в том числе в сферах банковских платежей, страхования, транспортной логистики и поставок в Россию запчастей.

— Глава МИД Приднестровья заявил, что «демонстративные вливания» в молдавскую армию «сложно трактовать иначе, как военные приготовления». Видит ли российская сторона опасность того, что Кишинев может в ближайшее время попытаться решить «проблему Приднестровья» силовым путем, в том числе чтобы продвинуться в вопросе присоединения к ЕС?

Рассчитываем на то, что декларируемые время от времени заверения молдавских официальных лиц о приверженности Кишинева приднестровскому урегулированию исключительно мирными средствами соответствуют действительности. Вместе с тем нам понятны озабоченности Тирасполя. Массированная накачка молдавской армии снаряжением и финансами под надуманными предлогами не может не вызывать вопросов с учетом нейтрального статуса Республики Молдова.

— Известно, что Россия и Белоруссия после частичной отмены роуминга работают над его полной отменой. Как продвигается этот процесс, и в какие сроки его планируется завершить?

Сейчас профильные ведомства двух стран – Минцифры России и Министерство связи и информатизации Белоруссии – во взаимодействии с операторами сотовой связи работают над снижением стоимости роуминга для российских и белорусских абонентов на территории Союзного государства.

С ноября 2020 года комфортные тарифы были внедрены в режиме опытной эксплуатации, с сентября 2021 года - на постоянной основе, а с апреля 2022 года отменена плата за входящие вызовы в роуминге.

В результате существенно увеличился как входящий, так и исходящий голосовой трафик, а также время пользования Интернетом россиян в Белоруссии и белорусов в России.

При этом сохраняет актуальность цель полной отмены роуминга в Союзном государстве. По информации профильных ведомств, для ее достижения надо обеспечить формирование единой тарифной политики на услуги по пропуску любых типов голосового трафика операторов связи России и Белоруссии.

Данный вопрос находится на постоянном контроле руководящих органов Союзного государства. Не сомневаемся, что поставленная задача будет реализована в полном объеме с учетом ее важности для укрепления гуманитарных контактов и формирования единого информационного пространства Союзного государства.