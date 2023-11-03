Посол РФ в ЦАР: республика хочет увеличить контингент российских военных инструкторов

Посол России в Центрально-Африканской Республике Александр Бикантов в интервью ТАСС рассказал о числе российских военных инструкторов в республике, проблемах с беженцами в ЦАР и прокомментировал непризнание США конституционного референдума в африканской стране.

— Известно ли вам о желании ЦАР присоединиться к БРИКС? Планирует ли республика развивать сотрудничество с объединением иными способами?

— ЦАР проводит политику по диверсификации внешних связей. Со странами БРИКС отношения развиваются как на двусторонней основе, так и на различных международных площадках. Так, в августе 2023 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Налажен контакт с "Международным альянсом стратегических проектов БРИКС". Заявлена цель взаимного открытия представительств в Москве и Банги. Насколько нам известно, Банги пока не подавал официальную заявку на вступление в БРИКС.

— Ранее вы заявили о том, что ЦАР нуждается в инвестициях в сельское хозяйство, энергетику, горнодобывающую промышленность, а у РФ есть интерес к партнерству. Как развивается сотрудничество на этом направлении? Планируется ли заключение каких-либо соглашений об инвестициях в этих секторах?

— Действительно, в Банги ждут российские инвестиции в сферы сельского хозяйства, животноводства, горнодобывающей промышленности, энергетики, строительства и транспорта.

В ходе пребывания в Санкт-Петербурге на втором саммите "Россия — Африка" делегация правительства ЦАР, одна из наиболее многочисленных из африканских делегаций, демонстрировала интерес наращивать сотрудничество с нашей страной по всему возможному спектру взаимодействия

Однако существует ряд препятствий для развития широкомасштабного сотрудничества. В их числе — беспрецедентное санкционное давление на нашу страну, наложенные на ЦАР несправедливые ограничения в рамках Кимберлийского процесса, отсутствие у ЦАР выхода к морю, необходимость поиска гибких схем торгово-экономического сотрудничества с учетом непростой бюджетно-финансовой ситуации в ЦАР.

— Ранее сообщалось, что беженцы из Судана и Чада оказывают дополнительное давление на инфраструктуру Центрально-Африканской Республики и это усугубляет и без того острую нехватку продуктов питания. Планирует ли РФ работать над оказанием гуманитарной помощи ЦАР? В конце июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует на безвозмездной основе поставить зерно в нуждающиеся страны Африки, включая ЦАР, в ближайшие месяцы. Есть ли понимание, когда конкретно могут начаться соответствующие поставки?

— С апреля границу с ЦАР официально пересекли свыше 60 тыс. суданских беженцев. В реальности эта цифра гораздо выше. Лагеря для беженцев расположены в беднейших районах ЦАР, усугубляя и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в стране.

С российской стороны было принято решение на безвозмездной основе поставить ЦАР гуманитарную помощь в виде пшеничной муки. В настоящее время прорабатывается техническая сторона поставок. Ведется поиск решений ряда логистических сложностей с учетом особенностей географического положения ЦАР.

— В августе правительство РФ поручило МИД провести переговоры с ЦАР о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов. На каком этапе находятся данные переговоры? Обсуждается ли также возможность безвизового въезда для владельцев обычных паспортов?

— Завершено согласование проекта соглашения о взаимных безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Сторонам остается лишь подписать текст проекта. На данном этапе возможность безвизовых въездов для владельцев обычных паспортов не обсуждается.

— В июле вы сообщили, что количество российских военных инструкторов в ЦАР остается неизменным — 1890 человек. Происходило ли с тех пор изменение численности, ожидается ли оно в дальнейшем?

— С июля количество российских инструкторов не изменилось. Существующего контингента вполне достаточно для оказания содействия властям ЦАР в обеспечении безопасности в стране. Однако Банги заинтересован в увеличении количества российских инструкторов.

— Сотрудничают ли в данный момент власти ЦАР с какими-либо частными военными формированиями из РФ или других стран?

— Власти ЦАР не сотрудничают с российскими частными военными формированиями. У нас нет информации о том, что Банги планирует начать сотрудничество с частными военными компаниями из третьих стран.

— В мае 2023 года министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро сообщал, что между ЦАР и Россией ведутся переговоры о строительстве военной базы. Удалось ли достичь конкретных соглашений по этому вопросу? Можете ли вы назвать ожидаемые сроки реализации проекта?

— Вопрос размещения российских военных баз за рубежом находится в ведении Министерства обороны Российской Федерации.

Рекомендовали бы направить соответствующий запрос в данное министерство. Посольство России в ЦАР переговоров по данному сюжету не ведет. В публичном пространстве тема не обсуждается.

— Как Россия оценивает заявление администрации США о том, что принятая на референдуме новая конституция Центрально-Африканской Республики якобы не соответствует демократическим нормам, а Вашингтон ожидает от властей этой страны проведения нового голосования? Можно ли это охарактеризовать как попытки вмешательства со стороны Вашингтона во внутреннюю политику ЦАР?

— Принятие новой конституции — суверенное право центральноафриканского народа. Согласно опубликованным данным, 95% населения страны высказалось в поддержку проекта нового основного закона. Итоги референдума были одобрены конституционным судом ЦАР. Нет оснований утверждать, что процедура принятия новой конституции страны не соответствовала демократическим нормам. Возможность проведения нового голосования никем не озвучивается. Несмотря на разницу в подходах, ни одно западное государство не подвергает сомнению легитимность действующих властей ЦАР и продолжают тесно взаимодействовать с ними по различным темам двусторонней и международной жизни.