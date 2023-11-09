Александра Пахмутова: cегодня должно звучать больше классической музыки

9 ноября народной артистке СССР исполняется 94 года

Автор музыки более чем к 400 песням, в том числе к таким известным, как "Беловежская пуща", "Нежность", "Птица счастья", "Надежда", "Трус не играет в хоккей" и многим другим, практически не дает интервью, однако ТАСС при содействии Культурного фонда Александры Пахмутовой все же удалось поговорить с композитором. В беседе с корреспондентом ТАСС Пахмутова рассказала, что отметит праздник в узком кругу с близкими, призвала людей чаще слушать классическую музыку, назвав ее основой основ, а также отметила, что России сегодня нужны добрые песни, которые помогают жить и во всем поддерживают.

— Александра Николаевна, будете ли как-то отмечать день рождения?

— По понятным причинам никаких пышных торжеств в этом году не будет. Отмечу в узком кругу близких людей.

— Вас называют живой легендой. Как вы сами к этому относитесь?

— Наверное, это приятно, но я не придаю этому значения. Просто отношусь с благодарностью к людям, оказывающим мне такое внимание. Но такой статус — не самое главное для меня.

— Вы дружили с бельгийским гитаристом Франсисом Гойей, насколько я знаю, он даже посвятил вам композицию. Продолжаете ли поддерживать общение?

— К сожалению, нет. Я о нем давно ничего не слышала. Все эти годы каждый из нас был занят своими делами. Жизнь давно развела нас.

— Александра Николаевна, что значит музыка в жизни человека, не имеющего к ней отношения? А что она значит для музыканта?

— Безусловно, это разные вещи. Музыкант посвящает свою жизнь музыке, а обычный человек свободен от того, чтобы что-то внести в это. Лично мне не хватает сегодня популяризации классической музыки. Основы основ. Обидно, что простые люди мало знают хороших произведений и замечательных композиторов. Мне этого не хватает. Вот мой брат, простой рабочий человек, который имел прямое отношение к работе в цеху, так он приходил на работу и весь день напевал "Куплеты Герцога" из оперы Верди "Риголетто" (напевает: "Сердце красавицы склонно к измене…"). А почему напевал? Потому что эта музыка звучала постоянно и везде. Сколько музыкальных фильмов было. "Музыкальная история" с Сергеем Лемешевым — это же какой фильм! Простой паренек, шофер с красивым голосом становится настоящим артистом. Сейчас этого мало. Есть музыкальные произведения, которые люди должны знать. Я не смотрю весь день телевизор и радио весь день не слушаю, поэтому боюсь кого-то обидеть. Вполне вероятно, что такая музыка звучит повсеместно, но, если честно, сомневаюсь. Думаю, что только на определенных каналах. В годы моего детства все было наоборот. Популяризации классической музыки придавали большое значение. Теперь я такого не слышу.

— Как, на ваш взгляд, привлекать сегодня внимание молодежи к академической музыке?

— В моем детстве было радио. Мы слушали его всей страной. Даже во время войны передавались музыкальные программы, концерты, симфонии, оперы. Я родилась под Сталинградом, в Бекетовке (Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда) — прим. ТАСС), и, когда началась война, училась в школе. Как-то папа принес домой ноты "Концерта для скрипки с оркестром" Хачатуряна. Я на всю жизнь запомнила. А гениальная "Ленинградская симфония" Шостаковича, исполненная в блокадном Ленинграде и звучавшая в те дни по радио, — музыка была с людьми постоянно. И сегодня, чтобы привлечь внимание молодежи к такого рода музыке, надо уделить этому время. Должно больше звучать классической музыки. А иначе никак.

— Есть у вас любимая песня? Композитор? Фильм?

— На такие вопросы отвечать трудно. За всю жизнь было много прекрасных фильмов, хороших песен и талантливых композиторов, их написавших.

— Бывает ли у вас свободное время? Как предпочитаете его проводить?

— Свободное время… Помимо работы, конечно, есть сама жизнь с ее бедами и радостями, когда-то бывает хорошо, когда-то приходит беда. Просто живу.

— Как вы знаете, очень часто люди отмечают вашу необыкновенную скромность, Александра Николаевна. Есть поговорка: "Наглость — второе счастье". Вы, наверное, противник этого высказывания?

— Я просто нормальный человек. Наглость — это в первую очередь отсутствие внутренней культуры. Поэтому не стоит уделять внимание людям наглым, надо говорить о людях скромных. Они среди нас, рядом с нами — простые, скромные, душевно красивые, честно живущие и работающие люди. Они растят детей, и детки вырастают такими же честными и красивыми. <…> И не ставьте рядом эти два слова: нельзя осквернять слово "счастье" таким понятием, как "наглость".

— Александра Николаевна, какая музыка и какие песни нужны сегодня России? Как вы считаете, меняется ли запрос аудитории относительно ситуации в стране и мире?

— Хорошая музыка должна звучать. Настоящая. И добрые песни, которые помогают жить и поддерживают во всем.