14 ноября, 06:00
Интервью

Командир боевого беспилотного отряда БОБР: оператор FPV-дрона — не один в поле воин

Лев Федосеев/ ТАСС
© Лев Федосеев/ ТАСС
Объединенная военная редакция ТАСС
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Беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР действует в составе одной из дивизий Минобороны РФ, поддержавшей инициативу группы добровольцев осенью 2022 года. За год у первопроходцев использования FPV-дронов в зоне СВО счет уничтоженной техники и живой силы противника идет на сотни, в послужном списке операторов — почти все, что поставил Запад Украине. Об отряде, который превратился в большую организацию, ТАСС рассказал его командир (имя и позывной собеседника не раскрываются по его просьбе)

FPV-дрон

FPV-дрон — ударный беспилотный летательный аппарат-камикадзе, пилот которого видит изображение бортовой камеры "от первого лица" через специальные очки. Основная задача аппаратов заключается в поражении вражеской техники и живой силы противника, однако они уже применяются и для разведки.

— Как обстановка на вашем участке фронта?

— Погодные условия дают противнику крайний шанс провести наступление до ухудшения климата, поэтому они настырно идут на нас и широко задействуют технику. Как только настанет распутица, технику задействовать не получится. Впрочем, у них и так не получается, потому что наши военные ее выбивают. С 24 октября, с начала активных действий у нас на направлении, только расчеты отряда БОБР уничтожили 4 танка Leopard и еще 5 танков советского производства, 3 БМП (боевые машины пехоты — прим. ТАСС) Bradley, 2 БТР М-113 и 4 боевые бронированные машины HMMWV производства США, БМП Husky, 12 пикапов и около 100 нацистов, в том числе расчет ПТУР. 

— За счет чего вы добиваетесь таких результатов?

— Оператор FPV-дрона — не "один в поле воин". За ним стоит огромная организация, колоссальная работа. На видео, которые расходятся по интернету, виден только итог — поражение техники, но никто не думает, кто стоит за этим. А за этим стоят люди — инструкторы нашего учебного центра, его аналитический отдел, техники и инженеры, которые находятся вне зоны СВО, в одной из южных областей нашей страны. Они учат, анализируют, вносят корректировки.

— Как вы готовите специалистов для расчета FPV-дрона?

— Мы отличаемся в подготовке от всех остальных учебных центров тем, что готовим универсального специалиста в области применения FPV-дронов. В составе расчета действуют непосредственно оператор FPV-дрона, оператор "классического" дрона-разведчика, инженер, отвечающий за боеприпас, крепление его к дрону и взведение в боевое положение, а также технический специалист, обеспечивающий устойчивую связь между дроном и оператором, способный в поле починить или отрегулировать систему управления, сменить частоты.

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Мы готовим именно универсалов, потому что работа всегда происходит с первой, изредка второй линии боевого соприкосновения. Не исключено, что кто-то из расчета пострадает. Но работу расчет не должен останавливать ни в коем случае. Даже если один выбывает из-за ранения, то для него вызывается эвакуация, а расчет продолжает выполнение боевой задачи, так как на него возложены очень большие надежды. Именно поэтому в расчете каждый может заменить каждого.

— Сколько таких специалистов вы уже подготовили и куда они направляются? В ваш отряд?

— Да, в наш отряд БОБР они идут, но мы готовим специалистов для всего фронта, они проходят у нас обучение и возвращаются в свои подразделения. В дальнейшем мы с ними поддерживаем связь, всегда готовы проконсультировать, технари и инженеры отряда всегда подскажут. На данный момент подготовлено более 150 универсальных операторов FPV.

— Как вы анализируете боевую работу расчетов?

— Этим также занимается учебный центр. К ним стекается видео после выполнения задач. Благодаря анализу этой картинки происходит корректировка ошибок, выработка рекомендаций, которые отправляются назад в подразделение. Пример: новички часто выбирают прямолинейные удары на скорости по технике, что входит в привычку. Поначалу действуют эмоции, поэтому хочется быстрее и с разбегу. Убираем теперь это на самых начальных этапах обучения. Вообще, у нас много наработок, которые мы детально не раскроем, но даже по нашим видео можно наблюдать, что виражи стали сложнее, появилась работа на низких скоростях, выслеживание, удары по конкретным слабым местам у техники — это все заслуга аналитиков.

Это как в спорте. Возьмем бокс. Боксер видит картинку боя только со своей стороны, а тренер видит ее целиком и полностью. То же самое и у нас.

— Какие задачи выполняет технический отдел?

— Каждая партия дронов на боевой выход готовится индивидуально в присутствии командира группы, который принимает их, получает вводные, как с ними работать, какие частоты, какие антенны, какие усилители — полную техническую консультацию. По возвращении собирается обратная связь: как вел себя дрон, глушил ли противник на этой частоте, на другой частоте, что перенастроить. Технический отдел все обрабатывает и отправляет в зону СВО рекомендации, которые будут учтены в следующий раз.

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Противник не стоит на месте, борется с нами средствами РЭБ, другими уловками — эта постоянная борьба не дает расслабиться.

— Инженеры, соответственно, собирают обратную связь по боеприпасам?

— Они определяют наиболее эффективные средства поражения — самодельные взрывные устройства (СВУ). Под каждую задачу — свой боеприпас. Под пехоту противника готовят осколочно-фугасные снаряды, а под разбор блиндажей — термобарические снаряды. Бить пикап кумулятивным снарядом, к примеру, смысла нет, у него очень тонкий металл, его прожигает до земли и не возникает воспламенения техники. По той же причине малоэффективен "кумулятив" и против американских Bradley, хотя есть вариант бить им в двигатель.

Инженеры в связке с техниками работают в кооперации — например, балансируя снаряд под вид дрона для того, чтобы полет был для оператора комфортней.

— Как вы думаете, какие нововведения ждут сферу FPV-дронов, какие отмечаете тенденции?

— Очень приятная тенденция, что сейчас на фронте в наиболее напряженных местах на одну единицу техники прилетает два-три дрона от разных расчетов, то есть плотность расчетов FPV на линии фронта растет в геометрической прогрессии, и это не может не радовать, потому что техника противника будет поражена или одним, или другим, или третьим расчетом. Классная тенденция. Что касается нововведений, я бы не хотел про них говорить. Противник о них и так скоро узнает. 

© Информационное агентство ТАСС
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