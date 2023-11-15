Финдиректор "Ростелекома": планируем покупку новых активов не менее чем на 15 млрд рублей

Первый вице-президент — финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин в интервью ТАСС рассказал о планах по венчурным инвестициям, сколько компания планирует заплатить по налогу на сверхприбыль и о готовящейся новой стратегии компании.

— "Ростелеком" в 2016 году объявил о первых венчурных инвестициях и создал корпоративный венчурный фонд ("КоммИТ Кэпитал"). Тогда акцент был на технологических компаниях, которые занимались импортозамещением оборудования, ПО и решений для телекома. Какой путь проделан за эти восемь лет? Можно назвать главные итоги и результаты?

— За это время можно выделить три этапа в развитии нашей компанией венчурных инвестиций. Первый этап — это с 2016 по 2019 год, когда фокусом нашего венчурного фонда "КоммИТ" было участие в компаниях, комплиментарных российскому телекому. Всего было семь сделок. Три компании и сейчас в нашем портфеле. В двух из них мы увеличили долю до контроля, консолидировав их, — это РДП.ру и "Булат". Еще в одной компании — "РДП Инновации" — нарастили долю в прошлом году. "Булат", например, сейчас сосредоточен на организации производства российских базовых станций — очень важный проект и для группы "Ростелеком", и для рынка в целом. Из капитала четырех компаний мы вышли, причем с приростом стоимости, поэтому можно сказать, что этот этап был достаточно успешен.

— Из каких компаний был осуществлен выход и почему?

— Это "Рэйдикс" и Brain4Net Group и две менее известные компании. Мы поняли, что в них нет комплиментарности с нашими технологиями или бизнес-задачами.

Второй этап — с 2019 по 2022 год. В данном периоде у нас венчурная активность была больше сосредоточена на Фонде развития интернет-инициатив, с которым "Ростелеком" стал плотно взаимодействовать. В 2019 году мы вложили 2 млрд рублей в венчурную компанию "ФРИИ-Инвест" и она за это время совершила более 80 входов в различные инновационные компании с совокупными инвестициями более 1 млрд рублей. В целом нам это взаимодействие нравится, мы много кооперации нашли для себя.

Наконец, в 2023 году начался новый этап. Мы переформатировали структуру управления венчурными инвестициями, создав в компании кластер XTech, а "КоммИТ" стал играть роль управляющей компании помимо функции фонда. Задача кластера — поиск интересных активов в сфере цифрового бизнеса. Мы сейчас смотрим на широкий спектр новых рынков, в которые можно было бы инвестировать с эффектом на бизнес-показатели группы "Ростелеком". Можно выделить два направления, субпортфеля. Первое — это зрелые компании уже с готовым цифровым продуктом. Наша цель по ним — масштабирование и усиление позиций на рынке. Второе направление — стартапы, более молодые компании с продуктом в начальной стадии его разработки и коммерциализации.

Также на базе "КоммИТа" мы рассматриваем поддержку российских производителей программного обеспечения, интернет-сервисов и импортозамещающего промышленного ПО. Это то, что сейчас наиболее востребовано, значимо, в том числе в целом для российской экономики.

Отмечу такую важную деталь. Наш кластер цифрового венчурного инвестирования в ряде случаев может быть и центром внутренней разработки цифровых сервисов и решений.

Наш анализ рынка будет показывать, что эффективнее и быстрее — выращивать продукт внутри группы "Ростелеком" или купить на рынке аналогичное или перспективное решение под доработку и адаптацию. Думаю, что такой подход будет на пользу бизнесу группы в целом

— Какова приблизительная сумма вложений "Ростелекома"?

— В среднем сейчас вышли на такой уровень, что венчурный аппетит "Ростелекома" оценивается примерно в 3–5 млрд рублей в год. Совокупно за ближайшие три года можем вложить не менее 15 млрд рублей в приобретение компаний и финансирование их развития. Если говорить про размер самих сделок, то это может быть от 10 до 300 млн рублей — применительно к небольшим компаниям.

— Какие сейчас приоритеты "Ростелекома" с точки зрения венчурных инвестиций? Как вы ищете интересные активы? Какие рамки для этого поиска установили?

— Наш технологический фокус сосредоточен на облачных платформенных сервисах SaaS, что позволяет достигать большего охвата рынка и быть более гибкими. Если говорить про отраслевую принадлежность, то можно выделить финтех, все, что связано с путешествиями (это поездки, отели, рестораны, досуг), креативная экономика, электронная коммерция — в первую очередь решения для селлеров. Мы видим острую потребность в кросс-функциональных платформенных решениях, потому что очень много компаний работают на нескольких площадках сразу и через собственные каналы. Также смотрим на некоторые производственные направления, например AgroTech, поскольку видим большую скорость проникновения самых передовых технологий в этот сегмент. Нам интересны разработки в областях больших данных, промышленного интернета, "интернета вещей", искусственного интеллекта. Также можно назвать EdTech и HRTech, "Антифрод". То есть мы не ограничиваем себя каким-то узким сегментом, главное, что это должны быть цифровые решения и стартапы. В первую очередь для нас интересен рынок, темпы его развития, бизнес-модель, сильная команда компании, желающая продолжить развитие вместе, и, конечно, разумный срок окупаемости, возврата инвестиций.

— Можете назвать, какой бюджет "Ростелеком" готов выделить на венчурные инвестиции? Как определяются его параметры? И какие показатели эффективности вы ставите перед этими инвестициями?

— У нас прагматичные критерии. Как я говорил, мы внимательно анализируем окупаемость. Если мы входим в стартап, то зачастую берем не контрольную долю, так как она может быть связана с большим риском. На этой стадии даем максимальные возможности команде компании реализовать свою стратегию, предоставляя со стороны "Ростелекома" ресурсы для развития и поддержку.

Для нас важно, чтобы в пределах трех лет компания, если она только начинает, вышла на операционную эффективность, смогла подтвердить востребованность своего продукта, показала рост и масштабирование

Если углубляем сотрудничество, то следующим шагом докупаем долю до контроля или осуществляем полный выкуп. Внутренний оптимальный критерий окупаемости данных шагов — это пять-шесть лет. Речь про бизнес и генерацию денежного потока, а не про рост стоимости компании, к сожалению, сейчас это плохо монетизируется. Не исключаю, что в будущем мы вернемся в гибридную модель оценки эффективности инвестирования. Но пока у нас достаточно жесткий подход, который заставляет очень четко отсеивать предложения, оставляя только то, что соответствует нашим критериям и риск-менеджменту.

— Как развивается сотрудничество с ФРИИ по финансированию венчурных проектов? Можно подвести итоги участия в "ФРИИ-инвест"? Нашли ли с помощью этого сотрудничества интересные проекты для инвестиций "Ростелекома"?

— Мы видим это сотрудничество многогранным, полезным и эффективным. Регулярно сверяемся по тому, какие приоритеты могли бы быть у фонда в текущей ситуации. В этом году мы запустили акселератор совместно с ФРИИ, в который любой стартап из фокусных для нас областей может обратиться, подать заявку и впоследствии пройти бесплатную подготовку по развитию своего бизнеса во ФРИИ. А дальше, соответственно, получить возможность реализовать "пилот" на базе "Ростелекома". Финалисты могут претендовать на инвестиции до 300 млн рублей в свое развитие и, возможно, более тесное акционерное сотрудничество.

Проект оказался очень популярен, пользуется высоким спросом. Финал работы акселератора — май следующего года. Однако в конце ноября мы подведем промежуточные итоги. На текущий момент около 400 компаний подали заявки, 150 прошли через первичный отсев. С ними сейчас работают команды ФРИИ и "Ростелекома". Планируем сформировать шорт-лист из примерно 25 компаний, которые потом пройдут акселерацию в "Ростелекоме". Затем будет суперфинал по итогам пилотирования и в дальнейшем, возможно, "совместная жизнь".

В то же время есть компании, которые приходят и развиваются на платформе ФРИИ и могут быть интересны нам. Буквально сейчас находимся в переговорной стадии с рядом компаний, в которых мы потенциально готовы на выкуп доли ФРИИ. Эти компании занимаются цифровыми решениями, которые можно было бы гармонично интегрировать в наши продукты и сервисы.

— На Finopolis "Ростелеком" в сотрудничестве с Альфа-банком выпустил цифровые финансовые активы. Какая цель у этого проекта и была ли она достигнута?

— Мы выпустили однодневные цифровые финансовые активы, предоставив интересную доходность рынку (15,15% годовых). Задача выпуска — популяризация этого инструмента, этой технологии. Мы вместе с Альфа-банком показываем, что это просто и доступно самому широкому кругу инвесторов — как физическим лицам, так и компаниям и банкам как инструмент получения достойного дохода. Заемщикам же этот инструмент дает возможность быстро привлечь финансирование на привлекательных условиях.

Для эмитентов с высоким кредитным качеством такого рода краткосрочные, от 1 до 30 дней, ЦФА могут заменять транши банковского финансирования сопоставимой срочности. Так данный однодневный выпуск по стоимости близок к уровню лучших банковских котировок. Для инвесторов же предложенная ставка лучше ставок денежного рынка — RUONIA сейчас на 0,3–0,7% ниже ключевой ставки и чуть лучше депозитных ставок банков топ-10 для корпоративных клиентов (диапазон: от на 0,6% ниже ключевой ставки до равно ей).

Про достижение цели сможем сказать по итогам выпуска, но уверен, что будет высокий спрос. Мы уже видели большой интерес на предыдущем нашем выпуске ЦФА весной этого года.

— В условиях роста ключевой ставки как изменится политика "Ростелекома" по управлению долгом? На какие инструменты компания будет ориентироваться в первую очередь? Насколько устойчивы финансы компании в условиях турбулентности?

— В целом финансовая политика компании ориентирована на долгосрочную устойчивость и стабильность процентных расходов. Мы сейчас, как и многие другие крупные эмитенты, совершая новые сделки, работаем над сокращением средней срочности формируемого заемного портфеля, потому что в данный период ставка находится на пике. Также стараемся пользоваться благоприятными окнами для выгодных размещений на облигационном рынке. Я уверен в нашей финансовой стабильности и устойчивости — компания находится в очень хорошем финансовом состоянии. Скорее это будет вопрос по приоритизации инвестиционных проектов, которые имеют для нас пограничную окупаемость согласно нашим критериям, и по срокам их запуска.

— Можете назвать принципы и подходы, которые будут положены в основу новой дивидендной политики "Ростелекома"? И в целом как идет процесс подготовки новой стратегии компании, частью которой станет дивидендная политика?

— "Ростелеком" за всю свою историю демонстрирует стабильность в реализации дивидендной политики. И мы понимаем, что для наших акционеров важна эта последовательность и готовность компании распределять прибыль, обеспечивая доходность вложений наравне с финансированием развития бизнеса и инфраструктуры. Поэтому исходим из необходимости продолжения такого подхода и будем прозрачными по принципам дивидендной политики и принимаемым в рамках нее решений.

Что касается новой стратегии, то мы понимаем, что движемся по реализации действующей стратегии с опережением. Меняется конкурентная среда, технологическое развитие, макроэкономика. Поэтому и стартовала разработка новой стратегии. Мы смотрим на более долгий, чем обычно, горизонт — до 2030 года, чтобы учесть долгосрочные макротренды рынков, технологий и демографии. Ожидаем, что представим новую стратегию компании во втором квартале следующего года.

— "Ростелеком" выплатил windfall tax или когда планирует это сделать? Какую окончательную сумму составит выплата?

— Для "Ростелекома" сумма составит около 700 млн рублей при выплате в этом году, что мы и сделаем до конца ноября.

— В случае положительного решения собрания акционеров о дивидендах за 2022 год в какие сроки они могут быть выплачены акционерам?

— Наш совет директоров недавно вынес на рассмотрение акционеров рекомендацию о выплате 5,44 рубля на одну акцию — это почти на 20% больше, чем за 2021 год. Мы рассчитываем, что собрание утвердит выплату дивидендов. Далее по действующим правилам 1 декабря состоится закрытие реестра и предусмотрено два срока выплаты, в зависимости от места ведения реестра акционеров. Первая часть состоится до середины декабря, а вторая — до середины января. Будем осуществлять выплаты в пределах этих сроков.