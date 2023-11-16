16 ноября, 06:00
Интервью

Глава "Газпром межрегионгаз": ждем роста потребления газа в России

Сергей Густов. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Сергей Густов
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Максим Корчагин
Автор

Уровень газификации России продолжает расти с каждым годом, а масштабный социальный проект догазификации позволяет легко и быстро подвести газ к границе земельного участка. О том, сколько стоит газифицировать частный дом, какие регионы являются лидерами по догазификации и влияет ли глобальное изменение климата на потребление газа в России, в интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов в рамках Петербургского международного газового форума

 Сергей Вадимович, догазификация в России длится уже более двух лет, какие ее результаты на сегодняшний день?

— Президент РФ Владимир Владимирович Путин на Российской энергетической неделе в октябре сказал о том, что техническая возможность подключения в рамках догазификации создана уже для 1 млн домовладений. Сегодня (по состоянию на 07.11.2023 — прим. ТАСС) техвозможность подключения обеспечена для 1 млн 40 тыс. домовладений. Количество заключенных договоров с жителями примерно такое же, исполненных — около 760 тыс. То есть существуют дома, рядом с которыми проложена труба, но люди еще не подали заявки. И таких домов как раз более 250 тыс. Общий потенциал догазификации в субъектах РФ составляет около 1 млн 600 тыс. домовладений.

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Что касается догазификации социальных объектов — медицинских и образовательных учреждений, — то на сегодня принято около 500 заявок, заключено 380 договоров, больше 150 из них исполнено. Первые подключения к газу медицинских и общеобразовательных учреждений по программе догазификации прошли в октябре, а 1 ноября по видеосвязи в присутствии председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Борисовича Миллера, секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Анатольевича Турчака и министра энергетики РФ Николая Григорьевича Шульгинова мы подключили к сетевому природному газу еще несколько социальных объектов. Видим активность по данному направлению во всех регионах России.

 Какие сейчас регионы в лидерах по догазификации?

— Прежде всего хотелось бы отметить Чеченскую и Чувашскую республики, Липецкую, Белгородскую, Оренбургскую, Пензенскую области, а также республики Марий Эл и Мордовию. Критерии лидерства сформированы правительством РФ, это совокупная оценка примерно по 15 показателям, включающим в том числе обратную связь с будущим абонентом. Откровенно "провальных" регионов у нас нет: все имеют шансы улучшить позицию. Это действительно в хорошем смысле слова "соревнование": попадание на верхние строчки рейтинга по догазификации — залог успешной реализации проекта в целом.

Вы сказали о более 250 тыс. домов, которые имеют возможность подключиться к газу, но еще не подали заявки. Как их сподвигнуть на это?

— Мы ведем сейчас достаточно широкую кампанию по информированию при участии федеральных и региональных органов власти, партии "Единая Россия". Наш разговор тоже, надеюсь, будет этому способствовать. Очень важно в информационных ресурсах рассказать о том, как легко стать участником догазификации. Кроме того, мы работаем с жителями уже газифицированных населенных пунктов, делаем обходы с местными старостами, волонтерами "Единой России". Вообще, подомовой обход — самый лучший способ. 

Очень хорошо помогают и случаи, когда появляется газ у соседа, и с него берет пример вся улица: люди понимают, что им не нужно использовать свои средства для подведения трубы к участку, что подать заявку и получить газ очень просто. То есть проведешь газ первому человеку на улице — и процесс пошел

Мы говорим: "Напишите заявление, мы предложим комплексную услугу, которая включает в себя и строительство газопровода внутри участка, и работы внутри дома, построим под ключ по государственным расценкам". В этот момент, конечно, активность возрастает.

Трудностей с оформлением нет, от будущего абонента нам требуются только три документа: паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на дом и участок. С последним пунктом, если вдруг такой документ не оформлен, оперативно помогают подразделения Росреестра в регионах, которые очень быстро по обращению человека оформят дом по упрощенной заявительной схеме.

А заявку на догазификацию можно подать любым удобным способом: через сайт Единого оператора газификации (ЕОГ), через портал "Госуслуги", в клиентских центрах компаний "Газпром межрегионгаз". Также у нас есть мобильные офисы, которые объезжают отдаленные населенные пункты и собирают у людей заявки.

То есть сарафанное радио играет важную роль в этом процессе?

— Конечно, мы же в России живем. Нам очень важно, как там у них в соседней деревне, почему этого нет у меня? Это очень подстегивает.

Сколько сейчас стоит провести работы внутри участка и подключить дом к газу?

— До участка в газифицированных населенных пунктах сети подводятся без привлечения средств граждан, финансирование обеспечивает Единый оператор газификации — компания "Газпром газификация". Что касается обустройства внутри участка, то здесь важны три позиции: стоимость котла, стоимость плиты и стоимость прокладки газопровода по земельному участку. Как правило, если брать стандартный набор отечественного оборудования — котел, плиту, счетчик, — эта сумма не превышает 100 тыс. рублей. Это как раз та минимальная планка, которая установлена для региональных мер социальной поддержки при подключении дома к газовым сетям по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. В некоторых регионах она еще выше, например, в Ленинградской области доходит до 300 тыс. рублей на домовладение. Таким образом, в Ленинградской области, по сути дела, для жителей прокладка газопровода внутри земельного участка, внутри дома, приобретение оборудования становятся бесплатными. Сейчас жители — уже более 50 тыс. граждан по всей стране — активно этой поддержкой пользуются, видим ее востребованность.

Вы ранее выдвигали идею "газовой ипотеки" для строительства сети внутри участка. Почему она не заработала?

— Я вообще считаю, что это очень классный способ, потому что им могут воспользоваться все категории граждан, а не только льготники. Она не получила пока широкого распространения на федеральном уровне, но в некоторых регионах, например Кировской области, жители активно пользуются этим механизмом. Человек берет кредит, а проценты по кредиту за него платят региональные власти. Это еще одна возможность для роста числа подключений к газовым сетям в рамках догазификации. При этом "газовая ипотека" может стать и дополнительным источником финансирования для тех, кто хочет какое-то более продвинутое оборудование. Мы будем эту тему развивать и дальше, в том числе и на федеральном уровне.

На стенде "Газпром межрегионгаз" на форуме представлен газовый котел наружного размещения. Компания участвовала в его разработке?

— Это идея производителя оборудования. Кстати, очень изящная, когда газовая труба совсем не заходит в дом, а подключается к уличному термоблоку. Не нужно делать в доме дополнительно ни систему вентиляции, ни дымоудаление. Классная вещь! У меня такой есть, отапливает баню. Считаю, что это очень хорошее инженерное решение.

Насколько я знаю, производитель оборудования сейчас загружен, так как продукт стал очень популярен, ведь человек реально освобождается от больших расходов, связанных с обустройством котельной в доме. Кроме того, на такие котлы распространяются государственные субсидии, что делает приобретение очень выгодным.

Президент России на Восточном экономическом форуме в этом году указал на ключевую приоритетность газификации дальневосточных регионов. Какая работа ведется в данном направлении?

— В первую очередь, подписаны и реализуются программы развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы в шести регионах Дальневосточного федерального округа — это Амурская и Сахалинская области, Камчатский, Приморский, Хабаровский края и Республика Саха (Якутия).

В общей сложности в этих субъектах будет газифицировано почти 190 населенных пунктов, около 76,8 тыс. домовладений и около 280 котельных, в том числе промышленных и социальных объектов. Реализация программ идет полным ходом. Например, в Приморском крае в 2021 и 2022 годах уже созданы условия для подачи сетевого газа для более 3,5 тыс. домовладений и 15 котельных в 13 населенных пунктах региона, обеспечено газоснабжение резидентов территорий опережающего развития (ТОР) "Приморье" и "Михайловский", продолжается сооружение газовой инфраструктуры для газификации города Дальнереченск и Дальнереченского района.

В тех населенных пунктах дальневосточных регионов, где уже есть газ, ведется догазификация. В тех субъектах, которые я обозначил, к настоящему времени (по состоянию на 07.11.2023 — прим. ТАСС) исполнено около 13 тыс. договоров с жителями.

Газификация предполагает строительство новых газопроводов, ГРС, газорегуляторных пунктов. Все ли это российское оборудование?

— Полностью. У нас около 300 производителей материально-технических ресурсов — труб, фитингов, запорной арматуры, счетчиков, систем телеметрии — из Московской, Вологодской, Новгородской областей, Республики Татарстан и других регионов. Мощностей этих предприятий достаточно для того, чтобы обеспечить наши растущие потребности в оборудовании и материалах, но никто не отменял внутреннюю конкуренцию — мы приветствуем появление новых производителей и расширение производств по уже известным номенклатурным группам.

Используете ли вы трубы из полимеров при газификации?

— У нас сейчас около 90% новых газопроводов строится не из металлических труб, а полимерных. Такие трубы не гниют, не коррозируют, срок службы — 50–60 лет, а может, даже и больше.

Существует также проблема так называемых запертых ГРС (мощности которых полностью задействованы — прим. ТАСС), как она решается?

— Действительно, отдельное внимание уделяется техническому перевооружению и реконструкции газораспределительных станций, мощности которых полностью задействованы. Это тоже часть программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ на 2021–2025 годы. Подчеркну, что "запертые" ГРС не являются сдерживающим фактором для догазификации.

С другой стороны, в стране существует большое количество ГРС, которые имеют профицит мощностей. Сейчас одна из наших задач — сделать карту таких ГРС, показать главам субъектов и сказать: "В этой части региона у вас есть профицит мощностей на ГРС, поэтому предлагайте инвесторам, нацеленным на проекты с газоемкими производствами, территории, где уже создана инфраструктура для газоснабжения".

В последние годы наблюдается достаточно мягкая погода в России, а ООН даже признала сентябрь 2023 года самым теплым сентябрем в истории наблюдений. Нет опасений, что изменение климата повлияет на работу компании?

— Конечно, у нас есть покупатели, которые напрямую зависят от температуры наружного воздуха: теплоснабжающие организации, предприятия электроэнергетики. Понятно, когда на улице минус 40 градусов, они берут много газа. Но хочу сказать, что погода в целом все равно выравнивается: если где-то прибыло, значит, где-то убыло. Если теплая осень, значит, будет холодная зима, или она будет более продолжительная. Мы же видим пиковые нагрузки у нас в марте. Раньше такого никогда не было. Если посмотреть ретроспективу потребления газа, то виден устойчивый тренд к росту, без провалов, хотя были и более теплые зимы. Погода все выравнивает.

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Тренд потребления газа в стране плавный, растущий. Это, кстати, показатель того, что российская экономика живет и развивается. Мы прогнозируем рост газопотребления в России.

Поставки газа даже в сентябре были стабильные. Мне каждый день приходят цифры, которые сравниваются с планом, и хочу сказать, что уже в октябре этого года мы поставляем газ значительно выше плана — более чем на 1 млрд кубометров. Так, фиксируется превышение плана в секторе комбыта на 24%, в агропромышленном комплексе — на 17%, в нефтяной промышленности — на 5%, а в электроэнергетике — на 2%.

В следующем году только новым потребителям, в том числе и населению, мы планируем дополнительно поставить 6 млрд кубометров газа. В целом к 2030 году видим потенциал дополнительных поставок на внутренний рынок в объеме 40 млрд кубометров газа. Больше половины уже законтрактовано. 

Теги:
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