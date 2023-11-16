15 ноября, 21:00
Интервью

Сопредседатель РИО: нужно держать баланс между фактами истории и художественным вымыслом

Константин Могилевский. Александр Щербак/ ТАСС
Константин Могилевский
© Александр Щербак/ ТАСС
Варвара Соболева
Автор

Интерес к истории растет по всему миру — это проявляется и в художественной культуре, и в политических дискуссиях. Как формируется представление об истории в массовом сознании, в чем состоит современный конфликт цивилизаций и что связывает различные культуры между собой? Об этом в преддверии Санкт-Петербургского культурного форума в интервью ТАСС рассказал сопредседатель Российского исторического общества, замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.

— В рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума вы курируете блок "Познание истории через культуру". На ваш взгляд, можно ли постичь историю через искусство?

— История — наука точная. Недаром каждый год более 5 тыс. человек по всей стране поступают в университеты на исторические специальности, чтобы получать профессиональное историческое образование. Занимаясь анализом источников, они по крупицам добывают достоверное знание о прошлом.

Но если мы посмотрим, как формируется представление об истории у широкой общественности, то оно, конечно, складывается под влиянием художественной литературы, любимых фильмов, даже музыкальных произведений. Например, когда социологи интересуются у респондентов, при каком императоре состоялась продажа Аляски, большинство сразу же вспоминают Екатерину Великую. Правильный ответ, конечно, другой — Александр II, — но уж больно хорошая, полюбившаяся многим песня есть у группы "Любэ". Так работают механизмы исторической памяти, и нам, историкам-профессионалам, надо это принять.

На мой взгляд, одна из задач людей, работающих в сфере образования, науки, культуры, заключается именно в том, чтобы найти и удерживать баланс между достоверностью исторической информации, которая транслируется через художественные произведения, и творческим решением художественных задач. Ведь неинтересные фильмы и книги в конечном счете просто не станут смотреть и читать.    

Последние годы история очень политизируется, некоторые западные страны вовсе отменяют нашу культуру, отказываются от нашей литературы, музыки, кино. Как, на ваш взгляд, нужно строить диалог о прошлом в этих условиях?

— С теми, кто долго ждал момента, чтобы объявить бойкот российской культуре, как мне кажется, диалог бесполезен. Горбатого могила исправит. В западных странах мы обращаемся к тем независимым умам, которые не поддались мейнстриму и остаются открытыми к содержательному разговору. В моем тематическом блоке на Санкт-Петербургском культурном форуме участвуют и англичане, и итальянец, и словак, и француз. Это свидетельствует о том, что даже представители тех стран, которые, в силу политики местных властей, сейчас являются для России недружественными, могут встречаться с нами и говорить на важные и актуальные темы — об общем прошлом, настоящем и будущем. Тем более это относится к странам Востока, с которыми сейчас выстроено очень плодотворное сотрудничество по линии науки, культуры и образования.  

Разумеется, у каждого государства есть свои национальные особенности. У нашей страны, как страны-цивилизации, у стран арабского мира, у Индии, у Китая. И для диалога между ними нужны общие ценности. В общем-то, именно их мы в России называем традиционными

Одна из них — уважение к другим культурам, готовность допустить, что другой народ, другая страна, могут развиваться своим путем — и не нужно навязывать им ту модель развития, которая кому-то почему-то кажется более привлекательной. Разумеется, об этом тоже будем говорить на форуме, потому что форум — это диалог культур, диалог людей, которые представляют разные культуры и вместе с тем понимают, что планета у нас одна и всем нам на этой планете жить.

Вернемся к художественным произведениям. Сейчас как в российский, так и зарубежный прокат выходит очень много фильмов на историческую тематику, где не всегда достоверно отображаются исторические факты. Где-то они приукрашены, преувеличены. На ваш взгляд, где пролегает грань между историческими фактами и художественным вымыслом, которую нельзя переступать?

— Проведение этой грани — личная ответственность художника, творца. В истории искусства есть немало разных примеров успешного решения этой задачи. Мне вспоминается недавно вышедший на большие экраны отечественный фильм "Нюрнберг". История его героя, сюжетная арка, которая "цепляет" зрителя и заставляет его сопереживать, конечно, выдумана. Но атмосфера Нюрнбергского процесса, в которой разворачиваются события, реалистична и достоверна. Даже сам зал, где заседал Международный военный трибунал, воссоздан в фильме с точностью до детали.

Мне, как историку, конечно, хотелось бы, чтобы художники относились к историческому знанию с уважением. Чтобы они умело пользовались им, ведь иногда встречаешь в прошлом такие сюжеты и таких героев, которые дадут фору любой выдумке. С другой стороны, ученым нужно просто радоваться, когда появляется хорошая художественная книга на историческую тему или, допустим, фильм. Ведь искусство стимулирует интерес людей к истории, вносит свой вклад в формирование национальной исторической культуры. 

Многие исторические события находили свое отражение в художественных фильмах и литературе спустя много лет после их завершения. Например, роман "Война и мир" был написан спустя 50 лет после Отечественной войны 1812 года. На ваш взгляд, художественные произведения на тему СВО уместно создавать сейчас или стоит повременить, чтобы "прожить" и осмыслить эти события?

— Настоящее искусство работает с теми смыслами, с теми вопросами, которые имеют вневременное значение, — жизнь и смерть, любовь и дружба, добро и зло. Для человека на фронте, естественно, многие из этих вопросов до предела обостряются. В чем-то это усложняет работу творца, а в чем-то, наоборот, упрощает — позволяет увидеть то, чего в обычной, повседневной жизни не разглядишь. У нас, в России, великая традиция военной лирики, военной прозы. Многие произведения создавались непосредственно в ходе исторических событий. Если говорить об Отечественной войне 1812 года, то, к примеру, Иван Андреевич Крылов посвятил одну из своих басен — "Волк на псарне" — событиям наполеоновского вторжения. А Лев Толстой своими "Севастопольскими рассказами" на весь мир прославил мужество русского солдата. Невероятно сильные произведения родились в годы Великой Отечественной войны. И сейчас, в связи со специальной военной операцией, мы тоже видим настоящий всплеск русской поэзии.

Крупные исторические события оставляют настолько мощный шлейф в национальной памяти, что спустя десятилетия и даже столетия волнуют и вдохновляют творцов

Лучших авторов мы, безусловно, стараемся отмечать, в том числе по линии Российского исторического общества. У нас есть литературная премия "Клио", вручаемая за вклад в популяризацию истории и формирование российской исторической культуры. Она была учреждена в 2015 году и с тех пор проходит раз в несколько лет. Мы думаем провести ее в начале следующего года. Возможно, предусмотрим и вручение аналогичной награды создателям лучших художественных фильмов на историческую тематику.

С этого года в вузах утвердили единый формат преподавания истории для неисторических специальностей: на нее должно отводиться не менее 144 часов. Как это реализуется? Изучают ли в рамках этого курса также историю культуры, искусства?

— История уже давно являлась обязательным предметом вне зависимости от выбранного направления подготовки. Знать ее, хотя бы на базовом уровне, должен каждый — и будущий экономист, и будущий врач, и будущий инженер. С 1 сентября обязательный курс истории был расширен и обновлен. 144 часа — это целый учебный год, и 80% из них теперь отведено на контактную работу, то есть работу студентов непосредственно с преподавателем. В рамках курса изучаются самые разные аспекты нашего прошлого — не только политика, экономика и военные победы, но и развитие культуры, выдающиеся достижения разных форм искусства. Крупнейшие события отечественной истории подаются на общемировом фоне, чтобы студентам-неисторикам было проще понять их глобальное значение.

Сейчас идет работа над новым вузовским учебником истории для неисторических направлений подготовки. Она ведется на базе Института российской истории РАН с участием преподавателей истории из наших ведущих вузов. Первый этап завершится до следующего года, а затем стартует профессиональное и общественное обсуждение получившегося текста.

Мы планируем сделать шесть вариантов учебника с общим "ядром", но с различиями в зависимости от той области знаний, по которой студент получает образование. Если это медик, то у него будут дополнительные разделы, посвященные истории медицины, если инженер — то разделы, посвященные истории техники, а если будущий учитель — то истории педагогики.

Со следующего учебного года эти учебники появятся в университетах. Рассчитываю, что эти меры станут хорошим вкладом в повышение исторической грамотности выпускников вузов — наших молодых профессионалов. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация