Ксения Разуваева: ВФМ-2024 станет площадкой для равного диалога молодежи разных стран

Ровно 100 дней остается до старта Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в марте 2024 года на федеральной территории "Сириус". Глава Росмолодежи Ксения Разуваева видит его ключевую задачу в сплочении молодых людей со всего мира. В эксклюзивном интервью ТАСС она рассказала о подготовке к фестивалю, его программе и рекордном количестве заявок на участие

— Сегодня очередной рубеж в подготовке фестиваля — 100 дней до его начала. Что удалось сделать к этому моменту? Можете подвести промежуточные итоги?

— Да, 100 дней до начала — это ключевая точка подготовки к фестивалю. С апреля, то есть чуть меньше восьми месяцев, идет работа над тем, чтобы организовать незабываемое и грандиозное мероприятие для молодежи всей планеты. Напомню, указ о проведении фестиваля был подписан президентом в апреле.

За это время сделано уже многое, подготовка идет большими шагами, но, безусловно, самое пристальное внимание уделяется деталям. По сути, над организацией фестиваля работает вся страна — от федеральных органов власти и корпораций до небольших молодежных объединений в регионах. Более того, вместе с Россией работают молодежные сообщества из многих стран мира. Пожалуй, именно это сотрудничество показывает и доказывает, что фестиваль — это ответ на запрос молодых людей всей планеты на совместный поиск решений тех вызовов, которые стоят сейчас перед человечеством.

Подкреплю свои слова некоторыми цифрами. Буквально на днях, 15 ноября, досрочно завершился прием заявок в волонтерский корпус фестиваля. На площадке будут работать 5 тыс. добровольцев из всех регионов России, а желающих ими стать — 48 тыс. человек. Это почти 10 человек на место, конкурс очень высокий. Если честно, мы были не готовы к такому наплыву желающих, поэтому предупредили всех в начале ноября, что закрываем набор на две недели раньше срока.

До 1 декабря идет прием заявок от российских и иностранных кандидатов на участие. Пользуясь случаем, хочу обратить их внимание, что времени осталось мало, но еще есть возможность запрыгнуть в последний вагон. Уже сейчас поступило больше 250 тыс. заявок из 183 стран мира, что уже побило рекорды 2017 года. Напомню, тогда было более 160 тыс. заявок из 180 стран.

Сейчас в мире нет площадки, где молодежь разных стран со своими взглядами на этот мир могла бы объединиться и обменяться мнениями, и именно наша страна дает такую возможность, в очередной раз открывая свои двери.

— География подачи заявок обширная. Нет ли сложностей в работе с молодежью из других стран?

— Хочу сказать, что активная, думающая и неравнодушная молодежь не поддается на политическое давление. И более того, думаю, молодые люди уже просто устали от постоянного сталкивания, реалий информационных войн и пропаганды. Они хотят диалога, хотят лучшего для этого мира и его будущего: равных возможностей, права на личное мнение без притеснений, уважения к взглядам и интересам друг друга. Ключевая задача — сплотить людей, поэтому Фестиваль молодежи отражает наш главный принцип в международном молодежном сотрудничестве — люди не делятся на своих и чужих, наоборот, они хотят научиться понимать друг друга.

В октябре дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) провела большой съезд Международного совета ВФМ-2024. Участие в нем приняли 120 молодежных лидеров из более чем 90 стран мира. Участники не просто обсудили организационные моменты — вы бы видели их горящие глаза от того, что они смогли быть услышанными, от того, что появилась возможность собраться вместе с другими активистами из множества стран и обсудить волнующие их вопросы. Да, многие из них говорили о том, что на них пытаются давить различные провластные структуры в их странах. Даже не буду эти страны называть, думаю, тут все и так очевидно. Но они очень интересно рассуждают на этот счет — что они люди с активной гражданской позицией, соблюдающие законы и любящие свои страны, и именно поэтому они хотят расширять возможности для своего государства. Они не хотят жить в ограничениях и не хотят ничьей изоляции, они — за конструктивный диалог, за совместное движение вперед.

— Как формируется программа фестиваля, что ждет его участников?

— Основные дни фестиваля будут состоять из нескольких тематических блоков — это дискуссионная, образовательная, культурная, спортивная, полезная, детская, выставочная программы. То есть каждый участник в зависимости от своих интересов и направления деятельности сможет подобрать для себя интересующие события и завести новые знакомства.

Программа, над которой сейчас ведется работа, — это настоящее объединение всех идей и ресурсов. Мы хотим, чтобы каждое событие внутри нее было востребованным, поэтому сразу спросили у самих молодых людей — что же они хотят? И получили отклик. Больше 2 тыс. предложений поступило через специальный чат-бот, еще 850 мероприятий сформировали профильные организации. В подготовке программы задействовано 200 партнеров — это регионы нашей страны, министерства, международные организации, общественные проекты и многие другие. Уже сейчас программа насчитывает свыше 1,5 тыс. потенциальных спикеров, а в культурной программе планируется участие более 3 тыс. артистов.

Нужно отметить, что программа — это не случайный набор форматов и участников. Вместе с партнерами и экспертами был сформирован ценностный каркас — набор общечеловеческих ценностей, которые понятны человеку из любой страны мира. Среди них — ответственность за судьбу мира, важность многонационального единства, мир возможностей для каждого и сохранение семьи во имя детей и мира. Все это крайне важные ценностные аксиомы, которые бережно сохраняются в России. Мы надеемся, что молодые участники фестиваля вдохновятся этими ценностями через программу, а потом поделятся ими в своих городах и странах.

Если простыми словами, цель предстоящего фестиваля — обсудить, каким молодежь хочет видеть будущее и что она может сделать для его создания. Молодые ученые смогут поговорить о реализации совместных научных исследований, предприниматели обсудят возможности развития бизнеса в новых геополитических реалиях, творческая молодежь обретет новые знакомства, которые, возможно, перерастут в новые совместные проекты, а спортсмены смогут сплотиться против попыток политического влияния на их профессиональную карьеру.

Так или иначе, весь фестиваль — о том, чтобы объединиться, расширить свои горизонты и выстроить взаимосвязи, которые повлияют на жизнь каждого участника и впоследствии позволят изменить наш мир к лучшему.

— Ранее вы сообщали, что после завершения основной программы в "Сириусе" 10–17 марта пройдет региональная программа фестиваля, в ходе которой 2 тыс. иностранных участников побывают в 30 городах России. Что планируется показать зарубежным участникам и какая цель у проведения региональной программы?

— Не у всех участников будет возможность приехать к нам издалека и посетить российские города, а ведь в каждом сосредоточено свое культурно-историческое наследие, есть свои традиции, национальная кухня, уникальные предприятия. Думаю, каждому, кто приезжает в Россию, просто необходимо увидеть своими глазами все многообразие нашей страны, как в плане мозаичного культурного кода российского народа, великолепия нашей природы, так и с точки зрения многонациональности нашего государства. И что не менее важно — при всей многогранности России мы умело строим гармоничную жизнь. И очень хотелось бы, чтобы зарубежные гости поняли, что такой подход возможен, причем на примере столь огромной страны.

Чтобы иностранные участники лучше поняли Россию, будет организовано пять тематических маршрутов, которые расскажут о том, как это — жить и работать здесь, какой исторический путь мы прошли, какие возможности есть в стране, также покажем ребятам из-за рубежа жизнь в новых регионах. Важно, что маршруты разработаны российской молодежью и включают те места и объекты, которые они хотят показать гостям из других стран. И независимо от маршрута, конечно же, все эти зарубежные делегации побывают на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, где смогут усилить впечатления от поездки по российским регионам.

— То есть фактически фестиваль закончится 17 марта?

— Программа закончится 17 марта, но фестиваль станет новым началом во многих смыслах. На ВФМ, по сути, сформируется проактивное международное молодежное сообщество, которое будет выстраивать сотрудничество и в дальнейшем, за временными пределами фестиваля. И это лучший способ начать будущее вместе.