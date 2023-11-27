Президент футбольного клуба "Рубин Ялта": в российском чемпионате у нас выросли крылья

Кирилл Шапошников. Сергей Мальгавко/ ТАСС
Кирилл Шапошников
© Сергей Мальгавко/ ТАСС
Роман Шлуинский
Автор

Об историческом выезде крымской команды на гостевую игру через новые регионы и эмоциях болельщиков клуба — в интервью ТАСС

Президент клуба "Рубин Ялта" Кирилл Шапошников в интервью ТАСС подвел итоги первого сезона, проведенного в чемпионате России по футболу, рассказал о преодолении логистических сложностей и планах на следующий год. Команда заняла второе место в первой группе дивизиона Б Леон — Второй лиги.

— Что стало главным итогом первого сезона клуба "Рубин Ялта" в чемпионате России?

— Главный итог — успешный дебют во втором дивизионе Футбольной национальной лиги, который не был бы возможен в первую очередь без веры. Веры каждого футболиста, тренера и сотрудника клуба в себя и свои силы.

— Что вызвало у вас самые положительные эмоции — игра команды, ее результаты, может, реакция болельщиков?

— Наверное, все это в комплексе. Сначала приятно удивила команда — тренерский штаб в кратчайшие сроки смог с чистого листа создать боеспособный коллектив, который с ходу стал показывать не только яркую игру, но и давать результат. Затем не менее приятной была реакция болельщиков, которые поддерживали команду не только на домашних, но и на выездных матчах. Считаю, именно эта синергия взаимной любви команды и болельщиков дала тот результат, который мы имеем на данный момент.

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— Чем отличается Вторая лига от крымских соревнований?

— Отличие практически во всем. В организации матчей, маркетинге, интересе к турниру, соперниках и городах, которые они представляют. Как будто у нас выросли крылья!

— С какими трудностями пришлось столкнуться?

— Не называл бы это трудностями, скорее, адаптация к новым требованиям и профессиональной организации соревнований. Ожидаемо сложным было преодоление расстояний на выездные матчи, но и с этим вызовом команда успешно справилась, достойно представляя Республику Крым на всероссийском уровне.

— Сколько занимает дорога на выездные матчи?

Благодаря делению нашей группы 1 на две подгруппы расстояния шли по нарастающей — от 700 км до 1 400 км, что составляло от 15 до 24 ч в пути. И мы приобрели колоссальный опыт, особенно с учетом дальних выездов, как планировать время на дорогу и восстановление.

— Можете назвать самый долгий путь — сколько по времени и куда?

Как раз на прошлой неделе команда вернулась из Махачкалы, что стало самым долгим путешествием и заняло 24 ч в одну сторону. Учитывая опыт выезда в Астрахань, команда отправилась на матч с запасом в два дня, чтобы ребята могли нормально восстановиться после длительной дороги. И уверен, в том числе и это помогло команде победить.

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— Отправлял ли "Рубин Ялта" какую-то информацию соперникам, как лучше добираться до Ялты?

Конечно. Мы всегда были с коллегами на связи. Причем и они подсказывали и помогали нам, как лучше построить маршрут, и мы помогали им. Ведь с другими командами мы были в равных условиях и со всеми знакомились. В следующем году уже будет легче.

— Украинская сторона регулярно отправляет письма в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) с протестом по поводу участия крымских клубов в чемпионате России. Как вы думаете, сейчас украинцы уже потеряли влияние на эту ситуацию?

Уверен, что никакого особого влияния на ситуацию и не было. Украина сейчас напоминает персонажа советского мультфильма "Баба-яга против!". Несмотря на все ее попытки, она не смогла помешать участию медвежонка в Олимпиаде-1980. И мы победим, в этом нет сомнений.

— Временами в Крыму неспокойно, случаются ракетные атаки. Затронуло ли это команду и как в ней относятся к этому?

Мне кажется, это затронуло не только Крым, но и всю нашу страну. Поэтому относимся к этому ответственно, но спокойно. Мы даже совершили первый исторический выезд крымской команды на игру с ростовским СКА через новые территории — Херсонскую и Запорожскую области, по пути посетив Мариуполь. Отличного качества дорога и, главное, безопасная.

— Как происходило взаимодействие с Футбольной нацональной лигой (ФНЛ) во время чемпионата, как и чем помогали в лиге?

С ФНЛ клуб постоянно был на связи. Мы новички, и поэтому возникало достаточно много различных вопросов, которые всегда получалось решать благодаря лиге. Отмечу, что в конце сентября состоялся визит делегации ФНЛ во главе с президентом лиги Наилем Измайловым в Ялту. Очень полезные рабочие встречи, за что хочу поблагодарить руководство лиги.

— Какие перспективы видите, уже имея опыт участия во Второй лиге?

Выход в ФНЛ дал клубу мощный толчок развития. У нас увеличилось количество болельщиков и выросла в три раза посещаемость домашних матчей. "Рубин Ялта" — один из лидеров по посещаемости во всей Второй лиге. Очень много детей на стадионе, которые увлечены и буквально живут футболом. На нас обратили внимание серьезные спонсоры и партнеры — клуб стал узнаваемым не только в Крыму, но и во всей России. Именно ради таких перспектив мы и стремились в ФНЛ. И "Рубин Ялта" сейчас единственный клуб Республики Крым, выступающий на федеральном уровне во всероссийских соревнованиях (в ФНЛ также играет "Севастополь", представляющий город федерального значения — прим. ТАСС).

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— Есть ли задача выйти в Первую лигу и РПЛ, в какие сроки?

Девять лет мы жили мечтой войти в большую футбольную семью России. И пока сделали только первый шаг, но уже мечтаем о громких победах и достижениях. Конечно же, хотелось бы пройти все ступени Второй лиги и выйти в Первую, но о сроках пока даже не думали. Тут нужна планомерная и выстроенная работа во всех направлениях.

— Какие задачи ставятся перед командой на следующий сезон?

Уже не раз в интервью говорил, что аппетит приходит во время еды. Ялта и весь Крым достойны самых высоких трофеев, поэтому задачи максимальные — в следующем году будем бороться за повышение в классе.

— Планируется ли участие в Кубке России?

В этом году участие в кубке мы бы физически не потянули, в следующем сезоне будем стремиться участвовать.

— Что из инфраструктуры планируете укрепить?

Если говорить о клубе, то обсуждаем строительство тренировочной базы. Самое главное, что руководство Республики Крым прекрасно понимает все перспективы вхождения клубов полуострова в ФНЛ — Крым может и должен стать тренировочной базой для всех команд от второго дивизиона до Российской премьер-лиги. В регионе прекрасный гостиничный фонд и хорошая футбольная инфраструктура, развитие которой лишь дело времени.

— Можно ли помечтать о строительстве нового стадиона?

У нас отличный стадион, на котором только в прошлом году завершилась реконструкция, и нам его вполне хватает. 

Теги:
Российский футбол
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