"Готова учить Соболева нырять". Чемпионка мира по плаванию Ефимова о футболе и "Спартаке"

О возвращении в Россию, жизни в США и планах на будущее — в интервью ТАСС

Трехкратный олимпийский призер, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова ярко вернулась в Россию после нескольких лет жизни в США: вписалась в историю с футбольным "Спартаком", победила всех соперниц на региональных соревнованиях, пробилась на чемпионат России на короткой воде в Санкт-Петербурге, где, несмотря на двухлетнюю паузу в соревнованиях, взяла три медали. В интервью ТАСС спортсменка рассказала о своем возвращении, мотивации и новом увлечении — футболе, и московском "Спартаке" в частности, майку которого она надевала перед финальными заплывами.

— Юлия, вы, многократный олимпийский призер и победитель чемпионатов мира, возобновили карьеру, чтобы выступить на чемпионатах России. Зачем вам это?

— Я не могла просто взять и сгинуть в никуда. Просто уйти и все — не вариант, поэтому я хотела вернуться и красиво уйти, хотя, конечно, мне вряд ли устроят такие проводы, как Сергею и Насте Фесиковым. Видимо, придется устраивать отдельные соревнования, где будет все радостнее, — надо в таких ситуациях не плакать, а веселиться. Но при этом сейчас я уже чувствую в себе силы продолжать плавать дальше, мне это по силам.

— Мотивация есть, даже несмотря на отсутствие международных стартов?

— Меня мотивировали рекорды мира Жени Чикуновой и Климента Колесникова. Раз им это удалось в такой ситуации, то все возможно. К тому же у нас есть соревнования — посмотрите, какой ажиотаж и интерес сейчас были к чемпионату России. Конкуренция есть даже внутри страны, и мне это интересно.

— При желании вы могли позволить себе продолжить жить в Америке?

— Конечно, даже работая тренером, ты там зарабатываешь совсем другие деньги. Я долго думала, чем хочу заниматься, работала тем же тренером, пробовала себя реализовать в том или ином направлении, но пока все не то. Сейчас созрел определенный план, но говорить пока, конечно, ничего не буду. Если я буду жить в Америке, то уже знаю, чем заниматься. Но есть и понимание того, чем заниматься, если останусь в России.

— Еще решаете, где жить?

— Тут у меня родители, близкие люди, там тоже есть друзья. И когда уезжаю, всегда скучаю, поэтому в идеале хотела бы жить на две страны.

— Вы еще часто говорили о замужестве. Наверняка это тоже будет влиять на окончательный выбор.

— Мне кажется, что его уже не будет, я теряю надежду. (Смеется.)

— Представляете себя замужем за иностранцем?

— Конечно. Главное — найти нормального, но критерии у меня большие.

— Как сейчас живется русскому человеку в США?

— Там сейчас все русские и украинцы, когда идешь по набережной, такое ощущение, что находишься в Москве. Но на самом деле бывает по-разному. Было тяжело, даже по той причине, что все спрашивают — каждому хочется высказать свое мнение, узнать мое. Определенное напряжение было, поэтому хотелось вернуться, чтобы расслабиться, — тут у меня хотя бы не спрашивают, откуда у меня акцент и что я думаю. Тут проще в этом плане. Но при этом там есть нормальные, адекватные и понимающие люди, которые ценят тебя именно как человека.

— Вы говорили о желании выступить на Олимпиаде. Но для отбора туда нужно получить нейтральный статус. Впишетесь в эту историю?

— Поживем — увидим. Зависит от того, какие у них будут ко мне претензии.

— Если не Олимпиада, то есть вариант с Играми дружбы.

— Сначала [в апреле] я выступлю на чемпионате России, посмотрим, смогу ли я отобраться. Потом уже посмотрим, будет видно, что дальше.

— После возвращения в Россию вы стали появляться на матчах московского "Спартака". Когда и как большой футбол появился в вашей жизни?

— Первый раз пристально за футболом я следила, когда в России проходил чемпионат мира, — я приезжала, смотрела, было очень атмосферно. Также смотрела финал последнего чемпионата мира, когда Аргентина играла с Францией. Но особо в футболе я не разбиралась — болела за ту команду, у которой форма покрасивше и кто играет хорошо.

А сейчас приехала, и "Спартак" через знакомых позвал меня на игру. Можно сказать, что они у меня были первыми. Потом сходила еще на одну игру, встретилась там с ребятами из команды, которые подарили мне майку. Теперь смотреть стало намного интереснее.

Было даже так, что они позвали меня на какой-то важный матч — дерби, но в тот день я не могла приехать. Однако все равно посмотрела игру, когда ехала в машине. У нас в семье футбол вообще не принято было смотреть, и папа в тот момент очень удивился: "Ты футбол смотришь?" "Теперь — да", — ответила я.

— То есть все просто — вас надо было просто первым пригласить на матч? Или еще что-то связывает со "Спартаком"?

— Сложно сказать. Я же на футболе в принципе была в первый раз. Но сейчас уже буду принципиально болеть за "Спартак". А так я вообще раньше на хоккей ходила: была и на чемпионате мира, и очень часто ходила на матчи в Америке, где болею за "Тампу". Сейчас за "Спартак" — они хорошо идут.

— Уже есть любимчик в футбольной команде?

— Я пока только с Александром Селиховым познакомилась, именно он подарил мне футболку. Надо еще разобраться и выбрать любимчика.

— Можно приглядеться к Александру Соболеву: в футбольных пабликах уже гуляет мем о том, что это на самом деле он, а не вы в футбольной майке "Спартака" отрабатывает "нырки" в штрафной площади соперников. Его по этой причине болельщики прозвали "дельфином".

— Да-да, я уже видела.

— Готовы дать ему несколько уроков?

— Конечно, пускай приходит. Только не надо меня учить играть в футбол, потому что это бесполезно.

— Если игроков "Спартака" вы еще не так хорошо знаете, то что по поводу мировых звезд? Лионель Месси или Криштиану Роналду?

— Дэвид Бекхэм. (Смеется.)

— Чисто внешне?

— Да. (Смеется.)

— Что, кстати, думаете о зарплатах футболистов? Многие считают, что в России они получают неоправданно много.

— Они зарабатывают много, потому что у них популярный спорт, который смотрит очень много людей. Вот мы сейчас соревновались на маленькой арене, и, несмотря на то что пришло много людей, по факту зрителей все равно мало, это не популярно. Поэтому нам надо развивать соревнования, делать их интересными, смотрибельными — приглашать актеров, тех же футболистов или блогеров, чтобы они показывали и раскручивали соревнования, привлекали людей. Чтобы билеты продавались, а не раздавались бесплатно.

Когда ты приходишь на футбольный стадион и видишь там столько народа, то становится понятно, почему игроки так много получают, — это очевидно. Все смотрят футбол, все ходят на футбол, и соревнования идут постоянно — круглый год. У нас же они два раза в год по короткой воде, два раза в год по длинной воде. Вот и все.