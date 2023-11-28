Глеб Никитин: нижегородская экономика показывает темпы роста выше среднероссийских

В интервью ТАСС глава Нижегородской области рассказал о планах и основных задачах на ближайшую пятилетку, об адаптации экономики региона к новым условиям, о сотрудничестве с Китаем и об участии региона в международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Осенью 2023 года в Нижегородской области прошли выборы губернатора, уверенную победу на которых одержал действующий глава региона Глеб Никитин. В интервью ТАСС он рассказал о планах и основных задачах на ближайшую пятилетку, об адаптации экономики региона к новым условиям, о сотрудничестве с Китаем и об участии региона в международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

— Глеб Сергеевич, первый вопрос хотелось бы задать непосредственно по самой выставке, по стенду Нижегородской области. Что на нем представлено и какие цели преследует регион? Это может быть привлечение инвесторов, привлечение туристов, повышение узнаваемости региона?

— Спасибо огромное. Во-первых, хотелось бы сказать в целом о выставке. Это уникальная возможность каждому — как жителю Москвы, так и гостям нашей столицы — познакомиться со всем богатством нашей Родины, открыть для себя то, что было неизвестно. Нам иногда кажется, что мы про Россию знаем все. Это абсолютно не так, могу сказать по личному опыту. Сейчас ходил по выставке, и многие регионы, не буду называть конкретные, открывались с совершенно неожиданной стороны — какие-то достопримечательности, природные, ландшафтные, исторические объекты, которые никогда не ассоциировали с этим регионом, оказывается, являются по-настоящему символическими и мирового уровня. Естественно, возникает желание поехать, познакомиться поближе.

Вообще, выставка предполагает работу с неподготовленной публикой. Я не считаю, что это, например, замена Петербургскому международному экономическому форуму или промышленному форуму "Иннопром". Это многопрофильный, общий, эмоциональный разговор с гражданами России. Отсюда вытекает и цель Нижегородской области. Конечно, как каждый регион, мы хотим и выделиться, и обратить внимание на те отличительные особенности, которые нас характеризуют, на наши достижения. Например, у нас на стенде есть такой артефакт, как фрагмент копии Лаврентьевской летописи. Думаю, мало кто знает, что самый старый список "Повести временных лет" был написан монахом Лаврентием в 1377 году именно в Нижнем Новгороде. И там же, на этом же стенде, присутствует компьютерный код, который был написан участниками Всемирной олимпиады по программированию из Нижегородского университета имени Лобачевского, которые стали абсолютными чемпионами и заняли первое место. Я думаю, что многие жители России тоже об этом не знают. Когда мы на одном стенде презентуем настолько разные составляющие нашего наследия, это позволяет, во-первых, удивиться, во-вторых, восхититься, в-третьих, понять, что мы, с одной стороны, гордимся своим прошлым, с другой стороны, смотрим в будущее. Если когда-то мы были местом, где создавалась древняя летопись, то теперь мы центр компьютерных наук.

Естественно, есть географические особенности, на которых мы акцентируем внимание, и главные доминанты стенда — это реки Ока и Волга, которые сливаются прямо в Нижнем Новгороде. Нам, нижегородцам, кажется, что все знают, что регион по сути является в некотором смысле географическим центром Европейской России. На самом деле оказывается, что нет — надо продолжать рассказывать, надо делать акценты. Конечно, эта составляющая больше направлена на привлечение туристов, но, на мой взгляд, не нужно ограничиваться исключительно этим.

Россия настолько многогранна, что каждому [региону] найдется место в сердце каждого россиянина. На это, собственно, мы и нацелены. Скорее на эмоциональный контакт.

— Глеб Сергеевич, в сентябре прошли выборы губернатора, которые вы уверенно выиграли. Предыдущие пять лет были крайне насыщены: чемпионат мира по футболу 2018 года, 800-летний юбилей Нижнего Новгорода в 2021 году. Какие основные цели вы ставите для себя, для своей команды на следующую пятилетку? На что будет сделан основной упор?

— Вы еще не упомянули борьбу с пандемией коронавируса и санкционное давление, которое мы встретили. Действительно, это очень многогранная пятилетка, но целью всегда оставалось развитие. Я помню, на старте первого срока моего губернаторства мы обсуждали с нижегородцами, с экспертами, каковы основные цели. Множество было разных прикладных задач, в том числе во внутренней политике, в организации взаимодействия в рамках гражданского общества, в развитии общественных территорий. В конечном итоге все это элементы большой работы, направленной на развитие, целью которого является повышение благосостояния жителей — чтобы им было комфортно жить, не хотелось уезжать, хотелось рожать детей, из других регионов хотелось бы приезжать. То есть [создать] регион комфортного пребывания, регион, который доброжелателен и по отношению к жителям, и по отношению к гостям. И эти приоритеты не меняются.

Я от имени правительства Нижегородской области принял на себя достаточно много обязательств и в рамках взаимодействия с федеральным центром. Это строительство метро, создание спортивной инфраструктуры, например Ледового дворца, полная модернизация общественного транспорта. Мы очень активно занимаемся проектами, направленными на увеличение предложения на рынке жилья.

Сейчас у нас реализуется проект создания нового речного фасада — это несколько девелоперских проектов на Черниговской набережной, также развиваем квартал "Нижний-сити". Там, где строится метро "Сенная", должен быть большой деловой центр. Нужно продолжать развивать и общественные территории, и объекты культурного наследия. Очень много задач. Отличие от первого срока, может быть, в том, что я их теперь лучше гораздо понимаю и надеюсь, что эффективность их решения будет еще выше.

В целом я уже обозначил, что цель — это двигаться с не меньшими темпами, продолжать это статусное развитие, обеспечить повышение привлекательности региона во всех смыслах этого слова. Тренд мы задали неплохой, надо продолжать его.

— Когда вы рассказывали о регионе на ВДНХ, то уделили внимание в том числе экономическим показателям. Можем ли мы говорить сейчас, что с начала 2022 года экономика Нижегородской области уже перестроилась, встала на новые рельсы? Каких цифр по итогам нового года можно ждать по основным экономическим показателям — по ВРП, по промышленному производству? Судя по итогам девяти месяцев 2023 года, это будет достаточно неплохой рост.

— Я хотел бы отметить, что экономика всей нашей страны выдержала санкционное давление и экономическое давление коронавирусной инфекции, которое тоже присутствовало. Были огромные вызовы для малого, среднего бизнеса, для розничной торговли. Экономика страны оказалась к ним готова и, безусловно, адаптировалась, потому что мы практически всегда находились в положительной зоне с точки зрения показателей, за редким исключением. Но приятно отметить, что вклад Нижегородской области в эти общие показатели по России является большим, скажем так, чем можно было ожидать. Мы везде показываем темпы выше среднероссийских и таким образом увеличиваем свою долю в экономике страны в целом. Это, наверное, самое главное.

Чтобы я не был голословен, могу сказать, что рост промышленного производства 9,9% за девять месяцев — это дорогого стоит. По сельскому хозяйству рост на 12%, по розничной торговле — на 7,4%, по стройке — 20% за девять месяцев, общий рост экономики — около 9%. Думаю, что 9% за девять месяцев, даже по предварительным оценкам, — это на уровне стран и регионов, которые когда-то назывались экономическим чудом. Что будет по итогам 2023 года? Мы консервативно и осторожно даем оценки. База конца 2022 года уже была достаточно высокой в отличие от середины года, и 5–6% по экономике, по промышленному производству — это те цифры, которые мы даем как минимальные.

Даже те оценки, которые я обозначил по прогнозу, — это очень высокий уровень. Это показывает, что вся страна начала пользоваться теми возможностями, которые нам открыли наши так называемые партнеры — недружественные страны — своими санкциями. На этой основе, я думаю, будет в следующем году еще более впечатляющий рост.

— Одна из отраслей, в которой наблюдалось снижение показателей в Нижегородской области, — это автопром. Как в 2023 году себя чувствует отрасль?

— Уже сейчас, по итогам девяти месяцев, плюс 10% к 2022 году, уже вышли на показатели по объемам производства, например, легких коммерческих автомобилей, которые мы считаем абсолютно не кризисными. Были пиковые значения, когда мы выходили на 120 тыс. единиц [автомобилей]. С другой стороны, в кризисы было и 50 тыс. единиц, сейчас это средний показатель — около 85–90 тыс. единиц. По автобусам феноменальный рост. Мы же являемся одним из главных производителей автобусов и общественного транспорта повышенной комфортности.

Есть другие производители, которые на различных платформах адаптируют соответствующую технику, они тоже растут, компонентная база растет. Где-то мы меняем поставщиков отдельных компонентов с европейских стран на азиатские, но стараемся эти новые отношения строить на принципах взаимных обязательств о последующей локализации.

Автопром, безусловно, окреп, я это абсолютно ответственно говорю. Он был более зависим от конъюнктуры, от различных конкретных поставщиков, сейчас у нас больше выбора, больше вариантов и возможностей. Мы сейчас очень активно работаем над расширением линейки [производимых автомобилей], надеемся, что у нас получится в недалеком будущем вернуть в Нижегородскую область производство легковых автомобилей под собственными брендами. Мы ждем отечественный, нижегородский бренд.

— Хотелось бы задать вопрос по поводу сотрудничества с Китаем. Представители региона принимали участие в большой делегации, которая с полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе побывала в Китае. Растут ли китайские инвестиции в регион, увеличился ли товарооборот, импорт?

— Для нас Китай является страной по товарообороту номер один. И растет не только импорт, но и экспорт. В рамках визита мы как раз обсуждали потенциальные совместные проекты, инвестиции в сфере автомобильной промышленности, в сфере информационных технологий. Также мы обсуждали потенциальное участие китайских проектных бюро и строительных компаний в реализации проектов инфраструктурного развития на территории Нижегородской области. Что касается информационных технологий, то мы видим также взаимный интерес — как наших разработчиков в отношении китайских решений, аппаратных программных комплексов, так и наоборот — китайских партнеров и их взаимодействия с нашими компаниями.

Например, нижегородские компании являются разработчиками программного обеспечения по работе с телеком-компаниями, в том числе по обслуживанию приложений по обработке СМС. Оказывается, что наши решения вполне конкурентоспособны, и китайские партнеры выражают интерес. Я понял по результатам визита, что, несмотря на общероссийский тренд на усиление взаимодействия с Китаем, на самом деле это еще поле непаханое — там огромное количество ниш и возможностей. Мы, конечно, этот тренд будем усиливать и продолжать работу с китайскими партнерами.

— Последний вопрос связан с вашей встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его поездки в регион. Глава государства, в частности, указывал на необходимость проведения ремонта городских медучреждений. Как в этом направлении будет выстроена работа?

— Государственная программа модернизации первичного звена здравоохранения очень активно реализуется в Нижегородской области, но в основном в районных центрах, а не в городе. Я докладывал о том, что здесь есть большой резерв по повышению качества здравоохранения, мы над этим работаем. Мы уже выделили средства в проекте бюджета 2024 года, мы его сейчас активно обсуждаем в Законодательном собрании. Может быть, мы даже разовьем свои предложения по ремонту и реконструкции учреждений здравоохранения города Нижнего Новгорода по итогам консультаций с депутатами.

Параллельно у нас реализуется большой проект капитального ремонта детской областной клинической больницы. Сейчас мы рассматриваем вопрос создания целого кластера в области здравоохранения на территории кардиологического центра и детской областной клинической больницы; создания в том числе онкологического отделения и комплекса объектов размещения для того, чтобы как мамам болеющих детишек, так и собственно пациентам было удобно. Предстоит большая работа, и мы будем активно ее продолжать. Это один из тех блоков работы, который я вижу приоритетным на ближайшую пятилетку.

— Кроме того, вы докладывали главе государства о необходимости создания двух дорожных объектов — обходов Нижнего Новгорода и Балахны. Когда может начаться реализация этих проектов и за счет каких финансовых инструментов?

— Что касается проектов инфраструктурного развития, то они должны реализовываться и реализуются совместно с федеральным центром. Что касается южного обхода Нижнего Новгорода — это федеральный проект. Я очень благодарен правительству Российской Федерации за реализацию проекта трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. Сейчас будет [продление] от Арзамаса до Казани, очень благодарны за работу, которая ведется по расширению трассы Р-158 до Арзамаса от Нижнего Новгорода. Реализация проекта южного обхода абсолютно безальтернативная, это вопрос поиска источников финансирования и балансировки уже скорее федерального бюджета и бюджета дорожного фонда. Уверен, что соответствующее решение будет найдено.

Что касается обхода Балахны, сейчас мы очень активно прорабатываем с Минтрансом Российской Федерации, с правительством Российской Федерации концессионную модель, уже подана частная концессионная инициатива. В любом случае здесь тоже, даже в случае наличия внебюджетных источников и формирования финансовой модели, необходимо участие правительства Российской Федерации. Мы эту работу, безусловно, не оставим.