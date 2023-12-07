Главред "Аргументов и фактов": мы с читателем ищем пути друг к другу на всех площадках

Издательский дом "Аргументы и факты" в 2023 году отмечает 45-летие — в 1978 году вышел первый номер газеты, которая все эти годы остается крупнейшим еженедельником в России

Несмотря на то что газетный бизнес испытывает определенные трудности, аудитория "АиФ" продолжает расти — сейчас каждый номер газеты читают почти по 7 млн человек. О том, как преобразилась работа издательского дома после начала спецоперации на Украине, почему объединились редакции еженедельника и сайта и кто сейчас читает "АиФ", рассказал в интервью ТАСС главный редактор Михаил Чкаников.

— Почему именно сейчас президент поздравляет "Аргументы и факты" с 45-летием?

— Президенту виднее, когда поздравлять "АиФ". Первый номер бюллетеня общества "Знание" вышел 45 лет назад в январе. И потом эта маленькая тетрадочка стала превращаться в газету. В знак почтения к той титанической работе наших предшественников мы объявили юбилейным весь год. А цифру 45 на все 12 месяцев внесли в логотип издания. Но мы и сами ударно поработали. Аудитория еженедельной газеты "АиФ" выросла еще на 360 тыс. и достигла почти 7 млн человек. Столько читателей теперь у каждого нашего номера. Больше, чем у любого другого печатного издания в России. Это достойно положительной оценки, не так ли?

— Казалось, что в СМИ все бумажное только падает, а вы растете. За счет чего?

— Есть три причины. Первая — к началу специальной военной операции (СВО) у нас была сугубо мирная редакция. Мы вынуждены были сформировать специальное подразделение, которое занимается исключительно военной тематикой. Так у нас появился военкор Дмитрий Григорьев, который из мирного Екатеринбурга фактически переехал жить в Донбасс. Говорит, что не покинет зону СВО до окончательной победы России.

В отделе политики мы ввели должность замредактора по военному направлению. Взяли на работу опытнейшего военного журналиста Виктора Сокирко. Кавалера ордена Красной Звезды, воевавшего в Афганистане и, уже в качестве журналиста, освещавшего чеченские кампании, конфликт с Грузией в Южной Осетии. Также была перенастроена работа региональных редакций. Им мы стали заказывать материалы об атаках дронов, обстрелах со стороны ВСУ.

— Произошли ли какие-то изменения в других отделах?

— Все другие наши отделы отвечают за "тыл" — тоже поставляют материалы на военную тематику, если это перекликается с их направлением. Например, отдел здоровья может сделать интервью с медиком, который занимается реабилитацией раненых.

Мы поддерживаем наших воинов. Это позиция продиктована нам нашими читателями. Мы от них зависим финансово, поэтому не можем разочаровывать их, а они отвечают нам преданностью. Это вторая причина, почему мы растем. Зависимость от читателей мы отразили в заработках сотрудников редакции.

Журналисты получают деньги в соответствии с тем, как их читают и как цитируют. Каждый пишущий вынужден прислушиваться к читателю, и это дает отличный рыночный эффект: тезис "хозяин в газете — читатель" находит у нас свое реальное воплощение

— Изменения, о которых вы говорите, коснулись и печатной версии издания, и сайта?

— До начала СВО у нас были фактически независимые редакции еженедельника и сайта. Мы их объединили. Теперь мэтры из газеты вынуждены работать гораздо больше, чем прежде. А сотрудники сайта вынуждены тянуться к вершинам газетного мастерства. В результате производство текстов на сайт выросло вдвое, еженедельник стал "ежесекундником". Сохраняя традиции, мы суперсовременны. Наши репортеры снимают видео, делают фото, пишут тексты, работают в соцсети и не только семь дней в неделю по 24 часа. В результате сайт aif.ru прочно вошел в десятку крупнейших электронных СМИ России, а, например, на платформе "Дзен", где публикуются статьи, мы четвертые. Достойный результат для 45-летия.

— Значит, газетный бизнес не умирает?

— Газетный бизнес испытывает серьезные трудности. И мы, как лидер, больше других ощущаем трудности с дистрибуцией, с продажами. Мы же не одни в этом бизнесе. Если в каком-то регионе газетные киоски были уничтожены по независящим от нас причинам, то, даже если мы делаем хорошую газету и есть люди, которые хотят ее читать, нам трудно встретиться друг с другом. Но мы ищем пути друг к другу на всех доступных нам площадках.

Вот что важно: бумажное издание адресовано во многом старшему поколению. Конечно, у нас в этом году на 60% выросла аудитория в возрасте от 16 до 19 лет, на 7% среди наших читателей стало больше руководителей.