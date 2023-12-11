Ректор СурГУ: в Югре при поддержке университета создадут научно-технологический центр

Ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок в интервью ТАСС об итогах и ближайших задачах вуза

Сургутский государственный университет (СурГУ) включен в разработку и реализацию механизмов формирования современной инновационной научно-образовательной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа. Одним из самых значимых проектов, над которым уже начали работать ученые и специалисты вуза - создание в Югре инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК", сообщил в интервью ТАСС ректор СурГУ Сергей Косенок.

— Сергей Михайлович, в нынешнем году Сургутский госуниверситет отмечает свое 30-летие. Над какими ключевыми проектами работаете?

— Наш университет включен в инновационную среду Югры. По поручению президента России Владимира Путина в Сургуте будет создан инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "ЮНИТИ ПАРК" (Югра - Наука -Исследования - Технологии - Инновации). В нем будут развиваться следующие направления: разработка технологий в области энергетической безопасности, здоровьесбережение и качество жизни населения, передовые инженерные технологии и новые материалы, адаптированные к условиям Севера и Арктики. Подчеркну, что направление, связанное с разработкой энергетической безопасности, является уникальным для действующих в стране инновационных научно-технологических центров.

Направления ИНТЦ, сформулированные с учетом стратегии социально-экономического развития Югры и запросами от системообразующих предприятий региона, сопряжены с тематическими фокусами Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, в состав которого входит Сургутский госуниверситет.

Впервые региональный по своему статусу университет при активном взаимодействии с правительством и непосредственном участии губернатора Югры Натальи Комаровой стал инициатором создания в своем регионе инновационного научно-технологического центра. В настоящее время ведется строительство объекта первой очереди - Центра высоких биомедицинских технологий. Ученые университета принимают самое активное участие в разработке содержания и подготовке кадров будущих лабораторий. Многие идеи, заложенные в создание Центра, прорабатываются при реализации стратегического университетского проекта "Югра-Ген". В рамках него проходит тестирование региональной платформы "Телемедицина Югры", созданной для непрерывного цифрового сопровождения и индивидуального подбора терапии пациентам на основании их генотипов, уровней биохимических маркеров и инструментальных показателей для снижения риска клинических осложнений на отдаленных постинфарктных этапах. На основании полученных данных совместно с коллективом Окружного кардиологического центра разрабатывается методология цифрового сопровождения пациентов после перенесенного инфаркта миокарда.

Открыта лаборатория "Биобанк Югры", цель которой - проведение научно-исследовательской работы с другими подразделениями университета и его клиническими базами через сбор и хранение биологических образцов с сопроводительной информацией: клинической, демографической и лабораторной.

— Возможно, вуз работает над проектами, где используются популярные ныне нейросети?

— В 2023 году сформирована "зеркальная лаборатория" с Высшей школой экономики (ВШЭ) для реализации совместного проекта "Технологии машинного обучения в прогнозировании исходов острого коронарного синдрома" научно-образовательного центра Медицинского института СурГУ и международной лаборатории биоинформатики НИУ ВШЭ.

© СурГУ

Перспективным университетским проектом, идеи которого также будут реализованы в ИНТЦ "ЮНИТИ ПАРК", является "Цифра нефти". В нем прорабатывается применение технологий машинного обучения для предиктивной аналитики свойств бурового раствора и технологических параметров для бурения скважин. В текущем году ученые ведут отработку параметров модели с кодом машинного обучения и апробацию модели на массиве реальных буровых данных. К концу 2023 года планируется пилотирование программного комплекса цифрового бурового раствора в системе интеллектуального сопровождения строительства скважин. Партнерами СурГУ в реализации проекта являются Сколковский институт науки и технологий и компания Digital Petroleum.

Разработана методика количественной оценки содержания органического вещества в нефтематеринских породах на основе применения метода инфракрасной микроскопии. Ее будут использовать нефтедобывающие компании региона для планирования поисковых и разведочных работ и для прогнозирования перспектив нефтегазоносности и выхода углеводородов. Методика разработана совместно со специалистами Сколковского института науки и технологий и Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН.

— Сургутский университет является участником программы "Приоритет-2030". Какие успехи в этом направлении?

— Действительно, наш вуз с 2021 года на правах кандидата участвует в федеральной программе "Приоритет - 2030". Комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 1 декабря включила СурГУ в состав получателей базовой части гранта. Поддержка со стороны правительства Югры, промышленных партнеров, положительная динамика результатов стратегических проектов, выполнение всех показателей программы развития позволили нам достичь этой цели.

Надо отметить, что результаты стратегических проектов университетской программы развития "Приоритет - 2030" заложены в основу будущих лабораторий ИНТЦ "ЮНИТИ ПАРК". Считаю, что мы правильно сформулировали цель своего движения вперед - становление СурГУ как интегратора передовых технологий и лучших мировых образовательных практик для инновационного развития региона. Самое главное для нашего университета - это команда, люди, мотивированные на постоянное развитие и умеющие работать с образом будущего.

— Какие еще значимые инновационные проекты реализуются в Сургутском госуниверситете?

— У нас хороший опыт взаимодействия со своим региональным окружением. Это наш стратегический приоритет. В центре внимания работа над поручением губернатора Югры Натальи Комаровой по созданию на базе нашего университета Института профессионального образования коренных народов Югры. Его цель - обеспечение условий функционирования в Ханты-Мансийском автономном округе эффективной системы поддержки коренных малочисленных народов Севера, обеспечивающей получение качественного образования и направленной на сохранение их национальной самобытности, языка и культуры.

В настоящее время мы дорабатываем нормативно-правовое обеспечение деятельности Института, изучаем состояние качества дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования, получаемого представителями коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Югры.

Кроме того, в СурГУ значительное внимание удаляется созданию условий для самореализации личности и ее профессиональному росту. Эта идеология заложена в миссию университета. Молодежная политика выстроена так, что многие университетские события планируются с учетом интересов общества. Конечно же, активно развивается волонтерская деятельность. В СурГУ сформирован Центр волонтеров, который включен в Единую информационную систему "Добровольцы России".

В этом году университет вошел в список 126 пилотных образовательных организаций, внедряющих образовательный модуль федеральной программы "Обучение служением". Безусловно, эта программа придает образовательному процессу глубинный гуманистический смысл, наполняет реальной практической деятельностью, соединенной с очевидной общественной пользой.