Вице-президент "Билайна": у компании после выхода из Veon с финансами все хорошо

"Билайн" в октябре 2023 года стал полностью российской компанией: сделка с уже бывшим материнским телеком-холдингом Veon завершилась полным уходом последнего с отечественного рынка. В интервью ТАСС вице-президент "Билайна" по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Ренат Насретдинов рассказал о новых направлениях развития компании, о желании усилить позиции на перспективном рынке кибербезопасности, а также прокомментировал слухи о том, хотят ли другие крупные компании купить "Билайн" после того, как он стал российским.

— В прошлом и этом годах "Билайн" был активен в сфере M&A (mergers and acquisitions, с англ. "слияния и поглощения" — прим. ТАСС), приобрел несколько компаний, активно инвестировал в стартапы. Какова ваша стратегия в этих направлениях?

— В нашей инвестиционной деятельности действительно можно выделить два отдельных направления. Первое, классический M&A, когда мы инвестируем в индустрии, технологии, команды и продукты, которые помогают улучшать жизнь наших клиентов и их клиентский опыт через развитие существующих услуг или предоставление новых актуальных сервисов. Кроме того, это возможность реализовать синергии как на стороне "Билайна", так и на стороне компании — объекта покупки. В основном речь идет о тех сегментах бизнеса, где мы уже сделали первые успешные сделки или где планируем усилиться через приобретения: облачные, рекламные и маркетинговые технологии, кибербезопасность, цифровые сервисы для семьи и дома.

Второе — это венчурные инвестиции. Несмотря на вызовы рынка, с которыми столкнулись все, данную деятельность мы не остановили, а немного адаптировали под текущие реалии, решив отказаться от инвестирования на совсем ранних этапах развития стартапов в пользу инвестиций на более зрелых стадиях, то есть на тех, когда уже есть подтвержденная бизнес-модель и систематические продажи. Мы считаем, что сейчас правильное время для такого подхода, хотя риски в нем, безусловно, тоже есть. Стоит отметить, что за последнее время ушло большое количество западных венчурных инвесторов; эта ниша пока полностью не занята местными инвесторами, но предпринимателям по-прежнему надо помогать. Темпы своей венчурной деятельности мы сбавлять не собираемся и продолжаем идти по намеченному плану. Помимо прочего, данная деятельность также позволяет нашему бизнесу расширять кругозор, подмечать новые направления, перспективных игроков и заряжаться предпринимательской культурой.

— В октябре-ноябре этого года стало известно о покупке "Билайном" долей как в нескольких стартапах (Kampus, Restik, Keeprise, SenseMachine), так и в довольно крупных компаниях (например, Platformcraft, Callibri и CDNvideo). Это, что называется, дорвались?

— Не совсем. Мы ни на секунду не останавливали свою работу в последнее время и продолжали искать возможности для усиления бизнеса через реализацию M&A-проектов. На текущий момент идет не только закрытие сделок, финализация которых была привязана к нашему выходу из группы Veon, но и плановое завершение ранее начатых процессов: поэтому фактически выглядит так, как будто мы за пару месяцев вложились в огромное количество компаний. С учетом последних сделок в портфеле "Хайва" (дочка "Билайна" для венчурных инвестиций — прим. ТАСС) уже 17 стартапов. Это промежуточный итог на втором году формирования портфеля наших венчурных инвестиций.

— Когда вы завершите формирование вашего венчурного портфеля? Следующий год — это финальный этап?

— Если говорить конкретно о "Хайве", мы продолжим инвестировать, возможно, еще в течение года-двух. "Хайв" идеологически стремится быть рыночным фондом, а у любого рыночного фонда есть период, когда пора остановиться и сфокусироваться на возврате средств инвесторам. Сегодня мы также открываем возможность для входа внешних инвестиций в "Хайв". Для нас это возможность не только разделить с нами все риски и бенефиты от совместной деятельности, но и возможность объединить качественную профильную экспертизу для общей созидательной работы. Мы считаем это правильным подходом в текущих реалиях рынка. Также мы работаем над прямым привлечением внешних инвестиций и экспертизы в наши стартапы.

— Планируете ли увеличивать доли в приобретенных стартапах?

— Есть определенная структура: размер чека, с которым мы заходим в компанию, а также четкие цели. Если после раунда с нашим участием мы увидим, что нам выгодно вложиться в следующий раунд, — возможно, мы сделаем это. Здесь все зависит от многих факторов и, прежде всего, от успешности развития самих компаний. Это долгосрочная программа, пока идет стадия формирования нашего портфеля.

Безусловно, как я отметил выше, "Билайн" не ограничивает свои планы исключительно венчурными инвестициями и по-прежнему активен в направлении классического M&A и развития партнерств. Кибербезопасность, например, — это тот бизнес-сегмент, куда мы сейчас активно смотрим с точки зрения следующих шагов.

— С чем связан интерес "Билайна" к этому направлению?

— Мы не можем не замечать высоких темпов роста этого сегмента отрасли. Компании, работающие в сфере кибербеза, растут десятками процентов. Текущая ситуация в России и мире придала значительный импульс развитию данной индустрии. Компании, и в том числе наши клиенты, стали придавать больше значения информационной безопасности, искать локальных поставщиков услуг защиты информационных ресурсов и инфраструктуры. Эти услуги стали крайне востребованными.

Как оператор, через которого проходит сетевой трафик, мы понимаем, что нам есть что предложить в дополнение к таким услугам. И поэтому будем стремиться стать заметным игроком на этом рынке. Мы уже делаем первые шаги: например, недавно купили компанию CDNvideo, которая, по сути, обеспечивает логистику трафика и быструю непрерывную доставку контента до конечного потребителя. Но этот контент надо защищать: сайты и приложения должны стабильно работать, несмотря на угрозы кибератак и так далее. Поэтому мы сейчас ведем общение с несколькими ИБ-вендорами с целью приобретения профильной экспертизы и продукта — уже собственного — для защиты наших клиентов и обеспечения безопасной доступности интернет-сервисов всегда, везде и с высоким качеством. Будем надеяться, что в следующем году по этой теме сделаем анонс.

— Это будет аналог Cloudflare?

— В целом, что-то близкое, да, но будет и ряд полезных новшеств.

— Будет ли "Билайн" вкладываться в зарубежных игроков после того, как вы стали российской компанией?

— Пока "Билайн" был частью группы Veon, инвестициями в другие страны занималась именно она. Сейчас, когда завершен длительный процесс возвращения "домой", мы в первую очередь сфокусированы на развитии и усилении позиций в нашей стране, то есть занимаемся исключительно российским бизнесом. Что будет дальше, жизнь покажет. Пока у "Билайна" есть косвенное присутствие в странах СНГ (контракты, действие которых распространяются на эти территории), но говорить о том, что "Билайн" как-то представлен там в качестве полноценного игрока, нельзя.

— Некоторые эксперты говорят о том, что "Билайн" создает свою экосистему. Будет ли она у компании?

— Этот вопрос периодически возникает. Здесь важно выверить дефиниции. Мы действительно не считаем для себя возможным реализовывать экосистемный подход, когда одна компания верит, что самостоятельно может быть одинаково эффективна во всевозможных продуктах и направлениях, зачастую не связанных между собой. При этом мы считаем, что можем быть хорошей платформой для глубоких и взаимовыгодных партнерств, работая с лидерами различных направлений.

Прежде всего, именно в партнерстве мы могли бы, с одной стороны, дать клиенту дополнительную ценность для выбора лучших продуктов и сервисов, которые ему действительно нужны, а не навязаны "экосистемой", делая это максимально удобно и выгодно для себя; а с другой — дать компаниям-партнерам возможность в совместной работе заработать больше. Для этого не обязательно пытаться становиться лидером во всех бизнес-направлениях и верить, что ты можешь быть одинаково эффективным как в предоставлении телеком-сервисов, так и в других непрофильных историях — таких как банкинг, например. Мы понимаем, что в каждом сегменте есть свои лидеры. Более того, эти лидеры периодически сменяются. Важно всегда предлагать клиентам актуальные для них сервисы.

— Как компания чувствует себя финансово после выкупа у Veon?

— С финансовым здоровьем у компании все хорошо. К тому же у всей индустрии в настоящий момент можно наблюдать признаки разрешения хронических проблем: например, мы видим рост ARPU (средний доход на одного абонента — прим. ТАСС) как у отдельных операторов, так и по индустрии в целом; видим рост маржинальности, чего не было долгие годы. Будем надеяться, что это долгосрочный тренд и он скажется позитивно на финансовых возможностях операторов и позволит им в текущее непростое время удерживать и улучшать качество услуг. Надо учитывать, что телеком крайне капиталоемкий бизнес.

— Ведутся ли какие-либо обсуждения о покупке "Билайна" другими телеком-операторами или игроками покрупнее? К примеру, банками? Поступали ли предложения уже после выкупа компании у Veon?

— Слухи мы не комментируем, но скажу лишь, что сделка только-только закрылась, нам неизвестно про такие предложения, никто с ними не приходил. В целом, я думаю, что сейчас компаниям из разных индустрий есть чем заняться и в своем "огороде".

— Сделка по выкупу компании у Veon завершена, в связи с чем вопрос: отменили ли в отношении вас запрет на участие в госзаказах?

— С февраля 2022 года мы действительно немного не вписывались в текущую регуляторику из-за того, что были в группе с иностранным участием. Соответственно, завершение сделки это ограничение для нас сняло. К слову, это был один из факторов для ее реализации. В принципе, в B2G мы свою активность наращивали, даже несмотря на ограничения, продолжая вести переговоры с госзаказчиками в контексте готовящейся сделки и последующего снятия ограничений. Поэтому в настоящее время у нас есть все шансы и возможности по усилению нашей позиции в этом направлении.