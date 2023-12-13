Член-корреспондент РАН Полилов: на планете не описано еще от 3 до 7 млн видов насекомых

Завкафедрой энтомологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова — о собственной научной работе, сотрудничестве с зарубежными партнерами — энтомологами и самых умных насекомых

12 декабря 2023 года трем выдающимся российским ученым была вручена научная премия Сбера. О важности изучения насекомых и о природоподобных технологиях ТАСС рассказал один из лауреатов премии, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Полилов.

— В чем суть и важность вашей научной работы, отмеченной премией?

— Очень сложный вопрос. По своей работе мы пишем десятки публикаций, и, чтобы рассказать о них, нужно написать еще одну диссертацию. Еще сложнее самому оценивать важность своей работы. Наверное, правильнее, когда важность работы определяет научное сообщество.

Если пытаться ответить кратко, то могу сказать, что я и моя команда занимаемся всесторонним изучением миниатюризации насекомых, на данном этапе это фундаментальная наука, направленная на понимание принципов масштабирования и пределов, лимитирующих размеры организмов, органов, тканей, клеток и т.д.

Почему это важно? Потому, что позволяет получить принципиально новые данные о живом мире вокруг нас. Потому, что мельчайшие насекомые оказываются удобными модельными объектами для многих фундаментальных и прикладных научных задач. Потому, что открытые нами принципы миниатюризации и оптимизации бросают вызов инженерам, пытающимся создавать природоподобные технологии.

Сейчас моя команда ведет работу в нескольких направлениях: изучение полета микронасекомых, коннектомика и исследование органов чувств, изучение когнитивных способностей мельчайших насекомых, поиск и изучение новых, еще не исследованных миниатюрных членистоногих.

— Есть ли шанс, что не все виды насекомых еще открыты на планете? И в целом наблюдается ли сейчас сокращение видов насекомых, особенно в связи с непрекращающимся антропогенным воздействием?

— Конечно, и даже не шанс, а факт. По разным оценкам, не описано еще от 3 до 7 млн видов насекомых, а описано за всю историю изучения всего около 1,5 млн. При такой степени недоизученности невозможно говорить о сокращении числа видов. Хотя это сейчас и очень модная тема, но научная состоятельность утверждений о сокращении разнообразия вызывает много вопросов.

— Продолжается ли у вас сотрудничество с зарубежными партнерами — энтомологами?

— Да, конечно, хотя сейчас это не всегда просто. Но науку, особенно фундаментальную, нельзя делать в изоляции.

— Вы один из ведущих специалистов по изучению когнитивных способностей мельчайших насекомых. Какие из насекомых самые умные и интеллектуальные?

— Самые умные, конечно, муравьи и другие общественные насекомые. Но даже самые маленькие имеют все базовые функции мозга, в том числе способность к обучению и памяти.

— Вы заведующий кафедрой энтомологии МГУ. Насколько сегодня востребовано среди молодежи изучение насекомых? И как вы считаете, что нужно сделать, чтобы молодое поколение шло в науку?

— К сожалению, сейчас наука в целом не сильно популярна у молодежи, и биология и энтомология в частности. Но даже при этом есть настоящие энтузиасты, которые становятся нашими студентами и впоследствии высоко востребованными специалистами. Престиж той или иной профессии складывается из большого числа составляющих, и одна из них, на которую обращает внимание современная молодежь, — это уровень зарплаты. И по этому показателю наука отстает от многих других областей.

— Расскажите о том, кого готовит ваша кафедра, и, возможно, есть научные успехи, о которых вы можете нам рассказать?

— Кафедра готовит специалистов очень широкого профиля, не только энтомологов, но и арахнологов и акарологов. Поскольку наша кафедра — последняя оставшаяся в России кафедра энтомологии, наши выпускники очень востребованы, и более 80% выпускников работают в науке.