Гендиректор Pony Express: будем надеяться, что отрасль оттолкнулась от дна

О бизнесе и планах развития логистической компании Pony Express, о российском и международном логистических рынках, об аспектах регулирования курьерской доставки, а также о необычных посылках и интересных историях из жизни курьеров в интервью ТАСС рассказала генеральный директор Pony Express Марья Дей

— Расскажите о бизнесе Pony Express в целом: какие у вас логистические мощности, какая география работы.

— Кроме России, наши представительства открыты еще в 13 странах мира. Наша инфраструктура включает 101 собственный экспресс-центр, общая площадь наших складов и терминалов — 77,6 тыс. кв. м. У нас более 3 тыс. сотрудников и более 1 тыс. автомобилей. Ежегодно Pony Express обслуживает 5 млн отправлений и более 40 тыс. населенных пунктов в более чем 220 странах и территориях мира. За более чем 30 лет своей работы компания смогла стать одним из ведущих логистических операторов в стране: по итогам 2022 года Pony Express вошла в топ-10 российских логистических компаний, согласно исследованию РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций — прим. ТАСС).

В прошлом году мы испытывали определенные сложности: наша выручка в годовом выражении снижалась, что было связано с уходом с российского рынка наших ключевых иностранных партнеров. Начиная с апреля текущего года нам удалось переломить это падение выручки и взять курс на восстановление бизнеса. Показателей операционной безубыточности мы достигли к августу 2023 года.

— Какую динамику показывает выручка компании сейчас?

— Отвечая на этот вопрос, вначале имеет смысл рассмотреть каждый из сегментов бизнеса отдельно. В нашем приоритетном В2В-сегменте (Business-to-business, доставка для юридических лиц и бизнес-клиентов — прим. ТАСС) рост выручки год к году составляет 20%, в том числе за счет переключения клиентов на более высокостоимостные продукты. Рост выручки в сегменте 3PL (Third party logistics — предоставление логистических услуг для сторонних компаний — прим. ТАСС) составляет 50%: мы полностью, почти на 100%, дозагрузили наши складские мощности — и московский, и региональные склады. Вместе с тем мы сознательно отказались от убыточных контрактов в сегменте В2С (Business-to-consumer, доставка для физических лиц — прим. ТАСС) и сфокусировались только на высокостоимостных отправлениях, сократив выручку в данном бизнесе более чем на 60%. В целом выручка всего нашего бизнеса растет на 12% в годовом выражении — это данные за 10 месяцев 2023 года.

— Раскрываете ли финансовые показатели? И дадите ли прогноз по их динамике по итогам года?

— Отвечу вам следующим образом: в 2023 году нам уже удалось сократить убыток более чем в два раза, а впереди у нас итоги четвертого квартала, который мы планируем закрыть с положительным значением по операционной прибыли. Таким образом, наш убыток по итогам года будет сокращен более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Мы считаем это прекрасным результатом, учитывая рост всех видов логистических затрат и дефицит операционного персонала, который, в свою очередь, по оценкам отрасли, привел к росту зарплат курьеров на 70% за 10 месяцев этого года.

— Какие у компании планы на 2024 год?

— Следующий год с учетом проделанной работы по стабилизации бизнеса в 2023 году мы объявляем годом роста и развития. Конечно же, мы планируем выход на положительный показатель по чистой прибыли. Дополнительно мы уже начали проработку инициатив, которые в случае успешной реализации приведут к галопирующему росту выручки и прибыли.

Говоря о направлениях бизнеса, которые будут приоритетными, могу сказать, что мы по-прежнему продолжим развивать сегмент B2B. Также продолжим фокусироваться исключительно на высокостоимостных отправлениях в B2С. Что касается складских услуг 3PL, планируем продолжить интенсивный рост, в том числе за счет увеличения наших складских мощностей. По нашим оценкам, в 2024 году нам потребуется 30–40 тыс. кв. м дополнительных складских площадей — как в Москве, так и в регионах.

Кроме того, мы намерены запустить ряд новых предложений для наших партнеров. В первом квартале следующего года мы планируем презентовать услуги консалтинга. У нас уже есть опыт реализации крупных проектов, в том числе на больших российских производствах — речь о консалтинге в части внедрения WMS-системы (Warehouse management system, система управления складом — прим. ТАСС), оптимизации складских мощностей. Мы решили начать оказывать такие услуги на постоянной основе. Второй продукт — гиперлокальная доставка. Примерно во втором квартале следующего года планируем представить рынку IT-платформу, которая позволит небольшим и средним контрагентам — различные интернет-магазины или, например, службы доставки цветов — заказывать курьера для осуществления доставки внутри города в режиме реального времени. Мы ожидаем получить синергию от нового направления: курьеры, которые днем работали в сегменте B2B, дальше могут продолжить зарабатывать уже в рамках этой платформы.

Наконец, еще один важнейший вектор развития на следующий год — франшиза. Сейчас мы финализируем пакет нашей франшизы, планируем закончить этот процесс в текущем году. Соответственно, с 2024 года мы начинаем активную продажу модели франшизы Pony Express.

— Рассматриваете ли возможность приобретения других компаний в сфере логистики? Какой бюджет M&A вы закладываете для таких возможностей?

— Да, рассматриваем. Я бы не хотела говорить о каком-то ограниченном бюджете, и в соответствии с определенными подписанными соглашениями о неразглашении информации мы также не можем сказать, какие именно компании рассматриваем с точки зрения приобретения. Но могу сказать, что сейчас мы находимся в процессе рассмотрения сделок на 2024 год.

— Рассматривает ли Pony Express возможность проведения IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение акций — прим. ТАСС)?

— В этом году у нас произошла смена собственника: в начале года компанию у частных акционеров приобрел Игорь Витальевич Ситников. Дополнительная смена собственника не планируется, соответственно, выход на IPO также не обсуждается. Привлечение инвестиций будет происходить за счет инвестиционного портфеля основного владельца.

— Давайте поговорим о логистическом рынке в целом. Как события последних лет отразились на сфере логистики и доставки товаров в России?

— Главные события, которые затронули наш рынок, — это уход из России крупных иностранных компаний, дефицит персонала и инфляция. Как я говорила ранее, мы наблюдаем серьезный рост зарплат курьеров — произошло это в том числе за счет активного развития маркетплейсов. Думаю, все видели недавние новости о том, что курьер стал самой высокооплачиваемой профессией в стране. Человек выбирает более высокую зарплату, и мы вынуждены следовать этим тенденциям. Но, к сожалению, мы видим, что для многих компаний эти события закончились прекращением их деятельности.

Отрасль переживает крайне непростые времена, но будем надеяться, что до предела мы дошли и от дна оттолкнулись. Однако о стабилизации рынка говорить рано. Мы по-прежнему наблюдаем высокую инфляцию затрат. В четвертом квартале происходит, на наш взгляд, совершенно несоразмерный рост стоимости как авиаперевозок, так и автофрахта. Пожалуй, самая большая проблема, которая сейчас есть, — рост затрат выше роста привлекаемой выручки. Кроме роста затрат на курьеров, это 40% роста издержек в грузоперевозках. То есть, даже несмотря на все колоссальные оптимизации, которые мы проделали внутри своих бизнес-процессов, с 21 ноября мы были вынуждены поднять цены. Однако мы подняли цены на половину от роста затрат: общее наше повышение, несмотря на озвученные мной 40% и 70%, составило около 25%. У нас получилось сделать это исключительно из-за оптимизации и наращивания собственной эффективности.

Соответственно, повторюсь, говорить о стабилизации рынка пока рано. Хотя давать прогнозы можно с очень большой осторожностью — рано или поздно это все-таки должно произойти. Будем надеяться на середину 2024 года.

— Какие основные тенденции на рынке вы бы выделили?

— В далеком октябре 2021 года, когда я еще не была генеральным директором (Марья Дей была назначена руководителем Pony Express в марте 2023 года — прим. ТАСС), я активно обсуждала в логистическом сообществе следующую мысль: нам нужно готовить собственников, акционеров и генеральных директоров к тому, что логистика будет стоить справедливо дорого. Это отрасль, которую долгое время сжимали как пружину. Очевидно, рано или поздно она должна была выстрелить.

На текущий момент мы находимся в ситуации дикого дефицита складских площадей, причем не только в Москве, но и в регионах. Имеет место и дефицит персонала — на все это, как я говорила, влияет рост маркетплейсов. Актуальные проблемы — это дальнейший рост издержек, который в какой-то момент может привести к тому, что логистическую составляющую придется перекладывать в стоимость продукта. Очевидно, это крайне нежелательный сценарий, но, к сожалению, нужно понимать, что логистические компании, как и любые другие бизнесы, не благотворительные фонды. Заниматься повышением операционной эффективности внутри компании можно только до определенного момента. Чтобы продолжать предоставлять свои услуги, нам необходимо быть прибыльными. Здесь могу процитировать Джоша Кауфмана: "Бизнес — это повторяемый процесс, который приносит прибыль. Все остальное — хобби".

Что касается перспектив развития. Девелоперы извлекли немало опыта после всех событий в 2008, 2014 и 2022 годах. Они начали строить объекты только под контрагентов, что, в свою очередь, и вызвало дефицит складских мощностей. Мы видим, что строительство складов продолжается, но в основном оно касается нужд маркетплейсов, и они в развитии своих мощностей останавливаться не собираются. Это означает, что в эксплуатацию будут вводиться дополнительные складские площади и, соответственно, рынку будут нужны дополнительные сотрудники на позиции комплектовщиков, курьеров и так далее. То есть дальнейшее наращивание дефицита логистических мощностей очевидно. Когда оно остановится, предсказать сложно.

— Если говорить про международное сотрудничество, изменились ли взаимоотношения Pony Express с иностранными контрагентами? Удалось ли их восстановить?

— Восстановить отношения к текущему моменту, конечно же, не удалось. Этот год мы посвятили приведению в порядок наших взаимоотношений со всеми бизнес-партнерами и корреспондентами на территории 14 стран, где мы представлены. Из тех, кто продолжил с нами работать, половина перестала давать тот трафик, который был до весны прошлого года.

— Отмечаете ли вы восстановление объемов отправлений к настоящему моменту? По каким направлениям наблюдается наибольший спрос?

— Восстановления объемов отправлений на данный момент мы не наблюдаем, к сожалению. Так, существенно упали грузовые и сборные перевозки на международных направлениях. Если еще два года назад доля этого направления составляла порядка 20–25% от общей выручки, то сейчас это что-то около 5%.

— Планируете ли выход в новые страны, в которых Pony Express пока не присутствует?

— Да, планируем. В этом году Pony Express достаточно успешно вышла в Индию. Мы уже представлены, считая Индию и Китай, в 14 странах. Соответственно, в случае появления определенных потребностей рынка мы будем планировать выход в новые страны. В том числе за счет франшизы.

— Как вы оцениваете регуляторную среду в России? Какие аспекты, на ваш взгляд, требуют изменений и корректировок?

— Pony Express начинала и уже больше 30 лет работает как классическая курьерская компания. Однако спектр нашей деятельности расширялся, и так получилось, что сейчас мы оказываем услуги, которые регулируются разными нормативными актами и ведомствами. При этом, например, понятие "курьерская доставка" на текущий момент законодательно не определено: почтовые услуги — это отправления до 20 кг — регулируются почтовыми правилами, а отправления свыше определенной массы — это уже транспортная экспедиция. Такая система работы предполагает ряд правил и накладывает определенные ограничения. Например, в случае потери отправления, если не заявлена страховая стоимость, по почтовым правилам работает один механизм возмещения, а по транспортной экспедиции — другой. В разных случаях — разная ответственность за сроки доставки.

На наш взгляд, необходимо разработать понятную регуляторную среду для рынка курьерских услуг в России, четко определить правила, права и обязанности участников. Нужно понять, являются ли курьерские услуги тем же, что и почтовые услуги, или это разные рынки и правила. В том числе с точки зрения того, как работает прием отправлений, какие товары можно перевозить, как регулируются операции с персональными данными, как выстроены схемы сопряжения с аэропортами, авиакомпаниями.

Для решения этих вопросов планируем использовать различные каналы, в том числе Ассоциацию экспресс-перевозчиков. Изначально эта ассоциация состояла из курьерских служб и решала вопросы взаимодействия с Федеральной таможенной службой России. В этом году было принято решение расширить спектр решаемых вопросов и задач. Уже сейчас, в декабре, она поменяет свой устав и название и станет Ассоциацией трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки (АТЭД). Что же касается непосредственно нас, мы готовы совместно с коллегами вырабатывать стратегии регулирования направления курьерской доставки. Это назрело. Рынок, который уже оценивается в несколько миллиардов рублей, просто не может быть стихийным.

— Чтобы закончить на мажорной ноте, можете ли рассказать, какие самые неожиданные и необычные посылки проходили через Pony Express?

— Таких историй у нас немало. Например, в марте этого года у нас перевозили 150 г соловьиного помета из Таиланда в Смоленск, а в прошлом году тоже из Таиланда, но в Москву — кровь кобры. Еще в Россию перевозили образцы продукции животного происхождения из Эквадора, мотоциклетную экипировку из Колумбии. А недавно возникла схема поставки волос из Мьянмы в Казахстан.

Одна из моих любимых историй в компании — о нашем курьере, который спас свадьбу в деревне Песчанка Красноярского края. Там пара ждала доставки билетов в свадебное путешествие. Причем под эти билеты был написан сценарий свадьбы, и все основные события должны были развернуться именно вокруг них. Но возникла какая-то задержка рейса, и билеты не доставили! Молодожены и тамада в панике, мероприятие близко к провалу. Но все кончилось хорошо: наш спецкурьер прилетел в деревню аккурат к подаче свадебного каравая и спас ситуацию.

Другая история со счастливым концом — спасение жизни умирающей собаке. Мы доставляли из Петербурга в Уфу препараты против рака. Счет был на часы. Препарат нужно было забрать в специализированной аптеке. Курьер сверхоперативно забрал груз, и в тот же день лекарство в термобоксе улетело в Уфу, где также осуществили быструю доставку. Вот так слаженная командная работа позволила спасти жизнь четвероногому другу нашего клиента.