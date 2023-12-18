Губернатор Александр Соколов: Кировская область — регион "белой нефти"

Кировская область в 2024 году отметит 650-летие своей столицы — Кирова. К этой дате регион подошел с устойчивой экономикой, богатой культурой и смелыми мечтами, считает губернатор Кировской области Александр Соколов.

О том, как сегодня регион наращивает производство и развивает биофармацевтику, почему в области вводят доплаты учителям, врачам и молодым мамам и зачем Кирову кампус мирового уровня, Александр Соколов рассказал в интервью ТАСС во время международной выставки-форума "Россия".

Как 300 вятских удальцов Сарай брали

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— Александр Валентинович, на международной выставке-форуме "Россия" недавно прошел день Кировской области. Регион готовился к выставке несколько месяцев. Какие идеи вы хотели донести до жителей страны?

— Вятская земля вносила и вносит большой вклад в развитие России, и мы приумножаем этот вклад сегодня. При этом мы устремлены в будущее. Мы хотели бы, чтобы молодежь гордилась своим регионом, оставалась работать, жить, создавать семьи у нас.

— Чем могут гордиться кировчане?

— Расскажу буквально два факта из истории нашей земли. Когда Вятка была еще вечевой республикой и была населена ушкуйниками, эпатажный атаман Костя Юрьев совершил набег на столицу Золотой Орды — город Сарай, чтобы освободить из плена свою невесту, и с победой вернулся в Вятку. Когда об этом узнал великий князь Московский Иван III, он подумал: если 300 вятских удальцов могут справиться с Золотой Ордой, то зачем платить дань? И перестал платить. После этого было великое стояние на реке Угре в 1480 году, а Россия приобрела суверенитет и независимость. Так Вятка фактически спровоцировала становление страны на путь самоопределения и независимости.

Символ страны — Спасская башня Кремля — тоже связан с нашим регионом. Однажды царь Алексей Михайлович встретил афонских монахов и спросил, что они видели на Руси, а те ответили, что были на Вятке и видели, как слепой отрок молился перед вятской чудотворной иконой Спаса Нерукотворного — Вятского Спаса — и прозрел. Чудо! Алексей Михайлович попросил привезти икону в Москву, где бушевала холера, икону водрузили на башню, которая стала называться Спасской. А моровое поветрие закончилось. Кстати, в этом году, 30 августа, точный список Вятского Спаса вернулся в Киров на свое историческое место.

Подоить корову на ВДНХ

— Вы любите рассказывать эти истории жителям Кировской области, особенно детям. А сейчас у всех россиян есть возможность познакомиться с регионом на выставке. Что интересного можно узнать на стенде?

— Наш стенд пользуется большой популярностью, особенно у детей и журналистов, потому что там есть макет коровы, и вятскую буренку можно даже подоить. Несмотря на то что мы — северный регион и называем себя "воротами Русского Севера", мы пятые в России по производству молока, причем половину молока вывозим за пределы региона, то есть экспортируем "белую нефть". На нашем стенде с помощью VR-очков можно побывать на настоящей тысячной ферме в Немском районе, сходить из коровника в телятник, посмотреть, как хранится молоко, как оно транспортируется.

— На стенде гостей встречает двухметровая дымковская барыня, она — символ вятского дымковского промысла, которому более 400 лет. Но фаворит посетителей стенда — парейазавр Гоша.

— Это еще одна загадка Кировской области: недалеко от старого города Котельнич, который находится на крутом берегу Вятки, каждый год находят останки предков динозавров — парейазавров. Это предыдущее поколение хозяев нашей планеты. По всей видимости, парейазавры жили на территории области. Каждый год река Вятка подмывает берег и обнажает новые и новые остатки этих доисторических существ. В области есть два палеонтологических музея — в Котельниче и в Кирове, где можно увидеть реальные скелеты парейазавров, а на берегу Вятки можно даже принять участие в настоящих раскопках, дети от этого в большом восторге.

На стенде региона можно заглянуть и в наше будущее. Так, представлен макет водородной установки, биохимический кластер, так как у нас есть фармпредприятия, которые производят вакцины, антибиотики, "Уралхим" — мировой лидер на рынке удобрений. Можно увидеть макет кампуса мирового уровня — это наша мечта.

Мы хотим, чтобы у нас на Вятке был современный образовательный комплекс по теме станкостроения, так как без станкостроения невозможно говорить о технологическом суверенитете страны

— Прямо на стенде региона можно купить тур по Кировской области. Что бы вы лично посоветовали посмотреть туристам?

— У нас прекрасные музеи. Например, в Вятке жил и учился в гимназии основоположник мировой космонавтики Константин Эдуардович Циолковский, поэтому в Кирове есть его дом-музей, а рядом — Космоцентр с планетарием и настоящей посадочной капсулой, которая прилетела из космоса. В капсулу можно сесть и попытаться состыковать космический корабль с космической станцией. А в Вятском художественном музее имени Васнецовых собраны шедевры русской живописи. Кстати, с разрешения потомков Васнецовых и Третьяковской галереи мы оживили картины, и теперь на нашем стенде можно посмотреть, как Илья Муромец поднимает руку с булавой, как витязь на распутье двигает копьем, а над ним летает ворон, и как плещется рыбка в пруду, на берегу которого сидит Аленушка.

Если говорить о событийных мероприятиях, то в начале июня в регионе проходит один из самых больших крестных ходов в России — Великорецкий крестный ход, несколько десятков тысяч человек идут к месту обретения иконы святого Николая. Под Кировом летом проходит "Гринландия" — посвященный нашему земляку, автору "Алых парусов" Александру Грину, многотысячный фестиваль авторской песни под открытым небом, с палатками. А зимой Кировская область — это лучший вариант для короткого путешествия из больших городов, здесь можно почувствовать настоящий Русский Север — искристый снег, лыжи, собаки, русская изба. Мы же центр деревянного домостроения, в регионе работают более 40 комбинатов, а глемпинги и кемпинги, которые создаются на территории нашей Родины, с большой вероятностью произведены в Кировской области.

"Отдадим город молодежи"

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— В 2024 году Киров отметит свое 650-летие. Как планируете отмечать?

— Мы решили сделать несколько праздников для разных категорий людей. Традиционный День города 12 июня будет праздником для жителей региона. В последние субботу и воскресенье июня мы отдадим город молодежи, у нас пройдет Ночь города, причем молодые люди сами будут формировать программу. Празднование для гостей региона запланировано на 21–22 сентября, потому что согласно летописям именно в этот день был основан Хлынов. Все лето мы будем приглашать соседние регионы с программами на пешеходную улицу Спасскую, а в сентябре проведем фестиваль национальных культур Волго-Вятского региона и Поволжья "Город добрых соседей".

Кроме этого, мы попросили волонтеров, которые будут работать на юбилейных мероприятиях, придумать, как бы они сами хотели показать свой город друзьям, составить турмаршруты. Фактически будут индивидуальные туры для любой категории граждан, которые к нам приедут. А еще мы сделали туристический портал, на котором можно выбрать любые точки в Кировской области, любые события, указать, что именно вам интересно, а специалисты скомбинируют под вас индивидуальный тур с логистикой, бронированием гостиниц и питанием.

— По итогам юбилейного года рассчитываете на рост турпотока?

— Уже в прошлом году регион посетило больше 600 тыс. человек. У нас есть план к 2030 году принять 1 млн гостей. Только аэропорт в прошлом году обслужил 320 тыс. пассажиров, а в ноябре этого года мы встретили 400-тысячного пассажира. А есть еще поезд, автовокзал и личный транспорт, на котором приезжают люди. Я думаю, в ближайшее время приблизимся к 1 млн туристов.

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— Раз мы заговорили про цифры… Год заканчивается, можно подводить итоги, строить планы на будущее. Каких показателей в следующем году вы планируете достичь в плане развития экономики?

— Что касается валового регионального продукта, то мы приближаемся к 600 млрд и, надеюсь, в следующем году достигнем этой цифры. Второй важный показатель — это покупательская способность граждан: если в прошлом году мы находились в России на 64-м месте, то сейчас на 46-м, то есть поднялись почти на 20 позиций. У нас рост заработной платы идет быстрее, чем уровень инфляции, рост промышленного индекса тоже идет быстрее, чем в целом в России, — 109%, по объемам строительства жилья за прошлый год выросли на 10%.

Зарплата для мамы

— А какие слабые стороны хотели бы "подтянуть" за следующий год?

— Самый главный сдерживающий фактор сейчас — демография. Как и в большинстве регионов Центральной России, смертность у нас превышает рождаемость, при этом молодежь из небольших регионов перетекает в крупные города. Но если два года назад показатель миграции был минус 2 тыс. человек, то в этом году — плюс 900 человек. Это важнейшая тенденция: народ поверил, что можно жить, развиваться, создавать семьи в Кировской области. С точки зрения повышения рождаемости со следующего года мы начинаем реализовывать беспрецедентную меру в России — мы первый регион, который будет доплачивать женщинам за рождение первенца до среднеобластного уровня заработной платы.

— Вы рассказывали, что в регионе появится новая профессия — мама.

— Рождение ребенка для женщины и для молодой пары — как прыжок с парашютом, потому что меняется все — социальный статус, возможность распоряжаться временем, мера ответственности.

Люди становятся взрослыми, когда у них появляются дети, и молодым людям нужно помочь сделать этот шаг, поддержать хотя бы экономически. Поэтому со следующего года мы будем доплачивать женщине за то, что она мама

Законопроект будет внесен в Заксобрание, и я надеюсь, в январе в первом чтении депутаты его примут.

— Сколько это будет стоить региону?

— По предварительным данным, 209 млн рублей в год, но я надеюсь, что это будет стоить дороже, потому что женщины начнут раньше принимать решение о рождении первенца. Мы готовы инвестировать в это любые деньги. Я с большим энтузиазмом воспринял указ президента об объявлении 2024 года Годом семьи, поскольку это очень созвучно нашему пониманию жизни. Мы в регионе придумали программу "Вятка — территория детства", поставили задачу по реновации и обновлению в течение пяти лет всей инфраструктуры, связанной с детьми, — школ, детских садов, школ искусств, спортивных сооружений.

100 млрд инвестиций

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— По инвестициям в экономику на какой рост рассчитываете по итогам года?

— Итоги этого года уже можно подвести — это 94 млрд рублей инвестиций, рост на уровне 16%. Плановый показатель следующего года — 100 млрд рублей, но я надеюсь, что мы его перевыполним. У нас есть хорошие инвестпроекты и предложения для инвесторов. Мы готовы строить молокоперерабатывающий завод большой мощности, под эти цели есть территория, нужна также переработка неделовой древесины.

Третье направление связано с цементом. В этом году в России был цементный кризис, цемент повысился в цене больше чем в три раза, образовался его дефицит. А стройка в стране развивается, кроме того, есть новые технологии строительства дорог с использованием бетонного покрытия. У нас есть месторождения всех необходимых компонентов для цемента, и мы будем строить цементный завод на границе с одним из регионов-соседей. Мы предлагаем инвесторам преференции, готовы освободить их на длительное время от областных налогов, подключать необходимые для развития производства ресурсы — электричество, газ, воду.

— С проектами по переработке молока и древесины, а также создания логистического хаба регион выходит к иностранным инвесторам. Вы недавно были в Китае, предлагали создавать совместные предприятия. Есть ли отклики?

— Интерес есть. Но если про русских говорят, что они "долго запрягают", то китайцы запрягают вдвое дольше — все продумывают. Правда, у нас есть хороший амбассадор — в Кирове работает китайский Haier, и коллеги могут рассказать соотечественникам, что в Кировской области вести бизнес выгодно.

— Среди наиболее важных для жителей региона инфраструктурных проектов — строительство тоннеля под Транссибом в Кирове. Вы сообщали, что строительство начнется в 2024 году. Все ли планируемые сроки в силе?

— Сейчас проект уже загружен в государственную экспертизу, надеюсь, что в ближайшее время он выйдет с точной ценой. На следующий год у нас запланированы областные средства — 100 млн рублей, а федеральные деньги предусмотрены в 2025–2026 годах, соответственно, до 2027 года мы должны тоннель достроить. В стадии реализации и второй проект — мост за Кирово-Чепецком через реку Чепцу, который станет первым этапом строительства новой магистрали "Восточный обход Кирова". Это позволит идущему с юга грузовому транспорту, не заезжая в город, уходить на федеральную трассу в сторону Слободского и Перми.

— Один из ключевых проектов — создание особой экономической зоны биофармацевтической направленности. В каком году планируете ее создать?

— Российская часть проекта уже готова и упакована, есть производственные мощности, персонал, научно-образовательная база, наши вузы выпускают специалистов нужного профиля. Но мы предлагаем китайским и индийским партнерам, которые делают лекарственные субстанции, зайти в проект. Надеюсь, в следующем году сделаем первые шаги для регистрации. Проект рассчитан более чем на 10 лет, и это несколько десятков миллиардов рублей инвестиций.

— Нельзя говорить про экономику Кировской области, не упомянув оборонно-промышленный комплекс. И здесь есть два аспекта. С одной стороны — возрастающий гособоронзаказ, с другой стороны — нехватка рабочих рук, которые этот заказ должны выполнять. Как решается кадровой вопрос в Кировской области?

— Гособоронзаказ увеличился на предприятиях от трех до семи раз, сейчас это флагман экономики с точки зрения бюджетообразования. Предприятия почти вдвое нарастили количество работников, но все равно есть нехватка кадров, причем не количественная, а качественная, потому что нужны люди с определенной квалификацией. Долгие годы сфера среднеспециальных учебных заведений, колледжей ориентировалась на интерес людей к быстрому получению не сильно квалифицированных специальностей в сфере сервиса (бармены, хостес, фотографы), сейчас мы переформатируем всю систему среднего образования. Мы увеличили прием на машиностроительные специальности вдвое, вошли в программу "Профессионалитет" и выиграли конкурс на право создания кластера по машиностроению, предприятия предоставляют студентам гарантированные рабочие места. Я надеюсь, что кластеры по различным направлениям помогут насыщению оборонки квалифицированными кадрами.

Кадры для оборонки

— Что касается кадрового вопроса, вы уже ввели стипендии поступившим в вузы региона "стобалльникам", премии педагогам за подготовку выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по математике и физике, и другие. Новые инициативы готовите?

— Мы посмотрели, почему снижается количество абитуриентов, поступающих на инженерные специальности в вузы, и выяснили, что каждый год меньше и меньше школьников сдавало ЕГЭ по физике и профильной математике, которые требуются для поступления на инженерные факультеты. Поэтому мы стали доплачивать учителям по 5 тыс. рублей за каждого ученика, успешно сдавшего ЕГЭ по этим предметам, а со следующего года будем давать гранты школам. Меня спрашивают: почему не история, русский язык и литература? Вот когда мы одержим Победу и нужно будет описывать ее результаты, мы будет доплачивать историкам и литераторам, а сейчас нам нужны инженеры.

— Бюджету это сколько будет стоить?

— Для бюджета это вполне посильные средства, в этом году мы и 10 млн не потратили. И остановили падение числа сданных ЕГЭ по физике и профильной математике.

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— Вы также отмечали, что жители региона не могут записаться к какому-то конкретному врачу, при этом в частных клиниках к этому же врачу запись есть...

— Я вообще считаю, что это не просто неправильно, но и преступно. Люди видят элемент коррупции в том, что к Иванову Ивану Ивановичу в государственной клинике записаться сложно, а в частной — в любой момент. Поменять это непросто, запреты приведут к перетеканию врачей из одного региона в другой.

Мы пошли по пути стимулирования: со следующего года будем доплачивать врачам определенных специальностей, которые работают только в государственных клиниках, чтобы они получали зарплату не меньше, чем в частной клинике. Думаю, выплаты начнутся со второго квартала

— Еще один важный вопрос — развитие авиасообщения. Есть информация о старте весной 2024 года рейсов в Минеральные Воды, Калининград и Махачкалу. Сообщалось о планах по рейсу в Самару. Есть ли понимание по срокам?

— Мы ведем переговоры, считаем экономику с самарскими коллегами, потому что это инициатива двух регионов. Сейчас логистика очень неудобная, добраться до Самары можно или на машине, а это более 10 часов, или через Москву, а у регионов есть экономические, культурные интересы. Надеюсь, что к лету запустим рейс. Что касается аэропорта, то сейчас мы проводим реконструкцию здания аэровокзала, я видел проект, там будет красиво и комфортно.

— Люди очень ждут, что в аэропорту станет просторно и красиво.

— Для молодежи очень важно вот это слово — "красиво". Молодежь трепетно относится к общественному пространству, потому что они живут в интернете, а интернет — это картинка, и если ты где-то побывал, обязательно нужно оставить цифровой след, показать, что ты в современном, красивом, модном пространстве находишься.

— В целом за полтора года вашего руководства областью удалось ли вам изменить отношение жителей России к региону? Удается ли менять отношение самих жителей области к Вятке, внедрить установку "быть первыми"?

— Думаю, да, я это чувствую. Люблю пешком ходить по городу, и люди ко мне обращаются со словами благодарности за те изменения, которые они видят. Такие же данные дает социология. А есть еще искусственный интеллект, в который можно заложить некоторые позиции, и он выдаст соответствующую картинку. Есть иллюстрации Кировской области от искусственного интеллекта год назад и сейчас. Я вас уверяю, эти картинки уже очень разные.

— Спасибо за интервью.